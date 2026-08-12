Apartamentos en venta en Turquía

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Apartamento 2 habitaciones en Maltepe, Turquía
Premium Premium
Apartamento 2 habitaciones
Maltepe, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Número de plantas 14
Pisos en Venta Cerca del Metro en Maltepe, Estambul Situado en la parte asiática de Estambul…
$304,821
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Apartamento 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Premium Premium
Apartamento 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Antigua villa de una sola planta con vistas al mar en Kargıcak en una parcela de 700 m2 Cual…
$443,595
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Apartamento 2 habitaciones en Aksu, Turquía
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Apartamento 2 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/7
El proyecto se encuentra en el distrito de Altintas, una de las zonas más prometedoras de An…
$192,000
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Aksu, Turquía
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Apartamento 2 habitaciones
Aksu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1/7
No estamos hablando de un apartamento, sino de bienes raíces comerciales: usted adquiere una…
$30,883
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Apartamento 3 habitaciones en Fethiye, Turquía
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Apartamento 3 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 2/4
En tiempos antiguos, Fethiye era conocido como Telmessos, la "tierra de las luces". Sin duda…
$286,170
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INEST HOMES
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Estudio 1 habitacion en Temapasa Sokagi, Turquía
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Estudio 1 habitacion
Temapasa Sokagi, Turquía
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 13/34
Apartamento estudio completamente amueblado con balcón en el piso 13 – Helis Más Residence, …
$111,950
VAT
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Doga Kececioglu
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English, Türkçe
Apartamento 2 habitaciones en Kepez, Turquía
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Apartamento 2 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 1/7
Nuevo complejo residencial en Antalya Silencio La primera entrega es sólo 35% tención Instal…
$115,500
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
UP UP
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 6/14
Lavinya Concept es un moderno complejo residencial y consta de 3 bloques de 14 plantas. Situ…
$171,023
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Vendedor particular
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
UP UP
Apartamento 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
A diferencia de los numerosos desarrollos de altura en la región de Alanya, The Maris Premie…
$205,228
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Apartamento 3 habitaciones en 142 Sokak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
142 Sokak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Piso 17/28
SEMBOL ISTANBULPlanta 17, 2+1, 125 m2, con balcón angular (en forma de L)Zona de senderismo,…
$135,000
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Idiomas hablados
Русский, Türkçe
Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 12/15
Amplio apartamento 1 + 1 con vistas a la piscina en Mersin, ArpachbakhshishBPisos - 15Piso -…
$63,571
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Número de plantas 12
Nuevo complejo en Tomyuk, MersinEl complejo consta de 3 bloques500m al marComplejo entregado…
$108,096
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Ático Ático 4 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 137 m²
Número de plantas 5
Apartamentos Listos para Entrar a Vivir en un Complejo con Zonas Sociales a Pie de Playa en …
$541,404
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Apartamento 2 habitaciones en Bayrakli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Bayrakli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 1/8
Nuevos Pisos en Venta en un Complejo Residencial con Piscina en Bayraklı İzmir Los pisos est…
$88,906
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Apartamento 3 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 7/12
2+1 apartamento en venta en Mahmutlar, Alanya, a 250 metros del marOfrecemos a la venta un a…
$153,762
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Alanya-home
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English, Русский, Français, Türkçe
Apartamento 1 habitación en Mamak, Turquía
Apartamento 1 habitación
Mamak, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Apartamentos en Venta en un Complejo bien Diseñado en Ankara Mamak Mamak, uno de los distrit…
$42,188
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Apartamento 3 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Apartamentos en venta en un proyecto con amplias instalaciones sociales en Çankaya Ankara Es…
$237,852
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Apartamento 2 habitaciones en Alanya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 7
Piso con Vistas a la Montaña y al Mar en un Complejo Residencial de Tres Bloques en Alanya A…
$147,601
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 14
Nueva construcción de Mersina, ArpachbakhshishSuperficie del complejo - 8.100 m2El complejo …
$101,369
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Número de plantas 12
Nuevo complejo en Tomyuk, MersinEl complejo consta de 3 bloques500m al marComplejo entregado…
$58,961
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Apartamento 2 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Pisos con Vistas a la Montaña y la Ciudad en un Elegante Complejo de 2 Bloques en Alanya Oba…
$137,223
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Número de plantas 15
Apartamentos 2+1 en un nuevo complejo en Mersin, CesmeliDistancia al mar 500 mTermo de termi…
$101,714
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Apartamento 3 habitaciones en Mamak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mamak, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Apartamentos en Venta en un Complejo bien Diseñado en Ankara Mamak Mamak, uno de los distrit…
$83,710
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Apartamento 2 habitaciones en Aliefendi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Aliefendi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 4/10
Apartamento 1+1 con vistas a la piscina en Shine Residence, Demirtas, AlanyaOfrecemos a la v…
$69,345
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Alanya-home
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Türkçe
Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 10/14
Nuevo apartamento 1 + 1 en un complejo cerca del mar en Teja, MersinEl complejo consta de 3 …
$64,576
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Apartamento 2 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Número de plantas 2
Pisos de 1 a 3 Dormitorios con Garaje Cubierto en Ankara Çankaya Como capital de Turquía, An…
$103,916
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Número de plantas 13
Nueva construcción de Mersina, ArpachbakhshishEl complejo consta de 1 bloqueDistancia al mar…
$101,714
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Apartamento 3 habitaciones en Basaksehir, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Basaksehir, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Número de plantas 4
Apartamentos Espaciosos en un Nuevo Complejo con Instalaciones en Başakşehir, Estambul Los a…
$255,421
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Número de plantas 13
Nueva construcción de Mersina, ArpachbakhshishEl complejo consta de 1 bloqueDistancia al mar…
$58,948
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Apartamento 3 habitaciones en Bayrakli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Bayrakli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
Piso 2/8
Nuevos Pisos en Venta en un Complejo Residencial con Piscina en Bayraklı İzmir Los pisos est…
$145,483
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