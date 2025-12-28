  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Muratpasa
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Muratpasa, Turquía

Complejo residencial The Cruise Collection
Muratpasa, Turquía
$130,879
Año de construcción 2023
La Colección de cruceros se encuentra en el área de desarrollo de Antalya, Altintash. La construcción a gran escala está planificada en el área con el desarrollo de toda la infraestructura necesaria, lo que la convertirá en un "nuevo centro de Antalya". Los apartamentos tienen acabados de …
TURKREALT
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş
Muratpasa, Turquía
$123,061
Año de construcción 2026
Número de plantas 10
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Piscina en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş, Alanya Demirtaş, donde se encuentran estos apartamentos de lujo, es una zona destacada en Alanya conocida por sus servicios sociales, hermosas playas y rutas para pasear. Demirtaş destaca por sus …
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya
Muratpasa, Turquía
$318,707
Año de construcción 2026
Apartamentos Elegantes en un Complejo a Solo 200 m de la Playa en Kargıcak Alanya Alanya es un distrito costero con altos estándares de vida, desarrollado en términos de bienes raíces, construcción, turismo y comercio. Kargıcak, ubicado al este de Alanya, es una zona en crecimiento conocida …
TEKCE Real Estate
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$536,012
Ofrecemos apartamentos con plazas de aparcamiento en el garaje.La residencia cuenta con una zona verde, una piscina al aire libre de 600 m2 y una piscina infantil de 55 m2, un garaje subterráneo, una sala de fitness, una sauna, un parque infantil, seguridad en las 24 horas.Ubicación e infrae…
TRANIO
Complejo residencial New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$301,088
La residencia cuenta con piscinas, gimnasios, jardines deportivos, sauna y hamam, cine, aparcamiento subterráneo, jardín ajardinado, parque infantil.Terminación - Diciembre, 2025.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoArmario de cocina incorporadoElectrodomésticos de cocina (co…
TRANIO
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en el Proyecto Fenix 40 en Muratpaşa
Muratpasa, Turquía
$1,24M
Año de construcción 2027
Número de plantas 10
Apartamentos en el Proyecto Fenix 40 con Aparcamiento Cerrado y Piscina Compartida en el Barrio de Gençlik El Proyecto Fenix 40 Işıklar está situado en el Barrio Gençlik en Muratpaşa, uno de los distritos centrales y prestigiosos de Antalya. La zona destaca por su proximidad a la playa y a i…
TEKCE Real Estate
Complejo residencial New guarded residence in the heart of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$314,616
La residencia cuenta con seguridad y videovigilancia alrededor de la hora, un gran aparcamiento.Terminación - Julio, 2024.Instalaciones y equipos en la casa IntercomunicaciónCocina equipadaMuebles de cocina Siemens (hob, horno, capucha)Aire acondicionado en cada habitaciónUbicación e infraes…
TRANIO
Edificio de apartamentos Nuevos apartamentos rodeados de naturaleza en Alanya İncekum
Muratpasa, Turquía
$202,626
Año de construcción 2026
Apartamentos con muchas actividades sociales en Alanya İncekum İncekum, que alberga muchas bellezas naturales de Antalya Alanya, se destaca como uno de los lugares más favorecidos del distrito con su magnífica naturaleza y el mar limpio. Okurcalar continúa desarrollándose rápidamente como un…
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Bienes raíces frente al mar con impresionantes vistas en Mahmutlar
Muratpasa, Turquía
$765,198
Año de construcción 2019
Número de plantas 12
Propiedades frente al mar con vistas a la montaña y al mar en Mahmutlar Mahmutlar atrae la atención de los inversores y de aquellos que lo consideran una casa de verano con sus playas naturales y lugares turísticos. Las propiedades en venta en Alanya están situadas cerca de cafés, restaurant…
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya
Muratpasa, Turquía
$251,497
Año de construcción 2026
Apartamentos Elegantes en un Complejo a Solo 200 m de la Playa en Kargıcak Alanya Alanya es un distrito costero con altos estándares de vida, desarrollado en términos de bienes raíces, construcción, turismo y comercio. Kargıcak, ubicado al este de Alanya, es una zona en crecimiento conocida …
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos en Luviya, un Proyecto Mixto con Piscina en Muratpaşa
Muratpasa, Turquía
$1,14M
Año de construcción 2028
Número de plantas 10
Apartamentos en Venta en Luviya, un Proyecto Mixto en Muratpaşa, Antalya Los apartamentos de lujo se encuentran en el barrio Topçular de Muratpaşa. Gracias a su proximidad a Termesos Boulevard, la zona ofrece fáciles oportunidades de transporte y sigue siendo un centro de atracción para aque…
TEKCE Real Estate
Complejo residencial New business-class residence in the heart of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$256,354
ANTA Home Neon es una residencia brillante y moderna. Los apartamentos, las comodidades de la compañía de gestión de amd - todo se piensa cuidadosamente aquí para proporcionar la creciente demanda de alquiler a corto y largo plazo.Característicasgaraje subterráneoterritorio cerradogimnasioti…
TRANIO
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Muratpasa, Turquía
$221,396
Un proyecto residencial premium situado en la primera costa en la pintoresca zona de Kestel. Este complejo único está diseñado para aquellos que sueñan con despertar al sonido de las olas y disfrutar de impresionantes vistas al mar desde sus ventanas.El complejo consta de un solo bloque con …
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with a variety of infrastructure and recreation areas, 800 metres to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$198,092
El proyecto es un complejo de baja altura en el centro de la ciudad, con vistas al mar Mediterráneo. El complejo cuenta con amplios apartamentos de 1-2 dormitorios con acceso a la piscina. El proyecto también incluye 3 tiendas cercanas.Instalaciones y equipos en la casa Instalaciones al aire…
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$291,311
La compleja infraestructura:piscina al aire libreparque infantilsala de estarzona de barbacoaestacionamientosala de juegos para niñosgimnasiojacuzzisaunalobbyInstalaciones y equipos en la casa Muebles de cocinaDoble acristalamientoPuerta de aceroUbicación e infraestructura cercana Cikcilli e…
TRANIO
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vista al Mar en el Centro de Mahmutlar, Alanya
Muratpasa, Turquía
$141,267
Año de construcción 2024
Apartamentos en Venta en Complejo con Piscina Cerca de Todas las Comodidades en Mahmutlar, Alanya Mahmutlar, una zona en crecimiento de Alanya, es muy preferida tanto por locales como por extranjeros para residencia y vacaciones. Conocida por sus marcas reconocidas, amplios paseos y su mar l…
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$301,798
La hermosa residencia cuenta con un jardín ajardinado, piscinas para niños y adultos, un gimnasio al aire libre, zonas de barbacoa, seguridad, gimnasio, sauna y baño de vapor, un salón, un parque infantil, un aparcamiento.Terminación - 21/09/2023.Ubicación e infraestructura cercana La propie…
TRANIO
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en Venta en Mahmutlar Alanya
Muratpasa, Turquía
$822,882
Año de construcción 2026
Apartamentos en Venta en un Complejo Frente al Mar en Mahmutlar, Alanya La región de Mahmutlar, conocida como el lugar de vacaciones de Alanya, ha crecido y se ha desarrollado rápidamente en los últimos tiempos. Con sus servicios de calidad, se ha convertido en la primera opción de extranjer…
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos en Luviya, un Proyecto Mixto con Piscina en Muratpaşa
Muratpasa, Turquía
$775,874
Año de construcción 2028
Número de plantas 10
Apartamentos en Venta en Luviya, un Proyecto Mixto en Muratpaşa, Antalya Los apartamentos de lujo se encuentran en el barrio Topçular de Muratpaşa. Gracias a su proximidad a Termesos Boulevard, la zona ofrece fáciles oportunidades de transporte y sigue siendo un centro de atracción para aque…
TEKCE Real Estate
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$320,442
El complejo premium elegante y pensado-out se crea para aquellos, que aprecian el lujo y se utilizan para la vida regular.El proyecto cuenta con:jardín tropical con céspedZonas de barbacoaPiscina panorámicavista panorámica del mar y las montañasTerminación - mayo, 2025.Ubicación e infraestru…
TRANIO
Complejo residencial Residence with swimming pools, sports grounds and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$241,206
La residencia cuenta con garaje y aparcamiento, piscinas cubiertas y exteriores, canchas de tenis y baloncesto, sala de fitness, centro de spa (sauna, baño de vapor), sala de conferencias y biblioteca, aquapark, cafetería y bar, zona de barbacoa, mini club, parque infantil, playa privada, vi…
TRANIO
Edificio de apartamentos Nuevos apartamentos rodeados de naturaleza en Alanya İncekum
Muratpasa, Turquía
$319,751
Año de construcción 2026
Apartamentos con muchas actividades sociales en Alanya İncekum İncekum, que alberga muchas bellezas naturales de Antalya Alanya, se destaca como uno de los lugares más favorecidos del distrito con su magnífica naturaleza y el mar limpio. Okurcalar continúa desarrollándose rápidamente como un…
TEKCE Real Estate
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a fitness room, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$446,682
Ofrecemos apartamentos con vistas al mar, las montañas y el valle.La residencia cuenta con un jardín ajardinado y una piscina, un gimnasio, una sauna, un aparcamiento subterráneo, seguridad en las 24 horas.Terminación - 30/03/2024.Instalaciones y equipos en la casa Calefacción por suelo radi…
TRANIO
Complejo residencial New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Muratpasa, Turquía
$499,890
La residencia cuenta con jardín, zona de estar y zona de barbacoa, parque infantil, piscina cubierta, baño de vapor, sauna y sala de masajes, gimnasio.Características de los planos Muebles de cocinaEncimera de granitoPiso azulUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en l…
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, stores and and recreation areas, with views of sea and mountains, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$217,901
El proyecto cuenta con 15 apartamentos y 2 tiendas. La infraestructura del proyecto incluye: piscina, parque infantil, aparcamiento exterior, mirador y zona de barbacoa, sauna, jacuzzi, fitness, vestíbulo y recepción.Ubicación e infraestructura cercana Este proyecto se encuentra en la provin…
TRANIO
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar en el Proyecto Fenix 40 en Muratpaşa
Muratpasa, Turquía
$1,53M
Año de construcción 2027
Número de plantas 10
Apartamentos en el Proyecto Fenix 40 con Aparcamiento Cerrado y Piscina Compartida en el Barrio de Gençlik El Proyecto Fenix 40 Işıklar está situado en el Barrio Gençlik en Muratpaşa, uno de los distritos centrales y prestigiosos de Antalya. La zona destaca por su proximidad a la playa y a i…
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
Muratpasa, Turquía
$229,889
Año de construcción 2026
Apartamentos con vistas al mar y a la montaña en un complejo con abundantes servicios en Kargıcak, Alanya Kargıcak es un espacio vital en rápido desarrollo en Alanya, Antalya. Con su ambiente social y opciones de entretenimiento, Kargıcak es un barrio cómodo y de alta calidad. El creciente n…
TEKCE Real Estate
Complejo residencial New residence with a swimming pool, lounge areas and a cinema at 300 meters from the beach, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$1,11M
El complejo residencial consta de 5 edificios con 16 apartamentos.Cada apartamento tiene una terraza de 60 m2 o un estudio de 25 m2.Las terrazas estarán equipadas con una cocina de verano, un jacuzzi, un jardín de invierno, una barbacoa.Los estudios estarán equipados con armarios de cocina y…
TRANIO
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia del mar en City Nest Antalya Muratpasa
Muratpasa, Turquía
$146,298
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Apartamentos con Plan de Pago en Centro de Amenidades en City Nest Antalya Muratpasa Los apartamentos están situados en el barrio de Sinan, en el distrito de Muratpasa de Antalya. El barrio de Sinan se está convirtiendo en una nueva estrella en ascenso de Antalya, con los numerosos proyectos…
TEKCE Real Estate
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$268,006
La residencia cuenta con un aparcamiento interior, una piscina al aire libre, un gimnasio, un centro de spa (sauna, hamam, baño de vapor, sala de sal, sala de masajes), juegos infantiles, una playa privada, vigilancia de video en las 24 horas, servicio de conserjería.Inicio de la construcció…
TRANIO
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş
Muratpasa, Turquía
$335,510
Año de construcción 2026
Número de plantas 10
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Piscina en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş, Alanya Demirtaş, donde se encuentran estos apartamentos de lujo, es una zona destacada en Alanya conocida por sus servicios sociales, hermosas playas y rutas para pasear. Demirtaş destaca por sus …
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Propiedades con Concepto de Hotel de 5 Estrellas en Alanya Kestel
Muratpasa, Turquía
$197,792
Año de construcción 2026
Propiedades con vistas panorámicas al mar y a la ciudad en un proyecto con todas las comodidades en Alanya Kestel Las elegantes propiedades están situadas en Kestel, en Alanya. Kestel es una zona en desarrollo con diversas comodidades. La zona alberga rutas de senderismo, restaurantes, cafet…
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Luxury residence with swimming pools and a view of the sea in a prestigious area, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$256,354
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar.La residencia cuenta con piscinas cubiertas y exteriores con jacuzzis, piscina infantil, centro de fitness, sauna, baño de vapor y sala de masajes, salas de juegos, cafetería, zona de barbacoa, aparcamiento, seguridad alrededor de la hora.…
TRANIO
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş
Muratpasa, Turquía
$195,518
Año de construcción 2026
Número de plantas 10
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Piscina en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş, Alanya Demirtaş, donde se encuentran estos apartamentos de lujo, es una zona destacada en Alanya conocida por sus servicios sociales, hermosas playas y rutas para pasear. Demirtaş destaca por sus …
TEKCE Real Estate
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$322,773
La residencia cuenta con garaje y aparcamiento, piscinas cubiertas y al aire libre, sala de fitness, centro de spa (sauna, hamam, baño de vapor, sala de sal, sala de masajes), sala de conferencias y biblioteca, bar, zona de barbacoa, mini club, parque infantil, parque acuático, playa privada…
TRANIO
Complejo residencial New residence with swimming pools and a spa complex, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$93,220
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar y a las montañas.La residencia cuenta con un complejo de spa, una piscina al aire libre con toboganes de agua, una piscina cubierta y una piscina infantil, un aparcamiento, una zona de barbacoa con pérgolas, seguridad y videovigilancia, ca…
TRANIO
Complejo residencial Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Muratpasa, Turquía
$131,090
El proyecto consta de 63 apartamentos en una cuadra. El proyecto está en Demirtas, el centro turístico más popular de Alanya, a 1.000 metros del mar.El proyecto tiene 9 plantas y apartamentos con 1-4 dormitorios.Instalaciones y equipos en la casa Características interiores del edificio: Puer…
TRANIO
Edificio de apartamentos Apartamentos en Luviya, un Proyecto Mixto con Piscina en Muratpaşa
Muratpasa, Turquía
$309,669
Año de construcción 2028
Número de plantas 10
Apartamentos en Venta en Luviya, un Proyecto Mixto en Muratpaşa, Antalya Los apartamentos de lujo se encuentran en el barrio Topçular de Muratpaşa. Gracias a su proximidad a Termesos Boulevard, la zona ofrece fáciles oportunidades de transporte y sigue siendo un centro de atracción para aque…
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Bienes raíces frente al mar con impresionantes vistas en Mahmutlar
Muratpasa, Turquía
$311,965
Año de construcción 2019
Número de plantas 12
Propiedades frente al mar con vistas a la montaña y al mar en Mahmutlar Mahmutlar atrae la atención de los inversores y de aquellos que lo consideran una casa de verano con sus playas naturales y lugares turísticos. Las propiedades en venta en Alanya están situadas cerca de cafés, restaurant…
TEKCE Real Estate
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a fitness center in a prestigious area of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$399,925
Ofrecemos apartamentos con terrazas.La residencia cuenta con aparcamiento cubierto, piscina, jardín, sistema de seguridad, gimnasio, sauna, miradores.Terminación - Abril, 2024.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoTV vía satélitePersianas eléctricasCalefacción por suelo radian…
TRANIO
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş
Muratpasa, Turquía
$224,271
Año de construcción 2026
Número de plantas 10
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Piscina en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş, Alanya Demirtaş, donde se encuentran estos apartamentos de lujo, es una zona destacada en Alanya conocida por sus servicios sociales, hermosas playas y rutas para pasear. Demirtaş destaca por sus …
TEKCE Real Estate
Complejo residencial New residence with swimming pools, a conference room and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$332,095
La residencia cuenta con garaje y aparcamiento, piscinas cubiertas y al aire libre, sala de fitness, centro de spa (sauna, hamam, baño de vapor, sala de sal, sala de masajes), sala de conferencias y biblioteca, bar, zona de barbacoa, mini club, parque infantil, playa privada, videovigilancia…
TRANIO
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
Muratpasa, Turquía
$589,162
Año de construcción 2026
Apartamentos con vistas al mar y a la montaña en un complejo con abundantes servicios en Kargıcak, Alanya Kargıcak es un espacio vital en rápido desarrollo en Alanya, Antalya. Con su ambiente social y opciones de entretenimiento, Kargıcak es un barrio cómodo y de alta calidad. El creciente n…
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en Venta en Mahmutlar Alanya
Muratpasa, Turquía
$247,218
Año de construcción 2026
Apartamentos en Venta en un Complejo Frente al Mar en Mahmutlar, Alanya La región de Mahmutlar, conocida como el lugar de vacaciones de Alanya, ha crecido y se ha desarrollado rápidamente en los últimos tiempos. Con sus servicios de calidad, se ha convertido en la primera opción de extranjer…
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Propiedades con Concepto de Hotel de 5 Estrellas en Alanya Kestel
Muratpasa, Turquía
$364,252
Año de construcción 2026
Propiedades con vistas panorámicas al mar y a la ciudad en un proyecto con todas las comodidades en Alanya Kestel Las elegantes propiedades están situadas en Kestel, en Alanya. Kestel es una zona en desarrollo con diversas comodidades. La zona alberga rutas de senderismo, restaurantes, cafet…
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$315,199
Esta residencia de clase confort con una infraestructura rica es una gran oportunidad para los inversores que quieren comprar bienes raíces modernos a precios de ganga.En el corazón de una zona grande y muy popular de Alanya - Kestel, a una distancia de 200 metros de la costa. El complejo se…
TRANIO
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vista al Mar en el Centro de Mahmutlar, Alanya
Muratpasa, Turquía
$294,307
Año de construcción 2024
Apartamentos en Venta en Complejo con Piscina Cerca de Todas las Comodidades en Mahmutlar, Alanya Mahmutlar, una zona en crecimiento de Alanya, es muy preferida tanto por locales como por extranjeros para residencia y vacaciones. Conocida por sus marcas reconocidas, amplios paseos y su mar l…
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Furnished apartments near the beach and restaurant, in the centre of Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$302,964
En una popular zona turística, este desarrollo de baja altura ofrece una variedad de tipos planos: apartamentos estándar de 1-2 dormitorios, áticos de 2 y 4 dormitorios.Características de los planos El apartamento está equipado con: puerta de entrada de acero, interfono, muebles incorporados…
TRANIO
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia del mar en City Nest Antalya Muratpasa
Muratpasa, Turquía
$153,259
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Apartamentos con Plan de Pago en Centro de Amenidades en City Nest Antalya Muratpasa Los apartamentos están situados en el barrio de Sinan, en el distrito de Muratpasa de Antalya. El barrio de Sinan se está convirtiendo en una nueva estrella en ascenso de Antalya, con los numerosos proyectos…
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Nuevos apartamentos rodeados de naturaleza en Alanya İncekum
Muratpasa, Turquía
$332,635
Año de construcción 2026
Apartamentos con muchas actividades sociales en Alanya İncekum İncekum, que alberga muchas bellezas naturales de Antalya Alanya, se destaca como uno de los lugares más favorecidos del distrito con su magnífica naturaleza y el mar limpio. Okurcalar continúa desarrollándose rápidamente como un…
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a garden, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$223,839
Ofrecemos apartamentos elegantes con vistas a las montañas.La residencia cuenta con piscina, gimnasio, sistema de seguridad, sauna, piscina infantil y parque infantil, jardín ajardinado.Instalaciones y equipos en la casa Muebles de cocina y electrodomésticosDoble acristalamientoVentanas de a…
TRANIO
Complejo residencial New residence in central Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$156,725
La residencia cuenta con un aparcamiento de dos niveles, seguridad alrededor de la hora y vigilancia de vídeo.Terminación - Septiembre, 2025.Instalaciones y equipos en la casa Pavimentos laminadosVentanas de PVCAire acondicionadoPuerta de aceroMuebles de cocina y electrodomésticos FRANKE TEK…
TRANIO
Complejo residencial Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$279,659
La residencia cuenta con aparcamiento, piscinas cubiertas y al aire libre, piscina infantil, sala de fitness, centro de spa (sauna, baño de vapor), restaurante y bar, zona de barbacoa, parque infantil y sala de juegos, videovigilancia en las 24 horas.Instalaciones y equipos en la casa Puerta…
TRANIO
Complejo residencial 2+1 apartment in the center of Antalya at a low price!
Muratpasa, Turquía
$170,376
Opciones de acabado Con acabado
El complejo está situado en el centro de Antalya, en la calle turística principal de la ciudad, Işıklar.El complejo está diseñado meticulosamente hasta el último detalle: diseño único, ventanas panorámicas y un sistema hogareño inteligente.Con su propia infraestructura y una empresa de gesti…
Smart Home
Complejo residencial New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$355,400
El proyecto consta de 2 bloques e incluye 72 apartamentos premium con sistema "Smart Home": 46 apartamentos acogedores y espaciosos 1+1 (41-46 m2) y 26 duplexs de diseño 2+1 (82-97 m2).La ubicación perfecta en la popular zona de Oba cerca del mar y el centro de Alanya, rodeado por las majest…
TRANIO
Complejo residencial Apartments in complex with developed infrastructure, 900 m from the sea, Demirtas, Turkey
Muratpasa, Turquía
$143,908
El proyecto en uno de los lugares turísticos más populares de Alanya, con infraestructura bien desarrollada y arquitectura moderna. El proyecto constará de un edificio con 30 apartamentos.El proyecto de 6 plantas, apartamentos con 1 dormitorio y dúplex con 2-3 dormitorios
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool and an water park close to the beach and golf courses, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$159,174
La residencia cuenta con un aparcamiento cubierto, un parque acuático, un baño turco, una pista de tenis, una piscina al aire libre, un gimnasio, una sauna, un parque infantil, una zona verde ajardinada, senderos para caminar y correr, zonas de salón.Terminación - 1o trimestre de 2025.Instal…
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Muratpasa, Turquía
$279,659
La residencia consta de 4 edificios con apartamentos de dos, tres y cuatro habitaciones y dúplex.La ubicación única combinada con la alta calidad de construcción, diseño moderno y gestión profesional garantizará un estilo de vida cómodo.Sólo se utilizaron materiales certificados que cumplier…
TRANIO
Edificio de apartamentos Pisos Elegantes a 250 M del Mar en Alanya Antalya
Muratpasa, Turquía
$120,761
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Elegantes Pisos en Venta en Alanya Mahmutlar 250 M de la Playa Mahmutlar se encuentra en el este de Alanya, y se está desarrollando día a día. Es el centro de atención de los turistas locales y extranjeros con su playa limpia, largos senderos, restaurantes, centros comerciales y calles anima…
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Nuevos apartamentos rodeados de naturaleza en Alanya İncekum
Muratpasa, Turquía
$134,694
Año de construcción 2026
Apartamentos con muchas actividades sociales en Alanya İncekum İncekum, que alberga muchas bellezas naturales de Antalya Alanya, se destaca como uno de los lugares más favorecidos del distrito con su magnífica naturaleza y el mar limpio. Okurcalar continúa desarrollándose rápidamente como un…
TEKCE Real Estate
Complejo residencial New residence with swimming pools and spa centers on the first sea line, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$512,708
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar.La residencia cuenta con tres grandes piscinas, una piscina con sala de estar y dos piscinas infantiles, un bar, una zona de barbacoa, un campo de fútbol, canchas de baloncesto y tenis, un aparcamiento cubierto, dos centros de spa con pisc…
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$166,138
El complejo moderno está cerca del mar, consta de 70 apartamentos con 1-2 dormitorios, y es ideal para la inversión.Características:construcción de alta calidadpiscinagimnasiocancha de baloncestoAparcamiento interior y exteriorInstalaciones y equipos en la casa Calefacción por suelo radiante…
TRANIO
Complejo residencial New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$291,311
Lujo viviendo en el corazón de Alanya, donde cada día es como un resort de lujo.Imagínese un lugar, donde el lujo mediterráneo se encuentra con el espíritu de libertad, y cada mañana comienza con la fragancia del mar, el sol cálido y el sentimiento, que usted está en la más hermosa mancha en…
TRANIO
Edificio de apartamentos Pisos Elegantes a 250 M del Mar en Alanya Antalya
Muratpasa, Turquía
$218,520
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Elegantes Pisos en Venta en Alanya Mahmutlar 250 M de la Playa Mahmutlar se encuentra en el este de Alanya, y se está desarrollando día a día. Es el centro de atención de los turistas locales y extranjeros con su playa limpia, largos senderos, restaurantes, centros comerciales y calles anima…
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya
Muratpasa, Turquía
$206,569
Año de construcción 2026
Apartamentos Elegantes en un Complejo a Solo 200 m de la Playa en Kargıcak Alanya Alanya es un distrito costero con altos estándares de vida, desarrollado en términos de bienes raíces, construcción, turismo y comercio. Kargıcak, ubicado al este de Alanya, es una zona en crecimiento conocida …
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Residential complex in the city center and 600 meters from the beach, close to the chain stores, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$250,528
El complejo consta de dos bloques que tienen 88 apartamentos con diferentes diseños:Apartamentos de 1 dormitorio - 45 unidadesApartamentos de 2 dormitorios - 34 unidadesApartamentos duplex con 2 dormitorios - 9 unidadesExiste la posibilidad de un 40% de los pagos de instalación hasta que se …
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Muratpasa, Turquía
$227,223
Complejo residencial con vistas panorámicas a la naturaleza y al mar. Se compone de 16 apartamentos con diferentes diseños:Apartamentos con 1 dormitorio — 8 unidadesApartamentos con 2 dormitorios — 4 unidadesApartamentos dúplex con 2 dormitorios — 2 unidadesApartamentos dúplex con 3 dormitor…
TRANIO
Complejo residencial New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$850,628
El innovador proyecto premium. Los interiores son notables por sofisticación, funcionalidad y laconismo. Debido a las tecnologías modernas, los apartamentos del complejo están llenos de luz y ofrecen vistas impresionantes del Mar Mediterráneo y las montañas Taurus.Finalidad - Octubre, 2026.U…
TRANIO
Edificio de apartamentos Apartamentos en un Complejo Cerca de la Playa en Alanya
Muratpasa, Turquía
$351,758
Año de construcción 2026
Apartamentos Elegantes en un Complejo a Solo 200 m de la Playa en Kargıcak Alanya Alanya es un distrito costero con altos estándares de vida, desarrollado en términos de bienes raíces, construcción, turismo y comercio. Kargıcak, ubicado al este de Alanya, es una zona en crecimiento conocida …
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
Muratpasa, Turquía
$404,327
Año de construcción 2026
Apartamentos con vistas al mar y a la montaña en un complejo con abundantes servicios en Kargıcak, Alanya Kargıcak es un espacio vital en rápido desarrollo en Alanya, Antalya. Con su ambiente social y opciones de entretenimiento, Kargıcak es un barrio cómodo y de alta calidad. El creciente n…
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad en Kargıcak Alanya
Muratpasa, Turquía
$704,684
Año de construcción 2026
Apartamentos con vistas al mar y a la montaña en un complejo con abundantes servicios en Kargıcak, Alanya Kargıcak es un espacio vital en rápido desarrollo en Alanya, Antalya. Con su ambiente social y opciones de entretenimiento, Kargıcak es un barrio cómodo y de alta calidad. El creciente n…
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos en Luviya, un Proyecto Mixto con Piscina en Muratpaşa
Muratpasa, Turquía
$415,640
Año de construcción 2028
Número de plantas 10
Apartamentos en Venta en Luviya, un Proyecto Mixto en Muratpaşa, Antalya Los apartamentos de lujo se encuentran en el barrio Topçular de Muratpaşa. Gracias a su proximidad a Termesos Boulevard, la zona ofrece fáciles oportunidades de transporte y sigue siendo un centro de atracción para aque…
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Muratpasa, Turquía
$365,887
La residencia cuenta con piscinas para niños y adultos, gimnasio, sauna y baño de vapor, zonas de salón, Internet inalámbrico, vigilancia de vídeo en las 24 horas.Finalidad - Septiembre, 30, 2023.Características de los planos Sistema central de satélitesVentanas de PVC doblesIluminación Spot…
TRANIO
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$205,083
El complejo consta de 20 apartamentos y apartamentos dúplex.Características:piscinapiscina infantilsaloneszona de barbacoaparque infantil y sala de juegosestacionamientogimnasiolobbysaunajacuzziSeguridad 24/7Finalidad - Junio, 2027Características de los planos armarios de cocina lacadaestrel…
TRANIO
Complejo residencial New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$227,805
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar y a la ciudad.La residencia cuenta con aparcamiento subterráneo, piscinas cubiertas y exteriores, bar, centro de fitness y zona de spa, pistas de tenis, baloncesto y voleibol, zona de barbacoa, parque infantil.Terminación - Diciembre, 2024…
TRANIO
Complejo residencial Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$320,442
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar.La residencia cuenta con una gran piscina, pista de tenis, piscina cubierta, hamam, sauna, centro de fitness.Instalaciones y equipos en la casa Puertas de aceroIntercomunicación de vídeotechos sostenidos e iluminación oculta localBaños equ…
TRANIO
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$1,15M
Ofrecemos villas con plazas de aparcamiento, piscinas (36 m2 - 49 m2), zonas de barbacoa, jacuzzis.Terminación - mayo, 2024.Características de los planos Pisos de azulejosMuebles de cocinaDoble acristalamientoEncimeras de granitoPuerta de entrada de aceroCalefacción por suelo radianteGrohe s…
TRANIO
Complejo residencial Residential complex in the city center, 300 meters from the sea, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$124,681
El complejo residencial tiene un total de 36 unidades con diferentes diseños:Apartamentos de 1 dormitorio - 12 unidadesApartamentos de 2 dormitorios - 14 unidadesApartamentos duplex con 2 dormitorios - 10 unidadesEl pago de baja es del 40% y existe la posibilidad de instalar en la cantidad r…
TRANIO
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar en Venta en Mahmutlar Alanya
Muratpasa, Turquía
$370,827
Año de construcción 2026
Apartamentos en Venta en un Complejo Frente al Mar en Mahmutlar, Alanya La región de Mahmutlar, conocida como el lugar de vacaciones de Alanya, ha crecido y se ha desarrollado rápidamente en los últimos tiempos. Con sus servicios de calidad, se ha convertido en la primera opción de extranjer…
TEKCE Real Estate
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$1,28M
Ofrecemos villas con zonas verdes, piscinas, zona de barbacoa, terrazas y jacuzzis.Terminación - Junio, 2024.Instalaciones y equipos en la casa Suelos de granitoMuebles de cocinaDoble acristalamientoEncimeras de cocina de granitoPuerta de entrada de aceroCalefacción por suelo radianteUbicaci…
TRANIO
Complejo residencial Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$131,673
Complejo residencial con infraestructura desarrollada, a sólo un kilómetro del mar.Hay 40 pisos en la casa, de los cuales: 30 pisos con 1 dormitorio, 10 duplexs con 2 dormitorios.Instalaciones y equipos en la casa Otras instalaciones: cancha de baloncesto, gazebos, hammam, sauna, sala de rec…
TRANIO
Complejo residencial New residence at 100 meters from the sea, Oba, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$448,619
El nuevo proyecto residencial se crea no para garantizar una vida confortable y moderna, sino también para darle la oportunidad única de disfrutar del esplendor de la costa mediterránea.El complejo ofrece una amplia gama de apartamentos con diferentes áreas y diseños - desde apartamentos aco…
TRANIO
Complejo residencial Residential complex near the chain stores in a quiet area, Alanya, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$119,438
Complejo residencial con vistas panorámicas a la naturaleza. Consta de 35 apartamentos con diferentes diseños:Apartamentos con 1 dormitorio — 17 unidadesApartamentos dúplex con 2 dormitorios — 4 unidadesApartamentos con 3 dormitorios — 14 unidadesEl pago de baja es del 40%, y existe la posib…
TRANIO
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş
Muratpasa, Turquía
$394,371
Año de construcción 2026
Número de plantas 10
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Piscina en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş, Alanya Demirtaş, donde se encuentran estos apartamentos de lujo, es una zona destacada en Alanya conocida por sus servicios sociales, hermosas playas y rutas para pasear. Demirtaş destaca por sus …
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos Modernos en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş
Muratpasa, Turquía
$535,639
Año de construcción 2026
Número de plantas 10
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Piscina en un Complejo con Concepto de Hotel en Demirtaş, Alanya Demirtaş, donde se encuentran estos apartamentos de lujo, es una zona destacada en Alanya conocida por sus servicios sociales, hermosas playas y rutas para pasear. Demirtaş destaca por sus …
TEKCE Real Estate
Complejo residencial New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$214,638
La residencia cuenta con una piscina, un gran aparcamiento subterráneo, un gimnasio, una zona de barbacoa, un parque infantil.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad está situada en el corazón de Antalya, a 3 minutos del mar Mediterráneo
TRANIO
Edificio de apartamentos Apartamentos a poca distancia del mar en City Nest Antalya Muratpasa
Muratpasa, Turquía
$316,786
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Apartamentos con Plan de Pago en Centro de Amenidades en City Nest Antalya Muratpasa Los apartamentos están situados en el barrio de Sinan, en el distrito de Muratpasa de Antalya. El barrio de Sinan se está convirtiendo en una nueva estrella en ascenso de Antalya, con los numerosos proyectos…
TEKCE Real Estate
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$3,79M
El complejo es una colección de 16 villas premium de estilo moderno. Situado en una colina, estas elegantes casas abren impresionantes vistas de la ciudad y el mar Mediterráneo.Las villas de lujo con 3+1 y 6+1 diseños estarán en amplias parcelas con zonas de 560 m2 a 1.000 m2. Todas las vill…
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquía
$260,648
Ofrecemos apartamentos con terrazas.La residencia cuenta con aparcamiento cubierto, piscina, jardín, sistema de seguridad, gimnasio, sauna, miradores.Terminación - Abril, 2024.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoTV vía satélitePersianas eléctricasCalefacción por suelo radian…
TRANIO
Complejo residencial Project in Alanya-Antalya Location
Muratpasa, Turquía
$127,225
Año de construcción 2024
COMPLEJO RESIDENCIAL PAYALLAR, ALANIA, ANTALYA - Türkiye Nuestro proyecto Residence está ubicado en 1426 metros cuadrados en Payallar, un hermoso lugar en Alanya, y consta de 1 bloque y 5 pisos. Nuestros apartamentos tienen vista al bosque. Nuestro proyecto, que promete una vida cómoda con s…
Startkey Vizyon Gayrimenkul
