  2. Turquía
  3. Basaksehir
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Basaksehir, Turquía

Complejo residencial New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$512,963
La residencia cuenta con seguridad, sauna, sala de vapor y baño turco, aparcamiento, gimnasio.Ubicación e infraestructura cercana El establecimiento se encuentra cerca de un hospital, a 5 minutos de una estación de metro y a 25 minutos del aeropuerto
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, gardens and parks, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, gardens and parks, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$225,729
El prestigioso proyecto residencial ofrece una variedad de exquisitos apartamentos y villas diseñados para la perfección. Sumérgete en espaciosos espacios vivos inundados de luz natural, con estética contemporánea y acabados de alta calidad. Cada hogar es un santuario de comodidad y funciona…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residence with a swimming pool, green areas and a cinema, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$366,838
La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, piscina, gimnasio, canchas de baloncesto y tenis, baño turco, senderos para caminar y bicicletas, cine al aire libre, zonas verdes, aparcamiento.Ubicación e infraestructura cercana Autovía TEM - 5 minutosAeropuerto de Estambul - 40 min…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and greena reas near metro stations and highways, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$512,963
La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, zonas verdes con senderos para caminar, parque infantil, piscina cubierta, sauna y baño turco, aparcamiento, gimnasio, zona deportiva.Ubicación e infraestructura cercana El establecimiento se encuentra a 2 minutos de un hospital, cerca…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a spa center and green areas, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$412,858
El proyecto cuenta con:zonas verdes ajardinadaszonas deportivas exterioresgimnasiocentro de spasauna y baño de atemPiscina cubiertaparque infantilplazas de aparcamiento privadoFinalidad - Diciembre, 30 2024.Ubicación e infraestructura cercana Escuela - 3 kmCentro de la ciudad - 40 kmCentro c…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool close to international schools, a park and a highway, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$258,102
Los sueños de todos son diferentes. Hay quienes soñan grande y aquellos que están contentos con pequeños sueños. Consisting of a total of 178 flats, ResidenceInn by Deluxia abre las puertas de una vida feliz para personas de todas las edades con opciones planas que van desde 35 m2 a 171 m2 y…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Istanbul Bahcesehir Apartment Compound
Edificio de apartamentos Istanbul Bahcesehir Apartment Compound
Basaksehir, Turquía
de
$187,529
Por qué esta propiedad؟ Está dentro de una ubicación vital cerca del proyecto del Canal de Agua de Estambul y una estación de metro de construcción bajo -. Tiene vistas impresionantes al mar del lago Kucukcekmece, el lago Gault y el exuberante jardín. Está a poca distancia de los enlaces de…
Agencia
Binaa Investment
Complejo residencial New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$124,355
La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, aparcamiento, saunas y baños turcos, gimnasio, café.Terminación - 2025.Características de los planos Calefacción por suelo radianteCocinas incorporadasMini neveraTechos altosUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Istanbul Bahcesehir Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Bahcesehir Apartments Project
Basaksehir, Turquía
de
$97,780
¿Por qué esta propiedad 时 高؟ El área del proyecto en Bahcesehir está llena de exuberantes parques y jardines junto a las líneas de transporte Express -. Además de la salud - y los servicios educativos relacionados con el proyecto, hay instalaciones integradas dentro del sitio. El diseño …
Agencia
Binaa Investment
Edificio de apartamentos Hotel apartments project in Bahcesehir Istanbul
Edificio de apartamentos Hotel apartments project in Bahcesehir Istanbul
Basaksehir, Turquía
de
$298,620
Por qué esta propiedad؟ Se encuentra en la zona verde de Bahcesehir, donde se encuentra un alojamiento de lujo con una vida confortable. Una inversión de alto valor - a través de un rendimiento continuo de alquiler durante 15 años. Le permite obtener la ciudadanía turca al poseer bienes inm…
Agencia
Binaa Investment
Complejo residencial BAHÇEŞEHİR 2027
Basaksehir, Turquía
de
$270,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 21
Área 130–160 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El proyecto tiene una superficie total de proyecto de 68.200 m2 y una superficie de construcción de 395.000 m2... El proyecto incluye 15 bloques, 2482 residencias y 17 zonas comerciales. Cada bloque tiene dos tipos de vivienda diferentes: funcional 2+1 y cómodo 3+1
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
130.0
270,000
Apartamentos 3 habitaciones
160.0
425,000
Agencia
Mehal Group
Complejo residencial Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Elite apartments in a new comfortable residence included in a state project, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$201,569
El complejo residencial está siendo construido según el proyecto estatal y financiado por el municipio del distrito (Başakşehir Belediyesi), que da confianza en la terminación exitosa de la construcción.Las características de la residencia:gimnasiocentro de spa con baño de vapor, hamam y sau…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with a garden, a swimming pool and a fitness center close to the city center and the airport, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$336,166
La residencia cuenta con zona verde y sala de estar, tiendas y un sistema de seguridad, garaje, parque infantil, piscina, sauna, baño turco y sala de vapor, centro de fitness.Terminación - Junio, 2025.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en el corazón de Basaksehir, …
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Bahçeşehir Istanbul Apartment Compound
Basaksehir, Turquía
de
$172,242
Por qué esta propiedad؟ Hay una diversidad de espacios de apartamentos y divisiones, por lo que es una opción adecuada para todas las familias. Los apartamentos se caracterizan por precios bajos, dentro de un proyecto de alta gama, rodeado de espacios verdes en todos los lados. Disfruta de …
Agencia
Binaa Investment
Complejo residencial Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$805,819
Ofrecemos villas con jardines y plazas de aparcamiento.CaracterísticasPiscina cubiertaBaño turco y saunagimnasiosala de actividadespiscina al aire libreparque infantilUbicación e infraestructura cercana Prestige MALL – 4 minutosMall of İstanbul – 15 minutosColegio - 5 minutosEscuelas - 7 min…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New complex of villas with around-the-clock security near Lake Bahcesehir and a highway, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$818,378
Las villas con zonas de 235 m2 a 327 m2 cuentan con terrazas, plazas de aparcamiento, jardines.En el territorio encontrará seguridad alrededor de la hora, piscina, sauna, parque infantil, aparcamiento, gimnasio.Finalidad - Diciembre, 01, 2023.Instalaciones y equipos en la casa "Smart home" s…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$571,037
La residencia cuenta con una piscina cubierta, un gimnasio, un baño de vapor, una sauna y un baño turco, un café, tiendas y restaurantes, salas de conferencias, una sala de juegos para niños y un parque infantil, seguridad, servicios de hotel.Terminación - Junio, 2024.Ubicación e infraestruc…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Large residential complex surrounded by greenery with convenient infrastructure, Bahçeşehir, Istanbul, Türkiye
Basaksehir, Turquía
de
$268,606
Un proyecto mixto con zonas residenciales y comerciales en una superficie de 68.200 m2 con una superficie de 54.402 m2. El proyecto, que tiene una gran zona verde, pretende traer el entorno comunitario y las relaciones vecinales. El proyecto incluye muchas funciones, así como áreas sociales …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residence with a hotel, a swimming pool and a spa near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$817,757
El edificio consta de un hotel (de 1 a 12 plantas) y apartamentos (de 13 a 25 plantas).La residencia cuenta con un restaurante, un café, una piscina, un spa y un centro de fitness, servicio de conserjería alrededor de la hora, aparcamiento, tintorería, sauna y baño turco, centro comercial, s…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a spa area close to a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$346,347
La residencia cuenta con un sendero para caminar, una piscina cubierta, un parque infantil, una zona de spa y una sauna, un baño turco, una sala de vapor, un centro de fitness, seguridad, videovigilancia, una cancha de baloncesto.Terminación - Septiembre, 2024.Ubicación e infraestructura cer…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool and around-the-clock security near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$272,586
Infraestructura de proyectos:Piscina cubiertaGymBaño turcoSaunaSenderos de senderismo interiorParque infantilAparcamiento cerrado y abiertoSeguridad las 24 horasFinalidad - Septiembre, 2026.Instalaciones y equipos en la casa Acabados de alta calidadtechos de 3 metros de altura3 electrodomést…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Townhouses with garden view, near forest and lake, Bahçeşehir, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$660,572
Una comunidad cerrada de casas de 4 dormitorios totalmente terminadas en el corazón de Estambul.La belleza de la naturaleza, el estilo de vida moderno y la arquitectura italiana se encuentran en un solo lugar.Espacios públicos verdes abiertos y cerca del lago Bahçeşehir y el bosque Şamlar, e…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with swimming pool in the center of Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$642,925
La residencia cuenta con seguridad en las 24 horas, aparcamiento interior, piscinas cubiertas y al aire libre, gimnasio, conserje, sauna y baño turco, parque infantil.Ubicación e infraestructura cercana Parque - 650 metrosCentro comercial - 5 kmEstadio - 8 kmEscuelas - 8,4 km
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New complex of elite townhouses with swimming pools, gardens and a meeting room, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$441,708
El proyecto rodeado de paisajismo natural es un diseño moderno y ecológico que consta de 177 casas adosadas. Todas las casas ofrecen interiores elegantes, paisaje elegante y una pieza personal de la naturaleza. Cada adosada está pensada para acomodar a sus residentes con espaciosos interiore…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool and green areas near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$641,173
Ofrecemos amplios apartamentos con grandes balcones.La residencia cuenta con parques infantiles, zonas verdes, sala de fitness, senderos para pasear, piscina.Ubicación e infraestructura cercana Escuela - 3 kmCentro de la ciudad - 20 kmCentro comercial - 500 metrosEstación de metro - 800 metr…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New apartments in a residence with swimming pools, a fitness center and restaurants, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$221,396
Ofrecemos apartamentos con diferentes diseños.La residencia cuenta con un gimnasio, estudios de yoga y pilates, senderos para caminar y bicicletas, sauna, piscinas, parque infantil, tiendas, cafeterías y restaurantes, un territorio ajardinado.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Spacious apartments with swimming pools and lake views, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$444,569
El proyecto consta de 453 apartamentos y 47 unidades comerciales. Hay una opción entre diferentes diseños. Apartamentos con 1-4 dormitorios.Además de los apartamentos, el proyecto tiene acceso completo a todas las comodidades: piscinas, sauna, baño turco, gimnasio, jardines deportivos, cafés…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Istanbul Basaksehir apartment Compound
Basaksehir, Turquía
de
$169,327
Por qué esta propiedad؟ Se encuentra a poca distancia del Canal de Agua de Estambul y del Tercer Aeropuerto de Estambul. Está al lado del Hospital Estatal de Basaksehir, una de las ciudades médicas más grandes del mundo. El jardín botánico más grande de Turquía y Europa se encuentra cerca d…
Agencia
Binaa Investment
Complejo residencial Basaksehir Aviation Flats
Basaksehir, Turquía
de
$180,667
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2022
Número de plantas 15
Agencia
EOS Turkey Property
Complejo residencial Basaksehir Mega Compound
Basaksehir, Turquía
de
$242,192
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 15
El complejo más grande en la nueva área de urbaización de Estambul que facilita el acceso al aeropuerto de Estambul, mega hospitales gubernamentales, parques de la ciudad y otras falicidades gubernamentales.
Agencia
EOS Turkey Property
Residencia COMFORT BAHÇEŞEHİR 2+1 3+1
Basaksehir, Turquía
de
$200,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 14
Área 145–160 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Proyecto Bahçeşehir *Entrega: marzo de 2025 Título de propiedad listo 480 apartamentos 2+1 | 3+1 20 Unidades Comerciales Proyecto de Vivienda de Marca Opciones de Pago en Efectivo y en Plazos Área del Proyecto: 24,000 m² 60% Área Verde Balcón en Todos los Departamentos Cocina Cerra…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
145.0
200,000
Apartamentos 3 habitaciones
160.0
300,000
Agencia
Mehal Group
Complejo residencial Bahcesehir Artea Villas
Basaksehir, Turquía
de
$708,988
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Un proyecto de villa rural en el área de Bahcesehir que tiene un valor futuro realmente bueno. Fácil acceso a centros comerciales, junto al lago, aeropuerto de Estambul, zonas industriales, nuevo canal de Estambul y otras áreas en desarrollo.
Agencia
EOS Turkey Property
Residencia Project Bahçeşehir 1+1 2+1 3+1
Basaksehir, Turquía
de
$296,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 11
Área 95–200 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El proyecto está ubicado en una ubicación privilegiada en el centro del distrito de Başakşehir, entre exuberantes valles verdes y pintorescos jardines. El proyecto, que tiene un diseño moderno único inspirado en la flor de loto que agrega un hermoso significado a la vida con sus fachadas pan…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
95.0
296,000
Apartamentos 2 habitaciones
155.0
416,000
Apartamentos 3 habitaciones
200.0
583,000
Agencia
Mehal Group
