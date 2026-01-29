Konak, Turquía

Apartamentos con Vistas al Mar Cerca del Metro en İzmir Konak Situado en el centro de la ciudad de İzmir, Konak es uno de los centros comerciales más importantes de la región del Egeo de Turquía. Enriquecido con metro, tranvía, tren y autobús; Konak cuenta con un sistema de transporte conven…