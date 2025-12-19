  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Fethiye, Turquía

Complejo residencial New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Complejo residencial New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Oludeniz, Turquía
de
$413,662
Ofrecemos apartamentos amueblados con terrazas y vistas a las montañas.La residencia cuenta con 4 grandes piscinas, un restaurante y un bar.Terminación - mayo, 2024.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoVentajas Garantía de altos ingresos de alquiler.Ubicación e infraestructur…
Complejo residencial Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Complejo residencial Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Gocek, Turquía
de
$2,59M
Ofrecemos amplios apartamentos con vistas pintorescas, terrazas y balcones franceses.La residencia de baja altura cuenta con un gran parque con estanques y cascadas, niños; parques infantiles, instalaciones deportivas, un café, piscinas cubiertas y al aire libre.Terminación - mayo, 2024.Vent…
Complejo residencial New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquía
de
$873,933
Ofrecemos apartamentos con terrazas y vistas panorámicas al golfo.La residencia cuenta con garaje, seguridad alrededor de la hora, servicio de conserjería, piscinas para niños y adultos, gimnasio, sauna y bar de piscina.Terminación - Marzo, 2024.Instalaciones y equipos en la casa Calefacción…
Complejo residencial New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Complejo residencial New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquía
de
$1,46M
Ofrecemos una villa de lujo amueblada con piscina, zona de comedor al aire libre y zona de spa con sauna y baño turco.Terminación - Abril, 2025.Instalaciones y equipos en la casa Calefacción por suelo radianteUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca de restaurantes…
Complejo residencial Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Complejo residencial Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquía
de
$248,710
La residencia cuenta con una piscina con bar, centro de fitness, seguridad.Terminación - mayo, 2025.Instalaciones y equipos en la casa Armario de cocina incorporadoUbicación e infraestructura cercana Oludeniz Beach - 10 kmFethie promenade - 3 kmAeropuerto Dalaman - 60 km
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Oludeniz, Turquía
de
$873,933
Ofrecemos villas con piscinas cubiertas y exteriores, amplios jardines, saunas, jacuzzis y baños turcos, vistas pintorescas.Terminación - 2024.Instalaciones y equipos en la casa Calefacción por suelo radianteChimeneaTV
Complejo residencial Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Complejo residencial Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Oludeniz, Turquía
de
$746,128
Ofrecemos villas con fachadas de vidrio, grandes solariums y jardines.La vivienda consta de modernas villas y apartamentos premium, y cuenta con una piscina al aire libre.Terminación - Junio, 2024.Características de los planos Cada villa incluye una cocina con salón, cuatro dormitorios, cuat…
Complejo residencial New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Complejo residencial New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquía
de
$524,360
Ofrecemos apartamentos con terrazas y vistas panorámicas.Algunos apartamentos tienen piscinas privadas.La residencia cuenta con piscinas y un bar de piscinas, una piscina cubierta climatizada, un gimnasio, una sauna, seguridad en las 24 horas, un garaje subterráneo y un aparcamiento para inv…
Complejo residencial Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Complejo residencial Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquía
de
$932,196
Ofrecemos elegantes villas de alta calidad con piscinas cubiertas y exteriores, amplios jardines, saunas y baños turcos, grandes terrazas y zonas de barbacoa, vistas al mar.Características de los planos Planta baja: sala de estar, cocina, piscina.Primera planta: un dormitorio doble con baño,…
Complejo residencial Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Complejo residencial Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquía
de
$1,01M
Ofrecemos una villa con jardín y piscina, terraza, zona de barbacoa.Instalaciones y equipos en la casa Electrodomésticos de cocina (nevera, lavavajillas, lavadora, horno, vitrocerámica, calentador de agua eléctrico)TVAire acondicionadoUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encue…
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Fethiye, Turquía
de
$699,147
Ofrecemos villas con piscinas, jardines, terrazas, saunas y baños turcos, salón y zona de barbacoa.Características de los planos Planta baja: cocina, sala de estar con chimenea y acceso a la terraza de la piscina, dormitorio doble con baño, dormitorio doble con baño y balcón.Primera planta: …
