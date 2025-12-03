  1. Realting.com
  Turquía
  Casas nuevas

Casas de obra nueva en Turquía

Antalya
1
Región del Mediterráneo
26
Marmara Region
15
Estambul
11
Búsqueda de nuevos edificios
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Villa Efe Villa
Didim, Turquía
de
$293,383
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Villa Independiente de 3 Camas con Piscina Privada – Tradicional Didim Villa Villa independiente de tres camas en Altinkum en venta. Una propiedad tradicional en Altinkum. Bargain Didim propiedad de inversión. En el Ministerio del Interior turco nos complace presentar esta villa independie…
Desarrollador
Polat Group
Villa Project in İstanbul
Villa Project in İstanbul
Villa Project in İstanbul
Villa Project in İstanbul
Villa Project in İstanbul
Villa Project in İstanbul
Basaksehir, Turquía
de
$810,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 240–300 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Superficie total del terreno: 57.000 m2 177 villas y jardín privado para cada villa Tipo de villa: 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 Tamaños de las villas: 214 m2 a 300 m2 Áreas de jardín: 63 m2 a 509 m2 Revestimiento exterior especial de piedra natural 2 zonas de aparcamiento para cada villa Instal…
Agencia
Mehal Group
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Villa Starting a New Morning with Urla Project
Urla, Turquía
de
$1,23M
Año de construcción 2023
Área 223 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Urla es un destino global con su naturaleza, textura histórica preservada, costa y personas. Escucha la voz de las hojas que te dicen buenos días. Siente el calor del sol golpeando tu cara a través de las hojas. El Proyecto Urla no es solo un sitio de casas unifamiliares, sino un mundo que a…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Dosemealti, Turquía
de
$1,62M
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
LARES VILLAS son dos proyectos separados que consisten en 10 y 24 villas de lujo en Antalya. Se lleva a cabo bajo la garantía de GEYLAN COMPANY. Son villas de alta seguridad. Cada villa tiene una piscina privada. Hay 5 dormitorios y una sala de estar. Todas las habitaciones tienen baño y ves…
Desarrollador
geylan company ( lares villas )
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Villa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Aliaga, Turquía
de
$254,018
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 3
Aliaga Shakranlar distrito de Izmir   3 + 1 triplex 1er piso: 1 salón con cocina 2do piso: 2 dormitorios y un baño  3er piso: 1 dormitorio y terraza  Superficie total: 100 m2. El proyecto se pondrá en marcha en julio de 2023. Cerca del mar a pie 1 minuto Cafeterí…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Cabaña Stone House
Cabaña Stone House
Cabaña Stone House
Cabaña Stone House
Cabaña Stone House
Cabaña Stone House
Didim, Turquía
de
$561,619
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Casa de campo independiente construida en piedra en Didim: impresionante casa de piedra en venta en TurquíaSituada en un gran terreno para garantizar la privacidad, esta casa de campo construida en piedra se construyó originalmente hace 14 años y está a solo 5 minutos a pie del centro del pu…
Desarrollador
Polat Group
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Villa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Basaksehir, Turquía
de
$496,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Проект распожен вай районе Башакшехир, на площади 48 000 м2, представляет собой совртеменый жилоный конпонеконекопониПродается таунхаус 4+1 площадью 179 м2.На первом этаже - кухня-гостиная с выходом на открытую терасу и во двор.На втором этаже - две спальни.- две спальни.Подвал - свободное п…
Agencia
Smart Home
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Villa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Buyukcekmece, Turquía
de
$769,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
El proyecto villa se encuentra en Buyukcekmece, a saber, Kumburgaz en el lado europeo de Estambul, un área conocida por su hermosa naturaleza y agradable clima.Las villas están construidas en una superficie de 7.700 m2 y consta de 18 villas privadas e independientes de excepcional belleza, e…
Agencia
Smart Home
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Villa EXCLUSIVE furnished four bedroom villa in Bodrum.
Bodrum, Turquía
de
$2,57M
Opciones de acabado Con acabado
El Arte del Lujo Moderno en el Corazón de Yalikavak viv Bodrum.Villas - un proyecto exclusivo de 10.300 m2, compuesto por 10 villas, encarna el equilibrio perfecto de privacidad, estética y confort tecnológico en una de las zonas más prestigiosas de la costa egeo.El proyecto se encuentra en …
Agencia
Smart Home
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Villa Green Park Villas
Didim, Turquía
de
$304,879
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Nueva Villa De Lujo De 3 Camas en Altinkum En Venta-Familia Casa de Vacaciones en Didim.  Didim es el nombre de la península y su centro de distrito, El centro del distrito de Didim es el centro de todas las rutas comerciales y de transporte de la península y está muy cerca del bullicioso c…
Desarrollador
Polat Group
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Villa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Bodrum, Turquía
de
$784,707
Opciones de acabado Con acabado
Villa dúplex de tres dormitorios con vista al lago en Adabuku Silencio Bodrum.El complejo villa se encuentra a 700 metros del mar, consta de 80 duplex (2 plantas) 3 + 1, y 20 triplexes (3 plantas) 4 + 1, cerca hay tiendas, restaurantes y un mercado semanal.Número de pisos: 2, 3Número de habi…
Agencia
Smart Home
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Villa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Bodrum, Turquía
de
$3,45M
Opciones de acabado Con acabado
Villas de lujo de cinco dormitorios en la pintoresca zona de Gölköy fort Bodrum.El complejo de villa diseñado por el famoso arquitecto Emre Arolat se encuentra en Demirbükü Bay, una de las bahías más exclusivas de Bodrum.Este proyecto frente al mar está situado en una parcela de 120.000 m2, …
Agencia
Smart Home
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Kargicak, Turquía
de
$473,805
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 3
Rótula de la República de China Rana de la República de China y la República de China. Ranago de Karagыджак славится жилыми комплексами премиум класса и видами на море и горы. Жилые комплексы расположены на холмах каскадным способом, чтобы не перекрывать вид другим домам. В Каргыджаке прек…
Agencia
ALANYA INVESTMENT
Villa Luxury Villa in İstanbul
Villa Luxury Villa in İstanbul
Villa Luxury Villa in İstanbul
Villa Luxury Villa in İstanbul
Villa Luxury Villa in İstanbul
Villa Luxury Villa in İstanbul
Sariyer, Turquía
de
$5,16M
Opciones de acabado Con acabado
1 objeto inmobiliario 1
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Six bedroom villa near the sea
Villa Six bedroom villa near the sea
Villa Six bedroom villa near the sea
Villa Six bedroom villa near the sea
Villa Six bedroom villa near the sea
Villa Six bedroom villa near the sea
Ozgurluk Caddesi, Turquía
de
$960,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
El proyecto villa se encuentra en Buyukcekmece, a saber, en Kumburgaz, en el lado europeo de Estambul, a 7 minutos de la playa de Kumburgaz, una zona conocida por su hermosa naturaleza y agradable clima.El complejo de la villa está construido en una superficie de 15.500 m2 y consta de 30 vil…
Agencia
Smart Home
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Kargicak, Turquía
de
$373,705
-Esta villa de hermoso diseño ubicada en Kargicak, Alanya, con una arquitectura moderna flanqueada por áreas verdes naturales. La villa privada totalmente independiente que disfruta de las impresionantes vistas panorámicas de la ciudad y la naturaleza de Alanya. Esta villa de 5 dormitorios o…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
Villa Hidden Valley
Yaylali, Turquía
de
$557,796
Año de construcción 2022
Número de plantas 3
WILLAS EXPERIENCIDAS / p EQUIPO DE PROYECTO / p Área del proyecto: 4 536 m2 br / Número total de villas: 11 br / Fecha de finalización del proyecto: 30 DE ENERO DE 2021 br / Ubicación: Kargicak / Alanya / Antalya br / Distancia al centro de Alanya - 12 km br / Aeropuerto de Gazipasha: 23 km …
Agencia
Sun World Real Estate
Villa 4+1 Villa in Kuşadası
Villa 4+1 Villa in Kuşadası
Villa 4+1 Villa in Kuşadası
Villa 4+1 Villa in Kuşadası
Aegean Region, Turquía
de
$713,017
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
1 objeto inmobiliario 1
Aydin Kusadasi Villa dúplex 200 m2 Piscina privada 5 habitaciones 4 habitaciones 4 baños
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa A Uniquely Beautiful Project
Villa A Uniquely Beautiful Project
Villa A Uniquely Beautiful Project
Villa A Uniquely Beautiful Project
Çeşme, Turquía
de
$2,52M
Año de construcción 2024
2 objetos inmobiliarios 2
Todas las puertas de la villa se abrirán al mar La villa en Ayasaranda está saturada de alma egea. La villa consta de 3 plantas. Delante de la villa hay una piscina privada y detrás de la piscina hay acceso directo a la playa y al mar. Las ventanas ofrecen vistas al mar Egeo y a la isla grie…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Villa Akbuk Pine Village
Didim, Turquía
de
$243,368
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Impresionante Villa Adosada de 3 Dormitorios en Akbuk-Holiday Home En Venta en Didim Esta villa adosada de 3 dormitorios es una magnífica pieza de arquitectura en venta en Didim Akbuk, que comprende espacios abiertos con una piscina compartida. La villa adosada con vistas a la naturaleza y …
Desarrollador
Polat Group
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Villa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Alanya, Turquía
de
$265,865
3 + 1 ático Área cuadrada 200 m2 Infraestructura: Piscina Generador Ascensor Seguridad Área privada cerrada Al mar 400 metros Aydat 1000 euros por año
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Villa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Bodrum, Turquía
de
$959,086
Opciones de acabado Con acabado
Chalet independiente de tres dormitorios con vista directa al mar en Gundogan.El complejo se encuentra a 100 metros del mar, tiene su propia playa con 3 piers de madera, zona de tomar el sol, piscina, restaurante en la playa y un parque infantil, a 550 metros del centro de Gundogan.Número de…
Agencia
Smart Home
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Villa LARES VİLLAS
Dosemealti, Turquía
de
$1,36M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Área 350 m²
1 objeto inmobiliario 1
LARES VILLAS son dos proyectos separados que consisten en 10 y 24 villas de lujo en Antalya. Se lleva a cabo bajo la garantía de GEYLAN COMPANY. Son villas de alta seguridad. Cada villa tiene una piscina privada. La propiedad tiene 5 dormitorios y una sala de estar. Todas las habitaciones ti…
Desarrollador
geylan company ( lares villas )
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Villa Magnolia Villas
Didim, Turquía
de
$224,647
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Excelente Villa Adosada de 3 Dormitorios En Venta en Didim - Casa de Vacaciones En Venta en Didim Nos complace ofrecer esta espaciosa villa adosada de 3 dormitorios en un complejo privado con una gran piscina compartida. Es ideal tanto para una casa de vacaciones o casa de vida durante todo…
Desarrollador
Polat Group
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Villa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Bodrum, Turquía
de
$982,337
Opciones de acabado Con acabado
Villa dúplex de tres dormitorios con vista al lago en Adabuku Silencio Bodrum.El complejo villa se encuentra a 700 metros del mar, consta de 80 duplex (2 plantas) 3 + 1, y 20 triplexes (3 plantas) 4 + 1, cerca hay tiendas, restaurantes y un mercado semanal.Número de pisos: 2, 3Número de habi…
Agencia
Smart Home
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Bodrum, Turquía
de
$3,34M
Opciones de acabado Con acabado
Villa de lujo en el centro de la pintoresca zona de Yalikavak fort Bodrum - la perla de la costa egea de Turquía!La villa se encuentra en un complejo, un servicio de traslado se organiza a la playa pública, a 1,2 km, al centro y al puerto deportivo para yates de Yalikavak - 1.3 km, y al aero…
Agencia
Smart Home
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Villa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Oba, Turquía
de
$644,859
Opciones de acabado Con acabado
Precio:600,000 EURno amueblado 550.000 EURAdecuado para la ciudadanía turca y el permiso de residencia.Ofrecemos una exclusiva villa de clase premium independiente 4 + 1 con una superficie total de 250 m2 situada en una de las zonas más pintorescas de Alanya - Oba.Habitaciones: 4 + 1Número d…
Agencia
Smart Home
Villa Modern villa for sale in Alanya
Villa Modern villa for sale in Alanya
Villa Modern villa for sale in Alanya
Villa Modern villa for sale in Alanya
Villa Modern villa for sale in Alanya
Kargicak, Turquía
de
$148,414
-Beautifull Villa moderna de 3 dormitorios con impresionantes vistas al mar en venta en Alanya, Kargıcak.  La nueva villa construida ubicada en la colina en Kargıcak, ubicada en la colina, tiene una gran vista al mar y a la naturaleza y también mucha privacidad. Tiene fácil acceso a la playa…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Villa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Villa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Villa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Villa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Villa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Villa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Alanya, Turquía
de
$668,792
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Se vende nuevo proyecto de villas con ciudadanía turca en Alanya Fecha de inicio del proyecto: 30.04.2024 Fecha de finalización del proyecto: 30.12.2025     Estamos orgullosos de presentarles nuestro proyecto SES ELEGANCE, que se encuentra en la región TEPE de Alanya y tiene una vista pintor…
Agencia
AxA property
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Bodrum, Turquía
de
$2,62M
Opciones de acabado Con acabado
El complejo está construido sobre una superficie de 13.500 m2, consta de 18 villas de estilo español con vistas panorámicas al mar sin obstáculosVilla Fiesta es una de las villas más convenientes del complejo, con vistas panorámicas al mar y piscina privada.La propiedad incluye dos casas:Edi…
Agencia
Smart Home
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Bodrum, Turquía
de
$1,74M
Opciones de acabado Con acabado
Villa de lujo de cinco dormitorios en la pintoresca zona de Yalikavak en la costa de Egeo de Turquía!El complejo está construido sobre una superficie de 9.600 m2, sólo 18 villas, situada a 5 km del puerto deportivo de Yalikavak, a 3 km del centro de Gumusluk, y a sólo 450 metros del mar y ti…
Agencia
Smart Home
Casa adosada Villa 4+1 in the Aren Life Villalari complex in the Bashiskele area | Izmit
Casa adosada Villa 4+1 in the Aren Life Villalari complex in the Bashiskele area | Izmit
Casa adosada Villa 4+1 in the Aren Life Villalari complex in the Bashiskele area | Izmit
Casa adosada Villa 4+1 in the Aren Life Villalari complex in the Bashiskele area | Izmit
Casa adosada Villa 4+1 in the Aren Life Villalari complex in the Bashiskele area | Izmit
Casa adosada Villa 4+1 in the Aren Life Villalari complex in the Bashiskele area | Izmit
Izmit, Turquía
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
This villa complex is located in the province of Kocaeli, in the Basiskele suburb of Izmit. Located in the Basiskele-Tinaztepe neighborhood, one of Kocaeli's most popular residential areas, this exclusive villa project offers a privileged lifestyle thanks to its proximity to the city cent…
Agencia
Smart Home
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Villa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Kizilagac, Turquía
de
$3,78M
Opciones de acabado Con acabado
Villas y residencias de alta calidad con un concepto y servicios hoteleros de 5 estrellas, situado en una zona de 150.000 m2, y una playa privada de 1.200 metros.A 50 km del complejo se encuentra el aeropuerto Bodrum, a 8 km de Yalikavak Marina, a 15 km del centro de Bodrum.Villa 4 + 1 - 219…
Agencia
Smart Home
Villa VILLA FOR SALE IN BAHÇEŞEHİR
Villa VILLA FOR SALE IN BAHÇEŞEHİR
Villa VILLA FOR SALE IN BAHÇEŞEHİR
Villa VILLA FOR SALE IN BAHÇEŞEHİR
Arnavutkoy, Turquía
de
$497,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Área 360 m²
1 objeto inmobiliario 1
VILLA EN VENTA EN BAHÇEŞEHİR OFRECEMOS POSIBILIDAD DE PAGO A PLAZOS CON EL 50% DE PAGO INICIAL DURANTE 6 - 26 MESES El proyecto con un estilo de vida moderno y arquitectura italiana se encuentra en Bahçeşehir y consta de 4+1 villas con jardines. El proyecto, que consta de 232 villas en …
Agencia
Mehal Group
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Villa Furnished villa 3+1 with pool.
Kargicak, Turquía
de
$270,755
Opciones de acabado Con acabado
VillaAlanya/Kargicak3+1 área 195 m2Parcela 300 m2Totalmente amuebladoVista pintoresca del SEACocina de zonaLujoso salón3 dormitorios2 bañosGran balcón y terrazaPiscina privadaZona de RecreaciónGarajeAparcamientoTerritorio privado cerrado850 m del marPRICE REDUCED DUE TO URGENT SALE
Agencia
Smart Home
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Bodrum, Turquía
de
$3,34M
Opciones de acabado Con acabado
Estas villas únicamente diseñadas encarnan el esplendor arquitectónico, convirtiéndolo en el proyecto más extraordinario de Bodrum.El complejo consta de sólo 10 villas exclusivas, con un fuerte enfoque en la privacidad y la seguridad. Cada villa es especial a su manera, haciendo del complejo…
Agencia
Smart Home
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Villa Didim Villa
Didim, Turquía
de
$416,686
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Nuevo Villa Independiente de 4 Dormitorios En Venta en Yesilkent-300m de la playa La villa moderna y lujosa, que se ha completado completamente con su exterior y decoración perfectos, es una inversión ideal para unas vacaciones y una casa de estar durante todo el año en la costa egea de Did…
Desarrollador
Polat Group
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Villa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Kizilagac, Turquía
de
$932,000
Opciones de acabado Con acabado
Shelton Magia Bodrum es un complejo único de 104 villas de lujo situadas en un territorio de 30.000 m2, rodeado de naturaleza pintoresca y paisajes impresionantes.Número de pisos: 2Número de habitaciones: 3Número de salones: 1Número de baños: 3Superficie total: 140 m2Jardín privadoPiscina pr…
Agencia
Smart Home
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Villa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Kargicak, Turquía
de
$309,641
-Una hermosa villa con impresionantes vistas panorámicas al mar en Alanya, Kargicak. Esta moderna villa de 3 dormitorios con piscina en venta en Alanya, Kargicak, está recientemente construida con los últimos materiales y tecnología.  Esta moderna villa de 3 dormitorios ubicada en Kargicak, …
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Pueblo de cabañas Polat Green Park Complex
Pueblo de cabañas Polat Green Park Complex
Pueblo de cabañas Polat Green Park Complex
Pueblo de cabañas Polat Green Park Complex
Pueblo de cabañas Polat Green Park Complex
Pueblo de cabañas Polat Green Park Complex
Didim, Turquía
de
$86,650
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos con vistas a la vegetación infinita: una oportunidad imperdible con un plan de pago sin intereses de hasta 36 mesesApartamentos con vistas a la vegetación infinita: una oportunidad imperdible con un plan de pago sin intereses de hasta 36 meses...El estado más hermoso del tiempo.…
Desarrollador
Polat Group
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Alanya, Turquía
de
$452,721
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Villas 3+1, 4+1, 5+2 en venta en Turquía, ubicadas en Alanya. Pago inicial del 25 % + plan de pago flexible de 24 meses. ¡Ciudadanía turca incluida! ¡Para obtener más información, contáctenos!
Agencia
AxA property
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Villa Two-bedroom townhouse in the Panorama Terrace Sitesi complex.
Kesefli, Turquía
de
$196,324
Pokoje: 2+1 Liczba pięter: 2 Powierzchnia: 136 m² 400 metrów od morza. Kamienica znajduje się w dzielnicy Keşevli, pomiędzy Kargicak i Demirtaş. Rok budowy: 2008 Najważniejsze cechy: W pełni umeblowane Oddzielna kuchnia Salon 1 łazienka 2 toalety Ogród Taras z g…
Agencia
Smart Home
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Villa Furnished 4+1 villa with pool in Granada Residence complex.
Kargicak, Turquía
de
$409,590
Opciones de acabado Con acabado
A furnished villa in the 5-star Granada Residence complex with all the amenities is for sale. The villa is located on a hill with views of the Mediterranean Sea, mountains, and the city. Layout: Rooms: 4 + 1 Floors: 2 House area: 350 m² Land area: 250 m² Villa features…
Agencia
Smart Home
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Villa Marina Villa
Didim, Turquía
de
$234,706
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Excelente villa adosada de 3 dormitorios en venta en Didim - Casa de vacaciones en TurquíaEste lujoso desarrollo de villas modernas en Didim en venta, un complejo de villas adosadas en el pequeño pero muy popular complejo turístico de Altinkum. Moderna villa adosada de 3 dormitorios en Altin…
Desarrollador
Polat Group
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Villa Furnished three bedroom villas on the beach.
Bodrum, Turquía
de
$700,490
Opciones de acabado Con acabado
Villa frente al mar de tres dormitorios en Gumusluk Silencio Bodrum.Rodeado de bosques de pinos, justo a orillas del mar azul, este exclusivo proyecto en una zona de 72.000 m2 ofrece una vida a nivel de un hotel de cinco estrellas.El proyecto cuenta con 194 villas, cada una de las cuales es …
Agencia
Smart Home
Villa Six bedroom villas 400 meters.
Villa Six bedroom villas 400 meters.
Villa Six bedroom villas 400 meters.
Villa Six bedroom villas 400 meters.
Villa Six bedroom villas 400 meters.
Villa Six bedroom villas 400 meters.
Buyukcekmece, Turquía
de
$1,10M
Opciones de acabado Con acabado
El proyecto villa se encuentra en Buyukcekmece, a 400 metros del mar, a 1 km de la carretera D-100, a 1,5 km del hospital estatal, a 2 km del lago Buyukcekmece, a 6 km del Centro Internacional de Exposiciones y a 30 km del aeropuerto de Estambul.Las villas cuentan con amplios jardines privad…
Agencia
Smart Home
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Bodrum, Turquía
de
$2,27M
Opciones de acabado Con acabado
Villa de cuatro dormitorios con vista al mar en Bodrum.Número de pisos: 2Número de habitaciones: 4Número de salones: 1Número de baños: 5Superficie total: 250 m2Superficie de parcela: 381 m2Jardín privadoPiscina privadaAparcamiento privadoSistema doméstico inteligentePaneles solaresSistema de…
Agencia
Smart Home
Villa ALANYA
Villa ALANYA
Villa ALANYA
Villa ALANYA
Villa ALANYA
Villa ALANYA
Alanya, Turquía
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Área 235 m²
1 objeto inmobiliario 1
ALANYA BEKTASPANORAMIC VIEW OF ALANYA5+1 TRIBLEX VILLA4 BAÑOS – 4 WCPRIVADO POOLPRIVADO GARDENPRIVADO ENTRANCEPRIVADO PARQUEBBQ PRIVADOFULLY FURNISHEDCASTLE AND SEA VIEWALANYA CENTER 3 KM350 m2 VILLA AREA580 m2 Decking AREA
Agencia
Ogenusproperty
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Villa Greenhill Villa
Didim, Turquía
de
$492,085
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villa Independiente de 4 Dormitorios en Venta en Yesiltepe-Holiday Home en Didim esiltepe se encuentra a 15 km del centro de Didim, a 8 km del lago Bafa, a 10 km de Akbuk y a 5 km de la playa de Fevzipasa. Gracias a su fascinante naturaleza, es uno de los lugares donde prevalece el silencio…
Desarrollador
Polat Group
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Villa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Alanya, Turquía
de
$313,912
-Esta villa en Alanya es para los amantes del estilo modernista. La lujosa villa contemporánea con vistas al mar en Alanya tiene una impresionante vista al mar. Lo más destacado de esta villa con vistas al mar. Villa en Alanya. A solo 700 metros de la playa. Ascensor a todas las terrazas de …
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Bodrum, Turquía
de
$850,000
Opciones de acabado Con acabado
La villa se encuentra a 6 km del centro de Yalikavak (marina, paseo marítimo con cafeterías, restaurantes y tiendas) en un complejo con piscina, tiene su propia playa con un muelle, así como un traslado a / desde la playa.Número de pisos: 2Número de habitaciones: 3Número de baños: 2Distancia…
Agencia
Smart Home
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Villa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Gaziemir, Turquía
de
$327,187
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Una maravillosa vista de la naturaleza y aire limpio. -Nuestra villa tiene 3 + 1 habitaciones, 125 m2 netos -Nuestra Villa tiene 2 pisos, su frente nunca se cerrará, *Hay un baño en suite en el dormitorio *Cocina abierta *2 km hasta la carretera de circunvalación *Óptimo 2 km *Aeropuerto 10 …
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Villa Akbuk Tas Villa
Didim, Turquía
de
$283,484
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Key Ready Lujosa Villa Independiente de 3 Camas En Venta en Akbuk-2nd Home en Turquía Akbuk, una de las regiones de vacaciones de Didim, tiene una costa larga y perfecta, y hay calas grandes y pequeñas que llevan el nombre de Akbuk Bay, donde todos los tonos de color de verde y azul se fusi…
Desarrollador
Polat Group
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Villa Polat Prime Villas
Didim, Turquía
de
$276,149
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villas independientes modernas y de lujo listas para entrar a vivir en Didim Altinkum, Turquía.Viviendas de lujo en una ubicación privilegiada en Didim, a unos 4 km de D-Marin en Didim, la zona ofrece tranquilidad y un estilo de vida en contacto con la naturaleza, además de un fácil acceso a…
Desarrollador
Polat Group
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Villa Hisar Villa
Didim, Turquía
de
$243,368
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villa Adosada con Vistas al Mar de 3 Camas En Venta en Didim-Turquía Propiedad en Didim, Didim,  Didim ha sido un complejo turístico muy popular durante varios años, con una gran cantidad de resorts ubicados en las costas de la península, pequeños pueblos pesqueros tradicionales a centros t…
Desarrollador
Polat Group
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Villa Zeray Country Bahçecik
Basiskele, Turquía
de
$1,88M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
El proyecto Country Bahçecik se encuentra en una superficie de 15.300 m2, como 12 mansiones, cada una más exclusiva que la otra. Cada una de nuestras mansiones tiene una superficie de 964 m2 y consta de 8 habitaciones y una sala de estar. Disfrute viviendo en cuatro temporadas en el proyecto…
Desarrollador
Zeray Construction Inc.
Villa 4+1 Villa in İzmir
Villa 4+1 Villa in İzmir
Villa 4+1 Villa in İzmir
Villa 4+1 Villa in İzmir
Villa 4+1 Villa in İzmir
Yenibagarasi Mahallesi, Turquía
de
$817,966
Año de construcción 2023
Nuestras 2 villas triplex de lujo con 225 m2 4 + 1 piscina independiente de 50m2 en una parcela de 650m2 con una magnífica vista, justo al lado de Foçaköy, El barrio de Yenibağarası está a la venta a finales de junio. Los materiales de primera clase se utilizan en las casas de nuestra Vill…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Villa Luxury Villa Project in İzmir
Kayapinar, Turquía
de
$583,445
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
1 objeto inmobiliario 1
Nuevo proyecto del complejo residencial Begonvilla Calma verde en un área ecológicamente limpia Villa de 3 pisos Bruto 280 m2 Netto 256 m2 4 + 2 4 habitaciones 2 salas Sistema de calefacción por suelo radiante Chimenea Terraza con chimenea Piscina abierta Otoparque abierto Par…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Pueblo de cabañas Doesemealti Villa
Pueblo de cabañas Doesemealti Villa
Pueblo de cabañas Doesemealti Villa
Pueblo de cabañas Doesemealti Villa
Pueblo de cabañas Doesemealti Villa
Pueblo de cabañas Doesemealti Villa
Dosemealti, Turquía
de
$714,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 365 m²
1 objeto inmobiliario 1
Deschemalts — es un área que tiene una belleza natural y un ambiente encantador. Deschalta, con sus exuberantes bosques verdes, imponentes colinas y aire limpio — es un paraíso para los amantes de la naturaleza y aquellos que buscan un lugar tranquilo y pacífico para vivir. Especialmente …
Agencia
Realty World Green Gayrimenkul
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Villa Beyaz Villa
Didim, Turquía
de
$643,989
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villa independiente de lujo de 4 dormitorios en Altinkum - Casa a estrenar en venta en DidimEsta impresionante villa independiente de 4 dormitorios consta de una arquitectura moderna con una ventana arqueada de piso a techo que se extiende a lo largo de dos pisos, que brinda luz natural para…
Desarrollador
Polat Group
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Villa Akbuk Bay Villas
Didim, Turquía
de
$331,622
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Villa Independiente de 3 Camas de Nueva Construcción en Venta en Akbuk-650m de la Playa 3 Dormitorios, piscina privada, jardín privado y 650m del mar en Akbuk. Excelente villa independiente de nueva construcción en venta. Se encuentra en la zona de Akbuk, donde hay villas independientes de…
Desarrollador
Polat Group
Pueblo de cabañas Zeray Country Akmeşe
Pueblo de cabañas Zeray Country Akmeşe
Pueblo de cabañas Zeray Country Akmeşe
Pueblo de cabañas Zeray Country Akmeşe
Pueblo de cabañas Zeray Country Akmeşe
Pueblo de cabañas Zeray Country Akmeşe
Karaabdulbaki Mahallesi, Turquía
de
$1,05M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 411 m²
1 objeto inmobiliario 1
Nuestro proyecto cuenta con 35 villas en un área de 26,000 m2 con su aire limpio, magnífica naturaleza y piedra única. concepto de casa en la región Akmeşe de Kocaeli. Tenemos opciones de 129 m2 a 441 m2 de plaza de jardín. metros en nuestras villas, todas las cuales son 5 dúplex + 1, con …
Desarrollador
Zeray Construction Inc.
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Villa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Bodrum, Turquía
de
$1,40M
Opciones de acabado Con acabado
Villa de lujo en venta en la pintoresca zona de Yalikavak fort Bodrum - la perla de la costa egea de Turquía!Número de pisos: 2Número de habitaciones: 7Número de baños: 5Superficie total: 340 m2Superficie de parcela: 800 m2Distancia al mar: 500 metrosSaunaGymChimeneaPiso calentadoSistema dom…
Agencia
Smart Home
Cabaña Farmhouse For Sale
Cabaña Farmhouse For Sale
Cabaña Farmhouse For Sale
Cabaña Farmhouse For Sale
Cabaña Farmhouse For Sale
Cabaña Farmhouse For Sale
Cinarkoy Mahallesi, Turquía
de
$1,41M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 155 m²
1 objeto inmobiliario 1
Nuestra granja está en la localidad de Kemalpahao Ören Yaka. Hay dos casas numeradas separadas de 2 plantas con agua y electricidad, una pequeña casa de una sola planta, un almacén y un techo de animales cubierto, y dependencias en la tierra. Nuestra granja es de 140 m2 y tiene 2 dormitorio…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Villa
Degirmendere, Turquía
de
$687,738
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Desarrollador
IKY GROUP ALANYA
Villa Four bedroom villa with views of Alanya and the sea.
Villa Four bedroom villa with views of Alanya and the sea.
Villa Four bedroom villa with views of Alanya and the sea.
Villa Four bedroom villa with views of Alanya and the sea.
Villa Four bedroom villa with views of Alanya and the sea.
Villa Four bedroom villa with views of Alanya and the sea.
Alanya, Turquía
de
$610,729
Opciones de acabado Con acabado
Suitable for Turkish citizenship! Furnished four-bedroom villa with a private pool overlooking the sea, mountains, and fortress. Rooms: 4+1 Floors: 2 Bedrooms: 4 Kitchen-living room: 1 Bathrooms: 4 Dressing room: 1 Villa area: 270 m² Plot area: 450 m² This villa c…
Agencia
Smart Home
Villa Four and five bedroom villas.
Villa Four and five bedroom villas.
Villa Four and five bedroom villas.
Villa Four and five bedroom villas.
Villa Four and five bedroom villas.
Villa Four and five bedroom villas.
Buyukcekmece, Turquía
de
$1,32M
El complejo Feza Park incluye 22 villas de 3 tipos diferentes, una planta o dos plantas.Características de la casa:Casa 1 área: 422 m2 / 265 m2Casa 2 área: 588 m2 / 347 m2Número de pisos: 2Número de habitaciones: 4, 5Número de baños: 3,4Habitación de personal: 1Todas las villas se entregan c…
Agencia
Smart Home
Villa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Villa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Villa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Villa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Villa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Villa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Alanya, Turquía
de
$282,951
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Proyecto de villas nuevas en venta en Alanya para ciudadanos turcos Villas en venta disponibles para ciudadanos en Alanya Tepe. Piscinas al aire libre Actividad completa Opciones 2+1, 3+1, 4+1 Pago inicial + cuotas Fecha de finalización: 30.05.2025
Agencia
AxA property
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Villa Two bedroom villa in Bodrum with sea view.
Bodrum, Turquía
de
$525,000
Villa de dos dormitorios con vistas panorámicas al mar en una pintoresca zona de Bodrum.La villa se encuentra a 6 km del centro de Yalikavak (marina, paseo marítimo con cafeterías, restaurantes y tiendas) en un complejo con piscina, tiene una playa privada con un muelle.Número de pisos: 2Núm…
Agencia
Smart Home
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Villa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Bodrum, Turquía
de
$830,000
Opciones de acabado Con acabado
Chalet independiente con cuatro dormitorios a 800 metros del mar.Número de pisos: 2Número de habitaciones: 4Número de baños: 4Superficie total: 200 m2Superficie de parcela: 500 m2Distancia al mar: 800 metrosAparcamiento privado al aire libreCalefacción por suelo radianteAire acondicionadoPar…
Agencia
Smart Home
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Villa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Bodrum, Turquía
de
$4,10M
Opciones de acabado Con acabado
Villa de lujo de seis dormitorios en Turkbuku fort Bodrum con vistas al mar y a la montaña en un complejo de villa..La villa está a 1,3 km de Turkbuku Marina y Yacht Club, a 1,5 km del centro comercial Macro y a 14 km de Yalikavak.Número de pisos: 3Número de habitaciones: 6Living rooms: 2Coc…
Agencia
Smart Home
Pueblo de cabañas 4+1 Villa in Aydın
Pueblo de cabañas 4+1 Villa in Aydın
Pueblo de cabañas 4+1 Villa in Aydın
Pueblo de cabañas 4+1 Villa in Aydın
Bahcearasi, Turquía
de
$372,963
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Didim Altinkum Çamlık 4 villas ( 2 gemelas ) en venta Cada villa 4 + 1 240m2 3 pisos 5 habitaciones 1 salón 4 habitaciones Cocina separada 2 baños 3 baños Cada villa tiene su propia piscina privada B-B-Q Alcoba Aparcamiento Al mar 850 metros
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Villa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Bodrum, Turquía
de
$3,34M
Opciones de acabado Con acabado
Villa de lujo en venta en la pintoresca zona de Yalikavak fort Bodrum, a 600 metros del puerto deportivo.Número de pisos: 2Número de habitaciones: 4Número de baños: 4Apartamento separado con 1 dormitorio, cocina y baño para una sirvienta o un huésped.Distancia al mar: 600 metrosPiscina grand…
Agencia
Smart Home
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Villa Villa in Didim
Didim, Turquía
de
$822,712
Opciones de acabado Con acabado
1 objeto inmobiliario 1
Villa en venta en Akbuk Didim -Villa doble de 3 plantas -250 m2 -3 + 1 -4 habitaciones -1 salón -3 habitaciones -3 baños -cuna terraza con vistas al mar -Primera línea del mar -La vista al mar nunca se cerrará -Hay una carretera frente a la casa y la playa y el mar inmediatamente …
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Dikili Villa Project
Villa Dikili Villa Project
Villa Dikili Villa Project
Villa Dikili Villa Project
Dikili, Turquía
de
$296,688
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Distrito de Izmir Dikili al mar y la playa 20 metros 120 m2 brutos 100 m2 netos 3 + 1 dúplex 3 habitaciones 1 salón con chimenea Baño 1 Baño 2 Chimenea en la casa vista al mar
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Zeray Kırsal Sapanca
Villa Zeray Kırsal Sapanca
Villa Zeray Kırsal Sapanca
Villa Zeray Kırsal Sapanca
Villa Zeray Kırsal Sapanca
Villa Zeray Kırsal Sapanca
Akcay, Turquía
de
$704,060
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
El proyecto Kırsal Sapanca se posiciona como 26 villas en un área de 16,400 m2. Cada una de nuestras villas tiene una superficie de 295 m2 y consta de 4 habitaciones y 1 sala de estar. Las zonas ajardinadas de nuestras villas comienzan desde 150 m2 y alcanzan hasta 540 m2. Hay un sistema de …
Desarrollador
Zeray Construction Inc.
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Villa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Urla, Turquía
de
$2,23M
Año de construcción 2025
Área 374–476 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Saluda al día con el aroma de la lavanda... El proyecto ubicado en la perla del Egeo Urla, con 73 villas en 80,845.32 metros cuadrados. Habrá 3 tipos de villas como 5 + 1/6 + 1/7 + 1. Cada villa tendrá su propia infraestructura de energía solar en el techo, la piscina y el estacionamiento…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Villa Akbuk Sea View Villa
Akbuk, Turquía
de
$459,278
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Moderna villa independiente de 5 dormitorios con impresionantes vistas al mar y a la naturaleza en Akbuk. Una casa moderna construida en una parcela privada de 410 m2 con una gran piscina privada y zonas de estar al aire libre. Inversión inmobiliaria ideal en Didim.En Turkish Home Office est…
Desarrollador
Polat Group
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Villa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Çeşme, Turquía
de
$608,846
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
A orillas del Mar Egeo, el paraíso de Dalyan Sakizlyka  Territorio del Complejo Residencial 7500 m2  El proyecto consta de 2 bloques, cada bloque tiene su propia piscina  Plaza de la Villa: Bruto: 120 m2 Neto: 85 m2 1. Piso: - Patio - Sala - Cocina abierta - bañ…
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Villa in Antalya
Villa Villa in Antalya
Villa Villa in Antalya
Villa Villa in Antalya
Villa Villa in Antalya
Muratpasa, Turquía
de
$976,299
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
1 objeto inmobiliario 1
-Antalya, Kaş Ubicación -Distrito de Kalkan Impresionante vista al mar -9 villas -4 villas en venta -Cada villa se encuentra en una parcela de 500 m2 -Villa área 300 m2 -4 + 1 villa -1 salón abierto con cocina -4 habitaciones -1 aseo -4 baños -1 sauna -Sistema de calefacción por …
Agencia
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Villa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Alanya, Turquía
de
$443,262
Opciones de acabado Con acabado
Habitaciones: 3+2Número de pisos: 3Baños: 2Balcón: 3Superficie de la villa: 170 m2Villa amueblada con tres dormitorios y una piscina privada con vistas al mar y la fortaleza.La villa consta de 3 plantas. Salón combinado y cocina en la primera planta, 3 dormitorios en la segunda planta y un á…
Agencia
Smart Home
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Villa Villa 4+2 with pool and sea view for Turkish citizenship.
Kargicak, Turquía
de
$408,288
Opciones de acabado Con acabado
Adaptation for Turkish citizenship - USD 400,000 can be added to the Tapu. Furnished villa with en-suite bedrooms and a private pool overlooking the sea, in the Kargicak area. Features: 4 bedrooms 2 living rooms 2 balconies 3 bathrooms Heat fields Villa area: 360 m² P…
Agencia
Smart Home
Villa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Villa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Villa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Villa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Villa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Villa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Sariyer, Turquía
de
$1,70M
Opciones de acabado Con acabado
Presentamos a su atención una villa de 5 dormitorios de 410 m2 en la zona de Sariyer.Características de la casa:5 dormitorios2 salones5 bañosPiscina comunitariaAparcamientoDentro de un radio de varios kilómetros del complejo hay centros comerciales, universidades públicas y privadas internac…
Agencia
Smart Home
Villa Costa Marina Villaları
Villa Costa Marina Villaları
Villa Costa Marina Villaları
Villa Costa Marina Villaları
Villa Costa Marina Villaları
Villa Costa Marina Villaları
Beylikduzu, Turquía
de
$1,17M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Un proyecto de villa boutique que solo tiene 11 unidades en el área marina del oeste de Estambul. Cada unidad tiene total privacidad con piscina privada, jardín. Fácil acceso a la playa, Marina Mall y otros puntos de referencia en el lado oeste de Estambul, mientras tanto. Los precios por de…
Agencia
EOS Turkey Property
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Villa Akbuk Sea View
Akbuk, Turquía
de
$534,989
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villas independientes con vistas panorámicas al mar en Akbuk, ubicadas a poca distancia en automóvil del aeropuerto de Milas-Bodrum.Villas independientes modernas y de lujo listas para la venta en Akbuk. Rodeadas de naturaleza en la exclusiva Akbuk, a poca distancia de la playa y del centro …
Desarrollador
Polat Group
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Villa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Bodrum, Turquía
de
$930,000
Opciones de acabado Con acabado
Venta 3 villas con 3 dormitorios de 150 m2 - 170 m2 en el centro de Bodrum con vistas panorámicas del mar y la ciudad.Piscina privadaElectrodomésticos de cocina incorporadosArmarios incorporadosSistema de refrigeración VRFCalentadores de suelo en la villaAparcamientoJardínPara información má…
Agencia
Smart Home
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Villa Luxury 3 Bedroom Villas in Pine Forest.
Bodrum, Turquía
de
$469,336
Opciones de acabado Con acabado
Villas de tres dormitorios (3+1) de 131,4 m2 en el complejo Neva Valeron Adabuku.El complejo consta de 198 residencias situadas en una parcela de 44,578 m2 al lado de un bosque de pinos en la zona de Adabuku.Un muelle privado para los residentes del complejo, traslado a la playa, servicio de…
Agencia
Smart Home
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Villa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Mahmutlar, Turquía
de
$800,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Bienes raíces extranjeros desde 40,000 $. CONSULTA GRATUITA. AYUDA PARA RECIBIR EL ESTATUS DE RESIDENTE. ¡Le ayudaremos a elegir un objeto GRATIS, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la mudanza; - ingresos anuale…
Agencia
DDA Real Estate
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Villa Hisar Villas
Didim, Turquía
de
$288,049
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Nuevas villas adosadas listas para llaves modernas y de lujo con piscina privada y jardín en venta en Didim Turquía.  Situado en Hisar Mahallesi, que está cerca de la tranquila y tranquila pequeña zona residencial de Didim, Mavisehir, la villa de 4 dormitorios con un perfecto es una inversi…
Desarrollador
Polat Group
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Villa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Kargicak, Turquía
de
$615,012
Diseñada según los estándares de lujo, esta villa independiente excepcionalmente buena con piscina privada en Alanya cuenta con acabados de lujo y materiales de alta calidad. Esta villa de lujo tiene un jardín privado ajardinado, piscina privada y vistas panorámicas hacia el mar. Esta propie…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Villa Mavi Villa
Didim, Turquía
de
$243,368
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Villa adosada de 3 dormitorios a precio de ganga en Altinkum-2nd Home en Turquía.Situada en Hisar Mahallesi, cerca de la tranquila y pacífica zona residencial de Didim, Mavisehir, la villa de 3 dormitorios con una ubicación perfecta es una inversión inmobiliaria imperdible en Didim.La villa …
Desarrollador
Polat Group
Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Villa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Basaksehir, Turquía
de
$1,40M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
El complejo consta de 7 villas independientes.Villa de cuatro plantas con ocho dormitorios (8 + 1), una superficie de 436 m2, con piscina privada y aparcamiento subterráneo.Todas las villas se entregan completamente terminadas, que se realizará de acuerdo con los más altos estándares de cali…
Agencia
Smart Home
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Mentese, Turquía
de
$820,324
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Área 245 m²
2 objetos inmobiliarios 2
-Kocacalis playa 1-2 minutos -Villa 4 + 1 con piscina -Parcela 470 m2 -Villa área 245 m2 -3 pisos -Salón abierto con cocina -4 habitaciones -4 baños -1 aseo -Sistema de calefacción por suelo radiante -Central calefacción eléctrica y refrigeración de locales -Puertas eléctricas y r…