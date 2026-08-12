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Dúplex en venta en Turquía

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Antalya
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Dúplex 3 habitaciones en Fethiye, Turquía
TOP TOP
Dúplex 3 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Piso 2/4
Sinfonía de la Naturaleza y la Modernidad: Tu Paraíso de dos pisos en FethiyeImagina un luga…
$571,996
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INEST HOMES
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Dúplex 2 habitaciones en Kepez, Turquía
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Dúplex 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso 1/4
Nuevo complejo residencial en Antalya – elegantes lofts, apartamentos con jardines y piscina…
$63,340
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Dúplex 7 habitaciones en Karacabey, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Karacabey, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 193 m²
Piso 3/3
Propiedades con Vistas al Mar en un Complejo con Piscina en Bursa Karacabey Estos apartament…
$324,449
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Dúplex 3 habitaciones en Serik, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Piso 2/3
Apartamentos Elegantes en un Proyecto Cerca de Campos de Golf en Belek, Antalya Los apartame…
$188,204
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Dúplex 3 habitaciones en Maltepe, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 123 m²
Número de plantas 5
Apartamentos cerca de la costa y de un centro comercial en una ubicación céntrica en Maltepe…
$345,233
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Dúplex 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
Pisos de 1 a 3 Dormitorios con Garaje Cubierto en Ankara Çankaya Como capital de Turquía, An…
$198,595
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Dúplex 5 habitaciones en Buyukcekmece, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Buyukcekmece, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 383 m²
Número de plantas 9
Apartamentos con vista al mar y piscina en el puerto deportivo de Büyükçekmece Los apartamen…
$1,80M
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Dúplex 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Propiedades en Venta en un Proyecto Moderno en Muratpaşa, Antalya El barrio de Memurevleri, …
$266,718
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Dúplex 5 habitaciones en Altinova, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 3/4
Propiedades en Venta en un Proyecto con Piscina y Aparcamiento en Yalova Kaytazdere Yalova, …
$177,812
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Dúplex 5 habitaciones en Nilufer, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Nilufer, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Piso 4/5
Amplios apartamentos con vistas a la ciudad en Bursa Nilüfer Özlüce Nilüfer es una zona resi…
$460,695
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Dúplex 3 habitaciones en Ilvan Sokak, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Ilvan Sokak, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 4/4
$6,05M
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Dúplex 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 2/2
$15,58M
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Dúplex 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 5/5
Apartamentos en un complejo con vistas únicas al mar en Yalova Çınarcık Yalova es una ciudad…
$165,272
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Dúplex 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Piso 1
Piso Amueblado en un Complejo Costero con Piscina en Alanya Kestel Este elegante piso está s…
$170,059
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Dúplex 5 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 221 m²
Piso 3/4
Apartamentos con Vista al Mar Justo al Lado de la Playa de Arena en Çınarcık Yalova está ubi…
$187,232
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Dúplex 3 habitaciones en Osmangazi, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Osmangazi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 166 m²
Piso 6/7
Apartamentos en un complejo con piscina cubierta y ubicación privilegiada en Bursa Osmangazi…
$188,204
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Dúplex 7 habitaciones en Osmanbaba, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Osmanbaba, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Piso 8/8
Apartamento Dúplex en un Complejo de Dos Bloques en Trabzon Akçaabat Söğütlü El apartamento …
$355,624
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Dúplex 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Piso 4/4
$9,87M
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Dúplex 7 habitaciones en Uskudar, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Uskudar, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 227 m²
Propiedad con vista a la ciudad cerca de la costa en Üsküdar, Estambul La propiedad está ubi…
$733,186
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Dúplex 5 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 3/5
Propiedades a Precios Ventajosos con Vistas al Mar en Yalova Çınarcık Frente al mar de Márma…
$220,347
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Dúplex 5 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Número de plantas 3
Apartamentos con Sistemas de Hogar Inteligente a Poca Distancia del Mar en Antalya Lara Güze…
$670,836
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Dúplex 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Piso 2/3
Apartamentos dúplex de 3 habitaciones a 500 m de la playa en Fethiye Çalış Estos apartamento…
$377,562
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Dúplex 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 3/5
Apartamentos Frente al Mar en una Ubicación Céntrica en Çınarcık Yalova Los apartamentos con…
$176,830
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Dúplex 6 habitaciones en Etimesgut, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Etimesgut, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 351 m²
Número de plantas 22
Nuevos Apartamentos en un Elegante Proyecto en Etimesgut, Ankara Situado en el oeste de Anka…
$952,565
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Dúplex 3 habitaciones en Aksu, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Número de plantas 8
Apartamentos en un Proyecto Bien Desarrollado en el Centro de Altıntaş Altıntaş, un distrito…
$331,098
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Dúplex 8 habitaciones en Mezitli, Turquía
Dúplex 8 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 320 m²
Piso 13/14
Nuevo complejo de élite en Mezitli, MersinPrimera costaAdecuado para la ciudadanía turcaAdec…
$628,839
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Dúplex 3 habitaciones en Tepebasi, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Tepebasi, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Piso 3/3
$2,91M
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Dúplex 5 habitaciones en Serik, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 3/3
Piso Dúplex Amueblado de 4 Dormitorios en un Complejo con Piscina en Belek, Antalya Belek, u…
$253,943
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Dúplex 7 habitaciones en Bakirkoy, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Bakirkoy, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 719 m²
Número de plantas 17
Elegante propiedad inmobiliaria en proyecto de marca en Bakırköy Estambul La propiedad inmob…
$6,40M
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Dúplex 5 habitaciones en Maltepe, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 5/6
Apartamentos a Poca Distancia a Pie de las Opciones de Transporte en Maltepe, Estambul Malte…
$401,809
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Parámetros de las propiedades en Turquía

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