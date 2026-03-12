  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Eyupsultan
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Eyupsultan, Turquía

Estambul
12
Antalya
88
Esmirna
14
Alanya
4
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquía
de
$361,127
Ofrecemos amplios apartamentos con diferentes diseños.La residencia cuenta con piscinas, parques infantiles y jardines deportivos, zonas verdes, baños turcos, saunas y salas de vapor, seguridad, gimnasio, aparcamiento.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 1 kmEstación de tr…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquía
de
$535,222
Ofrecemos apartamentos con parking, balcones y terrazas.La residencia cuenta con una amplia zona verde, aparcamiento, piscina, gimnasio, baño turco, sauna y baño de vapor, parque infantil interior y exterior.Terminación - Diciembre, 2024.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad está …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Istanbul Eyup Sultan Apartment compound
Edificio de apartamentos Istanbul Eyup Sultan Apartment compound
Edificio de apartamentos Istanbul Eyup Sultan Apartment compound
Edificio de apartamentos Istanbul Eyup Sultan Apartment compound
Edificio de apartamentos Istanbul Eyup Sultan Apartment compound
Mostrar todo Edificio de apartamentos Istanbul Eyup Sultan Apartment compound
Edificio de apartamentos Istanbul Eyup Sultan Apartment compound
Eyupsultan, Turquía
de
$377,301
¿Por qué esta propiedad 时 高؟ El proyecto combina historia y desarrollo moderno en una importante zona turística en el centro de Estambul europea. Rodeado por la red terrestre y marítima más grande y conocida de Estambul. Adecuado para las condiciones de ciudadanía turca. También es adecu…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Mostrar todo Edificio de apartamentos Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Edificio de apartamentos Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Eyupsultan, Turquía
de
$222,895
Por qué esta propiedad؟ Se encuentra en Eyup Sultan, una de las zonas históricas y turísticas más importantes del lado europeo de Estambul. Es un área de desarrollo inmobiliario prometedora cerca del centro de la ciudad. Un destino para aquellos que buscan excelencia, en un complejo reside…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Complejo residencial New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
15 Gokturk Biltes Koleji, Turquía
de
$457,625
Ofrecemos amplios y confortables apartamentos con hermosas terrazas y vistas al bosque.La residencia cuenta con terrenos deportivos al aire libre, piscina climatizada, jardines ajardinados, seguridad a las 24 horas, aparcamiento subterráneo, hamam y sauna, gimnasio.Terminación - Diciembre, 2…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquía
de
$371,664
Complejo residencial en uno de los municipios más grandes, antigua, histórica y central, en Eyup Sultan, junto al Cuerno de Oro.Título de escritura listo, adecuado para la ciudadanía turca, sin cargo por título de escritura.27 bloques, cada bloque tiene 10 plantas, tipos de apartamento varía…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Eyupsultan, Turquía
de
$434,745
El proyecto cuenta con:seguridad alrededor de la horaAparcamiento subterráneopiscina exterior climatizadaBaño turcosaunagimnasiozonas para tomar el solZonas peatonalesInstalaciones y equipos en la casa Techos altosVentanas de suelo a techo de aluminioElectrodomésticos de cocinaAire acondicio…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool and orchards close to prestigious schools, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and orchards close to prestigious schools, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and orchards close to prestigious schools, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and orchards close to prestigious schools, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and orchards close to prestigious schools, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a swimming pool and orchards close to prestigious schools, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and orchards close to prestigious schools, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquía
de
$1,28M
Vive en el corazón de la naturaleza, sin desconectarse de la ciudad. El proyecto te acerca a la naturaleza con balcones, terrazas y jardinespor cada apartamento. Abre las puertas a una vida cómoda con su sistema de seguridad activo 24/7 y ricas comodidades sociales.Características:áreas soci…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquía
de
$985,884
Privé Kemer le ofrece a usted y a su familia una nueva vida con su arquitectura elegante, moderna y de bajo nivel, mejora de la vida y cómodas tecnologías ecológicas, seguridad y todos los demás privilegios.CaracterísticasPiscinas interiores y exterioresrestaurantecentro de spagimnasioparque…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments with picturesque views in a residence with restaurants and a cinema, in the heart of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with picturesque views in a residence with restaurants and a cinema, in the heart of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with picturesque views in a residence with restaurants and a cinema, in the heart of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Apartments with picturesque views in a residence with restaurants and a cinema, in the heart of Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquía
de
$427,780
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar y las islas de los Príncipes.La residencia cuenta con restaurantes y cafeterías, un cine, salas de juegos infantiles, un gimnasio, tiendas, un garaje y un aparcamiento, seguridad alrededor de la hora.Terminación - Junio, 2023.Instalaciones…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquía
de
$186,035
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas.La residencia cuenta con una zona verde con senderos para caminar, un gimnasio, una piscina.Terminación - Junio, 2024.Instalaciones y equipos en la casa Cocina integradaUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca del centr…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquía
de
$785,922
Ofrecemos apartamentos con vistas al bosque y al río.La residencia cuenta con piscinas cubiertas y al aire libre, parque infantil, gimnasio, estudios de yoga y pilates, sauna.Terminación - Marzo, 2025.Ubicación e infraestructura cercana Aeropuerto - 15 minutosEstación de metro - 5 minutosPar…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residential complex with developed infrastructure, with views of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with developed infrastructure, with views of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with developed infrastructure, with views of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with developed infrastructure, with views of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with developed infrastructure, with views of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residential complex with developed infrastructure, with views of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Residential complex with developed infrastructure, with views of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquía
de
$343,219
El proyecto incluye apartamentos con 1-4 dormitorios, locales comerciales, infraestructura de hotel elite. Ubicación única - cerca de la bahía de Cuerno Dorado, lugares históricos, parques, universidades, transporte público.Instalaciones y equipos en la casa Otras comodidades: estanques arti…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquía
de
$334,266
El complejo consta de 5 edificios con 141 apartamentos con 1-4 dormitorios. Cada apartamento tiene balcón, terraza o jardín.Características:piscina al aire libregimnasiosauna y baño de vaporsala de juegoCaféSunbathing areasenderocancha de baloncestoparque infantilzona de barbacoazona verdees…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquía
de
$467,822
Ofrecemos apartamentos luminosos con terrazas.La residencia cuenta con amplias zonas ajardinadas, una piscina al aire libre, zonas de salón, caminos para bicicletas, niños; parques infantiles, una piscina cubierta y una sauna, un centro de fitness, un campo de golf, una pista de tenis y un c…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquía
de
$158,180
El proyecto Forev Modern Haliç, que se eleva junto a la textura histórica de Eyüp y el Cuerno de Oro, le ofrece espacios de vida óptimos en línea con las tendencias actuales con los privilegios que ofrece. Nuestros apartamentos, diseñados adecuadamente para cada necesidad, abren las puertas …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a fitness room and kids' playgrounds in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a fitness room and kids' playgrounds in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a fitness room and kids' playgrounds in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a fitness room and kids' playgrounds in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a fitness room and kids' playgrounds in the center of Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a fitness room and kids' playgrounds in the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a fitness room and kids' playgrounds in the center of Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquía
de
$382,017
Ofrecemos apartamentos con balcones.La residencia cuenta con un gimnasio, un campo de baloncesto, un garaje y un aparcamiento, senderos para caminar y bicicletas, parque infantil, zona de barbacoa, jardines.Terminación - Julio, 2023.Instalaciones y equipos en la casa Calefacción por suelo ra…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Luxury apartments in Gokturk area.
Complejo residencial Luxury apartments in Gokturk area.
Complejo residencial Luxury apartments in Gokturk area.
Complejo residencial Luxury apartments in Gokturk area.
Complejo residencial Luxury apartments in Gokturk area.
Mostrar todo Complejo residencial Luxury apartments in Gokturk area.
Complejo residencial Luxury apartments in Gokturk area.
Eyupsultan, Turquía
de
$460,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Consulte con nuestros especialistas para disponibilidad y precios de apartamentos.El complejo está situado en el microdistrito ELITE Gokturk, que pertenece al distrito de Eyup.Este proyecto es uno de los ejemplos más destacados de creatividad y enfoque arquitectónico. Usted se convertirá no …
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Topkapi Istanbul Apartment Compound
Edificio de apartamentos Topkapi Istanbul Apartment Compound
Edificio de apartamentos Topkapi Istanbul Apartment Compound
Edificio de apartamentos Topkapi Istanbul Apartment Compound
Edificio de apartamentos Topkapi Istanbul Apartment Compound
Mostrar todo Edificio de apartamentos Topkapi Istanbul Apartment Compound
Edificio de apartamentos Topkapi Istanbul Apartment Compound
Eyupsultan, Turquía
de
$435,394
Por qué esta propiedad؟ Apartamentos en venta en Topkapi Estambul, que irradia la fragancia de la historia y la civilización. Está dentro de una ubicación central al lado de una red de líneas principales de transporte en la ciudad de los dos continentes. La arquitectura está entrelazada con…
Agencia
Binaa Investment
Dejar una solicitud
Complejo residencial Modern residence with a swimming pool and restaurants, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Modern residence with a swimming pool and restaurants, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Modern residence with a swimming pool and restaurants, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Modern residence with a swimming pool and restaurants, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Modern residence with a swimming pool and restaurants, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Modern residence with a swimming pool and restaurants, Istanbul, Turkey
Complejo residencial Modern residence with a swimming pool and restaurants, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquía
de
$343,048
La residencia cuenta con club deportivo, piscina, parque infantil, cafeterías y restaurantes, videovigilancia.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en el centro del distrito de Kagithane, a solo un par de minutos de las carreteras, y a poca distancia de una estación d…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turquía
de
$460,609
La vivienda cuenta con un aparcamiento cubierto de dos niveles y plazas de aparcamiento al aire libre, una gran zona verde ajardinada, una piscina, un complejo deportivo, una cancha de baloncesto, una sauna y un hamam.En cada planta hay 5 pisos.Terminación - Diciembre, 2023.Instalaciones y e…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial RAMS CİTY HALİÇ
Complejo residencial RAMS CİTY HALİÇ
Complejo residencial RAMS CİTY HALİÇ
Complejo residencial RAMS CİTY HALİÇ
Complejo residencial RAMS CİTY HALİÇ
Mostrar todo Complejo residencial RAMS CİTY HALİÇ
Complejo residencial RAMS CİTY HALİÇ
Eyupsultan, Turquía
de
$345,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 14
Área 70 m²
1 objeto inmobiliario 1
El proyecto está ubicado en el centro de la primera zona de la parte europea de Estambul, en Eyupsultan. ✨El proyecto consta de 2 etapas✨ *Etapa 1️⃣* Área del complejo residencial 30.000 m2 Áreas verdes 15.000 m2 *Etapa 2️⃣* Área del complejo residencial 40.000 m2 Áreas verdes 20.00…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
70.0
345,000
Agencia
Mehal Group
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir