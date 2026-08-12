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Mansiones en venta en Turquía

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6 propiedades total found
Casa grande 10 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa grande 10 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 10
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 5 000 m²
Número de plantas 3
Villa en venta ULTRA-LUXURY MANSION Bodrum Turquía broker commission free for buyerDescripci…
$15,02M
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Agencia
ISB Global Immobilien
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Casa grande 8 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa grande 8 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 498 m²
Número de plantas 1
Villas independientes con vistas al mar, amplios jardines y piscinas en Bodrum Las villas es…
$2,10M
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Casa grande 15 habitaciones en Fatih, Turquía
Casa grande 15 habitaciones
Fatih, Turquía
Habitaciones 15
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 9
Área 850 m²
Número de plantas 3
Mansión Histórica en Fatih con Vistas al Mar Restorable para Grandes Inversiones La mansión …
$2,05M
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LDV InvestLDV Invest
Casa grande 10 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa grande 10 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 10
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 825 m²
Número de plantas 2
Casa de Lujo con Vista al Mar junto a Yalıkavak Marina en Bodrum Esta casa en venta se encue…
$13,98M
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Casa grande 9 habitaciones en Incekum, Turquía
Casa grande 9 habitaciones
Incekum, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Esta excepcional villa de 8 dormitorios, situada en la zona más codiciada de Incekum, ofrece…
$1,36M
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Casa grande 8 habitaciones en Dosemealti, Turquía
Casa grande 8 habitaciones
Dosemealti, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 200 m²
Número de plantas 2
The chic villa in Antalya Deshemealta! Citizenship Tr. The largest in the area of ​​the vi…
$1,82M
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Parámetros de las propiedades en Turquía

con Garaje
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