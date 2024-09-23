  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Erdemli
  4. Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.

Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.

Erdemli, Turquía
de
$52,528
BTC
0.6248064
ETH
32.7487755
USDT
51 933.3132301
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
16
Dejar una solicitud
Dirección Dirección
Opciones Opciones
Descripción Descripción
Medios de comunicación Medios de comunicación
ID: 27360
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Erdemli

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

Apartamentos - más baratos que apartamentos similares del desarrollador por 18.000 EUR.

  • ► Apartamentos de una habitación (1 + 1) en la segunda planta - 45.000 EUR del desarrollador 63,000 EUR
  • ► Apartamentos de dos dormitorios (2 + 1) en la 5a planta - 76.000 EUR con vistas al mar desde el desarrollador 91,000 EUR.

Nuestro proyecto con la infraestructura de un hotel de 5 * estará situado a 300 metros del mar, en una de las partes más atractivas de nuestra región - en la zona de Tomuk.

El complejo residencial constará de un bloque de 15 plantas.

Todos los apartamentos se entregarán con acabado llave en mano, set de cocina, muebles incorporados en el baño, aseos totalmente equipados, puertas interiores, etc.

Todas las instituciones necesarias, como una clínica, banco, escuela, estación de autobuses, etc., están a poca distancia.

Fecha final: 3o trimestre de 2025.

Diseño de apartamento:

  • Apartamentos de una habitación (1+1) zona - 65 m2
  • Apartamentos de dos dormitorios (2+1) zona - 120 m2

Infraestructura:

  • Piscina al aire libre
  • Toboganes de agua
  • Sauna
  • Hammam turco
  • Gym
  • Gazebos
  • Parque infantil
  • Corte de baloncesto
  • Aparcamiento
  • Generador eléctrico
  • Seguridad 24/7
  • Territorio paisajístico del complejo

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Erdemli, Turquía

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Two bedroom apartment in Kavi Home Oba complex.
Oba, Turquía
de
$207,909
Edificio de apartamentos Istanbul Esenyurt Apartment Compound
Esenyurt, Turquía
de
$127,194
Complejo residencial New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquía
de
$471,066
Complejo residencial Type A_37
Sariyer, Turquía
de
$3,33M
Complejo residencial New residential complex with swimming pools and a mini golf course at 500 meters from the private beach, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquía
de
$368,023
Está viendo
Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.
Erdemli, Turquía
de
$52,528
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Esta Uskudar Grove Compound
Complejo residencial Esta Uskudar Grove Compound
Uskudar, Turquía
de
$488,957
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 14
Proyecto de concepto totalmente familiar rodeado de árboles, paisaje verde al 75 %, apartamentos con vista al Bósforo y al casco antiguo y más. Ahora a la venta con atractivas opciones de pago. ¿Quiere tener un apartamento en Estambul construido por el desarrollador de Moscow City y Krasn…
Agencia
EOS Turkey Property
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residence with a fitness center in a prestigious area, in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a fitness center in a prestigious area, in the center of Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turquía
de
$338,512
Ofrecemos hermosos apartamentos con diferentes diseños.Instalaciones y equipos en la casa Sistema "Casa inteligente" (luz. cortinas, persianas, intercomunicación, etc control)Sistema de aire acondicionado ToshibaSistema de calefacción RehauBaterías de GroheGeberit sanitary wareElectrodomésti…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a kids' playground and a green area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a kids' playground and a green area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turquía
de
$911,075
Ofrecemos apartamentos con zonas de 123 m2 a 298 m2.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, un aparcamiento, un parque infantil, una zona verde. Hay tiendas en la planta baja del edificio.Ubicación e infraestructura cercana El establecimiento se encuentra cerca de tiendas y …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones