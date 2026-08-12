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Neubauten in den Vereinigten Arabischen Emiraten

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Dubai
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Abu Dhabi
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Residenz Stamn YUNI
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Residenz Stamn YUNI
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 13
Fläche 57–78 m²
13 Immobilienobjekte 13
STAMN YUNI befindet sich in der neuen Dubai Innenstadt von Jumeirah Garden City. Eingebettet zwischen dem malerischen Strand Jumeirah und den Wolkenkratzern der Sheikh Zayed Road (E11) befindet sich dieses Projekt direkt vor der Haustür des Museums der Zukunft, der Dubai Mall, der Finanznabe…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
57.2 – 78.2
399,172 – 464,391
Bauherr
Stamn
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Bauherr
Stamn
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Wohngebäude Q GARDENS LOFTS
Wohngebäude Q GARDENS LOFTS
Wohngebäude Q GARDENS LOFTS
Wohngebäude Q GARDENS LOFTS
Wohngebäude Q GARDENS LOFTS
Wohngebäude Q GARDENS LOFTS
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$117,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 22
Neuer Start Q-Gardens-Lofts - Von AYS-Entwicklern im Jumeirah Village Circle neben dem FIVE JVC Hotel Gesamteinheiten: 191 B + G + 5P + 17 + R. ✅ Studien  ✅ 1BED + Wäsche oder Studium ✅ 2BED + Wäscherei + Studie ✅ 2BED Duplex + Wäscherei + Studie oder Dienstmädchen / 2 Optionen …
Bauherr
AYS PROPERTY DEVELOPMENT
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Wohngebäude Orla Infinity by Omniyat
Wohngebäude Orla Infinity by Omniyat
Wohngebäude Orla Infinity by Omniyat
Wohngebäude Orla Infinity by Omniyat
Wohngebäude Orla Infinity by Omniyat
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Wohngebäude Orla Infinity by Omniyat
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$24,95M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 13
Seahaven Tower A | Strand | Geräumig | Luxuriös Dubai Harbour, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Beschreibung Startpreis: 83,485959,85 reiben. Zahlungsplan: 80% während des Baus 20% nach Fertigstellung
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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TekceTekce
Wohngebäude Moderne Wohnungen mit herrlichem Blick auf die Stadt in Meydan, Dubai
Wohngebäude Moderne Wohnungen mit herrlichem Blick auf die Stadt in Meydan, Dubai
Wohngebäude Moderne Wohnungen mit herrlichem Blick auf die Stadt in Meydan, Dubai
Wohngebäude Moderne Wohnungen mit herrlichem Blick auf die Stadt in Meydan, Dubai
Wohngebäude Moderne Wohnungen mit herrlichem Blick auf die Stadt in Meydan, Dubai
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Wohngebäude Moderne Wohnungen mit herrlichem Blick auf die Stadt in Meydan, Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$504,571
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 69
Wohnungen mit Stadtblick und Ratenzahlung in Meydan Dubai Meydan, Dubai, ist ein prestigeträchtiger und schnell wachsender Stadtteil, der für seinen luxuriösen Lebensstil, seine erstklassige Infrastruktur und seine lebendige Gemeinschaft bekannt ist. Die Gegend beherbergt die berühmte Meydan…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
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Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Stadtblick und Zahlungsplan in Dubai JVT
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Stadtblick und Zahlungsplan in Dubai JVT
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Stadtblick und Zahlungsplan in Dubai JVT
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Stadtblick und Zahlungsplan in Dubai JVT
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Stadtblick und Zahlungsplan in Dubai JVT
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Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Stadtblick und Zahlungsplan in Dubai JVT
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$827,865
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 20
Moderne Wohnungen mit flexiblen Ratenzahlungen im Jumeirah Village Triangle Das Jumeirah Village Triangle (JVT) ist eine gut geplante, familienfreundliche Wohnanlage in Dubai, die für ihre ruhige Lage, ihre gepflegten Parks und ihre moderne Infrastruktur bekannt ist. Dank seiner strategisch …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
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Wohnanlage Premium residence The Legends with a golf club close to the autodrome and shopping malls, Damac Hills, Dubai, UAE
Wohnanlage Premium residence The Legends with a golf club close to the autodrome and shopping malls, Damac Hills, Dubai, UAE
Wohnanlage Premium residence The Legends with a golf club close to the autodrome and shopping malls, Damac Hills, Dubai, UAE
Wohnanlage Premium residence The Legends with a golf club close to the autodrome and shopping malls, Damac Hills, Dubai, UAE
Wohnanlage Premium residence The Legends with a golf club close to the autodrome and shopping malls, Damac Hills, Dubai, UAE
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Wohnanlage Premium residence The Legends with a golf club close to the autodrome and shopping malls, Damac Hills, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$902,801
Wir bieten neue Luxus-Stadthäuser mit Blick auf den Golfplatz.Die Residenz verfügt über einen Golfclub, einen Strand und Pools, Kinder; Spielplätze, einen Tierfarm und Reiten, Grünflächen, Sportplätze, einen Supermarkt, ein medizinisches Zentrum, eine Schule.Fertigstellung - 4. Quartal 2024.…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New complex of villas with pools and picturesque views Chevalia Fields close to the international airport, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of villas with pools and picturesque views Chevalia Fields close to the international airport, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of villas with pools and picturesque views Chevalia Fields close to the international airport, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
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Wohnanlage New complex of villas with pools and picturesque views Chevalia Fields close to the international airport, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,99M
Willkommen in Chevalia Fields - das einzigartige Wohnprojekt, in dem Eleganz des Pferdeerbes mit modernem Komfort und Ästhetik der hohen Architektur kombiniert wird. Der raffinierte Komplex ist nicht nur ein Ort zum Leben, sondern ein Ausführungsbeispiel der Lebensphilosophie, wo Natur, Prac…
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TRANIO
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Wohnanlage Wellington Ocean
Wohnanlage Wellington Ocean
Wohnanlage Wellington Ocean
Wohnanlage Wellington Ocean
Wohnanlage Wellington Ocean
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Wohnanlage Wellington Ocean
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$264,381
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 9
Wellington Ocean ist ein moderner Wohnkomplex auf Dubai-Inseln mit minimalistischer Ästhetik und durchdachter Infrastruktur.Wellington Ocean ist ein neuer Premium Wohnkomplex von Wellington Developments, der einen modernen Lebensstil am Meer bildet.Vorteile von Wellington Meer:- Moderne Arch…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Wohnanlage Expo Valley (Shamsa) — residential complex by Expo Dubai Group with villas and townhouses in an environmentally clean area close to attractions of Expo City Dubai
Wohnanlage Expo Valley (Shamsa) — residential complex by Expo Dubai Group with villas and townhouses in an environmentally clean area close to attractions of Expo City Dubai
Wohnanlage Expo Valley (Shamsa) — residential complex by Expo Dubai Group with villas and townhouses in an environmentally clean area close to attractions of Expo City Dubai
Wohnanlage Expo Valley (Shamsa) — residential complex by Expo Dubai Group with villas and townhouses in an environmentally clean area close to attractions of Expo City Dubai
Wohnanlage Expo Valley (Shamsa) — residential complex by Expo Dubai Group with villas and townhouses in an environmentally clean area close to attractions of Expo City Dubai
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Wohnanlage Expo Valley (Shamsa) — residential complex by Expo Dubai Group with villas and townhouses in an environmentally clean area close to attractions of Expo City Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$922,867
Das Expo Valley Projekt verfügt über mehr als 300 Stadthäuser und Villen. Die Gemeinde umfasst auch Bildungs- und Wellnesszentren und Attraktionen der Expo City Dubai. Die Gemeinde verfügt über umweltfreundliche Annehmlichkeiten wie See, Naturschutzgebiet und Landwirtschaft.Stadthäuser und V…
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TRANIO
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Wohnanlage New South Square Residence with swimming pools, a wellness center and a co-working space, Dubai South, Dubai, UAE
Wohnanlage New South Square Residence with swimming pools, a wellness center and a co-working space, Dubai South, Dubai, UAE
Wohnanlage New South Square Residence with swimming pools, a wellness center and a co-working space, Dubai South, Dubai, UAE
Wohnanlage New South Square Residence with swimming pools, a wellness center and a co-working space, Dubai South, Dubai, UAE
Wohnanlage New South Square Residence with swimming pools, a wellness center and a co-working space, Dubai South, Dubai, UAE
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$491,636
South Square ist die einzigartige Wohnanlage, die reale Ausführungsform von Harmonie, Komfort und modernen Lebensstil. Das Projekt wird für diejenigen geschaffen, die Ruhe schätzen und inmitten der Natur leben wollen. Die Wohnanlage bietet geräumige und elegant gestaltete Apartments mit 1-3 …
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Wohnanlage New complex of furnished apartments Guzel Tower with a swimming pool and a spa, JVT, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of furnished apartments Guzel Tower with a swimming pool and a spa, JVT, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of furnished apartments Guzel Tower with a swimming pool and a spa, JVT, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of furnished apartments Guzel Tower with a swimming pool and a spa, JVT, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of furnished apartments Guzel Tower with a swimming pool and a spa, JVT, Dubai, UAE
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$193,894
Güzel Towers ist ein Projekt im Herzen von Jumeirah Village Triangle in Dubai. Diese einzigartige Wohnanlage umfasst zwei prächtige Hochhäuser. Moderne Architektur mit raffiniertem Design und Harmonie der Natur schaffen den idealen Raum für das Leben, wo Luxus und Komfort zu einem Teil Ihres…
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Wohnanlage New residence Lagoons Nice with a beach, swimming pools and a spa close to the autodrome and Palm Jumeirah, Damac Lagoons, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Lagoons Nice with a beach, swimming pools and a spa close to the autodrome and Palm Jumeirah, Damac Lagoons, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Lagoons Nice with a beach, swimming pools and a spa close to the autodrome and Palm Jumeirah, Damac Lagoons, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Lagoons Nice with a beach, swimming pools and a spa close to the autodrome and Palm Jumeirah, Damac Lagoons, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Lagoons Nice with a beach, swimming pools and a spa close to the autodrome and Palm Jumeirah, Damac Lagoons, Dubai, UAE
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Wohnanlage New residence Lagoons Nice with a beach, swimming pools and a spa close to the autodrome and Palm Jumeirah, Damac Lagoons, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$811,951
Wir bieten möblierte Villen und Stadthäuser mit verschiedenen Layouts.Die französische Residenz ist einer von acht Teilen des großen Komplexes. Hier Freuen Sie sich auf Cafés und Restaurants, einen Strand und eine Lagune, grüne Bereiche und Lounge-Bereiche, ein Outdoor-Kino, Kinderspielplätz…
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Wohnanlage Exclusive beachfront residence One in the prestigious area of Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Wohnanlage Exclusive beachfront residence One in the prestigious area of Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Wohnanlage Exclusive beachfront residence One in the prestigious area of Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Wohnanlage Exclusive beachfront residence One in the prestigious area of Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Wohnanlage Exclusive beachfront residence One in the prestigious area of Palm Jumeirah, Dubai, UAE
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Wohnanlage Exclusive beachfront residence One in the prestigious area of Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$19,22M
Wir bieten Apartments mit großen Terrassen und Panoramablick auf das Meer.Die Residenz verfügt über ein Spa-Center, einen Fitnessraum, ein Kino, drei Swimmingpools, ein Sicherheitssystem, einen Tiefgaragenplatz, einen Jetty, einen Grillbereich und einen Essbereich im Freien, Konferenzräume.A…
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Wohnanlage New complex Floarea Skies with swimming pools, a garden and a mini golf, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex Floarea Skies with swimming pools, a garden and a mini golf, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex Floarea Skies with swimming pools, a garden and a mini golf, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex Floarea Skies with swimming pools, a garden and a mini golf, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex Floarea Skies with swimming pools, a garden and a mini golf, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex Floarea Skies with swimming pools, a garden and a mini golf, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex Floarea Skies with swimming pools, a garden and a mini golf, JVC, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$293,603
Floarea Skies ist ein neues hochwertiges Wohnprojekt im Herzen von Jumeirah Village Circle (JVC), District 10, einer der wahrscheinlichsten und gemütlichsten Gegenden von Dubai. Dieses architektonische Meisterwerk von Mashriq Elite Developments, das Unternehmen mit stellarem Ruf und hohen Qu…
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Wohnanlage Branded residential complex Chelsea Residences with a beach club and marina in Dubai Maritime City, UAE
Wohnanlage Branded residential complex Chelsea Residences with a beach club and marina in Dubai Maritime City, UAE
Wohnanlage Branded residential complex Chelsea Residences with a beach club and marina in Dubai Maritime City, UAE
Wohnanlage Branded residential complex Chelsea Residences with a beach club and marina in Dubai Maritime City, UAE
Wohnanlage Branded residential complex Chelsea Residences with a beach club and marina in Dubai Maritime City, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage Branded residential complex Chelsea Residences with a beach club and marina in Dubai Maritime City, UAE
Wohnanlage Branded residential complex Chelsea Residences with a beach club and marina in Dubai Maritime City, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$761,093
Chelsea Residences ist ein Wohnprojekt, in dem Luxus, Sportgeist und Natur in einen einzigen harmonischen Raum verschmelzen. Sechs beeindruckende Türme, deren architektonisches Bild von der Schönheit der Korallenriffe und der Dynamik der Unterwasserwelt inspiriert ist, verkörpern die Energie…
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Wohnanlage Seahaven Tower — new beachfront residence by Sobha with a marina and beaches in Dubai Harbour
Wohnanlage Seahaven Tower — new beachfront residence by Sobha with a marina and beaches in Dubai Harbour
Wohnanlage Seahaven Tower — new beachfront residence by Sobha with a marina and beaches in Dubai Harbour
Wohnanlage Seahaven Tower — new beachfront residence by Sobha with a marina and beaches in Dubai Harbour
Wohnanlage Seahaven Tower — new beachfront residence by Sobha with a marina and beaches in Dubai Harbour
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Wohnanlage Seahaven Tower — new beachfront residence by Sobha with a marina and beaches in Dubai Harbour
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,63M
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf die Stadt, das Meer und den Kanal.Die Residenz verfügt über einen Infinity-Pool, einen Yachthafen, ein Einkaufszentrum, Strände, Restaurants, einen Fitnessraum, eine Sauna und ein Dampfbad, ein Outdoor-Kino, einen Grillplatz, einen Concierge-Servic…
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Wohnanlage Palm Beach Tower — high-rise residence by Nakheel with direct access to beach near Dubai Marina and Burj Khalifa in Palm Jumeirah, Dubai
Wohnanlage Palm Beach Tower — high-rise residence by Nakheel with direct access to beach near Dubai Marina and Burj Khalifa in Palm Jumeirah, Dubai
Wohnanlage Palm Beach Tower — high-rise residence by Nakheel with direct access to beach near Dubai Marina and Burj Khalifa in Palm Jumeirah, Dubai
Wohnanlage Palm Beach Tower — high-rise residence by Nakheel with direct access to beach near Dubai Marina and Burj Khalifa in Palm Jumeirah, Dubai
Wohnanlage Palm Beach Tower — high-rise residence by Nakheel with direct access to beach near Dubai Marina and Burj Khalifa in Palm Jumeirah, Dubai
Alle anzeigen Wohnanlage Palm Beach Tower — high-rise residence by Nakheel with direct access to beach near Dubai Marina and Burj Khalifa in Palm Jumeirah, Dubai
Wohnanlage Palm Beach Tower — high-rise residence by Nakheel with direct access to beach near Dubai Marina and Burj Khalifa in Palm Jumeirah, Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$16,47M
Wir bieten geräumige neue Apartments und Penthäuser mit Panoramablick.Die Residenz verfügt über einen Fitnessraum, Kinderspielplätze und Sportplätze, ein Yoga-Studio, einen Wellnessbereich, einen Infinity-Pool im Freien, einen privaten Zugang zum Strand, einen Park und eine Promenade, einen …
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Wohnanlage New low-rise residence One by Preston with an infinity pool and lounge areas close to Downtown Dubai, Dubai South, UAE
Wohnanlage New low-rise residence One by Preston with an infinity pool and lounge areas close to Downtown Dubai, Dubai South, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$169,499
Eine von Prestonis ist ein renommierter Komplex, der im Herzen von Dubai South liegt, wo große Geschäftsviertel der neuen Generation gebaut werden. Jede von 56 exklusiven Residenzen im Low-Risiko-Projekt schafft die Atmosphäre der Privatsphäre und sichert nicht nur komfortables Leben, sonder…
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Wohngebäude with premium quality right next to the crystal lagoon
Wohngebäude with premium quality right next to the crystal lagoon
Wohngebäude with premium quality right next to the crystal lagoon
Wohngebäude with premium quality right next to the crystal lagoon
Wohngebäude with premium quality right next to the crystal lagoon
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Wohngebäude with premium quality right next to the crystal lagoon
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$596,391
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 23
Premium Qulaity Apartments mit hoher Endbearbeitung.Das Projekt befindet sich an der kristallklaren Lagune mit Zugang zum Strand.Über die Straße Ras Al Khor Wildlife Sanctuary.5-10 Minuten von Business Bay und Downtown Dubai entfernt.Weltklasse-Annehmlichkeiten für komfortablen Lebensstil.Ve…
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Wohnanlage New complex of apartments with private swimming pool Samana Avenue, Dubailand, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of apartments with private swimming pool Samana Avenue, Dubailand, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of apartments with private swimming pool Samana Avenue, Dubailand, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of apartments with private swimming pool Samana Avenue, Dubailand, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of apartments with private swimming pool Samana Avenue, Dubailand, Dubai, UAE
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Wohnanlage New complex of apartments with private swimming pool Samana Avenue, Dubailand, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$444,323
Samana Avenue ist ein prächtiger 18-stöckiger Wohnkomplex, in dem jede Wohnung die Harmonie des modernen Designs und der fortschrittlichen Technologie verkörpert. Hier finden Sie gemütliche Studios und moderne Apartments mit 1-2 Schlafzimmern, mit einer Fläche von 40 m2. Kulinarische Träume …
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Wohnanlage Modern residence Fern City Walk with well-developed infrastructure close to the places of interest, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Wohnanlage Modern residence Fern City Walk with well-developed infrastructure close to the places of interest, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Wohnanlage Modern residence Fern City Walk with well-developed infrastructure close to the places of interest, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Wohnanlage Modern residence Fern City Walk with well-developed infrastructure close to the places of interest, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Wohnanlage Modern residence Fern City Walk with well-developed infrastructure close to the places of interest, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Alle anzeigen Wohnanlage Modern residence Fern City Walk with well-developed infrastructure close to the places of interest, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Wohnanlage Modern residence Fern City Walk with well-developed infrastructure close to the places of interest, in the prestigious area of Al Wasl, Dubai
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$782,081
Wir bieten geräumige Apartments mit verschiedenen Layouts (Ein-, Zwei- und Dreizimmerwohnungen und 2 exklusive Penthouses).Die Residenz verfügt über einen privaten Landschaftspark und einen Panoramablick auf den Central Park, Tennisplätze und Pools, einen Fitnessraum, ein Spa-Center, einen P…
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Wohnanlage New Vitalia Palm Jumeirah Residences with a swimming pool, a gym and restaurants, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Wohnanlage New Vitalia Palm Jumeirah Residences with a swimming pool, a gym and restaurants, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Wohnanlage New Vitalia Palm Jumeirah Residences with a swimming pool, a gym and restaurants, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Wohnanlage New Vitalia Palm Jumeirah Residences with a swimming pool, a gym and restaurants, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Wohnanlage New Vitalia Palm Jumeirah Residences with a swimming pool, a gym and restaurants, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New Vitalia Palm Jumeirah Residences with a swimming pool, a gym and restaurants, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Wohnanlage New Vitalia Palm Jumeirah Residences with a swimming pool, a gym and restaurants, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,33M
Vitalia in Palm Jumeirah ist ein luxuriöses 9-stöckiges Wohnprojekt, das seinen Bewohnern das Gefühl der ultimativen Ruhe, Ruhe und Komfort geben wird. Der Komplex bietet geräumige, elegante und richtig gestaltete Apartments, in denen jedes Element bis zum letzten Detail durchdacht ist. Apar…
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Wohnanlage New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$256,437
Tauchen Sie mit der Lume Residence in die Welt des Komforts und der Eleganz ein - der 20-stöckige Wohnkomplex in einem der dynamischsten Regionen von Dubai - Jumeirah Village Circle (JVC). Das Projekt kombiniert wertsteigernde Investitionen, ideale Lage und hohen Komfort. Studios und Apartme…
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Wohnanlage Q Gardens Lofts — new residence by AYS with a swimming pool and a cinema in JVC, Dubai
Wohnanlage Q Gardens Lofts — new residence by AYS with a swimming pool and a cinema in JVC, Dubai
Wohnanlage Q Gardens Lofts — new residence by AYS with a swimming pool and a cinema in JVC, Dubai
Wohnanlage Q Gardens Lofts — new residence by AYS with a swimming pool and a cinema in JVC, Dubai
Wohnanlage Q Gardens Lofts — new residence by AYS with a swimming pool and a cinema in JVC, Dubai
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Wohnanlage Q Gardens Lofts — new residence by AYS with a swimming pool and a cinema in JVC, Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,04M
Die Residenz verfügt über einen Dachpool, einen Grillplatz, ein Kino, einen Fitnessraum, einen Spielraum, einen Kinderspielplatz.Fertigstellung - 4. Quartal 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus Geräte (Gaskochfeld, Einbaugeschirr, Kühlschrank/Gefrierfach, Haube)MarmorplattenLED Beleuchtu…
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Wohnanlage New high-rise complex Milan Heights with infinity pools and tennis courts, City of Arabia, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise complex Milan Heights with infinity pools and tennis courts, City of Arabia, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise complex Milan Heights with infinity pools and tennis courts, City of Arabia, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise complex Milan Heights with infinity pools and tennis courts, City of Arabia, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$164,678
Diese einzigartige Enklave bietet eine Sammlung moderner Residenzen und Einrichtungen, ergänzt durch exklusive Annehmlichkeiten, um den Bewohnern ein bemerkenswertes Wohnerlebnis zu bieten, das auf die Bedürfnisse von städtischen Wohnungen zugeschnitten ist. Leichte Silhouetten und markante …
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Wohngebäude Eltiera Heights in Jumeirah Islands
Wohngebäude Eltiera Heights in Jumeirah Islands
Wohngebäude Eltiera Heights in Jumeirah Islands
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$500,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Fläche 69 m²
1 Immobilienobjekt 1
Eltiera Heights ist erste Wohnentwicklung in Jumeirah-Inseln – eine Adresse bekannt für seine ruhige Eleganz und natürliche Umgebung. Mit einer ausgeprägten architektonischen Identität, bringt der Turm flüssiges Design, durchdachte Details und einen Lebensstil in Balance verwurzelt zusammen.…
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Umed properties
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English, Русский, Türkçe
Wohnanlage Apartments in the new residence V1STARA House with swimming pools and a club near Dubai Marina in the Al Furjan area, Dubai
Wohnanlage Apartments in the new residence V1STARA House with swimming pools and a club near Dubai Marina in the Al Furjan area, Dubai
Wohnanlage Apartments in the new residence V1STARA House with swimming pools and a club near Dubai Marina in the Al Furjan area, Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$428,752
V1STARA HAUS ist ein Wohnkomplex, benannt nach Sanskrit Wort "Vistara" (infinite space). Es ist ein modernes Gebäude, das sich auf den Komfort der Familie konzentriert. Boden-zu-Decke Fenster sorgen für natürliches Licht, und die Deckenhöhe ist 3.1 Meter. Auf jeder Etage gibt es 6 bis 11 Woh…
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Wohnanlage New large complex Ghaf Woods (Capria) with swimming pools, restaurants and a forest area, Ghaf Woods, Dubai, UAE
Wohnanlage New large complex Ghaf Woods (Capria) with swimming pools, restaurants and a forest area, Ghaf Woods, Dubai, UAE
Wohnanlage New large complex Ghaf Woods (Capria) with swimming pools, restaurants and a forest area, Ghaf Woods, Dubai, UAE
Wohnanlage New large complex Ghaf Woods (Capria) with swimming pools, restaurants and a forest area, Ghaf Woods, Dubai, UAE
Wohnanlage New large complex Ghaf Woods (Capria) with swimming pools, restaurants and a forest area, Ghaf Woods, Dubai, UAE
Wohnanlage New large complex Ghaf Woods (Capria) with swimming pools, restaurants and a forest area, Ghaf Woods, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$406,278
Ghaf Woods (Capria) von Majid Al Futtaim ist die erste Waldgemeinschaft mit Wohnungen in Dubai und bietet den einzigartigen Lebensstil inmitten der Natur. Das Projekt umfasst 11 Cluster, die durch ein Netzwerk von grünen Pfaden und Parks verbunden sind und den harmonischen Raum für Ruhe und …
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Wohnanlage New residence Ritz Carlton Residences with a swimming pool and a business center near Dubai Mall and Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Ritz Carlton Residences with a swimming pool and a business center near Dubai Mall and Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Ritz Carlton Residences with a swimming pool and a business center near Dubai Mall and Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Ritz Carlton Residences with a swimming pool and a business center near Dubai Mall and Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Ritz Carlton Residences with a swimming pool and a business center near Dubai Mall and Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New residence Ritz Carlton Residences with a swimming pool and a business center near Dubai Mall and Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Ritz Carlton Residences with a swimming pool and a business center near Dubai Mall and Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$8,07M
Das Ritz-Carlton Residences ist der Inbegriff von Luxus und unvergleichlichen Service, kombiniert legendären Service und außergewöhnlichen Komfort. Das Hotel liegt im renommierten Business Bay Bereich, steigen die Residenzen 18 Stockwerke über dem ruhigen Wasser des Dubai Canal und bieten ih…
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Wohnanlage Sunstone
Wohnanlage Sunstone
Wohnanlage Sunstone
Wohnanlage Sunstone
Wohnanlage Sunstone
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Wohnanlage Sunstone
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$735,693
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 33
Sunstone by IMKAN - Eleganz und architektonische Harmonie auf Al Reem Island.Sunstone ist ein exklusiver Wohnkomplex von IMKAN Properties, befindet sich im Küstengebiet des Makers District auf Al Reem Island. Das Projekt wird für diejenigen geschaffen, die modernes Design, natürliche Ästheti…
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Wohnanlage Fiori is a modern residential project
Wohnanlage Fiori is a modern residential project
Wohnanlage Fiori is a modern residential project
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Wohnanlage Fiori is a modern residential project
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Wohnanlage Fiori is a modern residential project
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$286,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Fiori is a modern residential project designed to combine comfort, style, and convenience in an exceptional living environment. Featuring contemporary architecture and thoughtfully planned layouts, Fiori offers a variety of spacious apartments tailored to meet diverse lifestyle needs. The pr…
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Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Wohnanlage Modern residential complex Creek Views 2 near shopping malls, stores and metro station, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Wohnanlage Modern residential complex Creek Views 2 near shopping malls, stores and metro station, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Wohnanlage Modern residential complex Creek Views 2 near shopping malls, stores and metro station, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Wohnanlage Modern residential complex Creek Views 2 near shopping malls, stores and metro station, Al Jaddaf, Dubai, UAE
Wohnanlage Modern residential complex Creek Views 2 near shopping malls, stores and metro station, Al Jaddaf, Dubai, UAE
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$879,363
Der Komplex verfügt über 587 Apartments, darunter 116 Studios, 436 Ein-Zimmer und 35 Zwei-Zimmer-Wohnungen. Alle Apartments sind elegant eingerichtet und modern eingerichtet.Es besteht die Möglichkeit, einen Rabatt von 5-28% zu erhalten.Zahlungsplan: 30/703% - Reservierung7% + 4% DLD + $1408…
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Wohnanlage Golf Town residential complex with golf course, tennis courts and swimming pool, DAMAC Hills, Dubai, UAE
Wohnanlage Golf Town residential complex with golf course, tennis courts and swimming pool, DAMAC Hills, Dubai, UAE
Wohnanlage Golf Town residential complex with golf course, tennis courts and swimming pool, DAMAC Hills, Dubai, UAE
Wohnanlage Golf Town residential complex with golf course, tennis courts and swimming pool, DAMAC Hills, Dubai, UAE
Wohnanlage Golf Town residential complex with golf course, tennis courts and swimming pool, DAMAC Hills, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$170,359
Die Wohnentwicklung mit einem der besten Golfplätze und Einrichtungen für Bewohner.Der International Golf Club ist der erste seiner Art im Nahen Osten, ein spektakulär angelegter 18-Loch-Golfplatz, der von 2016 Olympic Course Architect Gil Hans entworfen wurde. Das exklusive Clubhaus verfügt…
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Wohngebäude SYMPHONY - NEW LEVEL OF LUXURY
Wohngebäude SYMPHONY - NEW LEVEL OF LUXURY
Wohngebäude SYMPHONY - NEW LEVEL OF LUXURY
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$550,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
LUXURY ist nicht übel. Das ist alles. Entworfen von den weltweit renommierten Zaha Hadid Architects, steht The Symphony als seltener Dialog zwischen Form und Gefühl
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Wohnanlage New Sky Views complex of apartments with private swimming pools in the well-developed area of IMPZ (Dubai Production City), Dubai, UAE
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$186,617
Die 21-stöckige Wohnanlage bietet gemütliche Studios und Apartments mit 1-2 Schlafzimmern. Jede Wohnung wird in das letzte Detail gedacht: teilweise Einrichtung, Einbauküchengeräte, "Smart Home" System und Kleiderschränke, um die Atmosphäre von Komfort, Harmonie und Privatsphäre zu schaffen.…
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Wohnanlage Golf Views Residence — new apartments by Samana with private swimming pools and panoramic views in Dubai Sports City
Wohnanlage Golf Views Residence — new apartments by Samana with private swimming pools and panoramic views in Dubai Sports City
Wohnanlage Golf Views Residence — new apartments by Samana with private swimming pools and panoramic views in Dubai Sports City
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Wohnanlage Golf Views Residence — new apartments by Samana with private swimming pools and panoramic views in Dubai Sports City
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$494,124
Wir bieten Apartments mit privaten Pools.Die Residenz verfügt über einen Dachgarten, ein Fitnesscenter, ein Outdoor-Kino, einen Kinderspielplatz, einen Pool, einen Grillplatz, einen Mini-Golfplatz.Fertigstellung - 4. Quartal 2026.Ausstattung und Ausstattung im Haus Küchengeräte (Waschmaschin…
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Wohnanlage New high-rise residence Claydon House with three swimming pools, a lagoon and a promenade, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence Claydon House with three swimming pools, a lagoon and a promenade, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,54M
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf die Stadt und Parkplätze.Die Residenz verfügt über eine 2-Kilimeter lange Lagune und eine angelegte Promenade, Lounge-Bereiche, eine Bibliothek und einen Co-Working-Bereich, einen Parkplatz, drei Swimmingpools, ein Fitnesscenter, einen Kinderspielp…
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Wohnanlage Penthouses in the new waterfront residence Villa del Divos with swimming pools and a beach club, Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage Penthouses in the new waterfront residence Villa del Divos with swimming pools and a beach club, Dubai Islands, Dubai, UAE
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$7,85M
Die exklusive Wohnanlage befindet sich in einer der renommiertesten Standorte von Dubai Island. Das Projekt bietet Ihnen die seltene Gelegenheit, zum Besitzer einer Strandresidenz zu werden, wo wunderbares Design mit Abgeschiedenheit und natürlicher Harmonie kombiniert wird. Villa del DIVOS …
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Wohnanlage New high-rise residence The Edge with swimming pools and a panoramic view close to the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence The Edge with swimming pools and a panoramic view close to the places of interest, Business Bay, Dubai, UAE
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Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$378,746
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf die Stadt.Die Residenz verfügt über einen großen Wohnbereich und Grünflächen, Fitnessstudios, Swimmingpools, einen Basketballplatz, einen Yogabereich, einen Grillplatz, einen Kinderspielplatz.Abschluss - Oktober 2026.Lage und Infrastruktur in der N…
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Wohngebäude Exklusive Wohnungen mit Blick auf den Burj Khalifa in Business Bay
Wohngebäude Exklusive Wohnungen mit Blick auf den Burj Khalifa in Business Bay
Wohngebäude Exklusive Wohnungen mit Blick auf den Burj Khalifa in Business Bay
Wohngebäude Exklusive Wohnungen mit Blick auf den Burj Khalifa in Business Bay
Wohngebäude Exklusive Wohnungen mit Blick auf den Burj Khalifa in Business Bay
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Wohngebäude Exklusive Wohnungen mit Blick auf den Burj Khalifa in Business Bay
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$555,374
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 25
Komplex im Stil einer Wasserstadt mit flexiblen Zahlungsplänen in Business Bay, Dubai Business Bay ist ein dynamisches und sich schnell entwickelndes Gewerbe- und Wohnzentrum im Herzen von Dubai. Bekannt für seine elegante, moderne Architektur und seine erstklassige Lage, bietet es eine Misc…
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Wohnanlage Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
Wohnanlage Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
Wohnanlage Urban Oasis by Missoni — residential complex by Dar Al Arkan near the Dubai Water Channel with city views in Business Bay, Dubai
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$3,82M
Die Wohnanlage am Ufer des Dubai-Kanals. Entworfen von einem saudischen Entwickler und der italienischen Designfirma Missoni. Es ist das zweite Gebäude der Welt mit Innenräumen von diesem Designer, der erste ist in Miami.Das Gebäude wird mit Elementen der Mode und Kunst ähnlich dem Wohnungsk…
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Wohnanlage Fully furnished apartments in the heart of Dubai's fastest growing district, DLRC
Wohnanlage Fully furnished apartments in the heart of Dubai's fastest growing district, DLRC
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$163,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Seraph in Dubai Land is an excellent opportunity to purchase a fully furnished apartment in the heart of Dubai's fastest-growing district, DLRC. Each home, designed for modern living, is equipped with high-quality Bosch appliances, stylish interiors, and turnkey finishes—ready to move in or …
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Wohnanlage New Aria Heights Residence with swimming pools and restaurants in the prestigious area of JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Aria Heights Residence with swimming pools and restaurants in the prestigious area of JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Aria Heights Residence with swimming pools and restaurants in the prestigious area of JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Aria Heights Residence with swimming pools and restaurants in the prestigious area of JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Aria Heights Residence with swimming pools and restaurants in the prestigious area of JVC, Dubai, UAE
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$373,745
Aria Heights by Seven Tides ist ein moderner 16-stöckiger Turm im Herzen eines der beliebtesten Gegenden in Dubai - JVC (Jumeirah Village Circle). Das Projekt umfasst 169 luxuriöse Residenzen mit variablen Layouts, von gemütlichen Studios bis zu geräumigen Drei-Zimmer-Wohnungen. Jede Wohnung…
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Wohnanlage New complex of luxury villas Fairway Villas with a golf course and restaurants, Emaar South, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of luxury villas Fairway Villas with a golf course and restaurants, Emaar South, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of luxury villas Fairway Villas with a golf course and restaurants, Emaar South, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of luxury villas Fairway Villas with a golf course and restaurants, Emaar South, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of luxury villas Fairway Villas with a golf course and restaurants, Emaar South, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of luxury villas Fairway Villas with a golf course and restaurants, Emaar South, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of luxury villas Fairway Villas with a golf course and restaurants, Emaar South, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$954,338
Die Residenz verfügt über einen Pool, einen Golfplatz, ein Spa-Center, einen Yoga-Bereich, einen Kinderspielplatz, einen Club, einen Park, Restaurants und Cafés.Abschluss - 3. Quartal 2026.Lage und Infrastruktur in der Nähe Flughafen - 5 AutominutenDowntown Dubai - 35 MinutenExpo 2020 - 15 Minuten
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Wohnanlage New beachfront Rixos Beach Residences — Phase 2 with swimming pools, Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage New beachfront Rixos Beach Residences — Phase 2 with swimming pools, Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage New beachfront Rixos Beach Residences — Phase 2 with swimming pools, Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage New beachfront Rixos Beach Residences — Phase 2 with swimming pools, Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage New beachfront Rixos Beach Residences — Phase 2 with swimming pools, Dubai Islands, Dubai, UAE
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Wohnanlage New beachfront Rixos Beach Residences — Phase 2 with swimming pools, Dubai Islands, Dubai, UAE
Deira, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,33M
Wir bieten luxuriöse Apartments mit Panoramablick, Balkonen, Terrassen und Gärten.Einige Apartments verfügen über private Swimmingpools.Die Residenz verfügt über Pools, einen Wellnessbereich, einen Fitnessraum, einen Conciergeservice, einen Kinderspielplatz, ein Café und einen Loungebereich,…
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Villa Own Your Premium Private Villa in Dubai
Villa Own Your Premium Private Villa in Dubai
Villa Own Your Premium Private Villa in Dubai
Villa Own Your Premium Private Villa in Dubai
Villa Own Your Premium Private Villa in Dubai
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Villa Own Your Premium Private Villa in Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$3,70M
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2030
Eigene Ihre Premium Private Villa in Dubai. Premium Community mit allen Annehmlichkeiten für komfortablen Lebensstil. Schöne Infrastruktur und Grünflächen in der Gemeinde. Verfügbar 4,5,6 Schlafzimmer private Stand allein Villen. Auch verfügbar Zinsfreier Zahlungsplan bis Bauabschluss
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Wohnanlage Harbour Lights — luxury high-rise waterfront residence by DAMAC with a private beach and a swimming pool in Dubai Maritime City
Wohnanlage Harbour Lights — luxury high-rise waterfront residence by DAMAC with a private beach and a swimming pool in Dubai Maritime City
Wohnanlage Harbour Lights — luxury high-rise waterfront residence by DAMAC with a private beach and a swimming pool in Dubai Maritime City
Wohnanlage Harbour Lights — luxury high-rise waterfront residence by DAMAC with a private beach and a swimming pool in Dubai Maritime City
Wohnanlage Harbour Lights — luxury high-rise waterfront residence by DAMAC with a private beach and a swimming pool in Dubai Maritime City
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Wohnanlage Harbour Lights — luxury high-rise waterfront residence by DAMAC with a private beach and a swimming pool in Dubai Maritime City
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,81M
Wir bieten geräumige Apartments mit Panoramablick.Die Residenz verfügt über einen privaten Strand, einen Pool, ein Fitnesscenter, ein Yoga- und Pilates-Studio, einen angelegten Garten, ein Café, einen Loungebereich, einen Grillplatz, einen Kinderspielplatz.Abschluss - 2. Quartal 2027.Lage un…
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Wohnanlage Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE
Wohnanlage Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE
Wohnanlage Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE
Wohnanlage Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE
Wohnanlage Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$232,120
In einem der dynamischsten und prestigeträchtigsten Gegenden von Dubai wird eine einzigartige Gelegenheit zum Eigentümer von Wohnimmobilien. Aspirz ist eine echte Ausführungsform eines modernen urbanen Lifestyle-Konzepts, das Wohn-Wohnungen und Büroräume kombiniert, so dass es eine ideale Wa…
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Wohngebäude Luxuswohnungen auf Al Marjan Island mit Zahlungsplan
Wohngebäude Luxuswohnungen auf Al Marjan Island mit Zahlungsplan
Wohngebäude Luxuswohnungen auf Al Marjan Island mit Zahlungsplan
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Wohngebäude Luxuswohnungen auf Al Marjan Island mit Zahlungsplan
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$706,630
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen am Strand mit Zahlungsplan nach Übergabe für 5 Jahre auf Al Marjan Island Diese Wohnungen am Wasser liegen an den unberührten Ufern von Al Marjan Island, dem ikonischen künstlichen Archipel von Ras Al Khaimah, und bieten einen exklusiven Strand-Lifestyle, umgeben von kristallklarem…
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Wohnanlage The Royal Yacht
Wohnanlage The Royal Yacht
Wohnanlage The Royal Yacht
Wohnanlage The Royal Yacht
Wohnanlage The Royal Yacht
Alle anzeigen Wohnanlage The Royal Yacht
Wohnanlage The Royal Yacht
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$476,514
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 7
Die Royal Yacht ist ein modernes Designer-Apartment-Hotel im renommierten Dubai Internet City Bereich.Die Royal Yacht ist ein neues Aparthotel aus der Palladium Prime Real Estate Development, in einem der gefragtesten Unternehmenscluster Dubais, Dubai Internet City.Ausstattung und Infrastruk…
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Wohnanlage New complex of furnished apartments Vega with swimming pools and terraces, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of furnished apartments Vega with swimming pools and terraces, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of furnished apartments Vega with swimming pools and terraces, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of furnished apartments Vega with swimming pools and terraces, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of furnished apartments Vega with swimming pools and terraces, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of furnished apartments Vega with swimming pools and terraces, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of furnished apartments Vega with swimming pools and terraces, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$241,729
Vega von Acube Developments ist die elegante Wohnanlage in Dubai Sports City, inspiriert vom hellsten Stern von Lyra. Das Projekt ist die ideale Kombination aus modernen architektonischen Lösungen und dem Thema Raum, bietet stilvolle Apartments mit Designer-Finish. Jede Unterkunft ist Design…
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Wohnanlage Pelagia: Living with a Sea View on Al Marjan Island.
Wohnanlage Pelagia: Living with a Sea View on Al Marjan Island.
Wohnanlage Pelagia: Living with a Sea View on Al Marjan Island.
Wohnanlage Pelagia: Living with a Sea View on Al Marjan Island.
Wohnanlage Pelagia: Living with a Sea View on Al Marjan Island.
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Wohnanlage Pelagia: Living with a Sea View on Al Marjan Island.
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$626,276
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Pelagia: Leben mit Meerblick auf Al Marjan IslandPelagia ist ein architektonisches Meisterwerk auf Al Marjan Island. Das Gebäude wird ein einzigartiges Design, inspiriert von der faszinierenden Schönheit des Ozeans – kleine Balkone mit fließenden Linien, die die rhythmische Bewegung der Well…
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Wohngebäude DAMAC Chelsea Residences
Wohngebäude DAMAC Chelsea Residences
Wohngebäude DAMAC Chelsea Residences
Wohngebäude DAMAC Chelsea Residences
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$600,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
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PSI Real Estate LLC
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Wohnanlage New complex of furnished apartments Maimoon Gardens with a swimming pool, a waterfall and sports grounds, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of furnished apartments Maimoon Gardens with a swimming pool, a waterfall and sports grounds, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of furnished apartments Maimoon Gardens with a swimming pool, a waterfall and sports grounds, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of furnished apartments Maimoon Gardens with a swimming pool, a waterfall and sports grounds, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of furnished apartments Maimoon Gardens with a swimming pool, a waterfall and sports grounds, JVC, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New complex of furnished apartments Maimoon Gardens with a swimming pool, a waterfall and sports grounds, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of furnished apartments Maimoon Gardens with a swimming pool, a waterfall and sports grounds, JVC, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$406,278
Maimoon Gardens ist ein hochwertiger Wohnkomplex von Fakhruddin Properties in Jumeirah Village Circle (JVC). Das Projekt besteht aus zwei Hochhäusern und bietet Studios und Apartments mit 1-3 Schlafzimmern. Der Komplex konzentriert sich auf diejenigen, die nach komfortablen Unterkünften in e…
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Wohnanlage New residential complex Camden with access to a wide range of services and amenities, Town Square area, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Camden with access to a wide range of services and amenities, Town Square area, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Camden with access to a wide range of services and amenities, Town Square area, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Camden with access to a wide range of services and amenities, Town Square area, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$308,771
Camden ist eine neue Ausführungsform des modernen Wohnens im Herzen des dynamischen Stadtplatzes. Nur wenige Schritte entfernt befindet sich die grüne Weite des Parks, wo man am Morgen den Gesang der Vögel und das Lachen der Kinder hören kann, und an den Abenden - die Lichter der gemütlichen…
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Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Ratenzahlung auf Al Marjan Island
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Ratenzahlung auf Al Marjan Island
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Ratenzahlung auf Al Marjan Island
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Ratenzahlung auf Al Marjan Island
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Ratenzahlung auf Al Marjan Island
Alle anzeigen Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Ratenzahlung auf Al Marjan Island
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$698,547
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 10
Gianfranco Ferré-Wohnungen mit Ratenzahlung auf Al Marjan Island, Ras Al Khaimah Al Marjan Island ist eine atemberaubende künstliche Inselgruppe in Ras Al Khaimah, die sich anmutig in den Arabischen Golf erstreckt und eine erstklassige Mischung aus Freizeit, Luxus und Lifestyle bietet. Die v…
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Wohnanlage PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah
Wohnanlage PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah
Wohnanlage PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah
Wohnanlage PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah
Wohnanlage PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah
Alle anzeigen Wohnanlage PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah
Wohnanlage PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences on Palm Jumeirah
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,12M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
PASSO by Beyond – Ultra Luxury Residences auf Palm Jumeirah:Ein ikonisches neues Wahrzeichen architektonischer Eleganz und Seaside Living.Projekt-HighlightsPASSO by Beyond, entwickelt von Omniyats Ultra-Premium-Marke, definiert das Leben am Strand am West Crescent von Palm Jumeirah neu. Mit …
Immobilienagentur
Grupo WAME Real Estate
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Wohngebäude Wohnungen mit Blick auf die Rennstrecke in Dubai Motor City
Wohngebäude Wohnungen mit Blick auf die Rennstrecke in Dubai Motor City
Wohngebäude Wohnungen mit Blick auf die Rennstrecke in Dubai Motor City
Wohngebäude Wohnungen mit Blick auf die Rennstrecke in Dubai Motor City
Wohngebäude Wohnungen mit Blick auf die Rennstrecke in Dubai Motor City
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Wohngebäude Wohnungen mit Blick auf die Rennstrecke in Dubai Motor City
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$625,806
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 29
Premium-Wohnungen mit Ratenzahlung in Dubai Motor City Dubai Motor City ist ein lebendiger, gemeinschaftsorientierter Stadtteil, der für seinen unverwechselbaren Lebensstil bekannt ist, der auf einzigartige Weise die Tradition des Motorsports mit modernem urbanem Leben verbindet. Die Gemeind…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
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Wohnanlage Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Wohnanlage Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Wohnanlage Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Wohnanlage Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Wohnanlage Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Wohnanlage Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,31M
Die Residenz verfügt über ein 5-Sterne-Hotel, rund um die Uhr Sicherheit und Concierge-Service, einen Parkplatz, einen privaten Strand, Swimmingpools, ein Fitnesscenter, Konferenzräume, ein Spa-Center, ein Restaurant, Gärten.Lage und Infrastruktur in der Nähe Dubai International Airport - 30…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnviertel Luxury residential project Riverside Views Apartments
Wohnviertel Luxury residential project Riverside Views Apartments
Wohnviertel Luxury residential project Riverside Views Apartments
Wohnviertel Luxury residential project Riverside Views Apartments
Wohnviertel Luxury residential project Riverside Views Apartments
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Wohnviertel Luxury residential project Riverside Views Apartments
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$205,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
We present to your attention the luxurious Riverside Views Apartments residential project, located in Dubai with a wide range of amenities.   To keep you healthy and active, Riverside Views Apartments offer unique amenities such as the Opal Chess Haven, exercise stations, a climbing wa…
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Wohngebäude Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay
Wohngebäude Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay
Wohngebäude Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay
Wohngebäude Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay
Wohngebäude Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay
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Wohngebäude Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$618,878
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 100
Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay mit flexiblem Zahlungsplan Die DWTN Residences liegen strategisch günstig im goldenen Dreieck zwischen der Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai und Business Bay. Dieses architektonische Wunderwerk bietet einen atemberaubenden …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
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Wohnanlage New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai
Wohnanlage New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai
Wohnanlage New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai
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Wohnanlage New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai
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Wohnanlage New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$493,910
Skyvue Solair ist die einzigartige Ausführungsform von Eleganz und Luxus in einem der renommiertesten Gegend von Dubai - Sobha Hartland II. Das architektonische Meisterwerk, das moderne Stil und die durchdachte Planung kombiniert, bietet seinen Bewohnern nicht nur den höchsten Komfort, sonde…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Wohnanlage Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Wohnanlage Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Wohnanlage Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Wohnanlage Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
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Wohnanlage Pagani Tower — residential complex by Dar Al Arkan with unique design and views of Dubai Water Canal and Burj Khalifa in Business Bay, Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,84M
Das Projekt ist ein Wohngebäude im Zentrum von Dubai, entworfen von Horacio Pagani.Der Wohnkomplex ist in Form eines einzigartigen Turms mit einem ungewöhnlichen Design: Wickelkurven und eine Glaskugel auf dem Gebäude.Die günstige Lage des Gebäudes bietet den besten Panoramablick auf Dubai. …
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Wohnungen mit Blick auf die Rennstrecke in Dubai Motor City
Wohngebäude Wohnungen mit Blick auf die Rennstrecke in Dubai Motor City
Wohngebäude Wohnungen mit Blick auf die Rennstrecke in Dubai Motor City
Wohngebäude Wohnungen mit Blick auf die Rennstrecke in Dubai Motor City
Wohngebäude Wohnungen mit Blick auf die Rennstrecke in Dubai Motor City
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Wohngebäude Wohnungen mit Blick auf die Rennstrecke in Dubai Motor City
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$446,839
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 29
Premium-Wohnungen mit Ratenzahlung in Dubai Motor City Dubai Motor City ist ein lebendiger, gemeinschaftsorientierter Stadtteil, der für seinen unverwechselbaren Lebensstil bekannt ist, der auf einzigartige Weise die Tradition des Motorsports mit modernem urbanem Leben verbindet. Die Gemeind…
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage New residence Water Way with swimming pools and parks close to Downtown Dubai, Meydan, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Water Way with swimming pools and parks close to Downtown Dubai, Meydan, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Water Way with swimming pools and parks close to Downtown Dubai, Meydan, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Water Way with swimming pools and parks close to Downtown Dubai, Meydan, Dubai, UAE
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Wohnanlage New residence Water Way with swimming pools and parks close to Downtown Dubai, Meydan, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$602,636
Wir bieten qualitativ hochwertige Apartments mit malerischen Blick auf die Stadt, Dubai Creek, Burj Khalifa, den Kanal und die Lagune.Die Residenz verfügt über einen Fitnessraum, Pools, Sportplätze, Parks und Lounge-Bereiche.Abschluss - 4. Quartal 2026.Ausstattung und Ausstattung im Haus Küc…
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TRANIO
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Wohnanlage High rental income. ROI 8-12%
Wohnanlage High rental income. ROI 8-12%
Wohnanlage High rental income. ROI 8-12%
Wohnanlage High rental income. ROI 8-12%
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Wohnanlage High rental income. ROI 8-12%
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$210,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Pearl House 4 in JVC ist die neueste Wohnanlage von Imtiaz Developments und bietet eine Premium-Sammlung von Wohnungen in Dubai. Diese exquisite Entwicklung verfügt über ein elegantes und modernes Design, das die Ästhetik nahtlos mit Funktionalität verbindet. Es verfügt über eine beeindrucke…
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Wohnanlage New residence Peace Lagoons with swimming pools, a water park and a spa center, Al Wadi, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Peace Lagoons with swimming pools, a water park and a spa center, Al Wadi, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Peace Lagoons with swimming pools, a water park and a spa center, Al Wadi, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Peace Lagoons with swimming pools, a water park and a spa center, Al Wadi, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Peace Lagoons with swimming pools, a water park and a spa center, Al Wadi, Dubai, UAE
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Wohnanlage New residence Peace Lagoons with swimming pools, a water park and a spa center, Al Wadi, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$210,216
Das Projekt Peace Lagoons ist eine luxuriöse Wohnanlage mit Studios und Apartments mit 1-2 Schlafzimmern. Der Komplex befindet sich unter einer Fülle von grünen Räumen und schimmernden Lagunen, und ist eine ruhige Oase von der Hektik der Stadt entfernt. Die Bewohner haben Zugang zu einer Vie…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Apartments in the new Ivory residence with swimming pools and a mini golf course in the Al Jaddaf area, Dubai
Wohnanlage Apartments in the new Ivory residence with swimming pools and a mini golf course in the Al Jaddaf area, Dubai
Wohnanlage Apartments in the new Ivory residence with swimming pools and a mini golf course in the Al Jaddaf area, Dubai
Wohnanlage Apartments in the new Ivory residence with swimming pools and a mini golf course in the Al Jaddaf area, Dubai
Wohnanlage Apartments in the new Ivory residence with swimming pools and a mini golf course in the Al Jaddaf area, Dubai
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$782,084
Ivory ist eine 25-stöckige Wohnanlage, einschließlich 331 Wohnungen: Studios und Wohnungen mit 1-2 Schlafzimmern. Das Innendesign kombiniert hochwertige architektonische Entscheidungen und natürliche Materialien und schafft das ideale Gleichgewicht zwischen Eleganz und Gemütlichkeit. Große F…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Azizi Vista — low-rise residence by Azizi in the heart of the prestigious residential area of Dubai Studio City
Wohnanlage Azizi Vista — low-rise residence by Azizi in the heart of the prestigious residential area of Dubai Studio City
Wohnanlage Azizi Vista — low-rise residence by Azizi in the heart of the prestigious residential area of Dubai Studio City
Wohnanlage Azizi Vista — low-rise residence by Azizi in the heart of the prestigious residential area of Dubai Studio City
Wohnanlage Azizi Vista — low-rise residence by Azizi in the heart of the prestigious residential area of Dubai Studio City
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Wohnanlage Azizi Vista — low-rise residence by Azizi in the heart of the prestigious residential area of Dubai Studio City
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$408,429
Die Residenz verfügt über Pools für Kinder und Erwachsene, einen Kinderspielplatz, einen Grillplatz und einen Yogabereich, einen angelegten Garten.Abschluss - September, 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus Der Preis beinhaltet eine eingebaute Küche, Haushaltsgeräte, alle Sanitär und Arm…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Island
Wohnanlage Island
Wohnanlage Island
Wohnanlage Island
Wohnanlage Island
Alle anzeigen Wohnanlage Island
Wohnanlage Island
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
von
$301,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Fläche 48–1 035 m²
6 Immobilienobjekte 6
Das Ultra-Luxury-Projekt befindet sich auf einer Insel natürlichen Ursprungs, gewaschen durch die Gewässer des Arabischen Golfs. Es bietet eine Vielzahl von Landschaften, von weißen Sandstränden bis zu Reserven von dichten Mangobäumen, die Heimat von Gazellen, Flamingos, seltene Arten von Sc…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
47.5
301,500
Wohnung 2 zimmer
51.3
383,000
Villa
447.9 – 1 035.0
2,89M – 6,36M
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Wohnanlage EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Wohnanlage EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Wohnanlage EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Wohnanlage EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
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Wohnanlage EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
von
$311,965
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
EVERGR1N HAUS by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai.Projektübersicht:EVERGR1N HAUS by Object 1 renoviert modernes, nachhaltiges Leben in Dubai.Im Herzen von Jumeirah Garden City gelegen, bietet diese Boutique 8-story-Entwicklung 219 Residenzen – von eleganten Studio…
Immobilienagentur
Grupo WAME Real Estate
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Wohnanlage New high-rise residence Oceanz with a swimming pool, a spa center and a business center, Maritime City, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence Oceanz with a swimming pool, a spa center and a business center, Maritime City, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence Oceanz with a swimming pool, a spa center and a business center, Maritime City, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence Oceanz with a swimming pool, a spa center and a business center, Maritime City, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence Oceanz with a swimming pool, a spa center and a business center, Maritime City, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New high-rise residence Oceanz with a swimming pool, a spa center and a business center, Maritime City, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence Oceanz with a swimming pool, a spa center and a business center, Maritime City, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$736,690
Wir bieten möblierte Apartments mit Panoramablick auf das Meer.Die Residenz verfügt über ein Café, eine Bibliothek, ein Businesscenter, ein Kino, einen Infinity-Pool, einen Fitnessraum, einen Grillplatz, einen Jacuzzi, einen Kinderspielplatz, einen Basketballplatz und einen Jogging-Track, ei…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New high-rise residence Damac Casa with swimming pools and gardens, Dubai Media city, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence Damac Casa with swimming pools and gardens, Dubai Media city, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence Damac Casa with swimming pools and gardens, Dubai Media city, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence Damac Casa with swimming pools and gardens, Dubai Media city, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence Damac Casa with swimming pools and gardens, Dubai Media city, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence Damac Casa with swimming pools and gardens, Dubai Media city, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$821,494
Die Residenz verfügt über Sportplätze und Loungebereiche, einen Kinderspielplatz, Pools, angelegte Gärten.Abschluss - 2028.Lage und Infrastruktur in der Nähe Burj Khalifa - 20 MinutenDubai Marina - 10 MinutenDubai International Airport - 30 MinutenWasserpark - 15 MinutenBusiness Bay - 20-25 …
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Quattro Del Mar
Wohngebäude Quattro Del Mar
Wohngebäude Quattro Del Mar
Wohngebäude Quattro Del Mar
Wohngebäude Quattro Del Mar
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Wohngebäude Quattro Del Mar
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
von
$300,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Eine MASTERPIECE der URBAN ARCHITEKTUR UND NATURAL HARMONIEVon den schicken Ein-Zimmer-Wohnungen bis zu den opulenten Drei-Zimmer-Duplex, jede Residenz verkörpert eine Sinfonie der Raffinesse und modernes Wohnen. Hier, Panoramafenster nicht nur die ruhige Lagune rahmen, sondern auch das lebe…
Immobilienagentur
PSI Real Estate LLC
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Wohnanlage New Havelock Residences with swimming pools in the green area of Jebel Ali Village (Discovery Gardens), Dubai, UAE
Wohnanlage New Havelock Residences with swimming pools in the green area of Jebel Ali Village (Discovery Gardens), Dubai, UAE
Wohnanlage New Havelock Residences with swimming pools in the green area of Jebel Ali Village (Discovery Gardens), Dubai, UAE
Wohnanlage New Havelock Residences with swimming pools in the green area of Jebel Ali Village (Discovery Gardens), Dubai, UAE
Wohnanlage New Havelock Residences with swimming pools in the green area of Jebel Ali Village (Discovery Gardens), Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New Havelock Residences with swimming pools in the green area of Jebel Ali Village (Discovery Gardens), Dubai, UAE
Wohnanlage New Havelock Residences with swimming pools in the green area of Jebel Ali Village (Discovery Gardens), Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$189,596
Havelock Residences ist ein neues Wohnprojekt, eine Verkörperung des modernen Lebensstils im Herzen eines der am weitesten entwickelten und grünen Gegend von Dubai - Jebel Ali Village (Discovery Gardens). Studios und Apartments mit 1-2 Schlafzimmern stehen zur Verfügung.Innenräume werden ins…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New The S Residence with swimming pools near the golf course and Dubai Marina, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Wohnanlage New The S Residence with swimming pools near the golf course and Dubai Marina, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Wohnanlage New The S Residence with swimming pools near the golf course and Dubai Marina, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Wohnanlage New The S Residence with swimming pools near the golf course and Dubai Marina, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Wohnanlage New The S Residence with swimming pools near the golf course and Dubai Marina, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New The S Residence with swimming pools near the golf course and Dubai Marina, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Wohnanlage New The S Residence with swimming pools near the golf course and Dubai Marina, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$27,09M
Der S Tower ist ein exklusives Wohnprojekt. Das 230 Meter große Gebäude, in einem dynamischen Bereich gelegen, wird bald ein wahres Symbol für Stil und Raffinesse. Geräumige Apartments mit durchdachtem Design und modernem Interieur, voll ausgestattete Fitness-Studios und Pools - alles für Ih…
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TRANIO
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Wohnanlage Prestigious residential complex next to the park in the Dubai Science Park area, Dubai, UAE
Wohnanlage Prestigious residential complex next to the park in the Dubai Science Park area, Dubai, UAE
Wohnanlage Prestigious residential complex next to the park in the Dubai Science Park area, Dubai, UAE
Wohnanlage Prestigious residential complex next to the park in the Dubai Science Park area, Dubai, UAE
Wohnanlage Prestigious residential complex next to the park in the Dubai Science Park area, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage Prestigious residential complex next to the park in the Dubai Science Park area, Dubai, UAE
Wohnanlage Prestigious residential complex next to the park in the Dubai Science Park area, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$235,283
11 Hills Park by TownX ist ein renommierter Wohnkomplex, der Ihren Dubai-Lifestyle in neue Höhen bringt. In einem umweltfreundlichen und grünen Bereich, umgeben von Parks und malerischen Landschaften, schafft das Projekt eine einzigartige Atmosphäre des Komforts im Herzen einer dynamischen S…
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Wohnanlage Prestigious complex of townhouses May close to the city center, Arabian Ranches III, Dubai, UAE
Wohnanlage Prestigious complex of townhouses May close to the city center, Arabian Ranches III, Dubai, UAE
Wohnanlage Prestigious complex of townhouses May close to the city center, Arabian Ranches III, Dubai, UAE
Wohnanlage Prestigious complex of townhouses May close to the city center, Arabian Ranches III, Dubai, UAE
Wohnanlage Prestigious complex of townhouses May close to the city center, Arabian Ranches III, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage Prestigious complex of townhouses May close to the city center, Arabian Ranches III, Dubai, UAE
Wohnanlage Prestigious complex of townhouses May close to the city center, Arabian Ranches III, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$730,811
Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, einen grünen Bereich, Swimmingpools, einen Kinderspielplatz, einen Fitnessraum.Lage und Infrastruktur in der Nähe Stadtzentrum von Dubai - 20 MinutenDubai Marina - 20 MinutenFlughafen - 30 Minuten
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Wohnanlage The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Wohnanlage The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Wohnanlage The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Wohnanlage The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Wohnanlage The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Alle anzeigen Wohnanlage The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Wohnanlage The World’s First Comprehensive Wellness Resort
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
von
$200,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 14
1 Immobilienobjekt 1
Kombinieren Sie luxuriöses Wohnen mit der Harmonie der Natur, das weltweit erste integrative Wellness-Resort, bietet Meerblick-Wohnungen, Dachpools, üppige Gärten und Lagune-Erlebnisse. Willkommen in Ihrem neuen Leben
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Wohnanlage New residential complex Skyrise with a beach, swimming pool and a golf course close to Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Skyrise with a beach, swimming pool and a golf course close to Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Skyrise with a beach, swimming pool and a golf course close to Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Skyrise with a beach, swimming pool and a golf course close to Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Skyrise with a beach, swimming pool and a golf course close to Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex Skyrise with a beach, swimming pool and a golf course close to Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Skyrise with a beach, swimming pool and a golf course close to Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$369,035
Binghatti Skyrise ist ein Wohnkomplex, bietet seinen Bewohnern nur Apartments, aber einen Lebensstil, voller Komfort und Stil. Das Projekt ist von modernen Trends inspiriert und verbindet Eleganz und Raffinesse harmonisch. Geräumige Studios und Apartments mit raumhohen Fenstern sorgen für ei…
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Wohngebäude Exklusive Strand-Wohnungen am Strand von Palm Jumeirah Dubai
Wohngebäude Exklusive Strand-Wohnungen am Strand von Palm Jumeirah Dubai
Wohngebäude Exklusive Strand-Wohnungen am Strand von Palm Jumeirah Dubai
Wohngebäude Exklusive Strand-Wohnungen am Strand von Palm Jumeirah Dubai
Wohngebäude Exklusive Strand-Wohnungen am Strand von Palm Jumeirah Dubai
Alle anzeigen Wohngebäude Exklusive Strand-Wohnungen am Strand von Palm Jumeirah Dubai
Wohngebäude Exklusive Strand-Wohnungen am Strand von Palm Jumeirah Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,22M
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 15
Exklusive Strand-Wohnungen am Strand im Herzen von Palm Jumeirah Palm Jumeirah bietet eine erstklassige Lage am Strand mit unvergleichlichem Zugang zu den beliebtesten Zielen Dubais. Nur wenige Minuten von Dubai Marina, Atlantis The Royal und Downtown Dubai entfernt, genießen die Bewohner ei…
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage Luxury penthouse with a private pool and a panoramic gardens in new Sensia Residence with lounge and co-working spaces, Port Rashid, Dubai
Wohnanlage Luxury penthouse with a private pool and a panoramic gardens in new Sensia Residence with lounge and co-working spaces, Port Rashid, Dubai
Wohnanlage Luxury penthouse with a private pool and a panoramic gardens in new Sensia Residence with lounge and co-working spaces, Port Rashid, Dubai
Wohnanlage Luxury penthouse with a private pool and a panoramic gardens in new Sensia Residence with lounge and co-working spaces, Port Rashid, Dubai
Wohnanlage Luxury penthouse with a private pool and a panoramic gardens in new Sensia Residence with lounge and co-working spaces, Port Rashid, Dubai
Alle anzeigen Wohnanlage Luxury penthouse with a private pool and a panoramic gardens in new Sensia Residence with lounge and co-working spaces, Port Rashid, Dubai
Wohnanlage Luxury penthouse with a private pool and a panoramic gardens in new Sensia Residence with lounge and co-working spaces, Port Rashid, Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$13,54M
Das exklusive SENSIA-Projekt bietet 275 Residenzen, darunter Apartments mit 1-3 Schlafzimmern, Duplexs und das raffinierte Penthouse mit einem privaten Infinity-Pool, einem Panoramagarten und einer geräumigen Terrasse mit einem beeindruckenden Panoramablick auf die Bucht, Yachtclubs und Lich…
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Wohnanlage Residential complex Maya 3 with a swimming pool in the heart of Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Wohnanlage Residential complex Maya 3 with a swimming pool in the heart of Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Wohnanlage Residential complex Maya 3 with a swimming pool in the heart of Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Wohnanlage Residential complex Maya 3 with a swimming pool in the heart of Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Wohnanlage Residential complex Maya 3 with a swimming pool in the heart of Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$439,192
Entdecken Sie Maya 3 - ein neues Wohnprojekt im Herzen von Dubailand, einer der dynamischsten Gebiete von Dubai. Dieser Komplex bietet das ideale Gleichgewicht zwischen Komfort des städtischen Lebens und Abgeschiedenheit inmitten der Natur. Das Gebiet ist berühmt für seine familiäre Atmosphä…
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Wohnanlage New Four Seasons Residence with swimming pools and a wellness center, DIFC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Four Seasons Residence with swimming pools and a wellness center, DIFC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Four Seasons Residence with swimming pools and a wellness center, DIFC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Four Seasons Residence with swimming pools and a wellness center, DIFC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Four Seasons Residence with swimming pools and a wellness center, DIFC, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New Four Seasons Residence with swimming pools and a wellness center, DIFC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Four Seasons Residence with swimming pools and a wellness center, DIFC, Dubai, UAE
Dubai International Financial Centre, Vereinigte Arabische Emirate
von
$6,20M
Four Seasons Private Residences DIFC von H&H Development ist der Luxus im dynamischen Zentrum von Dubai, DIFC Bereich. Das Projekt umfasst exklusive Residenzen und Penthäuser, die den einzigartigen Raum für Leben und Arbeit schaffen. Die Architektur des renommierten britischen Meisters Sir D…
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Wohnanlage New Bay Grove Residences with an access to the beach in the modern and picturesque area of Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage New Bay Grove Residences with an access to the beach in the modern and picturesque area of Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage New Bay Grove Residences with an access to the beach in the modern and picturesque area of Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage New Bay Grove Residences with an access to the beach in the modern and picturesque area of Dubai Islands, Dubai, UAE
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,34M
Bay Grove Residences ist ein einzigartiges Wohnprojekt, wird Ihnen den außergewöhnlichen Lebensstil am Meer bieten. Hier finden alle etwas für sich: von ruhigen Spaziergängen entlang des Wassers bis hin zu aufregenden Wassersportarten. Die eleganten Apartments in vier Wohngebäuden bieten Ihn…
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TRANIO
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Wohngebäude Binghatti Aquarise
Wohngebäude Binghatti Aquarise
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Wohngebäude Binghatti Aquarise
Wohngebäude Binghatti Aquarise
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Wohngebäude Binghatti Aquarise
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$275,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
AN ELIXIR REACHTFür die SKYEine Sinfonie aus Glas und Licht, es spiegelt die wechselnde Palette des Dubai Himmels ständig wechselnd, immer inspirierend. Geboren aus dem visionären Geist von Binghatti, dort verwandelt sich die Architektur und wird Kunst. Eine exklusive Sammlung von Residenzen…
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PSI Real Estate LLC
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Wohnanlage New Aya Residence with swimming pools, co-working spaces and a private beach, Umm Al Quwain, Dubai, UAE
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$301,323
Deyaar präsentiert AYA - die luxuriöse Wohnanlage am Strand in Umm Al Quwain. Drei elegante Türme schaffen das architektonische Meisterwerk und bieten ruhige und inspirierende Atmosphäre.Der Komplex umfasst 442 sorgfältig gestaltete Residenzen, die einen unvergleichlichen Blick auf endlose B…
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Wohngebäude Brabus Island
Wohngebäude Brabus Island
Wohngebäude Brabus Island
Wohngebäude Brabus Island
Wohngebäude Brabus Island
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$800,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 12
Strategisch positioniert in Al Raha Beach, Abu Dhabi; eine renommierte Uferpromenade entlang der Ostküste des Arabischen Golfs. Diese erstklassige Lage garantiert den Bewohnern einen einfachen Zugang zum Stadtzentrum von Abu Dhabi und zu den wichtigsten Verkehrswegen, die nach Dubai führen. …
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PSI Real Estate LLC
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Wohnanlage New complex of villas Chevalia Estate with pools, stables and a clubhouse close to the international airport, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,44M
Stellen Sie sich einen Ort vor, wo die Pracht des Pferdesports den modernen Komfort gegenseitig ergänzen, wo Landschaften analog zu malerischen Bildern sind, und jeden Morgen beginnt mit inspirierenden Blick auf die grünen Felder. Willkommen in Chevalia Estate - das einzigartige Wohnprojekt,…
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Wohnanlage New Oak Yard Residences with a swimming pool, a co-working area and a kids' play area, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Oak Yard Residences with a swimming pool, a co-working area and a kids' play area, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Oak Yard Residences with a swimming pool, a co-working area and a kids' play area, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Oak Yard Residences with a swimming pool, a co-working area and a kids' play area, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Oak Yard Residences with a swimming pool, a co-working area and a kids' play area, JVC, Dubai, UAE
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$377,968
Oak Yard Residences von One Yard ist der einzigartige Wohnkomplex, in dem Natur und Technologien zusammenkommen und den Raum für komfortables und harmonisches Leben schaffen. Die Projektarchitektur ist von der natürlichen Umgebung inspiriert: Naturmaterialien sind udes in Fassaden und Innenr…
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Wohnanlage Al Haseen Residences 6
Wohnanlage Al Haseen Residences 6
Wohnanlage Al Haseen Residences 6
Wohnanlage Al Haseen Residences 6
Wohnanlage Al Haseen Residences 6
Wohnanlage Al Haseen Residences 6
Wohnanlage Al Haseen Residences 6
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$181,770
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 9
Al Haseen Residenzen 6 - komfortables urbanes Leben, funktionale Architektur und entwickelte Infrastruktur von Dugasta Properties.Al Haseen Residences 6 ist eine neue moderne Wohnanlage von Dugasta Properties, die sich in der strategisch wichtigen Gegend von Dubai Industrial City befindet, n…
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DDA Real Estate
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Wohnviertel Premium real estate
Wohnviertel Premium real estate
Wohnviertel Premium real estate
Wohnviertel Premium real estate
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Wohnviertel Premium real estate
Ghantout, Vereinigte Arabische Emirate
von
$465,753
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana is a new exclusive residential complex to be built in Abu Dhabi. Leading developer Ohana Development is implementing this project in collaboration with the world-renowned luxury jewelry brand Jacob & Co. The complex features an impressive collection of …
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Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Wohnanlage New residential complex Rove Dubai Marina with swimming pools, lounge and co-working areas in the heart of Dubai Marina, Dubai, UAE
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,12M
Rove Dubai Marina by IRTH Group ist das einzigartige Projekt, das die Kombination aus raffiniertem Stil und Komfort des Küstenlebens verkörpert. Es wurde in Zusammenarbeit mit der berühmten Marke Rove Hotels entworfen und bietet nicht nur Unterkunft, sondern den gehobenen Lebensstil im Herze…
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Wohnanlage Premium Apartments am Wasser
Wohnanlage Premium Apartments am Wasser
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Wohnanlage Premium Apartments am Wasser
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
von
$328,767
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Premium-Apartments am Meer mit Zugang zum Strand. Hochwertige Oberflächen, Einbauschränke, ausgestattete Küche und Badezimmer. Es gibt mehr als 35 Annehmlichkeiten für einen komfortablen Aufenthalt der Bewohner. Ein Infinity-Pool auf dem Dach des Gebäudes, ein Pool für Kinder, ein voll ausge…
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Umed properties
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Wohnanlage New residential complex Damac Riverside Views with floating restaurant and spa, Dubailand, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Damac Riverside Views with floating restaurant and spa, Dubailand, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Damac Riverside Views with floating restaurant and spa, Dubailand, Dubai, UAE
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$478,325
Damac Riverside Views ist die einzigartige Wohnanlage im dynamischen Herzen von Dubai, die natürliche Harmonie mit urbanem Luxus kombiniert. Das Projekt bietet Unterkunft inmitten von malerischen Wassergebieten, schwimmenden Restaurants und grünen Farmen, wodurch die Atmosphäre der Gelassenh…
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Wohnanlage New complex of townhouses Riverside with a spa center, event areas and a kids' adventure park, Damac Hills, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of townhouses Riverside with a spa center, event areas and a kids' adventure park, Damac Hills, Dubai, UAE
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
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$1,09M
Riverside von DAMAC Eigenschaften sind einzigartig gestaltete Stadthäuser, die vom Luxus der berühmten Metropolen inspiriert sind. Genießen Sie sorgloses Wohnen in den luxuriösen Riverside Residences von DAMAC Properties in Dubai Investments Park. Dieses Projekt verfügt über 1.900 Stadthäuse…
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Wohnanlage FIVE LUX — high-rise residence by FIVE Holding with a hotel, restaurants and swimming pools on the first sea line in JBR, Dubai
Wohnanlage FIVE LUX — high-rise residence by FIVE Holding with a hotel, restaurants and swimming pools on the first sea line in JBR, Dubai
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,38M
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer.Die Residenz verfügt über Restaurants und Bars, Swimmingpools und einen Wellnessbereich, einen Fitnessraum, Tennisplätze, ein Hotel, einen privaten Strand, Concierge-Service.Abschluss - September 2023.Vorteile Garantiertes Einkommen von 7 …
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Wohnanlage New Ellington Cove Residence with a direct access to the beach, a yacht club and a spa, Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage New Ellington Cove Residence with a direct access to the beach, a yacht club and a spa, Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage New Ellington Cove Residence with a direct access to the beach, a yacht club and a spa, Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage New Ellington Cove Residence with a direct access to the beach, a yacht club and a spa, Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage New Ellington Cove Residence with a direct access to the beach, a yacht club and a spa, Dubai Islands, Dubai, UAE
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,13M
Ellington Cove von Ellington ist der einzigartige Wohnkomplex, der Luxus und Gelassenheit vereint und seinen Bewohnern den außergewöhnlichen Lebensstil am Meer bietet. Das Projekt umfasst Studios, Apartments und Penthäuser mit hochwertigem Finishing und modernem Design, die maximalen Komfort…
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Wohnanlage New complex of villas Nineteen Riviera Lagoon with swimming pools and underground garages, Nad Al Sheba, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of villas Nineteen Riviera Lagoon with swimming pools and underground garages, Nad Al Sheba, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of villas Nineteen Riviera Lagoon with swimming pools and underground garages, Nad Al Sheba, Dubai, UAE
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Wohnanlage New complex of villas Nineteen Riviera Lagoon with swimming pools and underground garages, Nad Al Sheba, Dubai, UAE
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$9,59M
Nineteen Riviera Lagoon ist ein einzigartiges Wohnprojekt, Luxus-Cluster von Villen, im Herzen eines der renommiertesten Gegenden der Stadt. Stellen Sie sich den idealen Ort vor, wo Luxus Ruhe trifft und Komfort Eleganz trifft. Jede Villa ist mit besonderer Raffinesse und Bezug auf Details e…
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Wohnanlage Exquisite residential complex Ghost by Binghatti with modern infrastructure in the area of ​​Al Jaddaf, Dubai, UAE
Wohnanlage Exquisite residential complex Ghost by Binghatti with modern infrastructure in the area of ​​Al Jaddaf, Dubai, UAE
Wohnanlage Exquisite residential complex Ghost by Binghatti with modern infrastructure in the area of ​​Al Jaddaf, Dubai, UAE
Wohnanlage Exquisite residential complex Ghost by Binghatti with modern infrastructure in the area of ​​Al Jaddaf, Dubai, UAE
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$314,865
Ghost ist ein Wohnkomplex, der architektonische Meisterschaft und funktionales Design verkörpert. Zur Verfügung stehen Studios und Apartments mit 1-2 Schlafzimmern. Jede Residenz verfügt über geräumige Layouts und die Innenräume bieten Eleganz in jeder Ecke Ihres Hauses.Unter den vielen mode…
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Leitfaden für den Kauf von Neubauten in den VAE

Verfahren zur Vererbung von Immobilien und Eigentum in den VAE
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Immobilienmarktanalyse Dubai: Rekordumsätze und Preissteigerungen im Jahr 2024
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So erhalten Sie einen Kredit für Immobilien in Dubai
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Häufig gestellte Fragen zu VAE-Neubauten

Was sind die Vorteile des Erwerbs neuer Wohnungen in den VAE?

Ein guter Ort für Investitionen sind die Vereinigte Arabische Emirate, Neubau hier ist eine sichere Geldanlage. Die wichtigsten Vorteile des Kaufs eines Neubaus in diesem Land sind:
  • Investitionsaussicht.
  • Hohe Rendite: die Vermietung einer Wohnung in Neubauten der VAE bringt bis zu 9,7% pro Jahr.
  • Möglichkeit, ein goldenes Visum für einen Zeitraum von 10 Jahren zu erhalten (bei einer Investition von etwa 545 Tausend Euro).

In welchen Bezirken werden am häufigsten Neubauten gekauft?

Die beliebtesten Wohnkomplexe in den VAE befinden sich in Bezirken von Dubai wie Business Bay, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai Creek. In Abu Dhabi bevorzugen Ausländer Cornish, Yas und Saadiyat.

Was gehört zu den Dokumenten, die für den Kauf eines Hauses in den VAE erforderlich sind?

Um neue Gebäude in den VAE zu kaufen, muss der potenzielle Käufer einen Reisepass mit einem Visum, eine aktuelle Handynummer, eine E-Mail, eine tatsächliche Adresse in den VAE vorlegen. Im Falle eines Fernkaufs ist eine Vollmacht erforderlich.

Wie viel kostet ein Quadratmeter in neuen Wohnhauskomplexen in den VAE?

Die günstigsten Wohnungen in Neubauten in den VAE vom Entwickler kosten durchschnittlich 5451 Euro pro Quadratmeter.
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