  Turquía
  Provincia de Mersin
  Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Provincia de Mersin, Turquía

Akdeniz
40
Erdemli
38
Mezitli
14
Yenisehir
2
Complejo residencial LAVINYA PREMIUM
Complejo residencial LAVINYA PREMIUM
Erdemli, Turquía
de
$83,374
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 16
Lavinya Premium ( Mersin / Erdemli, distrito de Tomuk ) 100 metros del mar!!! Precio: desde 73,000 euros. Instalación inicial: 50%, luego cuota hasta junio de 2024. Fecha límite: diciembre de 2024 Apartamentos 1 + 1 ( bruto 70-75 metros cuadrados. ) Apartamentos 2 + 1 ( bruto 100-10…
RealtGo
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turquía
de
$87,393
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, 350 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turquía
de
$87,393
Hay 340 pisos en 3 bloques con 14 plantas. Pisos con 1-2 dormitorios.Complejo residencial a 3 minutos a pie del mar, con jardines y zonas de recreación.Pago de instalación con un pago de baja del 50%.Ubicación e infraestructura cercana Distrito de Mezitli, barrio de Teje. Distancia al mar - …
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$87,393
Complejo residencial Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$87,393
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina con parque acuático, miradores, cancha de baloncesto, hammam, sauna, etc.Hay 3 edificios con apartamentos de 1-2 dormitorios en el complejo.Características de los planos Techo suspendidoJuego de cocin…
TRANIO
Complejo residencial Apartment in the Ilkem Lemon complex is 13,000 EUR cheaper than the developer.
Complejo residencial Apartment in the Ilkem Lemon complex is 13,000 EUR cheaper than the developer.
Erdemli, Turquía
de
$51,286
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Apartamento de 1 dormitorio (1+1) por 45.000 EUR.El desarrollador tiene apartamentos similares de una habitación (1+1) a partir de 58.000 EUR.Un nuevo complejo residencial de lujo, situado en la zona de Erdemli / Mersin, a 450 metros de una hermosa playa equipada.El complejo consta de dos bl…
Smart Home
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar con Vistas Panorámicas al Mar en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar con Vistas Panorámicas al Mar en Mersin
Erdemli, Turquía
de
$164,464
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Apartamentos en un Proyecto con Muelle Propio en una Ubicación Ventajosa en Erdemli Mersin Mersin es una ciudad metropolitana de la costa mediterránea. Está desarrollada en términos de turismo, agricultura e industria. Mersin tiene una de las costas más largas y los puertos con mayor volumen…
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$81,567
Complejo residencial Residential complex with water park, swimming pool and sports grounds, 700 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$81,567
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, parque acuático, miradores, cancha de baloncesto, etc.Hay un edificio con apartamentos de 1-2 dormitorios en el complejo.Ubicación e infraestructura cercana Mersin es un gran centro regional situado …
TRANIO
Edificio de apartamentos Apartamentos en un proyecto de marca con concepto de hotel en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos en un proyecto de marca con concepto de hotel en Mersin
Erdemli, Turquía
de
$104,773
Año de construcción 2027
Número de plantas 9
Apartamentos a estrenar dentro de un proyecto de concepto de hotel en Mersin Mersin es la ciudad más solicitada para vivir e invertir en la región mediterránea. La ciudad se destaca por su costa de 300 km, mar cristalino, clima cálido, tierras fértiles y patrimonio histórico y cultural. Con …
TEKCE Real Estate
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vista al Mar en Venta en Tece, Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vista al Mar en Venta en Tece, Mersin
Mezitli, Turquía
de
$92,805
Año de construcción 2025
Número de plantas 15
Nuevos Apartamentos con Vista al Mar Única a Solo 200 m de la Playa en Tece, Mersin Los apartamentos en venta en Mersin se encuentran en Tece, a solo 200 m de la playa, dentro de un elegante complejo residencial de dos bloques. Conocida como la joya del Mediterráneo, Mersin se ha convertido …
TEKCE Real Estate
Complejo residencial New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$162,552
Complejo residencial New residence with an aquapark, swimming pools and a tennis court at 150 meters from the beach, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$162,552
Ofrecemos apartamentos con vistas al mar y las montañas.La residencia cuenta con grandes piscinas y un parque acuático, un aparcamiento, jardines, un baño turco y una sauna, un parque infantil, una zona de barbacoa, un gimnasio, canchas de baloncesto y tenis, una sala de juegos, un café.Term…
TRANIO
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$87,393
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$87,393
El proyecto consta de 13 plantas con 7 pisos en cada planta. El proyecto debido a su ubicación le da ventajas significativas en términos de rentabilidad e inversión. Se encuentra en una ubicación adecuada para alquileres a corto y largo plazo.Ubicación e infraestructura cercana Mersin es un …
TRANIO
Complejo residencial New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Kusluca, Turquía
de
$76,906
Complejo residencial New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Kusluca, Turquía
de
$76,906
En el territorio de más de 3000 m2 hay un edificio con 12 plantas, donde se ubican pisos con 1+1 y 2+1. Buen complejo familiar para la recreación en una excelente zona y a poca distancia de la costa.Desarrollador tiene una excelente reputación en el mercado de la construcción turca. La histo…
TRANIO
Complejo residencial Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$159,638
Complejo residencial Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$159,638
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, terrenos deportivos, miradores, jardín, etc.Hay 2 edificios con apartamentos de 1-2 dormitorios en el complejo.Características de los planos Características de los planos:Techo suspendidoJuego de coc…
TRANIO
Complejo residencial Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$111,863
Complejo residencial Two bedroom apartments in complex with swimming pool and tennis court, 500 metres to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$111,863
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, gazebos, hammam, sauna, cancha de baloncesto, cancha de tenis, etc.Hay 3 edificios con apartamentos de 2 dormitorios en el complejo.Características de los planos Características:Techo suspendidoJuego…
TRANIO
Edificio de apartamentos Pisos nuevos listos para entrar a vivir con precios justos en Çeşmeli
Edificio de apartamentos Pisos nuevos listos para entrar a vivir con precios justos en Çeşmeli
Erdemli, Turquía
de
$68,279
Año de construcción 2025
Número de plantas 10
Pisos nuevos listos para entrar a vivir con precios justos en Çeşmeli. Los pisos nuevos en Mersin Çeşmeli se destacan por sus precios justos. Los pisos en venta también llaman la atención por su ubicación ventajosa.COV-00186
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$107,202
Akdeniz, Turquía
de
$107,202
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, terrenos deportivos, etc. También hay un muelle en el territorio del complejo.El complejo cuenta con un edificio con apartamentos de 2-3 habitaciones.Ubicación e infraestructura cercana Mersin es un …
TRANIO
Edificio de apartamentos Apartamento en un complejo con piscina cerca de la playa en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamento en un complejo con piscina cerca de la playa en Mersin
Erdemli, Turquía
de
$84,506
Año de construcción 2023
Número de plantas 11
Apartamento a poca distancia a pie de la playa en Çeşmeli Mersin es una de las ciudades destacadas para la inversión inmobiliaria. Ofrece opciones atractivas tanto para vivir como para vacacionar a lo largo de la costa del Mediterráneo. El clima templado de la ciudad, sus largas playas y el …
TEKCE Real Estate
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$75,741
Akdeniz, Turquía
de
$75,741
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, gazebos, hammam, sauna, cancha de baloncesto, cine, etc.Hay un edificio con apartamentos de 1 dormitorio en el complejo.Características de los planos Características:Techo suspendidoJuego de cocinaHa…
TRANIO
Complejo residencial Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turquía
de
$337,921
Complejo residencial Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turquía
de
$337,921
Un proyecto compuesto por 2 bloques. El proyecto tiene pisos con 5 dormitorios.Complejo residencial a 10 minutos a pie del mar, con zonas de recreación.Posible 50% de pago anticipado y cuotas por 12 meses
TRANIO
Complejo residencial Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Tarso, Turquía
de
$101,959
Complejo residencial Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Tarso, Turquía
de
$101,959
Complejo residencial con muchas comodidades incluyendo jardín con fuentes, TV vía satélite, deportes y parques infantiles, seguridad, miradores para la recreación. Los pisos están listos para alquilar.Todas las cuadras tienen tres dormitorios. En todas las cuadras y en cada planta en 4 pisos…
TRANIO
Complejo residencial Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$113,029
Complejo residencial Four bedroom flats in complex with swimming pool and parking, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$113,029
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, miradores, terrenos deportivos, etc.El proyecto tiene 5 pisos en cada planta. Un bloque consta de 14 plantas. Pisos con 3 dormitorios.Características de los planos Características:Techo suspendidoJue…
TRANIO
Complejo residencial Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquía
de
$192,998
Complejo residencial Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquía
de
$192,998
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar.La residencia cuenta con gimnasio y centro de spa, cine, restaurantes, servicio de seguridad y conserjería, piscinas cubiertas y exteriores y un acuario, un mini campo de golf, un aparcamiento.Ubicación e infraestructura cercana La propied…
TRANIO
Complejo residencial Studios and one bedroom flats in a new complex with great infrastructure, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquía
de
$53,601
Complejo residencial Studios and one bedroom flats in a new complex with great infrastructure, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquía
de
$53,601
El proyecto consta de 2 bloques con un total de 512 pisos. Hay 5 apartamentos de una habitación y 26 estudios en cada planta.Complejo residencial con una gran infraestructura y varias comodidades, incluyendo piscina, parque acuático, servicio de traslado, estación de carga para coches eléctr…
TRANIO
Complejo residencial One-bedroom apartment 500 meters from the sea.
Erdemli, Turquía
de
$54,171
Complejo residencial One-bedroom apartment 500 meters from the sea.
Erdemli, Turquía
de
$54,171
One-bedroom apartment (1+1) with an area of ​​65 sq m. A modern residential complex consisting of a single 10-story block located 350 meters away in the Erdemli district. All apartments will be delivered turnkey, with finished furniture, built-in kitchen units, fully equipped bathrooms…
Smart Home
Complejo residencial Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$48,358
Complejo residencial Residential complex with swimming pool and water park, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$48,358
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina con aquapark, gazebos, cancha de baloncesto, senderos para caminar, seguridad, hammam, sauna, etc.El complejo cuenta con un edificio con estudios y apartamentos de 1 dormitorio.Ubicación e infraestruc…
TRANIO
Edificio de apartamentos Apartamentos en un proyecto de marca con concepto de hotel en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos en un proyecto de marca con concepto de hotel en Mersin
Erdemli, Turquía
de
$49,444
Año de construcción 2027
Número de plantas 9
Apartamentos a estrenar dentro de un proyecto de concepto de hotel en Mersin Mersin es la ciudad más solicitada para vivir e invertir en la región mediterránea. La ciudad se destaca por su costa de 300 km, mar cristalino, clima cálido, tierras fértiles y patrimonio histórico y cultural. Con …
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, parking, barbecue area, Kocahasanli, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$72,245
Akdeniz, Turquía
de
$72,245
El proyecto compuesto por bloques A y B se encuentra en Kocahasanli. El proyecto tiene pisos con 1-2 dormitorios.El bloque A tiene 7 pisos en cada piso y el bloque B tiene 14 pisos en cada piso.50% de pago anticipado y 6 meses de plazos están disponibles.Ubicación e infraestructura cercana E…
TRANIO
Complejo residencial Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$88,559
Complejo residencial Two bedroom apartments in complex with swimming pool and children's playground, 450 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$88,559
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, miradores, etc.Hay un edificio con apartamentos de 2 dormitorios en el complejo.Características de los planos CaracterísticasTecho suspendidoJuego de cocinaHall armarioMuebles en el bañoPuerta blinda…
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Kusluca, Turquía
de
$98,664
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Kusluca, Turquía
de
$98,664
Athena Nixie Residence combina el sueño mediterráneo y estilo de vida de lujo, y la magnífica arquitectura de Nişantaşı se lleva a Erdemli. El proyecto consta de 10 plantas e incluye 33 pisos, incluyendo 13 pisos con 1 dormitorio y 20 pisos con 2 dormitorios.Característicasseguridad alrededo…
TRANIO
Compl
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$81,567
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, gazebos, hammam, sauna, cine, cancha de baloncesto, etc.Hay un edificio con apartamentos de 1-2 dormitorios en el complejo.Características de los planos CaracterísticasTechos de doble alturaJuego de …
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$89,724
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, parque acuático, cine, baño turco, terrenos deportivos, etc.Hay 5 edificios con apartamentos de 1-3 dormitorios en el complejo.Características de los planos Características:Techo suspendidoJuego de c…
TRANIO
Edificio de apartamentos Pisos nuevos listos para entrar a vivir con precios justos en Çeşmeli
Edificio de apartamentos Pisos nuevos listos para entrar a vivir con precios justos en Çeşmeli
Erdemli, Turquía
de
$110,659
Año de construcción 2025
Número de plantas 10
Pisos nuevos listos para entrar a vivir con precios justos en Çeşmeli. Los pisos nuevos en Mersin Çeşmeli se destacan por sus precios justos. Los pisos en venta también llaman la atención por su ubicación ventajosa.COV-00186
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquía
de
$89,724
Un complejo residencial en una comunidad cerrada con muchas comodidades incluyendo piscina, gazebos, sauna y hammam. El nuevo proyecto consta de 3 bloques. En una cuadra hay apartamentos de dos habitaciones, en los otros dos - apartamentos de tres habitaciones.Se puede pagar en cuotas con un…
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquía
de
$233,049
Un proyecto compuesto por 2 bloques. El proyecto tiene pisos con 2 dormitorios.Complejo residencial a 2 minutos a pie del mar, con miradores y zonas de recreación.Posible 50% de pago anticipado y cuotas durante 9 meses.Ubicación e infraestructura cercana El distrito de Erdemli es una de las …
TRANIO
Complejo residencial Exclusive! 1+1 apartment in MNZ Gold City complex with a discount of 23,000 EUR.
Complejo residencial Exclusive! 1+1 apartment in MNZ Gold City complex with a discount of 23,000 EUR.
Erdemli, Turquía
de
$70,361
Apartamentos listos con un dormitorio (1+1), 75 m2 (53 m2 neto).El precio del apartamento es de 23.000 EUR más barato que el mismo del desarrollador!Nos complace presentarle un nuevo proyecto con rica infraestructura en la zona cada vez más popular de Mersin, Arpaçbahşış.El complejo residenc…
Smart Home
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquía
de
$48,940
Infraestructura compleja:Aparcamiento exteriorEstación de carga eléctricaServicio de trasladoRestauranteCaféMinimercadoPiscina con terraza solariumAquaparkParque infantilZona de relajación (billiards, PlayStation, cine)GimnasioBaño turcoPeluqueríaSuperficie barrocaGazebosTerminación - Diciem…
TRANIO
Edificio de apartamentos kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Edificio de apartamentos kvartiry v 300 m ot morya Turciya Mersin
Mezitli, Turquía
de
$41,116
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 13
Área 32–47 m²
13 objetos inmobiliarios 13
El complejo consta de 1 bloque en 13 pisos, a 300 m del mar Turquía, Mersin Fin de la construcción: 12/30/2025 Apartamentos 1 + 0, área 32 m2, 1 + 1, área 47m2 Precio 1 + 0 desde 36000 euros, 1 + 1 desde 49000 euros Cuota sin intereses hasta el 06/30/2025, pago inicial del 50% Precio de…
RealtGo
Complejo residencial New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool at 800 meters from the beach, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$109,533
La compleja infraestructura:piscina al aire libreparking exteriorparque infantilzona de barbacoaTerminación - Noviembre, 2025.Instalaciones y equipos en la casa Techo suspendidoMuebles de cocinaVentanas de PVCUnidad de duchaPuerta de aceroUbicación e infraestructura cercana Playa - 800 metro…
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with water park and swimming pool, 150 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with water park and swimming pool, 150 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquía
de
$92,054
Un proyecto compuesto por 3 bloques. El proyecto tiene pisos con 2 dormitorios.Complejo residencial a 2 minutos a pie del mar, con un parque acuático y zonas de recreación.Pago de instalación con un pago de baja del 50%.Ubicación e infraestructura cercana El distrito de Erdemli es una de las…
TRANIO
Complejo residencial Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Complejo residencial Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$89,724
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, miradores, etc.Hay un edificio con apartamentos de 1-2 dormitorios en el complejo.Características de los planos Características:Techo suspendidoArmarios de cocinaArmarioarmarios de bañoCocina mostrad…
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, 900 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$130,507
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, miradores, cancha de baloncesto, etc.Hay un edificio con apartamentos de 2 dormitorios en el complejo.Características de los planos Características:Techo suspendidoJuego de cocinaHall armarioMuebles …
TRANIO
Complejo residencial Residence with swimming pools, an aquapark and a spa center at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residence with swimming pools, an aquapark and a spa center at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquía
de
$161,192
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar.La residencia cuenta con un gimnasio, un cine, servicio de seguridad y conserjería, piscinas y un acuario, un centro de spa, un restaurante, un aparcamiento.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra a un paso del mar, e…
TRANIO
Complejo residencial Apartment in the MNZ Gold City complex is 23,000 EUR cheaper than the developer.
Complejo residencial Apartment in the MNZ Gold City complex is 23,000 EUR cheaper than the developer.
Mut, Turquía
de
$68,219
Opciones de acabado Con acabado
Dos apartamentos con un dormitorio (1 + 1), 53 m2 netos en los pisos 1 y 14.El precio del apartamento es de 23.000 EUR más barato que el mismo del desarrollador!Nos complace presentarle un nuevo proyecto con rica infraestructura en la zona cada vez más popular de Mersin, Arpaçbahşış.El compl…
Smart Home
Complejo residencial Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool and water park, 650 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$43,697
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, parque acuático, cancha de baloncesto, miradores, hammam, sauna, etc.Hay 3 edificios con estudios y apartamentos con 1-2 dormitorios.Características de los planos Techo suspendidoJuego de cocinaHall …
TRANIO
Complejo residencial Furnished apartments in complex with swimming pool, 500 metres to the sea, Mersin, Turkey
de
$79,237
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, miradores, etc.Hay un edificio con apartamentos de 1-2 dormitorios en el complejo.Características de los planos Caracterización de los pisos:Techo suspendidoJuego de cocinaHall armarioMuebles en el b…
TRANIO
Complejo residencial New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turquía
de
$348,194
Ofrecemos apartamentos espaciosos y confortables.La residencia cuenta con amplios jardines y campos de cítricos, una piscina y terrenos deportivos, un mini campo de golf, un parque para mascotas, seguridad alrededor de la hora, un parque infantil, un cine, un centro de fitness.Terminación - …
TRANIO
Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.
Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.
Erdemli, Turquía
de
$52,528
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Apartamentos - más baratos que apartamentos similares del desarrollador por 18.000 EUR.► Apartamentos de una habitación (1 + 1) en la segunda planta - 45.000 EUR del desarrollador 63,000 EUR► Apartamentos de dos dormitorios (2 + 1) en la 5a planta - 76.000 EUR con vistas al mar desde el desa…
Smart Home
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar con Vistas Panorámicas al Mar en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar con Vistas Panorámicas al Mar en Mersin
Erdemli, Turquía
de
$152,717
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Apartamentos en un Proyecto con Muelle Propio en una Ubicación Ventajosa en Erdemli Mersin Mersin es una ciudad metropolitana de la costa mediterránea. Está desarrollada en términos de turismo, agricultura e industria. Mersin tiene una de las costas más largas y los puertos con mayor volumen…
TEKCE Real Estate
Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Complejo residencial Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Erdemli, Turquía
de
$52,771
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Apartamentos - más baratos que apartamentos similares del desarrollador por 13,000 EUR.► Apartamentos de una habitación (1 +1) desde la segunda planta a partir de 45.000 EUR desde el desarrollador 63.000 EUR► Apartamentos de dos dormitorios (2 + 1) en la 5a planta - 76.000 EUR con vistas al …
Smart Home
Edificio de apartamentos Apartamentos en un proyecto de marca con concepto de hotel en Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos en un proyecto de marca con concepto de hotel en Mersin
Erdemli, Turquía
de
$72,988
Año de construcción 2027
Número de plantas 9
Apartamentos a estrenar dentro de un proyecto de concepto de hotel en Mersin Mersin es la ciudad más solicitada para vivir e invertir en la región mediterránea. La ciudad se destaca por su costa de 300 km, mar cristalino, clima cálido, tierras fértiles y patrimonio histórico y cultural. Con …
TEKCE Real Estate
Complejo residencial RIO
Complejo residencial RIO
Elvanli, Turquía
de
$41,605
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 9
Área 39–54 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Nuevo complejo en Tomyuk, Mersin, TurquíaEl complejo consta de 2 bloques en 9 plantasZemin kat + 8 plantasFin de la construcción: 30.08.2025600m al marApartamentos 1 + 0 (estudio), área 39 m2 netoApartamentos 1+1, área 54 m2 netoPrecio 1+0 (Estudio) desde 39.000 eurosPrecio 1+1 de 55.000 eur…
RealtGo
Complejo residencial Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Complejo residencial Apartments in the SPA complex Aqua Marin, 300 meters from the sea.
Mezitli, Turquía
de
$52,405
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Apartamentos - más baratos que apartamentos similares del desarrollador por 18.000 EUR.► Apartamentos de una habitación (1 + 1) en la segunda planta - 45.000 EUR del desarrollador 63,000 EUR► Apartamentos de dos dormitorios (2 + 1) en la 5a planta - 76.000 EUR con vistas al mar desde el desa…
Smart Home
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vista al Mar en Venta en Tece, Mersin
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vista al Mar en Venta en Tece, Mersin
Mezitli, Turquía
de
$128,047
Año de construcción 2025
Número de plantas 15
Nuevos Apartamentos con Vista al Mar Única a Solo 200 m de la Playa en Tece, Mersin Los apartamentos en venta en Mersin se encuentran en Tece, a solo 200 m de la playa, dentro de un elegante complejo residencial de dos bloques. Conocida como la joya del Mediterráneo, Mersin se ha convertido …
TEKCE Real Estate
Complejo residencial New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and an underground parking at 550 meters from the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$69,915
La residencia moderna cuenta con ascensores, parque infantil, miradores, piscina, zona de barbacoa, aparcamiento subterráneo.Terminación - 30/06/2025.Instalaciones y equipos en la casa Techo suspendidoMuebles de cocinaarmarios empotradosMuebles de bañoPuerta de entrada de aceroVentanas de PV…
TRANIO
Complejo residencial Flats in a new complex with water park and cinema 500 m from the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquía
de
$67,584
Un proyecto compuesto por 4 bloques. En los pisos del proyecto con 1-4 dormitorios.Complejo residencial a 5 minutos a pie del mar, con zonas recreativas: aquapark, casa de baño, fútbol, voleibol, canchas de baloncesto, campo de yoga, jardín para mascotas, minimercado, sala de conferencias, c…
TRANIO
Complejo residencial Apartments in the Sun Maria Beach complex, 350 meters from the sea.
Complejo residencial Apartments in the Sun Maria Beach complex, 350 meters from the sea.
Erdemli, Turquía
de
$38,301
Opciones de acabado Con acabado
Studio and one-bedroom apartments (1+1) in the Sun Maria Beach complex, 350 meters from the sea. A modern residential complex consisting of one 10-story block in the Erdemli district. All apartments will be delivered turnkey, with finished furniture, built-in kitchen units, fully equip…
Smart Home
Complejo residencial Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Complejo residencial Apartments 2+1 in the Aqua Marin complex with a discount of 13,000 EUR.
Erdemli, Turquía
de
$89,124
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Apartamentos - más baratos que apartamentos similares del desarrollador por 13,000 EUR.► Apartamentos de dos dormitorios (2 + 1) en la 5a planta - 76.000 EUR con vistas al mar desde el desarrollador 91,000 EUR.Nuestro proyecto Aqua Marin con la infraestructura de un hotel de 5 * estará situa…
Smart Home
Complejo residencial Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with fitness room, sauna, swimming pool, 600 metres to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turquía
de
$80,402
Proyecto compuesto por 3 bloques. El proyecto tiene pisos con 1-2 dormitorios.Complejo residencial a 2 minutos a pie del mar, con miradores y zonas recreativas, incluyendo sauna y hammam.Posible 50% de pago anticipado y cuotas por 12 meses.Ubicación e infraestructura cercana Distrito de Mezi…
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$80,402
El proyecto consta de 5 bloques, con pisos con 1-3 dormitorios.Complejo residencial con una gran infraestructura y varias comodidades, incluyendo piscinas, un parque acuático, sauna, baloncesto, fútbol, voleibol, pistas de tenis, yoga al aire libre, café, jardín para mascotas, lago artificia…
TRANIO
Complejo residencial LAVINYA ASTORIA
Mezitli, Turquía
de
$62,816
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 15
Nuevo edificio en Mersin, Mezitli Dos cuadras en 14 pisos. Apartamentos 1 + 1 y 2 + 1 Área 1 + 1 - 58 m2 brutos Área 2 + 1 - 70 m2 brutos Construcción iniciada - 30/01/2023 Fin de la construcción - 30/12/2024 Distancia al mar - 1300 metros Precio 1 + 1 desde 55.000 euros Precio 2 + …
RealtGo
Complejo residencial Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool next to the pier, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$151,482
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, miradores, hammam, sauna, etc. También hay un muelle en el territorio del complejo.Hay un edificio con apartamentos de 1-2 dormitorios en el complejo.Características de los planos Especificaciones:Te…
TRANIO
Complejo residencial Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Complejo residencial Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Erdemli, Turquía
de
$56,849
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Apartamentos - más baratos que apartamentos similares del desarrollador por 13,000 EUR.► Apartamentos de una habitación (1 + 1) en la segunda planta - 50.000 EUR del desarrollador 63,000 EUR► Apartamentos de dos dormitorios (2 + 1) en la 5a planta - 76.000 EUR con vistas al mar desde el desa…
Smart Home
Complejo residencial Residence with a swimming pool and an aquapark at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residence with a swimming pool and an aquapark at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquía
de
$170,260
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, piscina y un parque acuático, restaurantes y cafeterías, aparcamiento, sauna.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra a un paso del mar, en una pintoresca zona de Mersin
TRANIO
Barrio residencial Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Barrio residencial Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Erdemli, Turquía
de
$55,885
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
¡El vídeo de los apartamentos y el progreso de la construcción serán enviados bajo petición!El complejo residencial ofrece comodidad y comodidades modernas en la pintoresca zona de Tomuk.El complejo está situado en una superficie de 3.911 m2 y consta de dos bloques. Los apartamentos 1+1 y 2+…
Smart Home
Complejo residencial Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Complejo residencial Two bedroom apartments in complex with swimming pool and basketball court, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$85,063
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, gazebos, cancha de baloncesto, hammam, sauna, etc.Hay 2 edificios con apartamentos de 2 dormitorios en el complejo.Características de los planos Características:Techo suspendidoUnidad de cocinaHall a…
TRANIO
Complejo residencial Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Complejo residencial Apartments in the complex in Emerald Elegance with a 20% discount.
Erdemli, Turquía
de
$56,875
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Oferta de nuestra empresa - 20% de descuento en apartamentos en este proyecto!El complejo residencial ofrece comodidad y comodidades modernas en la pintoresca zona de Tomuk.El complejo está situado en una superficie de 3.911 m2 y consta de dos bloques, los apartamentos 1 + 1 y 2 + 1 están en…
Smart Home
Complejo residencial CONCEPT
Akdeniz, Turquía
de
$83,374
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 14
Nuevo complejo en Mersin, Teja Ubicado a 600 metros del mar. Apartamentos 1 + 1 y 2 + 1, áreas comerciales Tres bloques Almacenes 14 Área 1 + 1 - 62 m2 brutos Área 2 + 1 - 100 m2 brutos Hay diseños de apartamentos 2 + 1 100 m2 + terraza 76.5 m2 Adecuado para obtener un permiso de res…
RealtGo
Complejo residencial CONCEPT TREND
Complejo residencial CONCEPT TREND
Elvanli, Turquía
de
$41,116
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 10
Área 35–72 m²
131 objeto inmobiliario 131
Nuevo complejo en Tomyuk, Mersin El complejo consta de 3 bloques en 10 pisos -1 piso, cero piso + 8 pisos Finalización 30.06.2025 600 M al mar Apartamentos 1+0(studio), área 35 m2 bruto Apartamentos 1+1, área 60 m2 bruto Apartamentos 2+1, área 72 m2 bruto Precio 1+0(Studio) desde 3…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
35.0
43,389 – 60,979
Apartamentos 2 habitaciones
60.0
68,601 – 79,155
Apartamentos 3 habitaciones
72.0
90,295
RealtGo
Complejo residencial New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools, restaurants and an equestrian club, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$300,031
La residencia cuenta con restaurantes, cafeterías abd bars, un club ecuestre, 3 clubes de playa, una playa privada, una pista de tenis, un gimnasio y una zona de yoga, un parque infantil, un centro de spa, piscinas cubiertas y al aire libre, un aparcamiento, un supermercado.Terminación - May…
TRANIO
Complejo residencial Spacious one bedroom apartments in a new complex, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Complejo residencial Spacious one bedroom apartments in a new complex, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turquía
de
$74,576
El proyecto consta de 2 bloques, con una habitación plana.Complejo residencial con diversas comodidades y áreas de recreación.50% de pago anticipado y plazos de 12 meses son posibles.Ubicación e infraestructura cercana Situado en el distrito de Erdemli, a 600 metros del mar
TRANIO
Complejo residencial Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Complejo residencial Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Akdeniz, Turquía
de
$139,829
El nuevo complejo residencial de la zona de Mezitli incluye dos edificios residenciales de 13 plantas. Hay 5 apartamentos en cada planta. Hay una piscina entre los edificios. Los miradores de madera con sofás y sillones están instalados en la zona. La zona común está rodeada de vegetación. T…
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with swimming pool, water park, recreation grounds, 200 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$92,054
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, miradores, parque acuático, cancha de baloncesto, campo de fútbol, sauna, etc. También hay un muelle en el territorio del complejo.El complejo cuenta con 3 edificios con apartamentos de 2-3 dormitori…
TRANIO
Complejo residencial Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Complejo residencial Modern residential complex with swimming pool and children's playground, 660 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$76,906
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, miradores, parque infantil, etc.Hay un edificio con apartamentos de 1-2 dormitorios en el complejo.Características de los planos Características de los planos:Techo suspendidoJuego de cocinaMuebles d…
TRANIO
Complejo residencial LAVINYA QUEEN
Akdeniz, Turquía
de
$94,795
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 13
Obra nueva en Mersin, TomyukDos bloques en 13 plantas (parking subterráneo, planta cero + 13 plantas)Apartamentos 1+1 y 2+1Superficies 1+1 - 75 m2 bruta, 49 m2 netSuperficies 2+1 - 120 m2 bruta, 85 m2 netInicio de la construcción - 30.06.2022Fin de la construcción - 30.05.2024Distancia al ma…
RealtGo
Complejo residencial Small residential complex with swimming pool, next to shopping centre, Yenisehir, Mersin, Turkey
Complejo residencial Small residential complex with swimming pool, next to shopping centre, Yenisehir, Mersin, Turkey
Insu, Turquía
de
$95,550
El proyecto tiene un edificio residencial de 12 plantas. Hay dos habitaciones en el edificio. El proyecto es un pequeño complejo residencial con pérgolas y diferentes áreas de recreación.Ubicación e infraestructura cercana Distrito de Yenisehir, frente al centro comercial SAYAPARK y Universi…
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with swimming pool in a quiet area, 300 metres to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$87,393
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, miradores, cancha de baloncesto, etc.Hay 2 edificios con apartamentos de 1-2 dormitorios en el complejo.Características de los planos Características:Techo suspendidoJuego de cocinaHall armarioMueble…
TRANIO
Complejo residencial New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Complejo residencial New residence with an aquapark and swimming pools at 500 meters from the beach, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$129,329
Ofrecemos apartamentos con plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con grandes piscinas y un acuario, un aparcamiento, jardines, un baño turco y una sauna, un parque infantil, una zona de barbacoa, un centro de fitness, una cancha de baloncesto, una sala de juegos, un café.Instalaciones …
TRANIO
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Complejo residencial One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, 1 km to the sea and beaches, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquía
de
$72,245
El proyecto es un complejo residencial con varios apartamentos y zonas recreativas: piscina, terrenos deportivos, etc.Hay 2 edificios con apartamentos de 1 dormitorio en el complejo.Características de los planos Características:Techo suspendidoJuego de cocinaHall armarioMuebles en el bañoPue…
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Complejo residencial Residential complex with cafes, restaurants, basketball court, 10 minutes to the sea, Tarsus, Mersin, Turkey
Tarso, Turquía
de
$79,237
El proyecto consta de 7 bloques. El proyecto incluye pisos con 1-2 dormitorios.Complejo residencial con diferentes áreas recreativas: cafeterías, restaurantes, tiendas, miradores, cancha de baloncesto, etc.Pago de instalación en la cuota inicial del 50%.Ubicación e infraestructura cercana Al…
TRANIO
Complejo residencial Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.
Complejo residencial Apartments in the complex in Emerald Elegance, 550 meters from the sea.
Mezitli, Turquía
de
$56,481
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
¡El vídeo de los apartamentos y el progreso de la construcción serán enviados bajo petición!Oferta de nuestra empresa - 20% de descuento en apartamentos en este proyecto!El complejo residencial ofrece comodidad y comodidades modernas en la pintoresca zona de Tomuk.El complejo está situado en…
Smart Home
Complejo residencial Concept
Complejo residencial Concept
Mezitli, Turquía
de
$77,837
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 14
Proyecto premium "Concepto", área de Tedge. Características: El sistema de calefacción central - piso cálido utiliza bloques con un aumento de las propiedades de aislamiento térmico El sistema moderno de ascensores Generador del ciclo completo Descripción de los apartamentos: …
INCOME MERSIN
Complejo residencial ELEXUS
Akdeniz, Turquía
de
$41,834
Año de construcción 2023
Número de plantas 13
LCD: ELEXUS. Dirección: Turquía,. Mersin, provincia de Mezitli, distrito de Teja. Mar Mediterráneo: 300 m. Mersin Marina está a solo 25 minutos. en el coche. Inicio de la construcción: mayo de 2021 Fin de la construcción: junio de 2023 Costo: 1 + 1 60 metros cuadrados.m desde 38.000…
ILKEM YAPI
Complejo residencial TÖMÜK PANAROMA
Complejo residencial TÖMÜK PANAROMA
Akdeniz, Turquía
de
$44,036
Año de construcción 2023
Número de plantas 12
Área 70 m²
1 objeto inmobiliario 1
LCD: TÖMÜK PANAROMA se encuentra en una zona ecológica con una amplia línea de playas de arena y un paseo cultural. Dirección: Turquía,. Mersin, pn. Tomuk. Mercin Marina se encuentra a 30 minutos en coche. Inicio de la construcción: abril de 2021. Fin de la construcción: marzo de 2023. …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
70.0
74,000
ILKEM YAPI
Edificio de apartamentos 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Edificio de apartamentos 1 0 s ploschadyu 34m2 ot 36 000EUR est rassrochka
Akdeniz, Turquía
de
$38,049
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 13
Deep Gayrimenkul
Complejo residencial ILKEM DIAMOND
Mezitli, Turquía
de
$188,799
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 18
Área 245 m²
1 objeto inmobiliario 1
NUEVO PROYECTO de ILKEM YAPI - LCD ILKEM DİAMOND ? ▪ Ľ Dirección: Turquía, Mersin, Mezitli ( centro de la ciudad ) ▪ Ľ Inicio de la construcción: 2022 ▪ Ľ Fin de la construcción: mayo de 2024 ▪ Ľ Número de bloques: 2 ▪ Ľ Bloque A pisos: 18 ▪ Ľ Bloque B pisos: 18 ▪ ĽTodos los apartamen…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 5 habitaciones
245.0
230,000
ILKEM YAPI
Edificio de apartamentos SUN MARIA HOLIDAY
Edificio de apartamentos SUN MARIA HOLIDAY
Erdemli, Turquía
de
$59,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 11
Área 69 m²
1 objeto inmobiliario 1
Nueva construcción en Mersin, Cesmeli Nuevo complejo a 300 metros del mar Apartamentos 1+1 Un bloque Piso 11 Área 1+1 69, 74 m2 bruto Vista al mar y jardines Finalización de la construcción - Julio 2024 Primera entrega 50%, cuotas hasta la finalización de la construcción Caracterí…
RealtGo
Complejo residencial GALA
Yenisehir, Turquía
de
$50,642
Año de construcción 2022
Número de plantas 15
Área 60–80 m²
2 objetos inmobiliarios 2
LCD: GALA . Dirección: Turquía,. Mersin, pn. Yenishehir. Centro de la ciudad. En complejo de 1 bloque, gasificado, calefacción central, protección contra incendios. Inicio de la construcción: noviembre de 2021. Fin de construcción: noviembre de 2022. Los costos dependen del piso selec…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
60.0
75,000
Apartamentos 2 habitaciones
80.0
90,000
ILKEM YAPI
Complejo residencial MARSHAL
Akdeniz, Turquía
de
$53,681
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 12
Área 70–110 m²
2 objetos inmobiliarios 2
ILKEM MARSHALL CONSCIOUS OF CONSTRUCTION – DECEMBER 2024 Country: Turkey Province: Mersin City: Erdemli Area: Tomyuk Distance to the sea: 550 m Distance to the beach: 550 m Distance to the track: 300 m PLANNER Number of blocks: 5 ( A▪ ĽV ▪ ▪ ▒D ▪ ▒D ▪ ) Number of floors in each blo…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
70.0
75,000
Apartamentos 2 habitaciones
110.0
95,000
ILKEM YAPI
Edificio de apartamentos Sun Maria Ruf
Edificio de apartamentos Sun Maria Ruf
Erdemli, Turquía
de
$52,901
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 11
Nuevo complejo en Teja, Mersin El complejo consta de 1 bloque en 12 pisos. Zemin Kat + 11 pisos  380 m al mar Fin de la construcción: 31/12/2024 Apartamentos 1 + 0, superficie 35 m2 netos Precio 1 + 0 desde 43.000 euros Plazo sin intereses durante 10 meses, anticipo del 50% Con pago …
RealtGo
Complejo residencial TECE PANAROMA
Akdeniz, Turquía
de
$72,660
Año de construcción 2023
Número de plantas 13
LCD: TECE PANAROMA es un complejo único con estacionamiento, hammam, zona SPA y gimnasio. Dirección: Turquía,. Mersin, pn. Teja. Inicio de la construcción: junio de 2021. Fin de construcción: junio de 2023. Costo: 2 + 1 110 metros cuadrados desde € 66,000 3 + 1 130 metros cuadrados…
ILKEM YAPI
Complejo residencial ROYAL TERRACE
Complejo residencial ROYAL TERRACE
Akdeniz, Turquía
de
$59,449
Año de construcción 2023
Número de plantas 13
Área 80 m²
1 objeto inmobiliario 1
LCD: TERRAZA REAL se encuentra en un área para dormir recientemente desarrollada que muchas familias de habla rusa han seleccionado. Dirección: Turquía,. Mersin, pn. Teja Mercin Marina está a 20 minutos en coche -. Inicio de la construcción: enero de 2022 Fin de construcción: enero de 202…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
80.0
95,000
ILKEM YAPI
Complejo residencial ELZA REZIDENCE
Akdeniz, Turquía
de
$62,752
Año de construcción 2022
Número de plantas 14
Características básicas de la LCD ELZA REZIDENCE ▪ Ľ Dirección: Turquía, Mersin, Mezitli, Teja ▪ ĽAda no.: 197 ▪ ĽParsel no.: 5 ▪ Ľ área del sitio de construcción (m²): 3650 ▪ ĽComplex está conectado al sistema central de gas ▪ Ľ Inicio de la construcción: inicio de la construcción ▪ …
ILKEM YAPI
Complejo residencial Soli Star
Complejo residencial Soli Star
Mezitli, Turquía
de
$60,550
Año de construcción 2022
Número de plantas 14
LCD: Soli Star. Dirección: Turquía,. Mersin, señor Soli. Proyecto de inversión en la región de Mezitli (Soli), a 600 m. del mar Mediterráneo. En el complejo 1 cuadra, la casa está gasificada. Mersin Marina está a solo 15 minutos. en transporte público. La universidad está a solo 25 mi…
ILKEM YAPI
Complejo residencial PACIFIC
Mezitli, Turquía
de
$197,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 20
Área 230 m²
1 objeto inmobiliario 1
PACÍFICO ILKEM CONSCIENTE DE LA CONSTRUCCIÓN – DICIEMBRE DE 2023 País: Turquía Provincia: Mersin Ciudad: Mersin Área: Mezitli Microdistrito: Yeni Mahale Distancia al mar: 1900 m Distancia a la playa: 2500 m. Distancia a la pista: 1100 m PLANIFICACIÓN Número de bloques: 1 Número d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 4 habitaciones
230.0
230,000
ILKEM YAPI
Complejo residencial ILKEM VEGAS
Complejo residencial ILKEM VEGAS
Erdemli, Turquía
de
$58,266
Año de construcción 2026
Superficie de parcela 17.203 m2 ERDEML en / TOMUK 500 Metros al mar 4 Bloques y villas, apartamentos 1+1, 2+1 Cuota inicial 50% - la posibilidad de cuotas durante 24 meses. INICIO DEL PROYECTO: 31.12.2023 FINAL: 31.12.2026 Características interiores: Techos suspendidos …
RealtGo
Complejo residencial ROYAL PREMIUM
Complejo residencial ROYAL PREMIUM
Erdemli, Turquía
de
$83,632
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 15
Área 70–94 m²
2 objetos inmobiliarios 2
¡Complejo moderno con apartamentos 2+1 y 3+1 en la zona de Cesmelis con infraestructura hotelera!Infraestructura del complejo: Piscina abierta, parque acuático Piscina abierta, parque acuático