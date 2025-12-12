  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Zeytinburnu
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Zeytinburnu, Turquía

Estambul
12
Antalya
86
Esmirna
14
Alanya
4
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Historical Sea SideApartments
Complejo residencial Historical Sea SideApartments
Complejo residencial Historical Sea SideApartments
Complejo residencial Historical Sea SideApartments
Complejo residencial Historical Sea SideApartments
Mostrar todo Complejo residencial Historical Sea SideApartments
Complejo residencial Historical Sea SideApartments
Zeytinburnu, Turquía
de
$473,310
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 16
Agencia
EOS Turkey Property
Dejar una solicitud
Complejo residencial Luxury residential complex on the Marmara Sea in Zeytinburnu, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Luxury residential complex on the Marmara Sea in Zeytinburnu, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Luxury residential complex on the Marmara Sea in Zeytinburnu, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Luxury residential complex on the Marmara Sea in Zeytinburnu, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Luxury residential complex on the Marmara Sea in Zeytinburnu, Istanbul, Türkiye
Mostrar todo Complejo residencial Luxury residential complex on the Marmara Sea in Zeytinburnu, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial Luxury residential complex on the Marmara Sea in Zeytinburnu, Istanbul, Türkiye
Zeytinburnu, Turquía
de
$1,02M
El proyecto incluyó trabajos de restauración en edificios históricos utilizando métodos de restauración de clase mundial. Los antiguos edificios de fábrica del siglo XIX no utilizados fueron convertidos para uso compartido por los residentes de este proyecto moderno. El tráfico está dirigido…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a mini golf course close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquía
de
$238,761
Elevando la calidad de vida con oportunidades ilimitadas y privilegios únicos, Tenet Topkapi Prime abre las puertas a una excepcionalidad.Característicaspiscina al aire libreSalón de cieloco-working areasgimnasiosaunajardínsala de juegoscine al aire libreservicio de conserjeríamini golfTermi…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
OneOne
Complejo residencial 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Complejo residencial 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Complejo residencial 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Complejo residencial 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Complejo residencial 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Complejo residencial 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Complejo residencial 1+1 apartment in the Topkapi 29 complex in the center of Istanbul.
Zeytinburnu, Turquía
de
$348,428
Opciones de acabado Con acabado
Thanks to its convenient location in Istanbul, along with the city's historic district, Zeytinburnu is one of the most attractive areas for real estate investors. The complex is being built on a 94,000 m² area, with 35,000 m² of green landscaping. It consists of 17 residential and 3 comme…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with spacious apartments with the sea view, in the historic part of the city, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquía
de
$2,15M
El proyecto establecerá un ejemplo global en campos como la correcta restauración de edificios históricos con un enfoque arquitectónico contemporáneo.El complejo residencial cuenta con 76 apartamentos, 36 apartamentos loft, 3 tiendas, piscina cubierta, zona de spa, parque infantil, centro de…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquía
de
$328,296
La residencia cuenta con campo de fútbol, canchas de baloncesto y tenis, centro de fitness, parque infantil, cafetería y restaurante, zona verde, mirador, zona de barbacoa, piscina, gimnasio, sauna y baño turco, aparcamiento, sistema de seguridad.Terminación - Diciembre, 2024.Ubicación e inf…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Topkapi Residence
Complejo residencial Topkapi Residence
Complejo residencial Topkapi Residence
Complejo residencial Topkapi Residence
Complejo residencial Topkapi Residence
Mostrar todo Complejo residencial Topkapi Residence
Complejo residencial Topkapi Residence
Zeytinburnu, Turquía
de
$439,461
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2022
Número de plantas 15
Agencia
EOS Turkey Property
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool and a fitness center close to universities and E-5 highway, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquía
de
$344,214
El proyecto tiene un diseño innovador y una construcción de calidad e incluye espacios vivos destinados a integrarse con la naturaleza y la armonía. Los 3.750 m2 de espacio verde y zonas de paisaje le permitirán tomar un profundo aliento lejos de la congestión de la metrópoli, dejando sentir…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a gym and a cinema, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a gym and a cinema, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a gym and a cinema, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a gym and a cinema, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a gym and a cinema, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a swimming pool, a gym and a cinema, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a gym and a cinema, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquía
de
$791,891
Ofrecemos apartamentos con grandes balcones y plazas de aparcamiento.Los apartamentos en la planta baja tienen jardines privados y amplias terrazas.La residencia cuenta con una piscina cubierta, un cine, un gimnasio, una sala de juegos, un baño turco y una sala de vapor, una sala de masajes,…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Exclusive from our company! Luxurious apartments in the Zeytinburnu area.
Complejo residencial Exclusive from our company! Luxurious apartments in the Zeytinburnu area.
Complejo residencial Exclusive from our company! Luxurious apartments in the Zeytinburnu area.
Complejo residencial Exclusive from our company! Luxurious apartments in the Zeytinburnu area.
Complejo residencial Exclusive from our company! Luxurious apartments in the Zeytinburnu area.
Mostrar todo Complejo residencial Exclusive from our company! Luxurious apartments in the Zeytinburnu area.
Complejo residencial Exclusive from our company! Luxurious apartments in the Zeytinburnu area.
Zeytinburnu, Turquía
de
$299,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
¡Exclusivo!Venta: dos dormitorios (2+1) y tres dormitorios (3+1) apartamentos con vistas al mar.El proyecto está situado en el distrito de Zeytinburnu, cerca de las estaciones de metro de carretera, metro y marmaray Zeytinburnu, cerca está el centro comercial del Foro de Marmara, así como in…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool and green area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and green area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and green area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and green area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and green area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a swimming pool and green area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and green area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquía
de
$387,987
La residencia cuenta con piscina, zonas verdes, gimnasio, cancha de baloncesto y campo de fútbol, sauna, seguridad en las 24 horas, parque infantil, aparcamiento cubierto.Terminación - Diciembre, 2025.Instalaciones y equipos en la casa Sistema "Smart Home"Ubicación e infraestructura cercana …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a green area near a metrobus station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a green area near a metrobus station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a green area near a metrobus station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a green area near a metrobus station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a green area near a metrobus station, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquía
de
$435,821
La residencia cuenta con una gran zona verde ajardinada, una piscina cubierta, un gimnasio, una sauna y un baño turco, un parque infantil.Terminación - Marzo, 2025.Ubicación e infraestructura cercana Hospital - 750 metrosEstación de metro - 850 metrosEstación de metro - 1.1 kmUniversidad - 1…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Complejo residencial Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Complejo residencial Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Complejo residencial Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Complejo residencial Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Mostrar todo Complejo residencial Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.
Complejo residencial Three bedroom apartment in Zeytinburnu area with sea view.
, Turquía
de
$490,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Apartamento de tres dormitorios (3+1) con una superficie de 141,5 m2 con vistas al mar está en venta.El proyecto está situado en la zona de Zeytinburnu, cerca de las estaciones de metro, metro y metrobus Marmaray Zeytinburnu, cerca del centro comercial del Foro de Marmara, así como de instit…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos con vistas al mar en Estambul Zeytinburnu
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos con vistas al mar en Estambul Zeytinburnu
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos con vistas al mar en Estambul Zeytinburnu
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos con vistas al mar en Estambul Zeytinburnu
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos con vistas al mar en Estambul Zeytinburnu
Mostrar todo Edificio de apartamentos Amplios apartamentos con vistas al mar en Estambul Zeytinburnu
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos con vistas al mar en Estambul Zeytinburnu
Zeytinburnu, Turquía
de
$962,724
Año de construcción 2021
Número de plantas 16
Amplios apartamentos frente al mar con balcones en Estambul Zeytinburnu Los apartamentos están situados en el distrito Zeytinburnu de Estambul. El distrito de Zeytinburnu siempre ha sido uno de los distritos favoritos de Estambul, gracias a su ubicación a orillas del Mar de Mármara. Los apar…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Prestigious residence with swimming pools, a tennis court and a kids' club, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquía
de
$1,07M
Ofrecemos apartamentos con plazas de aparcamiento en un complejo de élite en la orilla del mar.La residencia cuenta con piscinas cubiertas y exteriores, garaje y aparcamiento, canchas de baloncesto y tenis, centro de fitness, sauna, baño turco, sala de masajes, sala de juegos, parque infanti…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments in Zeytinburnu area.
Complejo residencial Apartments in Zeytinburnu area.
Complejo residencial Apartments in Zeytinburnu area.
Complejo residencial Apartments in Zeytinburnu area.
Complejo residencial Apartments in Zeytinburnu area.
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in Zeytinburnu area.
Complejo residencial Apartments in Zeytinburnu area.
Zeytinburnu, Turquía
de
$300,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
El proyecto en aumento en Zeytinburnu, una de las zonas únicas de Estambul, ofrece una opción ideal para aquellos que buscan la comodidad y el lujo de la vida moderna.Este proyecto, construido sobre una gran parcela de 17.929 m2, incluye un total de 467 apartamentos con diseños y 15 zonas co…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a spa center 5 minutes away from the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a spa center 5 minutes away from the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a spa center 5 minutes away from the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a spa center 5 minutes away from the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a spa center 5 minutes away from the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a swimming pool and a spa center 5 minutes away from the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a spa center 5 minutes away from the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquía
de
$321,521
El moderno edificio de 13 plantas consta de 73 apartamentos con 2-3 dormitorios.Características:balconesacabado de lujovistas del mar y la ciudadrecepcióngimnasiosenderos para caminarseguridad alrededor de la horapiscina infinitacentro de spaAparcamiento interiorTerminación - Enero, 2026.Ins…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pools and sports grounds, near the city center, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquía
de
$649,487
El proyecto cuenta con apartamentos residenciales, piscinas para niños y adultos, un hammam, una sauna, un centro de fitness, terrenos deportivos, senderos para caminar, pistas para correr, parques infantiles, seguridad 24 horas con videovigilancia y plaza de aparcamiento para 700 coches.Ubi…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos con vistas al mar en Estambul Zeytinburnu
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos con vistas al mar en Estambul Zeytinburnu
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos con vistas al mar en Estambul Zeytinburnu
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos con vistas al mar en Estambul Zeytinburnu
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos con vistas al mar en Estambul Zeytinburnu
Mostrar todo Edificio de apartamentos Amplios apartamentos con vistas al mar en Estambul Zeytinburnu
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos con vistas al mar en Estambul Zeytinburnu
Zeytinburnu, Turquía
de
$1,94M
Año de construcción 2021
Número de plantas 16
Amplios apartamentos frente al mar con balcones en Estambul Zeytinburnu Los apartamentos están situados en el distrito Zeytinburnu de Estambul. El distrito de Zeytinburnu siempre ha sido uno de los distritos favoritos de Estambul, gracias a su ubicación a orillas del Mar de Mármara. Los apar…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool, green areas and a spa area near a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, green areas and a spa area near a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, green areas and a spa area near a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, green areas and a spa area near a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, green areas and a spa area near a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, green areas and a spa area near a highway, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquía
de
$841,025
Ofrecemos amplios apartamentos.La residencia cuenta con zonas verdes, piscina cubierta, canchas de baloncesto y campos de fútbol, zonas de senderismo, gimnasio, zona de spa y baño turco, parque infantil, cafetería.Terminación - mayo, 2025.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se e…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial White Topkapı Residence
Complejo residencial White Topkapı Residence
Complejo residencial White Topkapı Residence
Complejo residencial White Topkapı Residence
Complejo residencial White Topkapı Residence
Mostrar todo Complejo residencial White Topkapı Residence
Complejo residencial White Topkapı Residence
Zeytinburnu, Turquía
de
$531,007
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 15
Agencia
EOS Turkey Property
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of home offices with around-the-clock security on E-5 Highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of home offices with around-the-clock security on E-5 Highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of home offices with around-the-clock security on E-5 Highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of home offices with around-the-clock security on E-5 Highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of home offices with around-the-clock security on E-5 Highway, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New complex of home offices with around-the-clock security on E-5 Highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of home offices with around-the-clock security on E-5 Highway, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquía
de
$472,549
Ofrecemos oficinas locales modernas y funcionales.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, una zona verde, un aparcamiento.Instalaciones y equipos en la casa Sistema "Smart Home"Paneles solaresUbicación e infraestructura cercana Estación de metro - 3 minutosParada de tranvía …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos con vistas al mar en Estambul Zeytinburnu
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos con vistas al mar en Estambul Zeytinburnu
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos con vistas al mar en Estambul Zeytinburnu
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos con vistas al mar en Estambul Zeytinburnu
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos con vistas al mar en Estambul Zeytinburnu
Mostrar todo Edificio de apartamentos Amplios apartamentos con vistas al mar en Estambul Zeytinburnu
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos con vistas al mar en Estambul Zeytinburnu
Zeytinburnu, Turquía
de
$1,00M
Año de construcción 2021
Número de plantas 16
Amplios apartamentos frente al mar con balcones en Estambul Zeytinburnu Los apartamentos están situados en el distrito Zeytinburnu de Estambul. El distrito de Zeytinburnu siempre ha sido uno de los distritos favoritos de Estambul, gracias a su ubicación a orillas del Mar de Mármara. Los apar…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a shopping mall and green areas close to a beach and a highway, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquía
de
$510,351
Este excepcional proyecto destaca por su arquitectura horizontal y diseño interior moderno. Más que una casa, este complejo promete un ambiente alegre para una vida familiar feliz. El complejo ofrece una amplia gama de diseños de apartamentos de 1+1 a 3+1, adecuados para diferentes estilos d…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New spacious apartments in a popular area with developed infrastructure, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turquía
de
$440,485
Edificios residenciales, un centro de negocios, una calle con cafeterías, restaurantes y un centro comercial y de entretenimiento, un hotel y un centro de salud se construirán en la nueva zona residencial. Muchas zonas verdes para caminar y recreación estarán equipadas en el territorio del b…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Zeytinburnu, Turquía
de
$299,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 13
Exclusiva de nuestra empresa!Venta: apartamento de dos dormitorios (2+1) con una superficie de 92,5 m2 y apartamento de tres dormitorios (3+1) con una superficie de 142 m2.El proyecto está situado en la zona de Zeytinburnu, cerca de las estaciones de metro, metro y metrobus Marmaray Zeytinbu…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir