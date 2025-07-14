  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Business Bay
  4. Wohnung in einem Neubau Ratenwohnungen in einem Hochhaus in Dubai Business Bay

Wohnung in einem Neubau Ratenwohnungen in einem Hochhaus in Dubai Business Bay

Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$739,299
;
29
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27860
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai
  • Stadt
    Business Bay
  • Metro
    Business Bay (~ 500 m)

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    100

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Luxuriöse Wohnungen mit Stadtblick in einem Hochhaus in Business Bay Dubai

Die Wohnungen mit 1 bis 4 Schlafzimmern befinden sich im prestigeträchtigsten Projekt in Business Bay, Dubai. Dieser 122-stöckige Turm in hellem Gold verbindet den traditionellen Charme der Emirate mit modernen Annehmlichkeiten.

Die Wohnungen zum Verkauf in Business Bay, Dubai, sind nur 5 Autominuten vom Kanal, 10 Autominuten vom Gesundheitszentrum, Dubai Downtown und der Mall of Dubai, 15 Autominuten von der Dubai Opera und der internationalen Schule, 20 Autominuten von Palm Jumeirah Island und Jumeirah Beach und 25 Autominuten vom Dubai International Flughafen entfernt.

Das Projekt bietet einen einfachen Zugang zu den Sehenswürdigkeiten, Geschäfts- und Unterhaltungszentren in Dubai. Der Turm ist von Dachgärten, Laufstrecken und erstklassigen Fitnesszentren umgeben. Das Projekt verfügt über einen Sicherheits- und Concierge-Service sowie über Parkmöglichkeiten. Darüber hinaus verfügt der Turm über ein SPA, eine Sauna, Yoga- und Meditationsbereiche und andere Sportanlagen. Das Projekt verfügt über einen üppigen grünen Regenwald (447 Meter groß). Darüber hinaus beherbergt es den höchsten Infinity-Pool der Welt (431 Meter lang). Darüber hinaus setzt das 439 Meter lange Restaurant neue Maßstäbe in der Esskultur.

Die hochwertigen Materialien, wie die Geräte der Marke Candy, garantieren ein komfortables Wohnumfeld. Die Penthäuser sind im arabischen, chinesischen, griechischen und französischen Stil gestaltet.

Die 1-stöckigen Wohnungen verfügen über eine offene Küche, Ess- und Wohnbereiche. Sie verfügen über ein eigenes Bad sowie ein Badezimmer und eine Waschküche. Die Wohnungen mit 3 und 4 Schlafzimmern verfügen über ein Dienstmädchenzimmer.

Die zweistöckigen Wohnungen verfügen über eine Küche, ein Wohnzimmer, Schlafzimmer, ein Dienstmädchenzimmer, eine Waschküche, einen Jacuzzi und einen Schwimmbad. Im Obergeschoss befinden sich die Schlafzimmer, das Badezimmer, das Wohnzimmer und der Arbeitsbereich.

Dieses prestigeträchtige Projekt ist nach dem Burj Khalifa der zweithöchste Turm der Welt. Seine Glasgeländer ermöglichen einen erstklassigen Lebensstil. Rufen Sie uns an, um von den Vorteilen zu profitieren, die es bietet.


DXB-00114

Standort auf der Karte

Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Azizi David – Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek🌟 Azizi David – Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek Studios, 1 & 2-Bedroom Apartments, and Luxury Penthouses Handover: December 2027 📌 Project Overview Azizi David is the newest residential masterpiece by Azizi Developments, located in the vibrant Al Jaddaf (Culture Village) area, right on the Dubai Creek waterfront. Combining modern architecture, luxury amenities, and a strategic location, it’s designed for both refined living and high-return investment. 📐 Unit Types, Sizes & Prices Unit Type Size (approx.) Starting Price (AED) Studio 30 m² / 326 ft² from AED 764,000 1 Bedroom Apartment 60 m² / 643 ft² from AED 1.246M 2 Bedroom Apartment 78 m² / 838 ft² from AED 1.606M 3 BR Penthouse 262 m² / 2,819 ft² from AED 9.185M 4 BR Penthouse 323 m² / 3,475 ft² from AED 11.474M 💰 Payment Plan 70/30 Flexible Plan 10% on booking 60% during construction 30% on handover Completion / Handover: December 2027 🏙️ Key Features & Amenities Stylish studios to luxury penthouses with modern interiors Retail promenade with shops & cafés at your doorstep Resort-style infinity pool & state-of-the-art gym Private cinema, kids’ play area, multi-purpose hall 24/7 security, concierge, and dedicated parking Breathtaking Creek, skyline, and community views 📍 Location Highlights Situated in Al Jaddaf, Dubai Creek waterfront 5–10 minutes to Downtown Dubai & Business Bay Quick access to Al Khail Road & Sheikh Zayed Road Near Creek Metro Station Close to Palazzo Versace Hotel, Mohammed bin Rashid Library, and Jameel Arts Centre 🎯 Why Invest in Azizi David? Prime waterfront & cultural hub location Flexible payment plan with trusted developer Attractive entry prices starting at AED 764K Excellent for both residents & investors – high rental yield and capital appreciation potential
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$209,498
Wohnanlage Manta Bay
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$328,767
Wohnanlage Residential complex Dezire with a swimming pool and green areas, Dubai Industrial City, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$280,505
Wohngebäude Sky Residences at Expo City
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$540,317
Wohnanlage Spacious waterfront townhouses in the new Shoaq Residence with a direct access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$5,15M
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Ratenwohnungen in einem Hochhaus in Dubai Business Bay
Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$739,299
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Six Senses Residences
Wohnanlage Six Senses Residences
Wohnanlage Six Senses Residences
Wohnanlage Six Senses Residences
Wohnanlage Six Senses Residences
Alle anzeigen Wohnanlage Six Senses Residences
Wohnanlage Six Senses Residences
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,59M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 120
Premium-Apartments im neuen Six Senses Residences-Projekt in Dubai Marina! Die Wohnungen eignen sich perfekt zum Wohnen, Weiterverkaufen und Investieren! Garantierter Kapitalertrag – ab 10 %! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Fertigstellungsdatum: 2028 Ausstattung: …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New Oria Residence with a garden and swimming pools near the canal, Ras Al Khor, Dubai, UAE
Wohnanlage New Oria Residence with a garden and swimming pools near the canal, Ras Al Khor, Dubai, UAE
Wohnanlage New Oria Residence with a garden and swimming pools near the canal, Ras Al Khor, Dubai, UAE
Wohnanlage New Oria Residence with a garden and swimming pools near the canal, Ras Al Khor, Dubai, UAE
Wohnanlage New Oria Residence with a garden and swimming pools near the canal, Ras Al Khor, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New Oria Residence with a garden and swimming pools near the canal, Ras Al Khor, Dubai, UAE
Wohnanlage New Oria Residence with a garden and swimming pools near the canal, Ras Al Khor, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$774,221
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf den Park, den Kanal und die Stadt.Die Residenz verfügt über einen Garten und einen Rasen, einen Swimmingpool, einen Fitnessraum, einen Kinderpool und einen Spielplatz, einen Mehrzweckraum, einen Grillplatz, einen Yogabereich.Abschluss - Juli, 2028.…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Wohnungen mit Zahlungsplan nach Übergabe auf Al Marjan
Wohngebäude Wohnungen mit Zahlungsplan nach Übergabe auf Al Marjan
Wohngebäude Wohnungen mit Zahlungsplan nach Übergabe auf Al Marjan
Wohngebäude Wohnungen mit Zahlungsplan nach Übergabe auf Al Marjan
Wohngebäude Wohnungen mit Zahlungsplan nach Übergabe auf Al Marjan
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Zahlungsplan nach Übergabe auf Al Marjan
Wohngebäude Wohnungen mit Zahlungsplan nach Übergabe auf Al Marjan
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,51M
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 15
Strandwohnungen mit Zahlungsplan nach Übergabe auf Al Marjan Island Al Marjan Island ist eine atemberaubende künstliche Inselgruppe in Ras Al Khaimah, die sich 4,5 Kilometer in den Arabischen Golf erstreckt und über 7 Kilometer weiße Sandstrände und eine 23 Kilometer lange Uferpromenade biet…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Arabische Emirate
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen