Pisos de obra nueva en Provincia de Manisa, Turquía

Yunus Emre
5
Edificio de apartamentos Seaside Project İzmir
Kayapinar, Turquía
de
$236,114
5 objetos inmobiliarios 5
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Edificio de apartamentos Apartment in İzmir (1+1) - (1+0)
Kayapinar, Turquía
de
$165,946
Opciones de acabado Con acabado
2 objetos inmobiliarios 2
-Izmir -Bornova Area -Al lado de la Universidad Yasar y Ege -Nuevo proyecto -Adecuado para permiso de residencia y ciudadanía
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Edificio de apartamentos Apartment Flat İn Kuşadası
Kayapinar, Turquía
de
$232,052
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Infraestructura desarrollada Personas de diferentes países viven en el complejo residencial. El apartamento es único Una vista inimitable del mar, la ciudad, la naturaleza, el paisaje, una vista panorámica que nunca se cerrará. La casa es de poca altura en el cuarto piso hay 2 apartamento…
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Residencia The Project in Bayraklı Location
Kayapinar, Turquía
de
$187,852
Año de construcción 2025
Número de plantas 26
6 objetos inmobiliarios 6
El proyecto está ubicado en la región de Izmir Bayraklı 26 pisos 226 propiedad residencial Para cada apartamento hay un lugar en un parque cerrado de apartamentos tipo 1 + 1 vista de hasta 6 pisos de la ciudad 1 salón 1 dormitorio 1 baño -el centro de la ciudad 10 minutos -Cerca del…
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Residencia Apartment in Aydın-Kuşadası
Kayapinar, Turquía
de
$232,052
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Le presento a su atención un apartamento único en una zona turística, Kusadasi. 9 cuadras en el complejo residencial piscina, salón deportivo, aparcamiento, parque infantil y muchos otros. Cerca de escuelas, tiendas. Infraestructura desarrollada Personas de diferentes países viven en el c…
Startkey Vizyon Gayrimenkul
