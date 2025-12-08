  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Kartal, Turquía

Complejo residencial Large-scale residential complex with first-class infrastructure in Kartal, Istanbul, Türkiye
Kartal, Turquía
Kartal, Turquía
de
$249,188
Con 2.281 apartamentos, la mayoría de las vistas panorámicas del mar y las Islas de los Príncipes, el complejo crea una fusión única de estética y confort:Duplexs de jardín: Perfecto para aquellos que desean vivir en armonía con la naturaleza.Adosados: Diseñado para aquellos que desean espac…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Luxury apartments in the Avrupa Esentepe Kartal complex.
Kavisli Sokagi, Turquía
Kavisli Sokagi, Turquía
de
$400,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
El complejo residencial está siendo construido sobre una superficie de 40.000 m2 y una superficie de 29.000 m2. Ubicación: Distrito Kartal, Esentepe microdistrict. Proyecto adecuado para la inversión y la obtención de la ciudadanía turca.El complejo consta de 12 bloques con 14 plantas en cad…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Modern and comfortable residence with two swimming pools and a kindergarten, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquía
Kartal, Turquía
de
$193,397
Ofrecemos diferentes apartamentos con vistas panorámicas al mar y a las islas.La residencia cuenta con dos piscinas cubiertas, un aparcamiento de tres niveles, una sala de conferencias, un jardín de infantes, un gran territorio ajardinado, juegos infantiles y deportivos, un centro de fitness…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with swimming pools and restaurants near E-5 highway, close to the beach, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquía
Kartal, Turquía
de
$422,650
Ofrecemos amplios y confortables apartamentos con diferentes diseños (de 1 a 4 dormitorios).La residencia cuenta con piscinas y zonas verdes ajardinadas, aparcamiento, parque infantil y jardines deportivos, sala de fitness y sauna, restaurantes, cafeterías y tiendas.Terminación - Febrero, 20…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Kartal Seaview Family Homes
Kartal, Turquía
Kartal, Turquía
de
$261,723
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 25
Un proyecto de vista al mar asequible tiene buen acabado, arquitectura, vista, medio ambiente, sociedad y otros. En el vecindario, muchos centros comerciales, centros comerciales de marina y marina, fácil acceso a la línea de corniche, diferentes líneas de metro, aeropuertos, compañías multi…
Agencia
EOS Turkey Property
Edificio de apartamentos Kartal Istanbul Apartment Compound
Kartal, Turquía
Kartal, Turquía
de
$128,417
Por qué esta propiedad؟ Apartamentos de lujo en Kartal, el distrito de inversión del lado de Anatolia de Estambul. Está a poca distancia de todas las principales arterias de transporte en Estambul. Tiene vistas directas al mar de Mármara, las islas Princesas y el bosque de Aydos. Existe la …
Agencia
Binaa Investment
Complejo residencial New guarded residence with swimming pools and a green area close to a metro station and highways, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquía
Kartal, Turquía
de
$213,890
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar.La residencia cuenta con seguridad, parque infantil, zona verde, piscinas cubiertas y al aire libre, aparcamiento cubierto, gimnasio, hamam y sauna.Terminación - Diciembre, 2024.Ubicación e infraestructura cercana Playa - 6 kmEscuela - 4 k…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New apartments in a residence with a swimming pool and sports grounds, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquía
Kartal, Turquía
de
$312,425
Ofrecemos apartamentos amplios y de alta calidad con diferentes diseños. Algunos apartamentos tienen vistas al mar y las islas.La residencia de alta altura cuenta con gimnasio y centro de fitness, sauna, piscina cubierta, sala de vapor, aparcamiento y garaje, baño turco, territorio ajardinad…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Spacious apartments with balconies, 400 metres from the sea, Kartal, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquía
Kartal, Turquía
de
$606,732
El complejo residencial en la costa de Kartal, el nuevo centro de desarrollo de Estambul. El proyecto cuenta con amplios pisos con 3-4 dormitorios. Hay 2 residencias en cada planta para disfrutar de un ambiente tranquilo y tranquilo. Cada piso tiene un gran balcón con vistas al mar.Ubicación…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Apartments in a complex with luxurious infrastructure.
Kartal, Turquía
Kartal, Turquía
de
$242,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
El complejo residencial está siendo construido en la zona Kartal en una superficie de 90.000 m2, la zona de paisaje e infraestructura social es de 45.000 m2.El complejo consta de 12 bloques de 14 y 17 plantas en cada bloque, el proyecto presenta diseños de 1 + 1 a 3 + 1, el área de apartamen…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial High-rise residence with swimming pools, a spa area and a sports complex in the heart of Istanbul, Turkey
Kartal, Turquía
Kartal, Turquía
de
$482,496
Ofrecemos apartamentos con vistas al Mar Mármara y las Islas Prince, plazas de aparcamiento y trasteros.La vivienda consta de 5 edificios (3 residenciales y 2 oficinas) y cuenta con piscinas al aire libre y cubiertas, piscina infantilpiscina, un gimnasio y una zona de spa, un club infantil, …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residence with swimming pools, around-the-clock security and a picturesque view, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquía
Kartal, Turquía
de
$261,799
Cada sueño merece una oportunidad. A veces, la vida se convierte en tal que incluso los sueños se ven abrumados por ella. Consisting of a total of 227 apartments and creating difference by its unique location, complete social facilities and numerous privileges, the residence enables you to l…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Residential complex with shops and gym, close to airport and metro station, Kartal, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquía
Kartal, Turquía
de
$409,874
El complejo residencial, consta de 2 edificios altos y 270 pisos con 2-3 dormitorios. Además de los apartamentos, el proyecto cuenta con 335 plazas de aparcamiento, piscina, gimnasio equipado, sauna y 4 tiendas.Ubicación e infraestructura cercana Situado en la zona donde se realizan los estu…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool and a fitness center, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquía
Kartal, Turquía
de
$240,040
El nuevo complejo residencial con diferentes tipos de apartamentos: apartamentos de dos habitaciones, tres habitaciones y cuatro habitaciones.Además de los apartamentos, el proyecto cuenta con parques infantiles, aparcamiento interior y exterior, piscina al aire libre, baño turco, sauna, caf…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residential complex with convenient infrastructure in the Kartal area, Istanbul, Türkiye
Kartal, Turquía
Kartal, Turquía
de
$241,511
Este proyecto, construido en una tierra total de 20,500 m2, es un complejo especial que satisface las necesidades de la vida moderna y ofrece una vida pacífica entrelazada con la naturaleza. El proyecto, compuesto por 7 bloques, ofrece un amplio espacio habitable con 884 apartamentos.Los apa…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Kartal Coastal Homes
Kartal, Turquía
Kartal, Turquía
de
$239,589
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 30
Agencia
EOS Turkey Property
Complejo residencial Residence with a swimming pool, a parking and around-the-clock security close to the highway, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquía
Kartal, Turquía
de
$338,245
Ofrecemos apartamentos con diferentes diseños.La residencia cuenta con una piscina cubierta, una sauna, una cancha de baloncesto, un gimnasio, un parque infantil, un aparcamiento de dos niveles, seguridad alrededor de la hora.Ubicación e infraestructura cercana E-5 Highway - 3 minutosEstació…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial High-rise residence with a swimming pool and working areas in the heart of Istanbul, Turkey
Kartal, Turquía
Kartal, Turquía
de
$247,715
Ofrecemos apartamentos con vistas al mar y las Islas del Príncipe.La residencia cuenta con áreas de trabajo, piscina al aire libre, gimnasio, club infantil, zona de spa.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en una de las zonas más populares y prestigiosas de Estambul,…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Kertal Istanbul Apartment Compound
Kartal, Turquía
Kartal, Turquía
de
$65,737
Por qué esta propiedad؟ El área del proyecto es uno de los mejores barrios de Estambul asiática, que tiene un futuro prometedor en inversión inmobiliaria. Vive en el punto más alto de Estambul y disfruta de la magia de la fantástica vista del Mar de Mármara y las Islas Princesas. Cerca de l…
Agencia
Binaa Investment
Kartal, Turquía
de
$193,993
Ofrecemos apartamentos con plazas de aparcamiento.La residencia cuenta con un jardín de infancia, un aparcamiento, una piscina, un gimnasio, un café.Terminación - Diciembre, 2024.Ubicación e infraestructura cercana Aeropuerto - 9.5 km (15 minutos)Pendik Marina - 6,8 km (10 minutos)Centro com…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Apartments with terraces in a high-rise residence with a swimming pool and a panoramic view, near a metro station, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquía
Kartal, Turquía
de
$570,042
Ofrecemos amplios apartamentos con terrazas ajardinadas.La residencia cuenta con terrazas y jacuzzis, vistas panorámicas al mar, supermercado, cafeterías, piscina al aire libre, canchas de tenis y baloncesto, senderos para caminar, parque infantil.Ubicación e infraestructura cercana La propi…
Agencia
TRANIO
Edificio de apartamentos Kartal Asian Istanbul Apartments Project
Kartal, Turquía
Kartal, Turquía
de
$92,093
¿Por qué esta propiedad 时 高؟ Se encuentra en una ubicación privilegiada en el pico más alto de Estambul asiática con una vista mágica del Mar de Mármara, el Bósforo y las Islas del Príncipe. El área del proyecto es una de las áreas comerciales más conocidas en Estambul, el lado asiático,…
Agencia
Binaa Investment
Complejo residencial New residence with swimming pools and a green area on the first sea line, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquía
Kartal, Turquía
de
$648,417
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas al mar.La residencia cuenta con saunas y baños turcos, zona verde, seguridad, parque infantil, piscinas cubiertas y al aire libre, gimnasio, garaje, restaurante y café.Terminación - Diciembre, 2023.Ubicación e infraestructura cercana Playa - 100 …
Agencia
TRANIO
Kartal, Turquía
de
$586,225
Ofrecemos apartamentos con terrazas y vistas panorámicas al mar y a las Islas Princesas.La residencia cuenta con senderos para caminar, seguridad, sauna y hamam, zona verde, piscinas cubiertas y al aire libre, aparcamiento, gimnasio, zonas deportivas.Ubicación e infraestructura cercana Hospi…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial High-rise residence with a swimming pool and a sports center near the coast, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquía
Kartal, Turquía
de
$189,019
Ofrecemos apartamentos con vistas al mar y a las islas Prince.La residencia cuenta con un moderno centro deportivo, una piscina al aire libre, un baño turco, sauna y salas de vapor, una cancha de baloncesto y un parque infantil, servicio de seguridad y conserje.Ubicación e infraestructura ce…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with a swimming pool and panoramic views near the coast, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquía
Kartal, Turquía
de
$187,054
Las características complejas:Increíbles vistas panorámicas al mar y las islas PrinceZona verdePiscina exteriorCorte de baloncestoCaféHabitaciones de vaporSaunasGym3 juegos infantiles de niñosseguridad alrededor de la horaPlazas de aparcamiento interior y exteriorUbicación e infraestructura …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Nre residence with a large green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquía
Kartal, Turquía
de
$307,828
Ofrecemos apartamentos con vistas panorámicas a las Islas de los Príncipes y al Mar Mármara.La residencia cuenta con un gran parque con jardines de flores, árboles, senderos para caminar, bicicletas y paseos, canales, parque infantil.Terminación - Diciembre, 2023.Ubicación e infraestructura …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New guarded residence with a swimming pool close to the coast and a metro station, Istanbul, Turkey
Kartal, Turquía
Kartal, Turquía
de
$189,019
Ofrecemos apartamentos con balcón y vistas al mar.La residencia cuenta con una gran zona verde, zonas de salón y senderos para caminar, un gimnasio, un parque infantil, una piscina, un garaje de tres niveles, seguridad en las 24 horas.Ubicación e infraestructura cercana Estación de metro - 2…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Ready-to-move apartments from Istanbul's leading developer.
Kartal, Turquía
Kartal, Turquía
de
$380,800
Opciones de acabado Con acabado
Contacte con nuestros especialistas para disponibilidad y precios de apartamentos.En los últimos años, la zona Kartal se ha vuelto cada vez más atractiva tanto para la inversión como para la vida.El complejo residencial está siendo construido sobre una superficie de 40.000 m2 y una superfici…
Agencia
Smart Home
