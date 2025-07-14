Wohnkomplex The Royal Yacht

Die Royal Yacht ist ein modernes Designer-Apartment-Hotel im renommierten Dubai Internet City Bereich.
Die Royal Yacht ist ein neues Aparthotel aus der Palladium Prime Real Estate Development, in einem der gefragtesten Unternehmenscluster Dubais, Dubai Internet City.
Ausstattung und Infrastruktur:
Die Royal Yacht bietet den Gästen eine komplette Reihe von Einrichtungen für Entspannung, Sport und Kommunikation:
- Fitnessraum mit Panoramaverglasung,
- Außenpool mit Erholungsgebieten und sonnigen Terrassen,
- Cafés und Lounges in der frischen Luft,
Alles, was Sie für einen komfortablen urbanen Lebensstil benötigen.
Lage und Verfügbarkeit
Dubai Internet City ist einer der Top-Technologien und Mediencluster von Dubai und macht das Projekt besonders attraktiv für Geschäftsreisende und Mieter.
In der Nähe sind:
- Dubai Media Stadt,
- Wissenspark,
- Palm Jumeirah,
- Jumeirah Beach,
- Dubai Marina.
Reisezeit:
10-15 Minuten nach Business Bay und Downtown Dubai
20-25 Minuten zum Dubai International Airport.
Die Lage verbindet den Zugang zu Stränden, Geschäftsbereichen und Bildungszentren – ideal für Mieten und Kurzreisen.
Kontaktieren Sie uns, um eine Präsentation von The Royal Yacht zu erhalten, finden Sie die verfügbaren Studios und buchen Sie eine Anlage in einem der stilvollsten Aparthotels in der Nähe von Palm Jumeirah und Media City.