Programas de inmigración en Turquía

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Nacionalidad en Turquía
Turquía Turquía
de
$420,000
Tipo de programa de inmigración Nacionalidad
Plazo de obtención de 7 meses
Oferta principal:Invierta de $400,000 en bienes raíces turcos, obtenga la ciudadanía para toda la familia, y retenga un activo que se puede vender después de un mandato obligatorio de tres años.El valor mínimo de la propiedad es de 400.000 dólares, y el límite de venta se establece durante t…
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INEST HOMES
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Nacionalidad
Turkey Citizenship by Real Estate Investment Program
Turkey Citizenship by Real Estate Investment Program
Turquía Turquía
de
$400,000
Tipo de programa de inmigración Nacionalidad
Plazo de obtención de 8 meses
La Ciudadanía de Turquía por el Programa de Inversiones permite a los inversores internacionales asegurar un pasaporte turco poderoso dentro de los meses. Al invertir un mínimo de $400,000 en bienes raíces primos, los solicitantes y sus familias ganan derechos de ciudadanía por toda la vida,…
Agencia
Right way Group
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Permiso de residencia
Permiso de residencia en Turquía
Permiso de residencia en Turquía
Turquía Turquía
de
$263
Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
Plazo de obtención de 15 días
consultor de inmigración
Merci Sigorta
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Residencia permanente
Accelerated acquisition of Turkish citizenship
Accelerated acquisition of Turkish citizenship
Turquía Turquía
de
$400,000
Tipo de programa de inmigración Residencia permanente
Plazo de obtención de 5 meses
Beneficios de la ciudadanía turca 1). Viajes sin visa. Un ciudadano turco recibe acceso sin visa en 110 países, incluidos Corea del Sur, Singapur y Japón, donde, si solo hay un pasaporte ruso disponible, se debe emitir una visa. Por cierto, no necesita rechazar un pasaporte ruso – Turq…
consultor de inmigración
TURKREALT.RU - миграционный центр Анталии
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Nacionalidad
Turkish Citizenship by Investment
Turkish Citizenship by Investment
Turquía Turquía
de
$400,000
Tipo de programa de inmigración Nacionalidad
Plazo de obtención de 3 meses
Binaa Investment: Get Turkish citizenship by investment takes place within a set of conditions and procedures, referred to the Naturalization Law amendments 2022, ratified by Turkish President Recep Erdogan earlier this year.En este artículo de Binaa Investment, revisamos las formas de obten…
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Binaa Investment
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