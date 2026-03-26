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Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
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Complejo residencial Compra un apartamento en Alanya – 9 % de rentabilidad garantizada y acabados de lujo
Alanya, Turquía
de
$139,503
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
Área 51–121 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Asegure su futuro con una inversión principal en la Riviera turca: ¡viva en el paraíso y obtenga ingresos estables en euros! Descubra el Exquisite Residence, un desarrollo boutique premium ubicado a solo 900 metros de la mundialmente famosa playa de Incekum en Avsallar, Alanya. Perfectam…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.0
138,699 – 167,595
Apartamentos 2 habitaciones
121.0
283,177 – 300,514
Desarrollador
Bmv Group Construction
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Complejo residencial Premium
Complejo residencial Premium
Complejo residencial Premium
Complejo residencial Premium
Complejo residencial Premium
Oba, Turquía
de
$241,069
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
Área 26–181 m²
20 objetos inmobiliarios 20
Se ubicarán 5 bloques de moda en el área de Oba, en una parcela de 10,000 m2, en un total de 90 apartamentos de lujo de varios diseños, con vistas panorámicas únicas de las elegantes montañas Toros, el mar Mediterráneo, La fortaleza histórica de la ciudad de Alanya, rodeada de coníferas, cít…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
31.6 – 63.2
57,155 – 246,500
Apartamentos 2 habitaciones
45.6 – 72.4
51,163 – 320,000
Apartamento
32.0 – 83.8
120,000 – 3,07M
Adosado
181.3
1,08M
Casa
98.0
273,000
Estudio
25.5 – 35.1
59,000 – 156,572
Agencia
Риэлтор без границ
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Complejo residencial The Yacht Collection
Complejo residencial The Yacht Collection
Complejo residencial The Yacht Collection
Complejo residencial The Yacht Collection
Complejo residencial The Yacht Collection
Mostrar todo Complejo residencial The Yacht Collection
Complejo residencial The Yacht Collection
Alanya, Turquía
de
$72,138
Año de construcción 2022
El moderno complejo residencial está ubicado en el corazón de la ciudad turística de Alanya y se extiende sobre un área de 1023 m ². El edificio de cinco pisos incluye apartamentos con diferentes diseños de 32 a 48 m ², todos los apartamentos se dividen en dos conceptos — 1 + 1 y estudios. H…
Desarrollador
TURKREALT
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Complejo residencial White Sail Residence
Complejo residencial White Sail Residence
Complejo residencial White Sail Residence
Complejo residencial White Sail Residence
Complejo residencial White Sail Residence
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Complejo residencial White Sail Residence
Mahmutlar, Turquía
de
$61,833
Año de construcción 2022
El moderno complejo residencial está ubicado en la ciudad turística de Mahmutlar, que es un suburbio de Alanya. El edificio de diez pisos incluye 63 apartamentos de varios diseños: 1 + 1 — con un área de 45.50 y 53 metros cuadrados .; 2 + 1, con un área de 80 metros cuadrados. metro; 2 + …
Desarrollador
TURKREALT
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Complejo residencial The Seascape Collection
Complejo residencial The Seascape Collection
Complejo residencial The Seascape Collection
Complejo residencial The Seascape Collection
Complejo residencial The Seascape Collection
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Complejo residencial The Seascape Collection
Okurcalar, Turquía
de
$102,024
El complejo residencial está ubicado en el oeste de Alanya en un lugar pintoresco - Okurjalar. El complejo ocupará un poco más de 25,000 metros cuadrados, se ha construido un complejo sobre los mejores conceptos de hoteles premium de cinco estrellas. Todos los apartamentos tendrán un área de…
Desarrollador
TURKREALT
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Residencia New Life
Residencia New Life
Residencia New Life
Residencia New Life
Residencia New Life
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Residencia New Life
Oba, Turquía
de
$191,760
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 5
NUEVO Complejo VIDA - Alanya, Ambos Presentamos a su atención un nuevo complejo ultramoderno, cuya construcción comenzamos en Alanya, en la región de Oba, a solo 1,8 km del mar Mediterráneo. La infraestructura social del distrito se encuentra a poca distancia de cafeterías, supermercados,…
Agencia
Риэлтор без границ
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Kavi Dreams Oba complex.
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Kavi Dreams Oba complex.
Oba, Turquía
de
$122,968
Opciones de acabado Con acabado
Amueblado apartamento de un dormitorio (1+1), 55 m2 en el complejo Kavi Dreams Oba.El desarrollador tiene 1+1 apartamento a la venta por 165.000 EUR.El complejo, situado en una zona de 11.000 m2, consta de seis bloques residenciales de 4 plantas, un total de 180 apartamentos.El proyecto de l…
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial Konak City Tower - 2+1 apartments in the center of Alanya for residence permit.
Complejo residencial Konak City Tower - 2+1 apartments in the center of Alanya for residence permit.
Complejo residencial Konak City Tower - 2+1 apartments in the center of Alanya for residence permit.
Complejo residencial Konak City Tower - 2+1 apartments in the center of Alanya for residence permit.
Complejo residencial Konak City Tower - 2+1 apartments in the center of Alanya for residence permit.
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Complejo residencial Konak City Tower - 2+1 apartments in the center of Alanya for residence permit.
Alanya, Turquía
de
$193,612
Opciones de acabado Con acabado
Apartamentos amueblados en venta:Apartamento de 1 dormitorio (1+1), 60 m2 en la séptima planta - 130.000 EURApartamento de dos dormitorios (2+1), 117 m2 en la segunda planta - 167.000 EURApartamento de dos dormitorios (2+1), 110 m2 en la quinta planta - 173.000 EUR2+1 apartamentos son adecua…
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
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Complejo residencial New low-rise residence with a swimming pool and a fitness center, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turquía
de
$178,166
La residencia cuenta con una piscina al aire libre, un parque infantil y una sala de juegos, una sala de estar, una zona de barbacoa, un aparcamiento, seguridad en las 24 horas, un gimnasio, una sauna.Finalidad - Febrero, 2023.Instalaciones y equipos en la casa Intercomunicación de vídeoInte…
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
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Alanya, Turquía
de
$122,351
Un complejo residencial premium con su propia infraestructura. Los tipos de apartamento incluyen apartamentos áticos únicos con acceso al jardín y vistas panorámicas al mar. En términos de ubicación y proyecto arquitectónico, todos los pisos están situados para ofrecer vistas panorámicas al …
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Apartments in the PREMIUM CLASS Royal Towers complex in the center of Alanya.
Complejo residencial Apartments in the PREMIUM CLASS Royal Towers complex in the center of Alanya.
Complejo residencial Apartments in the PREMIUM CLASS Royal Towers complex in the center of Alanya.
Complejo residencial Apartments in the PREMIUM CLASS Royal Towers complex in the center of Alanya.
Complejo residencial Apartments in the PREMIUM CLASS Royal Towers complex in the center of Alanya.
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Alanya, Turquía
de
$153,492
Opciones de acabado Con acabado
Más barato que el desarrollador por 120,000 EUR.Presentamos a su atención un nuevo proyecto de élite grande y a gran escala en la zona de Cleopatra Beach.En venta son 1 + 1 apartamentos, con una superficie de 58 m2, el apartamento se vende con un acabado fino, unidades de cocina, armario emp…
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 35 Aria.
Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 35 Aria.
Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 35 Aria.
Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 35 Aria.
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Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 35 Aria.
Alanya, Turquía
de
$160,654
Apartamento amueblado de una habitación (1+1) 58 m2, con electrodomésticos de cocina VEKO.El precio incluye un paquete completo de electrodomésticos: lavadora, lavavajillas, vitrocerámica, horno, campana extractora, nevera, calentador de agua, aire acondicionado en cada habitación, así como …
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartment with sea view in the Cozy Town complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment with sea view in the Cozy Town complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment with sea view in the Cozy Town complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment with sea view in the Cozy Town complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment with sea view in the Cozy Town complex.
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartment with sea view in the Cozy Town complex.
Mahmutlar, Turquía
de
$144,926
Opciones de acabado Con acabado
Cozy Town se encuentra en la querida zona de Mahmutlar, en una zona tranquila, tranquila, a 350 metros del mar, cerca de tiendas de comestibles, cafés y restaurantes, dos grandes parques con fuentes y zonas de juegos para niños, cajeros automáticos, convenientes conexiones de transporte.El c…
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Complejo residencial 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Complejo residencial 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Complejo residencial 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Complejo residencial 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
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Complejo residencial 4 2 - 230 m2 - DUPLEX
Oba, Turquía
de
$395,518
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
? Apartamentos: 4 + 2 - 230 m2 – DUPLEX Turquía, Distrito OLIVE OBA Vista del mar y las montañas 2011. Construcción 3er piso de 3 Al mar: 1.700m Calefacción ( baterías ) ? Territorio de paisajismo ▪ Ľ Traslado a la playa ▪ Ľ Estacionamiento subterráneo y abierto. ? Ubicación: ▪ Ľ 1…
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Deral Group Investment
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea and the city center of Alanya, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea and the city center of Alanya, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea and the city center of Alanya, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea and the city center of Alanya, Turkey
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea and the city center of Alanya, Turkey
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Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea and the city center of Alanya, Turkey
Alanya, Turquía
de
$2,21M
Ofrecemos una villa con una piscina infinita, una sauna, terrazas, un jardín, un garaje, vistas panorámicas del centro histórico de Alanya, el castillo, el mar y el entorno verde.Características de los planos Planta baja: un salón de planta abierta con cocina personalizada y zona de comedor …
Agencia
TRANIO
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Konak Green Life Avsallar complex.
Alanya, Turquía
de
$80,307
Opciones de acabado Con acabado
Amueblado apartamento de un dormitorio (1+1) 50 m2 en el 3er piso en el complejo Konak Green Life Avsallar.El complejo consta de un bloque de 7 plantas, situado en un bosque de pinos, a 800 metros de la playa de Incekum, a 500 metros del centro de Avsallar, donde encontrará tiendas, cafés y …
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
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Complejo residencial Residential complex with developed infrastructure near the city centre, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turquía
de
$325,929
En una popular zona turística, este desarrollo de baja altura ofrece una variedad de tipos planos: pisos estándar de 1-2 dormitorios, duplex de jardín con 3-4 dormitorios y áticos de 2 dormitorios.Características de los planos El apartamento está equipado con: puerta de entrada de acero, int…
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TRANIO
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Complejo residencial Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
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Complejo residencial Modern residence with picturesque views and swimming pools close to the beach, Avsallar, Turkey
Alanya, Turquía
de
$217,901
Ofrecemos apartamentos de alta calidad con vistas al mar y las montañas.La residencia cuenta con piscinas para niños y adultos, parque infantil, sala de estar y zona de barbacoa, pista de tenis, sauna, baño de vapor, hamam y jacuzzi, salas de masajes, centro de fitness, cine, aparcamiento.Te…
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Complejo residencial New residence with swimming pools and panoramic views close to the sea, Avsallar, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and panoramic views close to the sea, Avsallar, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and panoramic views close to the sea, Avsallar, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and panoramic views close to the sea, Avsallar, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and panoramic views close to the sea, Avsallar, Turkey
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Complejo residencial New residence with swimming pools and panoramic views close to the sea, Avsallar, Turkey
Alanya, Turquía
de
$150,317
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar, las montañas y los alrededores verdes.La residencia cuenta con una gran piscina al aire libre, una piscina cubierta, un parque acuático, una zona de barbacoa, un parque infantil y una sala de juegos, un aparcamiento, un gimnasio, un hamam…
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Complejo residencial New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
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Complejo residencial New residence with swimming pools and a spa complex at 200 meters from the sea, Kargilak, Turkey
Kargicak, Turquía
de
$332,095
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar y a las montañas.La residencia cuenta con un complejo de spa con sala de estar y salas de masajes, una piscina al aire libre con toboganes de agua, una piscina cubierta y una piscina infantil, un aparcamiento, una sauna, un hamam y un baño…
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Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
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Complejo residencial
Mahmutlar, Turquía
de
$129,182
Apartamentos amueblados con dos dormitorios (2+1) 100 m2 en el complejo My Marine Residence están en venta.id 914 - 110,000 EURid 913 - 125.000 EURMy Marine Residence es un gran complejo residencial con su propia infraestructura y servicio de hotel de primera clase, situado en la zona de Mah…
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Smart Home
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Complejo residencial New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
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Complejo residencial New residence with a swimming pool, a tennis court and a mini golf course close to the sea and the city center, Oba, Turkey
Oba, Turquía
de
$233,282
La residencia cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre, jacuzzi y parque acuático, un bar de vitaminas, una pista de tenis, un mini campo de golf, un jardín, un parque infantil, una sala de estar, una zona de barbacoa, un aparcamiento, seguridad en las 24 horas, un gimnasio, un baño tur…
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Complejo residencial New beachfront residence with a private beach and a 5-star hotel in a picturesque area, Turkler, Alanya, Turkey
Complejo residencial New beachfront residence with a private beach and a 5-star hotel in a picturesque area, Turkler, Alanya, Turkey
Complejo residencial New beachfront residence with a private beach and a 5-star hotel in a picturesque area, Turkler, Alanya, Turkey
Complejo residencial New beachfront residence with a private beach and a 5-star hotel in a picturesque area, Turkler, Alanya, Turkey
Complejo residencial New beachfront residence with a private beach and a 5-star hotel in a picturesque area, Turkler, Alanya, Turkey
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Complejo residencial New beachfront residence with a private beach and a 5-star hotel in a picturesque area, Turkler, Alanya, Turkey
Alanya, Turquía
de
$202,753
La residencia cuenta con amplios jardines con césped y senderos para caminar, parques acuáticos para niños y adultos, cafeterías, jardines deportivos, piscinas, un parque de diversiones, boutiques, parque infantil.También hay un hotel de 5 estrellas con piscinas, restaurantes, centro de spa,…
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TRANIO
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Complejo residencial Designer apartment 2+1 in the Smart of Cleopatra 4 complex, 150 meters from the sea.
Complejo residencial Designer apartment 2+1 in the Smart of Cleopatra 4 complex, 150 meters from the sea.
Complejo residencial Designer apartment 2+1 in the Smart of Cleopatra 4 complex, 150 meters from the sea.
Complejo residencial Designer apartment 2+1 in the Smart of Cleopatra 4 complex, 150 meters from the sea.
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Complejo residencial Designer apartment 2+1 in the Smart of Cleopatra 4 complex, 150 meters from the sea.
Alanya, Turquía
de
$238,888
Opciones de acabado Con acabado
Two-bedroom apartments (2+1), 85 m², designer-renovated and furnished, in the Smart of Cleopatra complex. Smart of Cleopatra is a luxury residential complex with all amenities, located in the heart of Alanya, just 150 meters from Cleopatra Beach. All the city center's amenities are wit…
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Smart Home
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Complejo residencial Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turquía
de
$279,659
En una popular zona turística, este desarrollo de baja altura ofrece una variedad de tipos planos: apartamentos estándar de 1-2 dormitorios y áticos de 2-3 dormitorios.Características de los planos Equipamiento: puerta de entrada de acero, video interfono, muebles incorporados en la cocina y…
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TRANIO
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Konak Blue Bay complex near Cleopatra beach.
Alanya, Turquía
de
$129,178
Opciones de acabado Con acabado
Adecuado para obtener un permiso de residencia - podemos indicar 200,000 USD en el tapu.Apartamento amueblado de una habitación (1 + 1), 65 m2 en el complejo Konak Blue Bay.Blue Bay Residence - un complejo residencial situado en una ubicación impresionante, cerca del centro de Alanya - Dinek…
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Alanya, Turquía
de
$160,148
Opciones de acabado Con acabado
Adecuado para un permiso de residencia - en Tapu 200,000 USD.Apartamento amueblado con dos dormitorios (2 + 1), 85 m2.Cleopatra Twin Towers es un complejo residencial con todas las comodidades, situado en el mismo centro de Alanya, cerca de toda la infraestructura necesaria, a solo 650 m de …
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Complejo residencial Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Complejo residencial Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Complejo residencial Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Complejo residencial Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Complejo residencial Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
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Complejo residencial Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Alanya, Turquía
de
$137,053
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Dream Alanya es un pequeño complejo acogedor en el centro de Alanya, a solo 520 metros de la hermosa playa Cleopatra (a unos 6-7 minutos a pie), con una zona cerrada e infraestructura hotelera. La ubicación del proyecto le permitirá estar en el centro de la vida urbana, y toda la infraestruc…
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RealtGo
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Complejo residencial Serdar Uygun Premium Residence
Complejo residencial Serdar Uygun Premium Residence
Complejo residencial Serdar Uygun Premium Residence
Complejo residencial Serdar Uygun Premium Residence
Complejo residencial Serdar Uygun Premium Residence
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Complejo residencial Serdar Uygun Premium Residence
Basırlı, Turquía
de
$198,727
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
El complejo está ubicado en un área cerrada con infraestructura propia. Este es un lugar ideal para vivir con niños o pasar unas cómodas vacaciones junto al mar. El proyecto constará de 7 bloques, 5 plantas con un total de 268 apartamentos. 1+1, 2+1, 2+1D, 4+1 así como dúplex con pisci…
Desarrollador
Serdar Uygun construction-investment
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Complejo residencial Apartments 100 meters from the sea in the complex Best Home 37 - The Legend.
Complejo residencial Apartments 100 meters from the sea in the complex Best Home 37 - The Legend.
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Complejo residencial Apartments 100 meters from the sea in the complex Best Home 37 - The Legend.
Alanya, Turquía
de
$216,733
Opciones de acabado Con acabado
El proyecto CLASS a solo 100 metros de la playa de arena y en el centro de Alanya.Apartamento de un dormitorio (1+1), 55 m2, en venta.No amueblado - 187.000 EURAmueblado - 192.000 EUREl precio incluye:MobiliarioAire acondicionado en cada habitaciónCalefacción de suelo en bañosJuego completo …
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Kestel, Turquía
de
$229,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Sobre la casa:La primera línea de Alanya, a 50 m del mar, m = kestel.La propiedad se encuentra a 15 minutos del centro de Alanya, a 25 minutos del aeropuerto de Gazipasha y a solo 1 minuto de la playa. La distancia a la escuela más cercana es de 5 minutos, a la tienda más cercana - 5 minutos…
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Kargicak, Turquía
de
$127,055
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento amueblado de un dormitorio (1+1) 65 m2 en Toprak Palace Residence complejo en primera línea:El complejo se encuentra en una superficie total de 4.700 m2 y consta de cuatro bloques de 5 plantas.Un nuevo complejo residencial premium a 50 metros del Mar Mediterráneo, a nivel de un h…
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Complejo residencial Two bedroom apartment in Kavi Home Oba complex.
Complejo residencial Two bedroom apartment in Kavi Home Oba complex.
Complejo residencial Two bedroom apartment in Kavi Home Oba complex.
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Oba, Turquía
de
$207,909
Opciones de acabado Con acabado
Adecuado para obtener un permiso de residencia.Apartamento de dos dormitorios (2+1) 120 m2 en el complejo Kavi Home Oba.Cuarto de cocinaDos dormitoriosDos bañosKavi Home es un complejo residencial premium situado en Alanya, rodeado de jardines verdes en el prestigioso Zona Oba, a solo 4 km d…
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Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a shopping mall at 750 meters from the beach, Oba, Turkey
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Oba, Turquía
de
$692,738
La residencia cuenta con un club, piscinas para niños y adultos, una zona verde ajardinada, un centro comercial, un aparcamiento cubierto, un gimnasio, una sauna, un hamam y un baño de vapor, una sala de estar, una sala de juegos para niños.Terminación - Septiembre, 2025.Instalaciones y equi…
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TRANIO
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartment 300 meters from the sea in the Yazar 8 Residence complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment 300 meters from the sea in the Yazar 8 Residence complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment 300 meters from the sea in the Yazar 8 Residence complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment 300 meters from the sea in the Yazar 8 Residence complex.
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Kargicak, Turquía
de
$134,799
Opciones de acabado Con acabado
Furnished two-bedroom apartment (2+1) 90 m² in the Yazar 8 Residence complex. This modern residential complex is located in the picturesque and ecologically clean Kargicak area of ​​Alanya, just 300 meters from the sea and beach. Amenities: Summer pool Children's pool Relaxat…
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartments in Yekta Alara Park complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartments in Yekta Alara Park complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartments in Yekta Alara Park complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartments in Yekta Alara Park complex.
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartments in Yekta Alara Park complex.
Mahmutlar, Turquía
de
$135,323
Opciones de acabado Con acabado
¡Te enviaremos una foto del apartamento bajo petición!Apartamento amueblado de un dormitorio (1+1), 70 m2.Yekta Alara Park es el complejo residencial premium más grande en el que se entrelazan con éxito la infraestructura rica y el diseño ecológico.Yekta Alara El parque consta de tres edific…
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Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the Via Mar Residence complex on the seafront.
Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the Via Mar Residence complex on the seafront.
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Kargicak, Turquía
de
$167,482
Opciones de acabado Con acabado
Apartamentos en el complejo Via Mar Residence en primera línea:Un dormitorio (1+1) 65 m2 en el segundo piso amueblado - 150.000 EURDos dormitorios (2+1) 85 m2 en la primera planta sin muebles - 260.000 EUREl complejo se encuentra en una superficie total de 6,852 m2, consta de dos bloques de …
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Complejo residencial Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the center of Alanya in the complex Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
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Alanya, Turquía
de
$141,684
Opciones de acabado Con acabado
Apartamentos de una habitación (1+1), 60 m2 en Konak Twin Towers 3 El complejo Cleopatra está en venta.Este proyecto es perfecto para aquellos que quieren vivir cerca del mar y al mismo tiempo tienen toda la infraestructura de la ciudad a poca distancia, así como para inversores para alquila…
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Complejo residencial Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
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Complejo residencial Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Alanya, Turquía
de
$118,855
Complejo residencial con vistas panorámicas a la naturaleza y al mar. Consta de 25 apartamentos con diferentes diseños:Apartamentos con 1 dormitorio - 20 unidadesApartamentos duplex con 2 dormitorios - 5 unidadesEl pago de baja es del 40%, y existe la posibilidad de instalar el importe resta…
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in the Luna Loft Residence complex.
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Mahmutlar, Turquía
de
$86,709
Opciones de acabado Con acabado
A furnished one-bedroom apartment (1+1) of 60 m² with mountain views is for sale in the Luna Loft Residence complex. The complex is located 550 meters from the sea, with all city amenities within walking distance: cafes, restaurants, shops, farmers' markets, etc. Completion date: Janua…
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Complejo residencial Residence with a swimming pool close to the sea, Oba, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool close to the sea, Oba, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool close to the sea, Oba, Turkey
Oba, Turquía
de
$243,536
La residencia cuenta con piscina, parque infantil, sala de estar, aparcamiento.Terminación - 2023.Características de los planos Intercomunicación de vídeoInternet inalámbricoSistema central de satélitesPisos de azulejosDoble acristalamientoMuebles de cocinaPuerta de entrada de aceroUbicación…
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Complejo residencial
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Alanya, Turquía
de
$227,047
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Apartamentos de lujo en venta en un nuevo complejo residencial, en el corazón de Alanya!A 900 metros del mar más limpio y a un paso de toda la infraestructura de la ciudad, encontrará un exclusivo complejo residencial ideal para residencia permanente. El complejo se encuentra en una parcela …
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Alanya Eiendom
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Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in the Crystal Nova complex.
Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in the Crystal Nova complex.
Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in the Crystal Nova complex.
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Complejo residencial Furnished duplex 2+1 in the Crystal Nova complex.
Oba, Turquía
de
$177,555
Opciones de acabado Con acabado
Furnished two-bedroom duplex (2+1), 140 m², in the 5-star Crystal Nova Hotel complex. Crystal Nova Residence occupies a 7,000 m² area and consists of four 6-story blocks with a total of 80 apartments. It is located 800 meters from the sea in the wonderful Cikcilli area, just 2 km from Ala…
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Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in the My Marine Residence complex.
Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in the My Marine Residence complex.
Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in the My Marine Residence complex.
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Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in the My Marine Residence complex.
Mahmutlar, Turquía
de
$147,243
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento amueblado de dos dormitorios (2+1) 100 m2 en el complejo My Marine Residence.My Marine Residence es un gran complejo residencial con su propia infraestructura y servicio de hotel de primera clase, situado en la zona de Mahmutlar.La distancia a la playa es de unos 700 metros, que …
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Complejo residencial Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Complejo residencial Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Complejo residencial Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Complejo residencial Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
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Complejo residencial Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Incekum, Turquía
de
$728,278
El complejo consta de 5 villas. Cada una de estas villas tiene una piscina infinita, 3 dormitorios, salón y cocina. Dos villas tienen aparcamiento exterior, tres villas tienen aparcamiento interior.Ubicación e infraestructura cercana El proyecto está a 2 km de Inzhekum, que tiene una de las …
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Complejo residencial Penthouse 3+1 LUXURY in the Yekta Trade Centre complex.
Complejo residencial Penthouse 3+1 LUXURY in the Yekta Trade Centre complex.
Complejo residencial Penthouse 3+1 LUXURY in the Yekta Trade Centre complex.
Complejo residencial Penthouse 3+1 LUXURY in the Yekta Trade Centre complex.
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Mahmutlar, Turquía
de
$319,785
Opciones de acabado Con acabado
Un ático de tres dormitorios (3+1) de 150 m2 está en venta en el complejo Yekta Trade Centre.Vista marAmueblado y equipadoCalefacción individualSu residencia de verano se encuentra a solo 400 metros del Mar Mediterráneo, pero toda la infraestructura desarrollada de la ciudad está a poca dist…
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Complejo residencial New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a mini golf course at 350 meters from the sea, Konaklı, Turkey
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Alanya, Turquía
de
$337,950
La residencia cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre, un jacuzzi, un gimnasio, un parque infantil y una sala de juegos, un mini campo de golf, vigilancia de video alrededor de la hora, un aparcamiento, zonas de juegos y sala de estar, una biblioteca.Finalidad - 31 de diciembre de 2023…
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Complejo residencial Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
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Alanya, Turquía
de
$233,049
La residencia cuenta con aparcamiento, piscina al aire libre y piscina infantil, sala de fitness, centro de spa (un baño turco, sauna, baño de vapor), zona de barbacoa, parque infantil, videovigilancia en las 24 horas.Instalaciones y equipos en la casa Muebles de cocinaVentanas de aluminioPu…
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Kargicak, Turquía
de
$226,693
Opciones de acabado Con acabado
Fotos y vídeos de apartamentos serán enviados bajo petición.Apartamento con dos dormitorios (2+1) 85 m2, en la primera pero como la tercera planta - 195.000 EUR.Apartamento con dos dormitorios (2+1) 85 m2, en la segunda pero como la cuarta planta - 225.000 EUR vista al mar.Apartamento con do…
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Complejo residencial Furnished apartment 1+1 100 meters from the sea in the Konak Terrace complex.
Complejo residencial Furnished apartment 1+1 100 meters from the sea in the Konak Terrace complex.
Complejo residencial Furnished apartment 1+1 100 meters from the sea in the Konak Terrace complex.
Complejo residencial Furnished apartment 1+1 100 meters from the sea in the Konak Terrace complex.
Complejo residencial Furnished apartment 1+1 100 meters from the sea in the Konak Terrace complex.
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Complejo residencial Furnished apartment 1+1 100 meters from the sea in the Konak Terrace complex.
Kargicak, Turquía
de
$108,531
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento amueblado de un dormitorio en venta!Presentamos a su atención otro, pero un proyecto extraordinario del mejor desarrollador de Alanya!Ubicación - 150 metros del mar y la playa más limpia de la zona de Kargicak.No hay edificios altos en la zona de Kargicak, las montañas se acercan…
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Complejo residencial Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
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Complejo residencial Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
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Alanya, Turquía
de
$195,761
La residencia cuenta con aparcamiento, piscinas cubiertas y al aire libre, un acuario, un mini club, una sala de fitness, un centro de spa (un baño turco, sauna, baño de vapor), una sala de descanso, un cine, una zona de barbacoa, un parque infantil y una sala de juegos, vigilancia de video …
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Complejo residencial Kompleks v okruzhenii tropicheskogo sada
Complejo residencial Kompleks v okruzhenii tropicheskogo sada
Complejo residencial Kompleks v okruzhenii tropicheskogo sada
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Complejo residencial Kompleks v okruzhenii tropicheskogo sada
Alanya, Turquía
de
$271,185
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
NUMBER 2 RESIDENCE MMT TUNC es un nuevo complejo de 4 plantas con 36 apartamentos elegantes situados en el centro de Alanya, a solo 100 metros del mar!La superficie de construcción es de 1.127 m2.El proyecto está hecho en un diseño de paisaje elegante y está rodeado de un jardín tropical con…
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Complejo residencial Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Complejo residencial Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Complejo residencial Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Complejo residencial Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Complejo residencial Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
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Complejo residencial Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Alanya, Turquía
de
$90,306
Complejo residencial con vistas panorámicas a la naturaleza. Se compone de 27 apartamentos con diferentes diseños:Apartamentos con 1 dormitorio — 12 unidadesApartamentos con 2 dormitorios - 9 unidadApartamentos dúplex con 2 dormitorios — 1 unidadesApartamentos dúplex con 3 dormitorios — 4 un…
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Complejo residencial PREMIUM CLASS apartment with two bedrooms in the Nordic Art complex.
Complejo residencial PREMIUM CLASS apartment with two bedrooms in the Nordic Art complex.
Complejo residencial PREMIUM CLASS apartment with two bedrooms in the Nordic Art complex.
Complejo residencial PREMIUM CLASS apartment with two bedrooms in the Nordic Art complex.
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Complejo residencial PREMIUM CLASS apartment with two bedrooms in the Nordic Art complex.
Kargicak, Turquía
de
$255,820
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento de dos dormitorios (2+1), 95 m2, con vista al mar lateral en el complejo Nordic Art.La cocina tiene electrodomésticos Siemens, suelos calentados en todo el apartamento.El complejo con todas las comodidades se encuentra a 50 metros del mar, en una zona tranquila, ecológicamente li…
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Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 20 near Cleopatra beach.
Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 20 near Cleopatra beach.
Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 20 near Cleopatra beach.
Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 20 near Cleopatra beach.
Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 20 near Cleopatra beach.
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Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 20 near Cleopatra beach.
Alanya, Turquía
de
$170,802
Opciones de acabado Con acabado
Licencia de alquiler a corto plazo!Amueblado apartamento de una habitación (1+1) 65 m2, en el complejo Best Home 20.Best Home 20 Cleopatra Select es un complejo de apartamentos de lujo con su propia infraestructura, situado en la parte central de Alanya, a 300 metros de la playa Cleopatra.A …
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Calypso Residence complex at a low price.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Calypso Residence complex at a low price.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Calypso Residence complex at a low price.
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Kestel, Turquía
de
$93,695
Opciones de acabado Con acabado
Amueblado apartamento de un dormitorio (1+1) 60 m2, en el segundo piso.Nuevo complejo residencial moderno de lujo en Kestel, una de las zonas más pintorescas de Alanya.El complejo consta de seis bloques, la distancia al mar es de sólo 400 metros, toda la infraestructura necesaria para la vid…
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Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.
Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.
Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.
Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.
Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.
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Complejo residencial Furnished apartment 2+1 in 5* SPA complex Konak Premium.
Kargicak, Turquía
de
$310,167
Opciones de acabado Con acabado
El vídeo del apartamento será enviado bajo petición.Apartamento amueblado con dos dormitorios (2 + 1) 120 m2 en la tercera planta, equipado con muebles y electrodomésticos en el complejo de más alto nivel Konak Premium con la infraestructura de un hotel de cinco estrellas en la primera costa…
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Complejo residencial Ready-to-move-in apartments 1+1, 2+1 and 3+1 in the elite complex Yekta Kingdom Premium.
Complejo residencial Ready-to-move-in apartments 1+1, 2+1 and 3+1 in the elite complex Yekta Kingdom Premium.
Complejo residencial Ready-to-move-in apartments 1+1, 2+1 and 3+1 in the elite complex Yekta Kingdom Premium.
Complejo residencial Ready-to-move-in apartments 1+1, 2+1 and 3+1 in the elite complex Yekta Kingdom Premium.
Complejo residencial Ready-to-move-in apartments 1+1, 2+1 and 3+1 in the elite complex Yekta Kingdom Premium.
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Complejo residencial Ready-to-move-in apartments 1+1, 2+1 and 3+1 in the elite complex Yekta Kingdom Premium.
Mahmutlar, Turquía
de
$175,321
Opciones de acabado Con acabado
Yekta Kingdom Premium, the most grandiose and impressive project in Alanya, is a three-hectare site. This residential complex will become a new symbol of the Mahmutlar district. This luxury residential complex is located on the Mediterranean coast, in the warmest part of Turkey. It emb…
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Complejo residencial New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
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Alanya, Turquía
de
$266,480
La residencia cuenta con piscinas al aire libre, un parque acuático, fuentes de baile, piscinas artificiales, un jacuzzi, un centro de spa, una piscina cubierta climatizada, un gimnasio, un club infantil, cafés, restaurantes y bares, restaurante en la azotea y bar con vistas panorámicas, un …
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Complejo residencial Furnished apartment with 2+1 50 meters from the sea in the complex Kurt Safir Vip
Complejo residencial Furnished apartment with 2+1 50 meters from the sea in the complex Kurt Safir Vip
Complejo residencial Furnished apartment with 2+1 50 meters from the sea in the complex Kurt Safir Vip
Complejo residencial Furnished apartment with 2+1 50 meters from the sea in the complex Kurt Safir Vip
Complejo residencial Furnished apartment with 2+1 50 meters from the sea in the complex Kurt Safir Vip
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Complejo residencial Furnished apartment with 2+1 50 meters from the sea in the complex Kurt Safir Vip
Tosmur, Turquía
de
$253,258
Opciones de acabado Con acabado
Adecuado para un permiso de residencia - podemos indicar 200,000 USD en el tapuApartamento amueblado con dos dormitorios (2 + 1) 120 m2, el complejo fue construido en 2007.Kurt Safir Vip es un moderno complejo residencial con excelente infraestructura, que se encuentra en la primera costa de…
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Complejo residencial Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Complejo residencial Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Complejo residencial Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Complejo residencial Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Complejo residencial Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
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Complejo residencial Apartment on the first coastline in the Oxo Beach Residence complex.
Kestel, Turquía
de
$172,308
Opciones de acabado Con acabado
A one-bedroom apartment (1+1), 60 sq m, in the Oxo Beach Residence complex. The windows face north and east, offering city and mountain views. Oxo Beach is a luxury 5-story residential building on the Mediterranean Sea. Kestel is known for its clean, Blue Flag-certified beaches and …
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Complejo residencial Furnished apartments in 5* SPA complex Konak Premium.
Complejo residencial Furnished apartments in 5* SPA complex Konak Premium.
Complejo residencial Furnished apartments in 5* SPA complex Konak Premium.
Complejo residencial Furnished apartments in 5* SPA complex Konak Premium.
Complejo residencial Furnished apartments in 5* SPA complex Konak Premium.
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Complejo residencial Furnished apartments in 5* SPA complex Konak Premium.
Kargicak, Turquía
de
$181,917
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento de un dormitorio (1+1), 68 m2 en la tercera planta, amueblado y equipado, disposición en el más alto nivel Konak Premium complejo con la infraestructura de un hotel de cinco estrellas en la primera costa en la pintoresca zona de Kargicak.Este es un proyecto de lujo a gran escala …
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Complejo residencial Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Complejo residencial Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Complejo residencial Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Complejo residencial Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Complejo residencial Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
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Complejo residencial Apartments in the Via Concept complex on the first coastline.
Kargicak, Turquía
de
$221,711
Opciones de acabado Con acabado
Talep edilmesi halinde dairelerin fotoğraf ve videolarını göndereceğiz.İki yatak odalı daire (2+1) 85 m2, 1. ve 3. katta - 195.000 EUR.İki yatak odalı daire (2+1) 85 m2, 2. katta ama 4. kat gibi - 225.000 EUR deniz manzaralı.6. katta 2+1 85 m2 büyüklüğünde iki yatak odalı daire - 340.000 EUR…
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Complejo residencial Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Complejo residencial Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Complejo residencial Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Complejo residencial Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Complejo residencial Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
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Complejo residencial Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Kargicak, Turquía
de
$244,701
Nuevo complejo de élite se encuentra en el este de Alanya, en el distrito de Kargicak. Situado en la costa, este proyecto se construye en una superficie de 790 m2. Usted puede presenciar tanto el mar como los bosques con una vista panorámica.El proyecto consta de un solo bloque, 6 plantas y …
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Complejo residencial Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
Complejo residencial Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
Complejo residencial Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
Complejo residencial Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
Complejo residencial Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
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Complejo residencial Cozy residence with swimming pools at 150 meters from the beach, Kestel, Turkey
Kestel, Turquía
de
$314,616
La residencia cuenta con piscinas para niños y adultos, sauna, centro de fitness, zona de barbacoa, mirador, Internet inalámbrico, seguridad en las 24 horas.Características de los planos Sistema central de satélitesPVC Windows con doble acristalamientoPuerta de entrada de aceroAire acondicio…
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
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Complejo residencial New residence with a swimming pool and a lounge area in the luxury area of Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turquía
de
$425,314
La compleja infraestructura:piscina al aire libreparque infantilsala de estarzona de barbacoaestacionamientogimnasiosauna y baño de vaporsala de juegos con billaralrededor de la hora secuirtyInstalaciones y equipos en la casa Internet inalámbricoSistema central de satélitesIntercomunicación …
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Complejo residencial Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Complejo residencial Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Complejo residencial Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Complejo residencial Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
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Complejo residencial Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Mahmutlar, Turquía
de
$154,462
Opciones de acabado Con acabado
Licencia de alquiler a corto plazo!Apartamentos de un dormitorio (1+1) 70 m2, fachada sur, con vistas al mar en el complejo Novus Sky.El complejo se encuentra en Alanya en la zona de Mahmutlar, en la calle Barbaros, a 120 metros del mar.Hay todo lo que necesita para la recreación y residenci…
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Complejo residencial Nordic sky
Complejo residencial Nordic sky
Tosmur, Turquía
de
$297,520
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 8
Nordic Sky es un exquisito proyecto de lujo en el estilo corporativo de la construcción de la propiedad nórdica. Cumple las necesidades de los conocedores más selectivos de bienes raíces en la costa de Alanya
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment in Cleopatra Konak Twin Towers complex.
Alanya, Turquía
de
$141,651
Opciones de acabado Con acabado
Suitable for a residence permit - in Tapu, 200,000 USD. Furnished one-bedroom apartment (1+1), number 65, for sale in the Cleopatra Konak Twin Towers complex. Cleopatra Twin Towers is a residential complex with all amenities, located in the heart of Alanya, close to all necessary ameniti…
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Complejo residencial One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Complejo residencial One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Complejo residencial One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Complejo residencial One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
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Complejo residencial One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Mahmutlar, Turquía
de
$106,438
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento de 1 dormitorio (1+1) 56 m2 en planta alta está en venta.Presentamos a su atención un nuevo proyecto de inversión de élite en el centro de Mahmutlar de una empresa de desarrolladores confiable.El nuevo complejo residencial se encuentra a 550 metros del mar, y pertenece al segment…
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Complejo residencial 1+1 furnished apartment in the Albimo Loft Residence SPA complex.
Complejo residencial 1+1 furnished apartment in the Albimo Loft Residence SPA complex.
Complejo residencial 1+1 furnished apartment in the Albimo Loft Residence SPA complex.
Complejo residencial 1+1 furnished apartment in the Albimo Loft Residence SPA complex.
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Complejo residencial 1+1 furnished apartment in the Albimo Loft Residence SPA complex.
Mahmutlar, Turquía
de
$106,461
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento de una habitación en el complejo Albimo Loft Residence SPA 5*.Venta:Apartamento de 1 dormitorio (1+1), 56 m2, sin muebles (en la 8a planta) - 90.000 EUR.Apartamento de 1 dormitorio (1+1), 56 m2, amueblado (en los pisos 1 y 2a) - a partir de 90.000 EUR.Le presentamos un nuevo proy…
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Complejo residencial Furnished apartments 1+1 and 2+1 150 meters from the sea.
Complejo residencial Furnished apartments 1+1 and 2+1 150 meters from the sea.
Complejo residencial Furnished apartments 1+1 and 2+1 150 meters from the sea.
Complejo residencial Furnished apartments 1+1 and 2+1 150 meters from the sea.
Complejo residencial Furnished apartments 1+1 and 2+1 150 meters from the sea.
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Kargicak, Turquía
de
$93,247
Opciones de acabado Con acabado
Apartamentos amueblados en el complejo Vega Style:1 dormitorio (1+1) 55 m2 - 83.000 EURDos dormitorios (2+1) 95 m2 - 123.000 EURUn moderno complejo residencial situado en una zona pintoresca y ecológicamente limpia de Alanya - Kargicak, a solo 150 metros del mar y la playa.Los apartamentos s…
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Complejo residencial Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pools, spa area and gym, in the developing area of Demirtaş, Alanya, Turkey
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Demirtas, Turquía
de
$157,308
En una zona turística de desarrollo popular, este desarrollo ofrece apartamentos de 1 dormitorio estándar y áticos de 2 dormitorios.Características de los planos Equipamiento: puerta de entrada de acero, video interfono, muebles incorporados en la cocina y baños, paquete completo de electrod…
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Complejo residencial Furnished penthouse 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Complejo residencial Furnished penthouse 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Complejo residencial Furnished penthouse 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Complejo residencial Furnished penthouse 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Complejo residencial Furnished penthouse 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Victory Garden Oba.
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Complejo residencial Furnished penthouse 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Oba, Turquía
de
$261,838
Opciones de acabado Con acabado
Amueblado ático con dos dormitorios (2+1) de 100 m2 está en venta.Descripción de la propiedad:Totalmente amueblado 2+1 ático.Salón de cocina estilo americano para noches acogedoras.Dos dormitorios y baños.Amplia terraza con impresionantes vistas a la montaña.Techos altos de 3 m para ligereza…
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Complejo residencial Apartment in the premium complex Best Home 46.
Complejo residencial Apartment in the premium complex Best Home 46.
Complejo residencial Apartment in the premium complex Best Home 46.
Complejo residencial Apartment in the premium complex Best Home 46.
Complejo residencial Apartment in the premium complex Best Home 46.
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Complejo residencial Apartment in the premium complex Best Home 46.
Oba, Turquía
de
$123,073
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento de un dormitorio (1+1) 52 m2 en el complejo premium de SPA El mejor hogar 46 - Oba Privilege.Un conjunto de electrodomésticos (refrigerador, lavavajillas, vitrocerámica, horno, campana extractora, lavadora), aire acondicionado en cada habitación, suelos calentados en los baños y …
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Complejo residencial Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Complejo residencial Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Complejo residencial Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Complejo residencial Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Complejo residencial Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
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Complejo residencial Beachfront residential complex with shopping center and infrastructure, Mahmutlar, Turkey
Mahmutlar, Turquía
de
$329,182
Complejo residencial con todo para la recreación y la vida: el mar, el sol y una excelente infraestructura. El complejo consta de 2 bloques y también incluye su propio centro comercial. Las ventanas panorámicas de los apartamentos ofrecen vistas al mar y a Alanya. Habrá un hermoso jardín bie…
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Barrio residencial Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Barrio residencial Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Barrio residencial Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Barrio residencial Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Barrio residencial Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
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Barrio residencial Furnished apartment 2+1 200 meters from the sea in the Citadel Residence complex.
Mahmutlar, Turquía
de
$169,564
Opciones de acabado Con acabado
Citadel BSR Residencia es un hermoso complejo residencial, situado entre las calles Ataturk y Barbarossa en la parte central de Mahmutlar, a 200 metros del mar.Apartamento 2 + 1-115 m?Amueblado (nuevos muebles)2a planta2 baños2 balconesWindows dan al noroeste y al esteVista de las montañas y…
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Complejo residencial Apartments with sea view in the Seda Tower complex.
Complejo residencial Apartments with sea view in the Seda Tower complex.
Complejo residencial Apartments with sea view in the Seda Tower complex.
Complejo residencial Apartments with sea view in the Seda Tower complex.
Complejo residencial Apartments with sea view in the Seda Tower complex.
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Complejo residencial Apartments with sea view in the Seda Tower complex.
Alanya, Turquía
de
$127,055
Opciones de acabado Con acabado
Apartamentos de una habitación (1+1) 53 m2 con vistas al mar y Alanya Fortaleza en el centro de Alanya.Seda Torre es un complejo residencial con su propia infraestructura, situado en el centro de Alanya, a 450 m de la famosa playa de Keykubat.Toda la infraestructura de la ciudad está a poca …
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment 400 meters from the sea in the Tekinoğlu complex.
Mahmutlar, Turquía
de
$107,202
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento amueblado de un dormitorio (1+1) 56 m2 con vistas a la montaña en Tekinoğlu complejo.Este proyecto se encuentra a 400 metros de la playa, en la tercera costa. El complejo residencial está a 5 minutos a pie de transporte, tiendas, cafeterías, restaurantes, farmacias.Los martes y s…
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Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the complex Best Life 9.
Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the complex Best Life 9.
Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the complex Best Life 9.
Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the complex Best Life 9.
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Mahmutlar, Turquía
de
$87,904
Opciones de acabado Con acabado
El vídeo del apartamento será enviado bajo petición.Amueblado apartamento de una habitación (1+1) 55 m2 en el 3er piso en el complejo Best Life 9.El complejo está situado en la zona de Mahmutlar, a 500 metros del mar, cerca - parques, plazas, zonas de senderismo, mercado de un agricultor, ti…
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Complejo residencial Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Complejo residencial Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Complejo residencial Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Complejo residencial Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
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Complejo residencial Small residential complex with swimming pool and gym, 400 m to the beach, in the center of Avsallar, Turkey
Alanya, Turquía
de
$134,003
Complejo residencial con vistas panorámicas a la naturaleza y al mar. Consta de 12 apartamentos con diferentes diseños:Apartamentos con 1 dormitorio — 9 unidadesApartamentos dúplex con 2 dormitorios — 3 unidadesEl pago de baja es del 40%, y existe la posibilidad de instalar el importe restan…
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Complejo residencial Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
Complejo residencial Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
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Complejo residencial Apartment 1+1 in the luxury complex River Panorama Oba.
Oba, Turquía
de
$140,159
Opciones de acabado Con acabado
Amueblado apartamento de un dormitorio (1+1) 55 m2 en el complejo River Panorama Oba.River Panorama es un nuevo complejo residencial premium situado en Oba - una de las mejores zonas de Alanya.Aquí se ha creado una infraestructura completa y conveniente, incluyendo supermercados Migros y Car…
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Myra Park complex, 200 meters from the sea.
Kestel, Turquía
de
$176,886
Opciones de acabado Con acabado
Furnished two-bedroom apartment (2+1) 110 m² in the Myra Park complex. Layout: Kitchen-living room 2 Bedrooms 2 Bathrooms 2 Balconies Views of the complex grounds and mountains Myra Park is a beautiful residential complex with its own amenities, located 300 meters from…
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Complejo residencial Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Complejo residencial Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
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Complejo residencial Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Alanya, Turquía
de
$110,698
Complejo residencial con vistas panorámicas a la naturaleza y al mar. Se compone de 16 apartamentos con diferentes diseños:Apartamentos con 1 dormitorio — 14 unidadesApartamentos dúplex con 4 dormitorios — 2 unidadesEl pago de baja es del 40%, y existe la posibilidad de instalar el importe r…
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Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
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Complejo residencial Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Alanya, Turquía
de
$192,375
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento amueblado de una habitación (1+1) 60 m2, en la segunda planta.Best Home 25 es un nuevo complejo residencial premium con su propia infraestructura, situado en la parte central de Alanya, a pocos minutos a pie de la playa de Cleopatra y la zona del parque.Al mismo tiempo, el comple…
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Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa center and a mini golf course, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa center and a mini golf course, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa center and a mini golf course, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa center and a mini golf course, Alanya, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa center and a mini golf course, Alanya, Turkey
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Alanya, Turquía
de
$167,504
El proyecto cuenta con:Piscina cubierta / exteriorZona de barbacoaParque acuáticoZona de yogaMini golfÁrea de fotoCineBaloncesto y canchas de tenisParque infantilCentro de spaSaunaSala de masajesBaño de vaporBaño turcoSala de juegos para niñosSala de fitnessBillaresTerminación - Marzo, 2027.…
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Complejo residencial 2+1 apartment in the Emarine Residence complex on the first coastline.
Complejo residencial 2+1 apartment in the Emarine Residence complex on the first coastline.
Complejo residencial 2+1 apartment in the Emarine Residence complex on the first coastline.
Complejo residencial 2+1 apartment in the Emarine Residence complex on the first coastline.
Complejo residencial 2+1 apartment in the Emarine Residence complex on the first coastline.
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Complejo residencial 2+1 apartment in the Emarine Residence complex on the first coastline.
Kestel, Turquía
de
$182,986
Opciones de acabado Con acabado
Furnished two-bedroom apartment (2+1) 105 sq m in the Emarine Residence complex. Layout: Kitchen-living room 2 Bedrooms 2 Bathrooms Balcony View of the sea and complex grounds Emarine Residence is a new premium residential complex with all amenities, located on the seaf…
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Edificio de apartamentos Nobby Garden
Edificio de apartamentos Nobby Garden
Edificio de apartamentos Nobby Garden
Edificio de apartamentos Nobby Garden
Edificio de apartamentos Nobby Garden
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Edificio de apartamentos Nobby Garden
Alanya, Turquía
de
$227,428
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 9
< p > El complejo residencial de Nobby Garden < / p > < p > El nuevo complejo residencial Nobby Garden está ubicado en una de las zonas más tranquilas de Alanya - Avsallar. Consta de dos bloques para 117 apartamentos. < / p > < p > El nuevo proyecto Nobby Garden es un elegante complejo resid…
Desarrollador
Daria Çiçek
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Guzel 2000 complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Guzel 2000 complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Guzel 2000 complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Guzel 2000 complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Guzel 2000 complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Guzel 2000 complex.
Mahmutlar, Turquía
de
$134,110
Opciones de acabado Con acabado
A furnished two-bedroom apartment with in the Guzel 2000 complex. Apartments for sale: Two-bedroom apartment (2+1), 115 sq m. Price: EUR 116,000 Two-bedroom apartment (2+1), 100 sq m. Price: EUR 136,000 The complex consists of one 12-story building, covering 3,713 sq m, with …
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Complejo residencial Furnished 1+1 apartment with sea view in Yekta Trade Centre complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment with sea view in Yekta Trade Centre complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment with sea view in Yekta Trade Centre complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment with sea view in Yekta Trade Centre complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment with sea view in Yekta Trade Centre complex.
Mostrar todo Complejo residencial Furnished 1+1 apartment with sea view in Yekta Trade Centre complex.
Complejo residencial Furnished 1+1 apartment with sea view in Yekta Trade Centre complex.
Mahmutlar, Turquía
de
$160,203
Opciones de acabado Con acabado
Apartamento amueblado de un dormitorio (1+1), 70 m2 con vistas al mar está en venta.Su residencia de verano se encuentra a sólo 5 minutos a pie del Mar Mediterráneo y al mismo tiempo toda la infraestructura desarrollada de la ciudad está a su alcance: cafés, supermercados, bancos, panadería,…
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Complejo residencial Apartment 3+1 in the Sehr-i Oba complex for a residence permit and TURKISH CITIZENSHIP.
Complejo residencial Apartment 3+1 in the Sehr-i Oba complex for a residence permit and TURKISH CITIZENSHIP.
Complejo residencial Apartment 3+1 in the Sehr-i Oba complex for a residence permit and TURKISH CITIZENSHIP.
Complejo residencial Apartment 3+1 in the Sehr-i Oba complex for a residence permit and TURKISH CITIZENSHIP.
Complejo residencial Apartment 3+1 in the Sehr-i Oba complex for a residence permit and TURKISH CITIZENSHIP.
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Complejo residencial Apartment 3+1 in the Sehr-i Oba complex for a residence permit and TURKISH CITIZENSHIP.
Oba, Turquía
de
$250,966
Opciones de acabado Con acabado
Adecuado para un permiso de residencia - en Tapu podemos indicar 200,000 USD.Adecuado para CITIZENSHIP TURKISH - en Tapu podemos indicar 400.000 USD.Apartamento de tres dormitorios (3 + 1) sin muebles 145 m2, en el complejo Sehr-i Oba.Disposición:Cocina separadaSala de estar3 dormitorios2 ba…
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Complejo residencial Apartment 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Royal Towers in the center of Alanya.
Complejo residencial Apartment 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Royal Towers in the center of Alanya.
Complejo residencial Apartment 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Royal Towers in the center of Alanya.
Complejo residencial Apartment 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Royal Towers in the center of Alanya.
Complejo residencial Apartment 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Royal Towers in the center of Alanya.
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Complejo residencial Apartment 2+1 in the PREMIUM CLASS complex Royal Towers in the center of Alanya.
Alanya, Turquía
de
$264,724
Opciones de acabado Con acabado
Adecuado para un permiso de residencia - en Tapu podemos indicar 200,000 USD.Dúplex con dos dormitorios (2 + 1) con una superficie de 120 m2 en el complejo Royal Towers con una vista panorámica del mar y la Fortaleza Alanya.Royal Towers es un nuevo complejo con todas las comodidades, situado…
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Complejo residencial Apartamenty 3+1 XL in the Azura World complex.
Complejo residencial Apartamenty 3+1 XL in the Azura World complex.
Complejo residencial Apartamenty 3+1 XL in the Azura World complex.
Complejo residencial Apartamenty 3+1 XL in the Azura World complex.
Complejo residencial Apartamenty 3+1 XL in the Azura World complex.
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Complejo residencial Apartamenty 3+1 XL in the Azura World complex.
Alanya, Turquía
de
$401,693
Opciones de acabado Con acabado
AZURA WORLD en Türkler: Abre la puerta a una nueva vida.Presentando AZURA WORLD, un gran proyecto de "ciudad dentro de una ciudad" en la costa de Antalya. Esto es más que un complejo residencial, pero un entorno holístico para la vida, la recreación y la inversión, donde cada detalle ha sido…
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Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Riviera Garden Oba complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Riviera Garden Oba complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Riviera Garden Oba complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Riviera Garden Oba complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Riviera Garden Oba complex.
Mostrar todo Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Riviera Garden Oba complex.
Complejo residencial Furnished 2+1 apartment in the Riviera Garden Oba complex.
Oba, Turquía
de
$152,157
Opciones de acabado Con acabado
Adecuado para un permiso de residencia - en Tapu podemos indicar 200,000 USD.Apartamento amueblado con dos dormitorios (2 + 1) 100 m2 en la segunda planta del complejo Riviera Garden Oba.Disposición:Cuarto de cocinaEspacioso grupo de entrada2 Dormitorios2 BañosLoggia acristaladaFachada Sur, …
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