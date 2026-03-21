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Edificio de apartamentos Propiedades Frente al Mar con Vista al Mar en Çeşme
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Edificio de apartamentos Propiedades Frente al Mar con Vista al Mar en Çeşme
Çeşme, Turquía
de
$854,816
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Bienes Raíces con Vistas Panorámicas al Mar en un Complejo en Çeşme Çeşme, situada en el oeste de İzmir, es un famoso destino vacacional conocido por su aire limpio y sus playas con bandera azul. Con su belleza natural, restaurantes reconocidos, cocina única, puerto deportivo, arquitectura e…
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TEKCE Real Estate
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Edificio de apartamentos Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme, Reisdere
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Çeşme, Turquía
de
$812,343
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme con Amplias Comodidades Çeşme es una zona vacacional en el oeste de İzmir, conocida por sus playas con Bandera Azul y aire limpio. Gracias a su entorno natural, restaurantes famosos, gastronomía única, marina, arquitectura y encanto histórico, es una de la…
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TEKCE Real Estate
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Complejo residencial Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
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Çeşme, Turquía
de
$1,33M
Ofrecemos apartamentos con vistas al mar.La residencia cuenta con un café, un centro de spa, un gimnasio, un aparcamiento subterráneo, piscinas, un parque infantil, un sistema de seguridad.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra a pocos minutos a pie de un puerto deport…
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TRANIO
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Complejo residencial Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
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Complejo residencial Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
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Çeşme, Turquía
de
$1,33M
La residencia cuenta con aparcamiento, piscinas, jardines, parque infantil, gimnasio, spa.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad está situada cerca de una escuela, un jardín de infantes, un supermercado, un hospital.Playa - 300 metrosHospital - 6 kmPuerto - 9 km
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TRANIO
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Complejo residencial Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
Complejo residencial Apartments and villas in the Swissotel Residences Cesme complex.
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Çeşme, Turquía
de
$1,35M
Opciones de acabado Con acabado
Precio desde 1,155.000 EURApartamentos lujosos y villas con vistas al mar en Cesme en primera línea, con una playa privada y un concepto de hotel y spa en la zona de Ilica están a la venta.Los apartamentos y villas forman parte del complejo Swissotel Luxury Spa Resort & Hotel en una parcela …
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Smart Home
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Edificio de apartamentos Propiedades Frente al Mar con Vista al Mar en Çeşme
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Çeşme, Turquía
de
$990,209
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Bienes Raíces con Vistas Panorámicas al Mar en un Complejo en Çeşme Çeşme, situada en el oeste de İzmir, es un famoso destino vacacional conocido por su aire limpio y sus playas con bandera azul. Con su belleza natural, restaurantes reconocidos, cocina única, puerto deportivo, arquitectura e…
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Çeşme, Turquía
de
$720,569
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Bienes Raíces con Vistas Panorámicas al Mar en un Complejo en Çeşme Çeşme, situada en el oeste de İzmir, es un famoso destino vacacional conocido por su aire limpio y sus playas con bandera azul. Con su belleza natural, restaurantes reconocidos, cocina única, puerto deportivo, arquitectura e…
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Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
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Çeşme, Turquía
de
$2,04M
El proyecto consta de 77 villas confortables independientes y 45 apartamentos con diferentes diseños.Cada villa tiene una piscina de 35 m2 y un jardín.El proyecto cuenta con:parquedeportesZonas verdesgimnasiopiscina al aire libreclubárea de eventoszonas sentadasparque infantilandando por cam…
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Edificio de apartamentos Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme, Reisdere
Edificio de apartamentos Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme, Reisdere
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Çeşme, Turquía
de
$603,455
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme con Amplias Comodidades Çeşme es una zona vacacional en el oeste de İzmir, conocida por sus playas con Bandera Azul y aire limpio. Gracias a su entorno natural, restaurantes famosos, gastronomía única, marina, arquitectura y encanto histórico, es una de la…
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Edificio de apartamentos Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme, Reisdere
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Çeşme, Turquía
de
$408,492
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Apartamentos Cerca del Mar en Çeşme con Amplias Comodidades Çeşme es una zona vacacional en el oeste de İzmir, conocida por sus playas con Bandera Azul y aire limpio. Gracias a su entorno natural, restaurantes famosos, gastronomía única, marina, arquitectura y encanto histórico, es una de la…
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Complejo residencial Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Complejo residencial Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Complejo residencial Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
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Complejo residencial Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Complejo residencial Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Complejo residencial Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Çeşme, Turquía
de
$969,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
El Proyecto Çeşme se encuentra cerca de las famosas bahías, playas y puertos deportivos de Çeşme. Folkart Boyalık Çeşme es un lugar donde puedes disfrutar la vida al máximo.   Distancia a : Playa BOYALIK ...... 300 m Marina ALTIN YUNUS ..... 1 km AQUA TOY CITY .... 2 km Bah…
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Complejo residencial ZhK YLDYR ChEShME
Complejo residencial ZhK YLDYR ChEShME
Complejo residencial ZhK YLDYR ChEShME
Complejo residencial ZhK YLDYR ChEShME
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Complejo residencial ZhK YLDYR ChEShME
Ildir Mahallesi, Turquía
de
$10,22M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Les presento a su atención la perla de Turquía, Izmir Cesme. Cesme con agua limpia, aguas termales curativas, monumentos históricos, vida nocturna vibrante y hermosas playas es una de las regiones turísticas más populares de Izmir. Los distritos de Alachata, Ylyja y Urla ocupan un lugar entr…
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Complejo residencial AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Complejo residencial AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Complejo residencial AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Complejo residencial AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Complejo residencial AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Complejo residencial AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Çeşme, Turquía
de
$918,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Cesme es la península más bella de la costa del Egeo, su valor crece cada día. El proyecto se encuentra en Cape Fener, en el centro de Cesme, a pocos minutos a pie del puerto deportivo, lugares de entretenimiento, cafeterías y restaurantes. Este proyecto es único en su arquitectura y complet…
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