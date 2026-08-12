Leitfaden für den Kauf von Neubauten in den VAE
Häufig gestellte Fragen zu VAE-Neubauten
Was sind die Vorteile des Erwerbs neuer Wohnungen in den VAE?
Ein guter Ort für Investitionen sind die Vereinigte Arabische Emirate, Neubau hier ist eine sichere Geldanlage. Die wichtigsten Vorteile des Kaufs eines Neubaus in diesem Land sind:
- Investitionsaussicht.
- Hohe Rendite: die Vermietung einer Wohnung in Neubauten der VAE bringt bis zu 9,7% pro Jahr.
- Möglichkeit, ein goldenes Visum für einen Zeitraum von 10 Jahren zu erhalten (bei einer Investition von etwa 545 Tausend Euro).
In welchen Bezirken werden am häufigsten Neubauten gekauft?
Die beliebtesten Wohnkomplexe in den VAE befinden sich in Bezirken von Dubai wie Business Bay, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai Creek. In Abu Dhabi bevorzugen Ausländer Cornish, Yas und Saadiyat.
Was gehört zu den Dokumenten, die für den Kauf eines Hauses in den VAE erforderlich sind?
Um neue Gebäude in den VAE zu kaufen, muss der potenzielle Käufer einen Reisepass mit einem Visum, eine aktuelle Handynummer, eine E-Mail, eine tatsächliche Adresse in den VAE vorlegen. Im Falle eines Fernkaufs ist eine Vollmacht erforderlich.
Wie viel kostet ein Quadratmeter in neuen Wohnhauskomplexen in den VAE?
Die günstigsten Wohnungen in Neubauten in den VAE vom Entwickler kosten durchschnittlich 5451 Euro pro Quadratmeter.