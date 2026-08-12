Villas en venta en Turquía

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Villa 5 habitaciones en Oludeniz, Turquía
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Villa 5 habitaciones
Oludeniz, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
Una nueva villa premium en una de las zonas más pintorescas de Fethiye es la combinación per…
$500,000
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Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
Villa 3+1 en venta en Alanya, KargydzhakOfrecemos para la venta una amplia villa de dos nive…
$369,480
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Villa 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 407 m²
Villas Independientes en Bodrum con Piscinas Privadas y Jardines con Vistas al Puerto Deport…
$2,28M
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TekceTekce
Villa 6 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo 5+1 con vistas panorámicas al mar en Kargicak, AlanyaOfrecemos a la venta una …
$529,885
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Villa en Bodrum, Turquía
Villa
Bodrum, Turquía
$1,16M
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Villa en Ishakli, Turquía
Villa
Ishakli, Turquía
$195,382
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Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
Villa 4+1 con piscina privada en venta en Kargicak, AlanyaOfrecemos a la venta una amplia vi…
$496,488
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Villa 6 habitaciones en Narlidere, Turquía
Villa 6 habitaciones
Narlidere, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 570 m²
Piso 1/3
Villa con Amplio Jardín y Piscina en un Proyecto en Narlıdere, Esmirna Limita con Güzelbahçe…
$1,78M
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Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Número de plantas 2
Villa con piscina propia en un complejo protegido con vistas al marDistrito Kargyjak - Jasmi…
$346,725
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Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo 3+1 en Kargicak, Alanya Silencio Piscina privada, Vista panorámica del marOfre…
$334,058
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Villa 7 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 7 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 625 m²
Villa independiente de lujo con domótica, piscina y jardín en venta en Alanya Kargıcak Kargı…
$1,91M
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Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Piso 2
$809,757
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Villa en Citlik, Turquía
Villa
Citlik, Turquía
Área 25 m²
$69,76M
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Villa en Fatih, Turquía
Villa
Fatih, Turquía
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Jardines costeros
$926,281
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Villa 4 habitaciones en , Turquía
Villa 4 habitaciones
, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
$12,50M
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Villa 11 habitaciones en Sur, Turquía
Villa 11 habitaciones
Sur, Turquía
Habitaciones 11
Nº de cuartos de baño 6
Área 450 m²
Número de plantas 3
$20,85M
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Villa 8 habitaciones en Mezitli, Turquía
Villa 8 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 3
Área 500 m²
Piso 4/4
$25,58M
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Villa 3 habitaciones en Kas, Turquía
Villa 3 habitaciones
Kas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 1
Villas Amuebladas con Vistas al Mar para Inversión en la Península de Çukurbağ, Kaş La penín…
$655,589
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Villa 1 habitación en Erdemli, Turquía
Villa 1 habitación
Erdemli, Turquía
Habitaciones 1
Área 150 m²
$219,066
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Villa en Bodrum, Turquía
Villa
Bodrum, Turquía
Dormitorios 6
Área 425 m²
Residencia de nivel Premium en una parcela de 1500 m2 es un espacio donde cada detalle se cr…
$5,53M
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Villa 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Lista de preciosVilla, 3+1Floor: 1, , 155m2, 285.000 €Ubicado en el entorno tranquilo y pint…
$327,945
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Villa 7 habitaciones en Gullu Sokak, Turquía
Villa 7 habitaciones
Gullu Sokak, Turquía
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 465 m²
Piso 2/2
$97,43M
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Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Villa amueblada de cuatro dormitorios con piscina y vistas al mar, situada en la zona de Kar…
$496,883
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Villa 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Lista de preciosVilla, 2+1Floor: 1, , 150m2, 318.000 €Descubre el epítome de la vida de lujo…
$365,918
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Villa 5 habitaciones en Kepez, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kepez, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 348 m²
Villas con vistas al mar, piscinas privadas y jardines en un complejo en Kepez Las villas se…
$2,32M
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Villa 6 habitaciones en Muratpasa, Turquía
Villa 6 habitaciones
Muratpasa, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Casas con vista al mar y sistemas de domótica en Alanya Antalya Las elegantes casas unifamil…
$5,00M
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Villa 7 habitaciones en Sur, Turquía
Villa 7 habitaciones
Sur, Turquía
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Número de plantas 2
$16,61M
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Villa en Eyupsultan, Turquía
Villa
Eyupsultan, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Vida canónica
$706,000
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Villa en Kargicak, Turquía
Villa
Kargicak, Turquía
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 364 m²
Alanya Modern Villas
$1,48M
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Villa 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 131 m²
Villas de tres dormitorios (3+1) de 131,4 m2 en el complejo Neva Valeron Adabuku.El complejo…
$469,336
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