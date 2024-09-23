  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Çeşme
  4. Complejo residencial Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.

Complejo residencial Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.

Çeşme, Turquía
$1,35M
14
ID: 27525
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/8/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Aegean Region
  • Ciudad
    Çeşme

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Precio desde 1,155.000 EUR

Apartamentos lujosos y villas con vistas al mar en Cesme en primera línea, con una playa privada y un concepto de hotel y spa en la zona de Ilica están a la venta.

Los apartamentos y villas forman parte del complejo Swissotel Luxury Spa Resort & Hotel en una parcela costera de 35.000 m2.

Venta de apartamentos del tipo - 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 con una superficie de 102 m2 a 1.300 m2, y 6 villas duplex de los tipos - 4 + 1, 5 + 1 con una superficie de 328 m2 a 645 m2.

Este es el primer y último proyecto de residencias de lujo y villas en la playa de Cesme Ilica, el lugar más prestigioso de Turquía, con su magnífico mar y impresionante playa de arena.

El proyecto con jardín, zonas comunes y centro comercial le ofrece los mejores servicios.

Infraestructura:

  • Playa de arena privada limpia
  • Piscinas al aire libre
  • Terrazas solares
  • Piscina cubierta climatizada
  • Gimnasio
  • Baños de vapor y saunas
  • Tratamientos SPA
  • Restaurantes, cafés y bares
  • Tiendas
  • Servicios de lavandería y limpieza
  • Servicios de conserjería
  • Recepción 24 horas
  • Estacionamiento con estaciones de carga
  • Seguridad y cámaras 24/7

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Çeşme, Turquía

