Aufenthalt Stamn YUNI

STAMN YUNI befindet sich in der neuen Dubai Innenstadt von Jumeirah Garden City. Eingebettet zwischen dem malerischen Strand Jumeirah und den Wolkenkratzern der Sheikh Zayed Road (E11) befindet sich dieses Projekt direkt vor der Haustür des Museums der Zukunft, der Dubai Mall, der Finanznabe von DIFC und dem World Trade Center. Es ist auch ein einfacher Spaziergang zur Dubai Metro.

Projekt Details

STAAT Yuni ist eine hervorragende Wohnentwicklung in Dubais Jumeirah Garden City, einem schnell wachsenden und beliebten Stadtteil Downtown. STAMN Yuni bietet einen erstklassigen Aussichtspunkt für Berufstätige, nur wenige Minuten von der Spitze des Dubai Finanzviertels und Handelszentren.

Die Residenzen wurden für Dubais „Arbeit hart, spielen harte“ Mentalität entworfen, bieten Komfort, Erschwinglichkeit und erstklassige Annehmlichkeiten. Ob Sie sich im Komfort Ihrer eigenen Residenz entspannen oder sich rund um den atemberaubenden Pool auf dem Dach entspannen, STAMN Yuni priorisiert das Wohlbefinden.

Arbeit von zu Hause, Arbeit von überall

STAAT Yuni ist mit Dubais pulsierenden Jugend konzipiert. Einheiten wurden bewusst geplant, um jeden Quadratfuß zu maximieren, was hilft, die gesamten Wohnungskosten zu senken.

Premium-Studios starten von nur AED 800.000, mit 1-Zimmer-Wohnungen von AED 1 Million. Insgesamt stehen 33 Studio-Einheiten zur Verfügung, mit 55 Einbett- und Einbett-+Studieneinheiten. Die Residenzen werden auch von zwei dedizierten Parkplätzen und einer Lobby und einem Empfangsbereich im Erdgeschoss serviert.

Zur Ausstattung gehören ein Pool auf dem Dach, ein Kinderpool, ein moderner Fitnessraum, ein Yoga- und Meditationsraum, ein Barbecue und Restaurants sowie eine Vielzahl von Lounge- und Relaxzonen.

Angesichts der engen Nähe zu den beliebten Geschäftsvierteln und des einfachen Zugangs zu den Verkehrswegen stellt STAMN Yuni eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit zu erzielbaren Preisen dar. Investoren profitieren von soliden Mieterträgen - mehr als 1 Million Menschen arbeiten in den nahe gelegenen Umgebungen und bieten nie endende Nachfrage nach Unterkunft. Wichtig ist, dass sich Jumeirah Garden City rasant entwickelt, was bedeutet, dass die umliegende Gemeinschaft brandneu ist und sich ständig weiterentwickelt.

STAAT Yuni ist eine der ersten Möglichkeiten, um dieses neue außergewöhnliche Investitionsviertel zu erschließen, mit Investoren erwartet, dass sie von einem starken Kapitalaufwertungspotenzial profitieren.

Projektstandort

Das Gebiet ist zwischen High-End-Wohnungen wie Jumeirah und Za’abeel und direkt gegenüber den Geschäftszentren Trade Centre, Dubai International Financial Center (DIFC) und Business Bay.

STAAT Yuni ist nur wenige Gehminuten von der U-Bahn von Dubai und für diejenigen, die mit dem Auto fahren, konvergieren die Straßen des Viertels leicht auf die Sheikh Zayed Road (E11), sodass Sie bequem zu allen Verbindungspunkten von Dubai gelangen können.

Die Residenzen sind auch nur wenige Gehminuten von den nächsten Stränden in Jumeirah und weniger als 10-minütige Fahrt zu touristischen Sehenswürdigkeiten wie dem Burj Khalifa, Dubai Frame, Dubai Mall und Museum of the Future entfernt.