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Terreno y parcelas en venta en Turquía

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Una rara oportunidad de desarrollo residencial a gran escala en Cumakoy, que ofrece aproxima…
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Doga Kececioglu
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Parcela en Ishakli, Turquía
Parcela
Ishakli, Turquía
Tierra de inversión de 0 a cero en Alanya – Potencial de alto ROITerrenos en venta en Alanya…
$2,35M
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Vendedor particular
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Parcela en , Turquía
Parcela
, Turquía
Área 14 m²
$34,78M
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Parcela en Kardeskoy, Turquía
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Kardeskoy, Turquía
Área 20 m²
$28,79M
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Parcela en Zeytinler Mahallesi, Turquía
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Zeytinler Mahallesi, Turquía
Área 847 m²
$4,32M
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Parcela en Cobanisa, Turquía
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Cobanisa, Turquía
Área 22 m²
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Parcela en Marmaris, Turquía
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Marmaris, Turquía
Área 3 m²
$5,23M
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Parcela en Ugrak, Turquía
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Ugrak, Turquía
Lista de preciosTierra, 6257m 2, 598.000 €
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Parcela en Kepez, Turquía
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Kepez, Turquía
Área 330 m²
$2,67M
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Parcela en Torbali, Turquía
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Torbali, Turquía
Área 12 m²
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Parcela en , Turquía
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, Turquía
Área 3 m²
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Parcela en Cebrail Koyu, Turquía
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Cebrail Koyu, Turquía
Área 5 m²
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Parcela en Avlamis Mahallesi, Turquía
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Avlamis Mahallesi, Turquía
Área 2 m²
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Parcela en Enes Kesan Yolu, Turquía
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Enes Kesan Yolu, Turquía
Área 14 m²
$9,18M
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, Turquía
Área 9 m²
$581,312
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Parcela en , Turquía
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, Turquía
Área 343 m²
$1,63M
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Parcela en Cebis, Turquía
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Cebis, Turquía
Área 2 m²
$164,696
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Parcela en Camlica Mahallesi, Turquía
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Área 4 m²
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Parcela en Golcuk, Turquía
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Área 13 m²
$7,73M
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Parcela en Alanya, Turquía
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Alanya, Turquía
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Parcela en Bagyaka, Turquía
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Parcela en Turgutlar Mahallesi, Turquía
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Área 2 m²
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Parcela en Muratpasa, Turquía
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Parcela en Can Canakkale Yolu, Turquía
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Área 8 m²
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Parcela en Karacaoren, Turquía
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Área 5 m²
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Parcela en , Turquía
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Área 11 m²
$19,58M
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Parcela en , Turquía
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Área 12 m²
$4,94M
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Parcela en Torbali, Turquía
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Torbali, Turquía
Área 7 m²
$12,21M
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Parcela en , Turquía
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, Turquía
Área 3 m²
$2,91M
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