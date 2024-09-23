Complejo residencial Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.

Precio desde 1,155.000 EUR

Apartamentos lujosos y villas con vistas al mar en Cesme en primera línea, con una playa privada y un concepto de hotel y spa en la zona de Ilica están a la venta.

Los apartamentos y villas forman parte del complejo Swissotel Luxury Spa Resort & Hotel en una parcela costera de 35.000 m2.

Venta de apartamentos del tipo - 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 con una superficie de 102 m2 a 1.300 m2, y 6 villas duplex de los tipos - 4 + 1, 5 + 1 con una superficie de 328 m2 a 645 m2.

Este es el primer y último proyecto de residencias de lujo y villas en la playa de Cesme Ilica, el lugar más prestigioso de Turquía, con su magnífico mar y impresionante playa de arena.

El proyecto con jardín, zonas comunes y centro comercial le ofrece los mejores servicios.

Infraestructura:

Playa de arena privada limpia

Piscinas al aire libre

Terrazas solares

Piscina cubierta climatizada

Gimnasio

Baños de vapor y saunas

Tratamientos SPA

Restaurantes, cafés y bares

Tiendas

Servicios de lavandería y limpieza

Servicios de conserjería

Recepción 24 horas

Estacionamiento con estaciones de carga

Seguridad y cámaras 24/7

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.