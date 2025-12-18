  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Pendik, Turquía

Pendik, Turquía
de
$166,053
La residencia cuenta con servicios alrededor de la hora, una sala de banquetes, un bar y un café, una piscina infantil, un servicio de conserjería, un gimnasio, una sala de juegos, una sala de conferencias, una piscina cubierta, un restaurante, un centro de spa, una sauna.Terminación - Julio…
TRANIO
Pendik, Turquía
de
$339,240
Ofrecemos apartamentos con vistas al mar, el puerto deportivo y una naturaleza circundante.La residencia cuenta con piscinas ornamentales, gimnasios, céspedes, juegos infantiles, un estanque, jardines deportivos, un jardín de rosas y un huerto, una sala de estar, una sauna y un baño turco.Te…
TRANIO
Pendik, Turquía
de
$164,148
Siltas Panorama está diseñado para darte la vida que siempre quisiste pero tenías que empujarla a los antecedentes, la vida que anhelas.Abre una puerta a tu sueño, una isla vista, jardín de invierno con su moderno y verde, trabaja duro para un espacio de vida ideal detallado, muy grande 2+1,…
TRANIO
Pendik, Turquía
de
$339,319
El nuevo proyecto en la zona de Pendik.Uno de los proyectos actuales con vistas panorámicas al mar y las Islas de los Príncipes.Dispone de unos 650 apartamentos con las últimas soluciones arquitectónicas e ingeniería. Todos los apartamentos tienen 1-5 dormitorios, balcones, terrazas o jardin…
TRANIO
Pendik, Turquía
de
$321,332
Ofrecemos amplios apartamentos con acabado de alta calidad.La residencia cuenta con jardines y salas de estar, jardines deportivos y juegos infantiles, cafeterías y restaurantes, sala de fitness, centro de spa con baño de vapor, sauna y baño turco, piscinas cubiertas para niños y adultos. El…
TRANIO
Pendik, Turquía
de
$266,616
Ofrecemos apartamentos con grandes balcones y terrazas.La residencia cuenta con una gran zona verde, un gimnasio, una zona de spa, un hamam y una sauna, un jardín de infancia y un parque infantil, una cancha de baloncesto y un campo de fútbol, una piscina climatizada al aire libre, un aparca…
TRANIO
Pendik, Turquía
de
$640,407
La residencia cuenta con parques infantiles, jardín, centro de fitness, sauna y hamam, aparcamiento, seguridad alrededor de la hora.Terminación - Marzo, 2025.Instalaciones y equipos en la casa Sistema "Smart Home"Ubicación e infraestructura cercana La propiedad está situada cerca de las esta…
TRANIO
Pendik, Turquía
de
$337,695
La residencia cuenta con zona verde, piscinas, aparcamiento, seguridad a las 24 horas, sauna y hamam, centro de fitness, parque infantil.Terminación - Diciembre, 2023.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en una zona pintoresca, cerca de toda la infraestructura necesa…
TRANIO
Pendik, Turquía
de
$259,902
La residencia cuenta con terrenos deportivos y zona de juegos infantiles, piscina, zona de salón con barbacoa, senderos para caminar, centro de fitness, cafetería y restaurante, aparcamiento, seguridad en las 24 horas.Ubicación e infraestructura cercana Autovía TEM - 5 minutosE-5 autopista -…
TRANIO
Pendik, Turquía
de
$685,443
El complejo residencial se encuentra en una parcela de 13.000 m2, de los cuales el 65% es espacio verde. El proyecto tiene 5 bloques con pisos y 9 villas.El complejo tiene diferentes diseños planos - 2-3 habitaciones unidades y villas de 5 dormitorios.Además de los apartamentos residenciales…
TRANIO
Pendik, Turquía
de
$225,687
La residencia cuenta con una piscina cubierta, un aparcamiento de tres niveles, un gimnasio, cafés y restaurantes.Terminación - Diciembre, 2024.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra cerca del parque.Centro comercial - 2.7 kmAeropuerto - 4.5 kmHospital - 4 km
TRANIO
