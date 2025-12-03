Akcay, Turquía

El proyecto Kırsal Sapanca se posiciona como 26 villas en un área de 16,400 m2. Cada una de nuestras villas tiene una superficie de 295 m2 y consta de 4 habitaciones y 1 sala de estar. Las zonas ajardinadas de nuestras villas comienzan desde 150 m2 y alcanzan hasta 540 m2. Hay un sistema de …