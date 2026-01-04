  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Şile
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Sile, Turquía

Estambul
12
Antalya
87
Esmirna
14
Alanya
4
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial New complex of villas at 800 meters from the beach, on the outskirts of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas at 800 meters from the beach, on the outskirts of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas at 800 meters from the beach, on the outskirts of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas at 800 meters from the beach, on the outskirts of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas at 800 meters from the beach, on the outskirts of Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas at 800 meters from the beach, on the outskirts of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas at 800 meters from the beach, on the outskirts of Istanbul, Turkey
Sile, Turquía
de
$605,856
Ofrecemos villas con piscinas, zonas de barbacoa, plazas de aparcamiento.Terminación - Julio, 2024.Instalaciones y equipos en la casa Sistema "Smart Home"Calefacción por suelo radianteAire acondicionadoUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra a 800 metros de la playa, en…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and a picturesque view, Sile, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and a picturesque view, Sile, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and a picturesque view, Sile, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and a picturesque view, Sile, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and a picturesque view, Sile, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and a picturesque view, Sile, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and a picturesque view, Sile, Istanbul, Turkey
Sile, Turquía
de
$1,45M
Ofrecemos amplias villas modernas con una vista pintoresca de los alrededores, plazas de aparcamiento, piscinas climatizadas.Instalaciones y equipos en la casa Calefacción por suelo radiante (control de remoción)Parquet de alta calidadPersianas automáticasUbicación e infraestructura cercana …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of villas with gardens and picturesque views close to the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with gardens and picturesque views close to the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with gardens and picturesque views close to the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with gardens and picturesque views close to the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with gardens and picturesque views close to the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with gardens and picturesque views close to the center of Istanbul, Turkey
Sile, Turquía
de
$586,955
Ofrecemos villas con jardines, terrazas y zonas de barbacoa, vistas al mar y al bosque.Algunas villas tienen piscinas privadas.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora.Instalaciones y equipos en la casa Sistema "Smart Home"Calefacción por suelo radianteCocina de FrankeAire aco…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
TekceTekce
Complejo residencial Residential complex with a garden, a lounge area and a kids' playground, Sile, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a garden, a lounge area and a kids' playground, Sile, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a garden, a lounge area and a kids' playground, Sile, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a garden, a lounge area and a kids' playground, Sile, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a garden, a lounge area and a kids' playground, Sile, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residential complex with a garden, a lounge area and a kids' playground, Sile, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a garden, a lounge area and a kids' playground, Sile, Turkey
Sile, Turquía
de
$590,685
El proyecto cuenta con:gimnasiosala de estar exteriorestacionamientojardínparque infantilcancha de baloncestosenderos para caminar y bicicletasTerminación - Junio, 2026.Ubicación e infraestructura cercana En la zona de Sile encontrarás castillos y playas de arena. La distancia al aeropuerto …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a cafe on the outskirts of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a cafe on the outskirts of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a cafe on the outskirts of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a cafe on the outskirts of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a cafe on the outskirts of Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a swimming pool and a cafe on the outskirts of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a cafe on the outskirts of Istanbul, Turkey
Sile, Turquía
de
$619,036
Ofrecemos apartamentos con jardines privados y plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con una piscina, un café, un parque infantil.Terminación - mayo, 2024.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoElectrodomésticos incorporadosUbicación e infraestructura cercana El estableci…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and a business center on the outskirts of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and a business center on the outskirts of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and a business center on the outskirts of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and a business center on the outskirts of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and a business center on the outskirts of Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and a business center on the outskirts of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and a business center on the outskirts of Istanbul, Turkey
Sile, Turquía
de
$1,41M
Ofrecemos villas únicas con piscinas y jardines.La residencia cuenta con centro de negocios, gimnasio, pistas de tenis y baloncesto, piscina cubierta, sauna y baño de vapor.Terminación - Diciembre, 2024.Características de los planos Muebles de cocina y electrodomésticosCalefacción por suelo …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Complejo residencial Residential complex with a swimming pool, green areas and a kids' playground, Sile, Turkey
Sile, Turquía
de
$407,883
El proyecto cuenta con:zonas verdes ajardinadasPiscina cubiertazona de fitness exteriorcanchas de voleibol y baloncestoparque infantilestacionamientosenderos para caminar y bicicletasUbicación e infraestructura cercana En la zona de Sile encontrarás castillos y playas de arena. La distancia …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with a private beach and a marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with a private beach and a marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with a private beach and a marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with a private beach and a marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with a private beach and a marina, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with a private beach and a marina, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with a private beach and a marina, Istanbul, Turkey
Sile, Turquía
de
$1,59M
Ofrecemos villas de lujo con grandes terrazas y una vista panorámica al mar, un jardín y un aparcamiento.La residencia cuenta con piscina, playa privada y puerto deportivo.Ubicación e infraestructura cercana El establecimiento se encuentra a 45 minutos en coche del centro de Estambul
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir