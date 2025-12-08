  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Sisli
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Sisli, Turquía

Estambul
12
Antalya
86
Esmirna
14
Alanya
4
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Sisli, Turquía
de
$499,785
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos en un proyecto integral de vivienda en Şişli, Estambul Este proyecto integral está ubicado en Şişli, uno de los distritos más desarrollados del lado europeo de Estambul. La zona es uno de los distritos con mayor valor de la tierra en Estambul. Experimenta un gran tráfico peatona…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Nisantasi Istanbul Apartments Compound
Edificio de apartamentos Nisantasi Istanbul Apartments Compound
Edificio de apartamentos Nisantasi Istanbul Apartments Compound
Edificio de apartamentos Nisantasi Istanbul Apartments Compound
Edificio de apartamentos Nisantasi Istanbul Apartments Compound
Edificio de apartamentos Nisantasi Istanbul Apartments Compound
Sisli, Turquía
de
$533,032
Por qué esta propiedad؟ El proyecto está ubicado en el distrito de Nisantasi en Sisli, el corazón de Estambul, una de las regiones más prestigiosas de la misma. Un ambiente rico en hospitales y tiendas de moda de las marcas internacionales y locales más famosas. Una vida de confort y lujo l…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Complejo residencial High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Sisli, Turquía
de
$582,975
La residencia cuenta con zona verde, seguridad, campo de fútbol, parque infantil, piscinas cubiertas y al aire libre, aparcamiento, restaurante, gimnasio, sauna y hamam, cancha de baloncesto.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 2 kmCentro de la ciudad - 2 kmCentro comercia…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Complejo residencial High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Sisli, Turquía
de
$798,192
Ofrecemos apartamentos con diferentes diseños.La residencia cuenta con un gran parque, un aparcamiento, un centro de spa, una piscina, un parque infantil, una pista de tenis, zonas de salón.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de restaurantes, centros comercial…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Complejo residencial First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Sisli, Turquía
de
$192,003
Un nuevo complejo de vivienda, con 1+1, 2+1, 3+1 apartamentos con terraza o jardín y techos de 3,15 metros. Los propietarios o arrendatarios pueden tomar todas las ventajas del servicio de mantenimiento de la casa. El complejo residencial ofrece una infraestructura conveniente:Aparcamiento s…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Anthill Fraser Residences
Complejo residencial Anthill Fraser Residences
Complejo residencial Anthill Fraser Residences
Complejo residencial Anthill Fraser Residences
Complejo residencial Anthill Fraser Residences
Complejo residencial Anthill Fraser Residences
Sisli, Turquía
de
$430,282
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 54
¡La hospitalidad de Fraser ahora en el corazón del Metropol!!! Anthill Bomonti Residence está ubicado en el distrito más céntrico de Estambul, Bomonti, con alta calidad de acabado y gestión de instalaciones. Con la calidad y el rendimiento de Fraser Place, puede disfrutar de la vida en el c…
Agencia
EOS Turkey Property
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Sisli, Turquía
de
$1,46M
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos en un proyecto integral de vivienda en Şişli, Estambul Este proyecto integral está ubicado en Şişli, uno de los distritos más desarrollados del lado europeo de Estambul. La zona es uno de los distritos con mayor valor de la tierra en Estambul. Experimenta un gran tráfico peatona…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Nisantasi Istanbul Apartment Complex
Edificio de apartamentos Nisantasi Istanbul Apartment Complex
Edificio de apartamentos Nisantasi Istanbul Apartment Complex
Edificio de apartamentos Nisantasi Istanbul Apartment Complex
Edificio de apartamentos Nisantasi Istanbul Apartment Complex
Edificio de apartamentos Nisantasi Istanbul Apartment Complex
Sisli, Turquía
de
$865,285
Por qué esta propiedad؟ Apartamentos listos para la venta en Estambul adecuados para la ciudadanía turca. Ubicación central en el medio de las áreas más vitales de la ciudad. Directamente frente a la estación de metro, y al lado de las paradas de autobús. 5 - servicios hoteleros estrella e …
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Complejo residencial LOTUS FLAWA
Complejo residencial LOTUS FLAWA
Complejo residencial LOTUS FLAWA
Complejo residencial LOTUS FLAWA
Complejo residencial LOTUS FLAWA
Complejo residencial LOTUS FLAWA
Sisli, Turquía
de
$776,404
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 12
Un proyecto completamente nuevo se eleva en medio de Shishli y Nishantashi, una de las primeras áreas que vienen a la mente al mencionar Estambul. Ubicado en el corazón de las calles de Halaskargazi, Rumeli y Valikonga, LOTUS FLAWA; Este es un proyecto integral que consta de edificios reside…
Agencia
EOS Turkey Property
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool in the heart of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool in the heart of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool in the heart of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool in the heart of Istanbul, Turkey
Sisli, Turquía
de
$658,981
Ofrecemos apartamentos de lujo con 1-3 dormitorios. Algunos apartamentos tienen jardines privados.CaracterísticaspiscinaAparcamiento interiorparque infantildeportesTerminación - Junio, 2025.Ubicación e infraestructura cercana Puedes caminar hasta los centros comerciales más populares y más f…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a meeting room close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a meeting room close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a meeting room close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a meeting room close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a meeting room close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a meeting room close to a metro station, Istanbul, Turkey
Sisli, Turquía
de
$381,023
La compleja infraestructura:PiscinaSaunaGymLujoso vestíbuloJardín de techoSeguridadAparcamientoSala de reunionesBaño turcoTerminación - Diciembre, 2026.Ubicación e infraestructura cercana Estación de autobuses - 1 minutoEstación de metro - 15 minutosCentro comercial Cevahir - 5 minutosTrump …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Exclusive PREMIUM CLASS residential complex in the center of Istanbul.
Complejo residencial Exclusive PREMIUM CLASS residential complex in the center of Istanbul.
Complejo residencial Exclusive PREMIUM CLASS residential complex in the center of Istanbul.
Complejo residencial Exclusive PREMIUM CLASS residential complex in the center of Istanbul.
Complejo residencial Exclusive PREMIUM CLASS residential complex in the center of Istanbul.
Complejo residencial Exclusive PREMIUM CLASS residential complex in the center of Istanbul.
Merkez Caddesi, Turquía
de
$690,000
Opciones de acabado Con acabado
Introduciendo el primer proyecto residencial en Turquía, especialmente diseñado con el más alto nivel de normas de seguridad sísmica disponibles en Turquía.Nuestro proyecto se encuentra en Sisli, uno de los distritos más prestigiosos y más antiguos de Estambul europea.Sisli es conocida por s…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Sisli, Turquía
de
$1,60M
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos en un proyecto integral de vivienda en Şişli, Estambul Este proyecto integral está ubicado en Şişli, uno de los distritos más desarrollados del lado europeo de Estambul. La zona es uno de los distritos con mayor valor de la tierra en Estambul. Experimenta un gran tráfico peatona…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Sisli, Turquía
de
$649,736
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos en un proyecto integral de vivienda en Şişli, Estambul Este proyecto integral está ubicado en Şişli, uno de los distritos más desarrollados del lado europeo de Estambul. La zona es uno de los distritos con mayor valor de la tierra en Estambul. Experimenta un gran tráfico peatona…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Sisli, Turquía
de
$2,10M
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos en un proyecto integral de vivienda en Şişli, Estambul Este proyecto integral está ubicado en Şişli, uno de los distritos más desarrollados del lado europeo de Estambul. La zona es uno de los distritos con mayor valor de la tierra en Estambul. Experimenta un gran tráfico peatona…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Sisli, Turquía
de
$2,89M
Ofrecemos apartamentos de alta calidad y áticos con diferentes diseños (de dos a cuatro dormitorios). El apartamento tiene una vista panorámica de la ciudad, terrazas privadas y piscinas.La residencia cuenta con amplias zonas verdes, aparcamiento, sauna, piscina cubierta, baño turco y spa, c…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Edificio de apartamentos PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Edificio de apartamentos PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Edificio de apartamentos PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Edificio de apartamentos PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Edificio de apartamentos PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Sisli, Turquía
de
$453,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
EspañolEl proyecto, ubicado en cuatro bloques, está lleno de ciudad. Diseñado con una arquitectura atemporal, las opciones de apartamentos llevan tus sueños al centro. Nuestro proyecto consta de apartamentos sencillos de 1+1, 2+1, 3+1 y apartamentos dúplex de 2+1, 3+1 y 4+1. Para aquello…
Agencia
Mehal Group
Dejar una solicitud
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool, a kids' playground and a cinema in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool, a kids' playground and a cinema in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool, a kids' playground and a cinema in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool, a kids' playground and a cinema in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool, a kids' playground and a cinema in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool, a kids' playground and a cinema in the center of Istanbul, Turkey
Sisli, Turquía
de
$1,81M
Ofrecemos apartamentos y áticos con diferentes diseños.La residencia cuenta con servicio de conserjería, aparcamiento, zona de spa con piscina, centro de fitness, parque infantil, cine, bar, lavandería.Ventajas Entregas disponibles: 50% a la compra, 50% — dentro de 6 meses.Ubicación e infrae…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Complejo residencial Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Complejo residencial Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Complejo residencial Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Complejo residencial Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Complejo residencial Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Merkez Caddesi, Turquía
de
$439,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Contacte con nuestros especialistas para disponibilidad y precios de apartamentos.Nuestro proyecto está situado en el distrito de Sisli, una de las zonas más populares de Estambul.El proyecto se encuentra en una superficie de 6.058 m2 e incluye 1.127 apartamentos, con diseños de 1 + 1 a 4 + …
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial Modern residence with a panoramic view of the city in the center of the business district of Sisli, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Modern residence with a panoramic view of the city in the center of the business district of Sisli, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Modern residence with a panoramic view of the city in the center of the business district of Sisli, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Modern residence with a panoramic view of the city in the center of the business district of Sisli, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Modern residence with a panoramic view of the city in the center of the business district of Sisli, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Modern residence with a panoramic view of the city in the center of the business district of Sisli, Istanbul, Turkey
Sisli, Turquía
de
$840,631
Ofrecemos amplios apartamentos con grandes ventanas y terrazas.La residencia incluye un centro de negocios con oficinas, salas de conferencias, servicio de conserjería. También hay seguridad alrededor de la hora, un gimnasio, una zona de spa (una sauna y un baño de vapor), un aparcamiento cu…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Sisli, Turquía
de
$557,109
La residencia destaca como un proyecto distinguido que ofrece todas las comodidades de la vida moderna en el distrito dinámico y prestigioso de Beşiktaş de Estambul. Desarrollado por Babacan Yapı, este proyecto está listo para ser completado en Diciembre 2026. Situado en una de las zonas más…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments in Fulya | Sisli.
Complejo residencial Apartments in Fulya | Sisli.
Complejo residencial Apartments in Fulya | Sisli.
Complejo residencial Apartments in Fulya | Sisli.
Complejo residencial Apartments in Fulya | Sisli.
Complejo residencial Apartments in Fulya | Sisli.
Sisli, Turquía
de
$265,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Ingresos garantizados de alquiler del 7% del precio del apartamento por 24 meses!Nuestro proyecto se encuentra en la zona de Sisli / Fulya, una de las zonas más populares de Estambul.El proyecto está situado en una superficie de 18.900 m2, consta de dos edificios de 10 plantas, e incluye 150…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial Furnished apartments with views of the Bosphorus and the city, in a building with swimming pool and restaurants, Şişli, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Furnished apartments with views of the Bosphorus and the city, in a building with swimming pool and restaurants, Şişli, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Furnished apartments with views of the Bosphorus and the city, in a building with swimming pool and restaurants, Şişli, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Furnished apartments with views of the Bosphorus and the city, in a building with swimming pool and restaurants, Şişli, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Furnished apartments with views of the Bosphorus and the city, in a building with swimming pool and restaurants, Şişli, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Furnished apartments with views of the Bosphorus and the city, in a building with swimming pool and restaurants, Şişli, Istanbul, Turkey
Sisli, Turquía
de
$680,469
Apartamentos de alta calidad con vistas al Bosphorus y a la ciudad en venta.El proyecto consta de tres bloques: un hotel, que estará listo en noviembre, y 2 edificios residenciales - bloque B completado y bloque A en el comienzo de la construcción. Además, en el proyecto se crearán cafés y r…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial HEART OF BOMONTY
Complejo residencial HEART OF BOMONTY
Complejo residencial HEART OF BOMONTY
Sisli, Turquía
de
$456
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 34
La prestigiosa zona de Beaumontti del antiguo Estambul con más de 100 años de historia se ha convertido en el nuevo favorito de la ciudad. Felicia Park está ubicado en las rutas de transporte más importantes de Estambul, en el centro de entretenimiento, vida cultural y artística de la ciudad…
Agencia
EOS Turkey Property
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Edificio de apartamentos Proyecto de vivienda Apartamentos con comodidades en Şişli, Estambul
Sisli, Turquía
de
$1,25M
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos en un proyecto integral de vivienda en Şişli, Estambul Este proyecto integral está ubicado en Şişli, uno de los distritos más desarrollados del lado europeo de Estambul. La zona es uno de los distritos con mayor valor de la tierra en Estambul. Experimenta un gran tráfico peatona…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Residencia ANT ORIGIN HILL
Residencia ANT ORIGIN HILL
Residencia ANT ORIGIN HILL
Residencia ANT ORIGIN HILL
Residencia ANT ORIGIN HILL
Residencia ANT ORIGIN HILL
Sisli, Turquía
de
$427,022
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 34
ANT ORIGIN HILL está ubicado en la zona más céntrica de Estambul Beaumontti con acabados de la más alta calidad y gestión de instalaciones. Con la calidad y la prima de Fraser Place, puede disfrutar de la vida en el centro de la ciudad con magníficas vistas y el máximo confort.
Agencia
EOS Turkey Property
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Şişli Istanbul Residence Compound
Edificio de apartamentos Şişli Istanbul Residence Compound
Edificio de apartamentos Şişli Istanbul Residence Compound
Edificio de apartamentos Şişli Istanbul Residence Compound
Edificio de apartamentos Şişli Istanbul Residence Compound
Edificio de apartamentos Şişli Istanbul Residence Compound
Sisli, Turquía
de
$559,530
Por qué esta propiedad؟ Es un proyecto con estándares de construcción muy elegantes y modernos en el prestigioso distrito central de Şişli. El complejo incluye oficinas, tiendas y apartamentos con un sistema de residencia de lujo y de alto lujo. Servicios modernos y de última generación, co…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with swimming pools and green areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and green areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and green areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and green areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and green areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and green areas, Istanbul, Turkey
2 Sisli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turquía
de
$715,289
El complejo ofrece 90.000 m2 de vegetación ajardinada y senderos para caminar diseñados para un estilo de vida sereno y equilibrado.Características:zonas verdes y senderos para caminargimnasiogarajeseguridadPiscinas interiores y exteriorescomedor y sala de estartiendasTerminación - 2029.Ubic…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Sisli, Turquía
de
$912,340
Ofrecemos apartamentos con diferentes diseños.La residencia consta de 62 apartamentos, 99 oficinas, un hotel con 146 habitaciones, un centro comercial. Aquí encontrará un aparcamiento para 600 coches, 54 tiendas, 18 cafés y restaurantes.Ventajas Característica única: el piso (-3), con la con…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
