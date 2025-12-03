  1. Realting.com
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$507,367
La residencia cuenta con terraza, piscina, sauna y centro de fitness, cine, sala de conferencias, parque infantil, seguridad, zona verde, aparcamiento.Instalaciones y equipos en la casa "Smart home" sistemaUbicación e infraestructura cercana Centro de la ciudad - 2 kmCentro comercial - 2 kmE…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Istanbul Kagithane Apartment Complex
Kagithane, Turquía
de
$129,076
Por qué esta propiedad؟ Pequeños apartamentos en Estambul en venta con planes de pago fáciles. Adyacente a una de las calles comerciales más famosas de Estambul. Una ubicación central cerca de los principales centros de transporte de la ciudad. Adecuado para aquellos que buscan una residenc…
Agencia
Binaa Investment
Edificio de apartamentos Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Kagithane, Turquía
de
$91,482
Por qué esta propiedad؟ Apartamentos en hoteles en Estambul en venta en el centro de centros de transporte. El proyecto está ubicado cerca de centros deportivos, artísticos, comerciales y de entretenimiento. Arquitectura moderna, infraestructura técnica y construcción segura resistente a te…
Agencia
Binaa Investment
Complejo residencial New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$711,310
Ofrecemos apartamentos de uno, dos y tres habitaciones: desde pequeños pisos hasta apartamentos únicos de planta completa.El complejo residencial consta de dos edificios con 70 apartamentos de lujo, 7 tiendas exclusivas, un centro de fitness.Ubicación e infraestructura cercana Varios paradas…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$318,348
Nuevos estudios y apartamentos con diferentes diseños en apart-hotel. Las características de la residencia:gran centro de negociosseguridad alrededor de la horaCafépiscina cubierta,centro multifuncionalsauna y spaconciergegarajesupermercadocancha de baloncestolimpiador seco y peluqueríaInsta…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residence with around-the-clock security close to public transport stops and universities, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$338,245
El complejo consta de 78 pisos con 1–3 dormitorios y apartamentos duplex con 2–4 dormitorios.Características:Lobby7/24 SeguridadGarajeServicio de conserjeríaUbicación e infraestructura cercana El proyecto está situado en el corazón de Estambul, en la carretera E5, a 950 metros de la Corte Ça…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$298,452
La residencia cuenta con un aparcamiento de 4 niveles, un gimnasio, una sauna, una zona de barbacoa en la azotea, seguridad alrededor de la hora y videovigilancia.Finalización - final de 2025.Instalaciones y equipos en la casa Calefacción centralCalefacción por suelo radianteUbicación e infr…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with a garden, a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$678,405
La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, jardín y parque, aparcamiento, gimnasio, centro de spa con hamam, piscina.Terminación - Enero, 2025.Ubicación e infraestructura cercana El establecimiento se encuentra cerca de un centro comercial, líneas de metro M11 y M7, el aeropuer…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool and green areas near the forest, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$586,955
Ofrecemos apartamentos con vistas al bosque, plazas de aparcamiento y trasteros.La residencia cuenta con zonas verdes, seguridad alrededor de la hora, senderos para caminar, estanques ornamentales, parque infantil, cancha de baloncesto, piscina cubierta, jacuzzi, baño de vapor, sauna y gimna…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Family holiday apartments with park and playgrounds, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$320,337
El proyecto cuenta con varios apartamentos e infraestructura para la comodidad de los residentes. El complejo es ideal para una familia o vacaciones tranquilas. El proyecto tiene un parque verde, parque infantil, senderos para caminar, terrenos deportivos, instalaciones de almacenamiento, se…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$720,176
Ofrecemos diferentes apartamentos con trasteros.La vivienda consta de 4 edificios (2 edificios de oficinas, 1 bloque de pisos, un hotel) y dispone de ascensores, una terraza del décimo piso, trabajo colectivozonas, un bar en la azotea, un cine al aire libre, un estudio de yoga y un gimnasio …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial MASLAK FAMILY FLATS
Kagithane, Turquía
de
$1,12M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 15
Un proyecto de garantía gubernamental y concepto familiar en el nuevo centro de Estambul le brinda fácil acceso a centros de negocios, puntos de referencia, bosques y salas de entretenimiento. A pocos pasos del centro comercial Vadistanbul, el metro, el centro comercial Maslak, el estadio Ga…
Agencia
EOS Turkey Property
Complejo residencial New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$1,06M
La residencia cuenta con juegos infantiles, piscinas para niños y adultos, parque, canchas de tenis y baloncesto, una pista de equitación.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en una prestigiosa zona central.Autopista TEM - 1 minutoMaslak - 3 minutosAeropuerto de Esta…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$301,537
Un tipo único de proyecto es coliving, que proporciona alojamiento compartido para personas con intereses comunes. Una característica distintiva de este tipo de vivienda es la celebración de eventos conjuntos y la comunicación en áreas comunes de vida.El proyecto cuenta con 128 apartamentos …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New apartments in the developing area of Kagithane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$523,285
Ofrecemos apartamentos con diferentes diseños (de dos a cuatro dormitorios).La residencia consta de 187 apartamentos (incluidos 30 lofts de lujo) y cuenta con zonas de senderismo, gimnasio, mini pistas de fútbol y baloncesto, sauna, cine, centros de juegos, piscina cubierta, videovigilancia …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New quality residence with an art gallery in the heart of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$174,097
Ofrecemos apartamentos con plazas de aparcamiento, gimnasios, zonas de barbacoa, vistas pintorescas.La residencia cuenta con una galería de arte, un centro de fitness, vigilancia de video alrededor de la hora, jardines y miradores ajardinados.Terminación - mayo, 2023.Ubicación e infraestruct…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial PREMIUM CLASS apartments in the center of Istanbul in the Avrupa Saklı Vadi complex.
97 Opet, Turquía
de
$926,000
Opciones de acabado Con acabado
Un proyecto de inversión de élite situado en Maslak, el centro de negocios y vida en Estambul. En un lado del proyecto está el Bosque de Belgrado, y en el otro está el centro comercial Vadi Estambul, que destaca todas las posibilidades de la ciudad de ir de compras a entretenimiento.Hay un m…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial New residence close to a metro station, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$149,226
Ofrecemos estudios y apartamentos modernos con 1 dormitorio en el centro de la ciudad.Terminación - Diciembre, 2026.Ubicación e infraestructura cercana Carretera de anillo y puentes - 5 minutosEstación de metro - 5 minutosHospitales - 4 minutosSupermercado - 1 minutoCentro comercial - 2 kmAe…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Vadistanbul New Phase
Kagithane, Turquía
de
$904,313
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 15
Agencia
EOS Turkey Property
Complejo residencial Complex of serviced apartments with a restaurant and a health center in the heart of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$261,145
La residencia está diseñada con el concepto de un "apartamento servido" que combina perfectamente los servicios de hotel con la vida residencial y hace que su vida sea más cómoda. Los dos primeros pisos se destinarán a locales comerciales.El proyecto consta de 82 apartamentos independientes …
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Istanbul Kaitehane Apartments Project
Kagithane, Turquía
de
$203,836
Por qué esta propiedad؟ Se encuentra dentro de una ubicación vital al lado de las áreas de desarrollo inmobiliario y los principales centros comerciales y financieros en Estambul. Los hitos históricos y arqueológicos más importantes de la ciudad de los dos continentes están a poca distancia…
Agencia
Binaa Investment
Complejo residencial The New Vadistanbul
Kagithane, Turquía
de
$686,536
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2022
Número de plantas 10
¡New Vadistanbul ahora es desarrollado por la misma empresa constructora a solo unos pasos del anterior!! La empresa constructora, "Avrupa Konutları" está haciendo un nuevo proyecto notable junto a Maslak y en la autopista TEM. El proyecto está a menos de 20 minutos del aeropuerto de Estamb…
Agencia
EOS Turkey Property
Complejo residencial New residence with around-the-clock security and conference rooms close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$835,664
Ofrecemos apartamentos amueblados con trasteros, balcones y vistas a la ciudad.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, un restaurante, un gimnasio, salas de salón, salas de conferencias y eventos.Terminación - Julio, 2023.Instalaciones y equipos en la casa InternetVentajas I…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$467,574
Namli Vadi es una experiencia de vida única en el corazón de Estambul. Apartamentos con 1-2 dormitorios se ofrecen a su gusto en el proyecto de lujo de 7 plantas con diseño moderno.Finalización - final de 2024.Ubicación e infraestructura cercana Vadi Estambul - 2 minutosEstación de metro - 5…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with a fitness center near metro stations, parks and restaurants, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$142,728
Ofrecemos apartamentos de calidad de dos dormitorios con balcón.La residencia cuenta con un garaje y un aparcamiento, un parque infantil, un centro de fitness, locales comerciales y una sala de conferencias.Conclusión - 1o trimestre de 2023.Instalaciones y equipos en la casa Calefacción cent…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Mevsim İstanbul 4
Kagithane, Turquía
de
$1,76M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Agencia
EOS Turkey Property
Edificio de apartamentos Istanbul Kağıthane Apartment Compound
Kagithane, Turquía
de
$61,395
Por qué esta propiedad؟ Le garantiza obtener la ciudadanía turca y le brindará una vida cómoda en Estambul. Altas especificaciones de inversión debido a su proximidad al mundo del comercio y las finanzas y las atracciones turísticas. Listo títulos de propiedad; Los precios son los mejores e…
Agencia
Binaa Investment
Complejo residencial New residence with a swimming pool and events rooms in the heart of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$203,942
Ofrecemos apartamentos de estilo minimalista con diferentes diseños.La residencia cuenta con un estudio de música, salas de fiestas y conferencias, piscina, sauna, sala de billar, centro de fitness, cine.Finalización - final de 2022.Ventajas Alto potencial de alquiler.Ubicación e infraestruc…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with places for work and leisure, in a quiet and green area near the metro, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$451,903
El proyecto cuenta con apartamentos de 1-3 dormitorios, lugares de trabajo, lugares de recreación (zonas verdes, sauna, baño turco, etc.), 12 locales comerciales.La característica principal del proyecto es la ubicación. Puede llegar fácilmente a cualquier parte de Estambul.Ubicación e infrae…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Istanbul Kagithane Apartment Complex
Kagithane, Turquía
de
$361,809
Por qué esta propiedad؟ Apartamentos en venta en Kağıthane, Estambul, con una vista increíble del bosque de Belgrado. El alto valor de inversión del complejo, ya que está adyacente a los proyectos de infraestructura. Cerca de la estación de metro y las autopistas de la ciudad, facilitando e…
Agencia
Binaa Investment
Complejo residencial Apartments in a project with a family concept.
Kagithane, Turquía
de
$290,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Póngase en contacto con nuestros especialistas para comprobar la disponibilidad y el costo de los apartamentos.Un proyecto con un concepto familiar situado a poca distancia de varias instalaciones de infraestructura, como paradas de transporte público, centros comerciales y de entretenimient…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Family Concept Apartments In Istanbul
Kagithane, Turquía
de
$700,000
Opciones de acabado Con acabado
Un proyecto de un concepto familiar con arquitectura moderna, este proyecto le ofrece la oportunidad de sumergirse en la vida cerca de la naturaleza y el bosque de Belgrado. La empresa constructora es el mayor desarrollador en Turquía.  El proyecto está ubicado al lado del centro comercial V…
Agencia
FIBO Property
Edificio de apartamentos Istanbul Kagithane Apartment compound
Kagithane, Turquía
de
$84,144
Por qué esta propiedad؟ Lujoso complejo residencial en Estambul europea junto a enlaces de autopista, puentes, línea de metro, autopista TEM y E-5. Cerca del centro de campo, a solo unos minutos de la plaza Taksim y el Bósforo. Una opción residencial y de inversión adecuada cumple con las c…
Agencia
Binaa Investment
Complejo residencial Residence Avrupa Sakli Vadi with an apart-hotel and a park close to business districts of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$1,20M
La residencia incluye un apart-hotel (2 edificios), un edificio de oficinas y 3 bloques de pisos. En el territorio Encontrarás un parque ajardinado con fuentes, una piscina, un gimnasio, un aparcamiento subterráneo.Terminación - 3o trimestre de 2023.Ventajas Plan de instalación por 11 meses …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$479,512
Un nuevo proyecto en Kagithane en la parte europea de Estambul, cerca del río, rodeado de vegetación.El proyecto es único por incluir espacio comercial (41 oficinas, 5 tiendas) para la comodidad de los residentes, además de un edificio residencial con apartamentos y siete villas separadas.En…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New buy-to-let apartments in a residential complex with a wide range of services, Kägithane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$612,453
El complejo residencial incluye 133 apartamentos - 25 estudios, 98 apartamentos de una habitación y 10 apartamentos de dos dormitorios. Todos los apartamentos disponen de balcón y están totalmente equipados. Instalaciones sociales & áreas recreativas - gimnasio, compras, clubes sociales, sal…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residence with a swimming pool and a gym in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$1,36M
Ofrecemos apartamentos con vistas al bosque de Belgrado.La residencia cuenta con seguridad en las 24 horas, sala de estar, piscina al aire libre, tiendas, gimnasio, hamam y sauna, jardines, parque infantil, aparcamiento.Instalaciones y equipos en la casa "Smart home" sistemaUbicación e infra…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool and an underground parking in the center of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$328,296
Situado en una de las zonas más centrales de Estambul, el proyecto Imperium No2 es el proyecto único, que ofrece la oportunidad de experimentar plenamente las ventajas del centro de la ciudad con su ubicación privilegiada en la carretera E5.Características del proyecto:Piscina cubiertaPiscin…
Agencia
TRANIO
