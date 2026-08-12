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Tiendas en venta en Turquía

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90 propiedades total found
Tienda 77 m² en Rize, Turquía
Tienda 77 m²
Rize, Turquía
Área 77 m²
Piso 1
$4,01M
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Tienda 186 m² en Sur, Turquía
Tienda 186 m²
Sur, Turquía
Área 186 m²
$57,30M
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Tienda 140 m² en Tepebasi, Turquía
Tienda 140 m²
Tepebasi, Turquía
Área 140 m²
$2,03M
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TekceTekce
Tienda 300 m² en Muratpasa, Turquía
Tienda 300 m²
Muratpasa, Turquía
Área 300 m²
Pisos a Estrenar en una Ubicación Céntrica en Alanya Antalya Alanya ha sido una zona privil…
$1,14M
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Tienda 350 m² en Yenisehir, Turquía
Tienda 350 m²
Yenisehir, Turquía
Área 350 m²
Número de plantas 5
Tienda en venta en Mersin con altos ingresos por alquiler Mersin es una de las ciudades port…
$681,228
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Tienda 308 m² en Akdeniz, Turquía
Tienda 308 m²
Akdeniz, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 308 m²
$16,28M
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Tienda 227 m² en Muratpasa, Turquía
Tienda 227 m²
Muratpasa, Turquía
Área 227 m²
Inmuebles comerciales céntricos en venta en Alanya Alanya, la destacada región vacacional de…
$937,891
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Tienda 87 m² en Beyoglu, Turquía
Tienda 87 m²
Beyoglu, Turquía
Área 87 m²
Número de plantas 9
Tienda con Amplia Zona de Uso en la Calle Principal de Beyoğlu Las tiendas comerciales están…
$429,520
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Tienda 44 m² en Fethiye, Turquía
Tienda 44 m²
Fethiye, Turquía
Área 44 m²
Número de plantas 2
Local Comercial con Alto Potencial de Beneficio en la Zona Más Concurrida de Fethiye Çalış Ç…
$290,965
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Tienda 1 200 m² en Eyupsultan, Turquía
Tienda 1 200 m²
Eyupsultan, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 1 200 m²
Número de plantas 12
Tiendas cerca de la carretera principal en Alibeyköy Eyüpsultan Las tiendas comerciales se e…
$1,20M
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Tienda 900 m² en Kestel, Turquía
Tienda 900 m²
Kestel, Turquía
Área 900 m²
Amplia Tienda de Alquiler Garantizado frente al mar en Alanya Kestel destaca por su proximid…
$2,58M
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Tienda 5 m² en Etimesgut, Turquía
Tienda 5 m²
Etimesgut, Turquía
Área 5 m²
Número de plantas 18
Participación en Propiedad Comercial con Alta Renta en Ankara Etimesgut La propiedad comerci…
$31,675
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Tienda 2 m² en Mezitli, Turquía
Tienda 2 m²
Mezitli, Turquía
Nº de cuartos de baño 2
Área 2 m²
Piso 1
$162,77M
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Tienda 108 m² en Esenyurt, Turquía
Tienda 108 m²
Esenyurt, Turquía
Área 108 m²
Número de plantas 20
Tiendas en venta en una ubicación ventajosa en Estambul Esenyurt Estas tiendas llave en mano…
$199,750
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Tienda 1 502 m² en Kagithane, Turquía
Tienda 1 502 m²
Kagithane, Turquía
Área 1 502 m²
Número de plantas 13
Tienda en una ubicación estratégica en Kağıthane, Estambul La tienda en Kağıthane, Estambul,…
$12,59M
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Tienda 500 m² en Altinova, Turquía
Tienda 500 m²
Altinova, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 500 m²
Piso 1/3
Oficinas y Tiendas en el Centro Comercial Frente a la Carretera Principal en Yalova Yalova e…
$805,927
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Tienda 220 m² en Odunpazari, Turquía
Tienda 220 m²
Odunpazari, Turquía
Área 220 m²
$3,78M
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Tienda 225 m² en Odunpazari, Turquía
Tienda 225 m²
Odunpazari, Turquía
Área 225 m²
$4,24M
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Tienda 87 m² en Basaksehir, Turquía
Tienda 87 m²
Basaksehir, Turquía
Área 87 m²
Inversión Nuevas tiendas en una carretera principal en Başakşehir İstanbul Başakşehir es un …
$360,243
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Tienda 90 m² en Esenyurt, Turquía
Tienda 90 m²
Esenyurt, Turquía
Área 90 m²
Tiendas listas para usar en venta en Esenyurt Estambul Las tiendas del distrito Esenyurt de …
$749,351
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Tienda 200 m² en Kepez, Turquía
Tienda 200 m²
Kepez, Turquía
Área 200 m²
Número de plantas 3
Locales Comerciales Aptos para Uso a Largo Plazo en una Transitada Calle Principal de Kepez …
$737,805
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Tienda 800 m² en Odunpazari, Turquía
Tienda 800 m²
Odunpazari, Turquía
Área 800 m²
$6,37M
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Tienda 339 m² en Serik, Turquía
Tienda 339 m²
Serik, Turquía
Área 339 m²
$14,53M
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Tienda 1 m² en Kayapinar, Turquía
Tienda 1 m²
Kayapinar, Turquía
Área 1 m²
$34,30M
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Tienda 579 m² en Kepez, Turquía
Tienda 579 m²
Kepez, Turquía
Área 579 m²
Locales de inversión con alto potencial de rentabilidad en Kepez, Antalya Ubicada en la zona…
$823,247
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Tienda 291 m² en Cekmekoy, Turquía
Tienda 291 m²
Cekmekoy, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 291 m²
Número de plantas 1
Tienda en Venta en Çekmeköy con Alto Potencial de Ingresos Çekmeköy, ubicado en el lado asiá…
$1,05M
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Tienda 248 m² en Cicek Caddesi, Turquía
Tienda 248 m²
Cicek Caddesi, Turquía
Área 248 m²
$21,86M
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Tienda 175 m² en Tepebasi, Turquía
Tienda 175 m²
Tepebasi, Turquía
Nº de cuartos de baño 1
Área 175 m²
$13,95M
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Tienda 137 m² en Efeler, Turquía
Tienda 137 m²
Efeler, Turquía
Área 137 m²
$1,08M
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Tienda 84 m² en Bayrakli, Turquía
Tienda 84 m²
Bayrakli, Turquía
Área 84 m²
Piso 1/47
Propiedades comerciales con inquilinos en una calle principal en Izmir Bayraklı Las propieda…
$885,615
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