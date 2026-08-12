Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in den Vereinigten Arabischen Emiraten

;
Dubai
43
Abu Dhabi
12
Ra’s al-Chaima
3
Schardscha
16
Zeig mehr
505 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 60 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Gewerbefläche 60 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 14
Der Doppel-EDGE-Turm von Select Group bringt eine eklektische urbane Atmosphäre in die Stadt…
$462,794
Eine Anfrage stellen
Büro 183 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 183 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 183 m²
Etagenzahl 18
Hochwertige Büros zum Verkauf in Dubai Motor City Motor City gilt als eines der dynamischste…
$1,37M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 88 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Gewerbefläche 88 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 1
Fläche 88 m²
Sterling ist ein Wohnkomplex von Omniyat Properties. Das Projekt umfasst 2 Luxustürme West H…
$563,694
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Gewerbefläche 142 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Gewerbefläche 142 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 142 m²
Stockwerk 1/48
Geschäftsräume von 142 m2 in SKY LEVEL 1, Jumeirah Village Circle, Dubai – vorgefertigtes Ob…
$872,303
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Geschäft 64 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Geschäft 64 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/14
Gewerbeimmobilien in V1STARA Haus mit ausgezeichneter Lage in Al Furjan! Eine lebendige Geme…
$608,496
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Gewerbefläche 74 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Gewerbefläche 74 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 74 m²
Stockwerk 1/14
Gewerbefläche von 74 m2 auf der G-Etage in VISTA by Vision ist ein Vorzeigeformat im Wohnkom…
$477,341
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Büro 126 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 126 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 126 m²
Stockwerk 12/32
Vollständig möblierte mobile Räume für Gewerbeimmobilien mit Komplettservice in Business Bay…
$1,85M
Eine Anfrage stellen
Büro 56 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 56 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 56 m²
Stockwerk 1/26
Büro 56 m2 im 4. Stock in Binghatti Moonlight - Gewerbefläche in der renommierten Gegend von…
$573,860
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Gewerbefläche 194 m² in Vereinigte Arabische Emirate
Gewerbefläche 194 m²
Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 194 m²
Stockwerk 1/29
Gewerbeimmobilien zum Verkauf in Binghatti Aquarise Komplex!Sie suchen nach dem perfekten Or…
$2,82M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Gewerbefläche 89 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Gewerbefläche 89 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 89 m²
Stockwerk 1/39
Gewerbefläche von 89 m2 auf P2-Ebene in Sky Hills ASTRA ist ein rationales Format für Untern…
$914,928
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Gewerbefläche 58 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Gewerbefläche 58 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 58 m²
Stockwerk 1/34
Gewerbefläche von 58 m2 im Erdgeschoss in der Wohnanlage Mercedes-Benz Places – Binghatti Ci…
$1,26M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Gewerbefläche 105 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Gewerbefläche 105 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 105 m²
Stockwerk 1/38
Gewerbeimmobilien zum Verkauf in der Wohnanlage Timez!Suchen Sie den perfekten Ort für Ihr U…
$1,03M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Gewerbefläche 42 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Gewerbefläche 42 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 42 m²
Stockwerk 1/27
Der perfekte Geschäftsraum für Ihr Geschäft in Barari Heights!Ein ausgezeichnetes Angebot fü…
$374,055
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Gewerbefläche 147 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Gewerbefläche 147 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 147 m²
Stockwerk 1/37
Gewerbefläche von 147 m2 auf der G-Etage in Sky Line ist eine Geschäftsfläche in Dubai Land …
$1,63M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Büro 75 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 75 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/72
Gewerbeimmobilien in Binghatti Circle sind prestigeträchtige Straßen-Retail-Anlagen im Zentr…
$554,474
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Gewerbefläche 142 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Gewerbefläche 142 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 142 m²
Stockwerk 1/11
Gewerbefläche in Chelsea Gardens ist ein funktionelles Format für Unternehmen in Al Satwa, D…
$1,74M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Gewerbefläche 81 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Gewerbefläche 81 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 81 m²
Stockwerk 1/18
Gewerbefläche von 81 m2 in Azizi Wasel ist ein wasserseitiges Format in Dubai Inseln.Der 81 …
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Gewerbefläche 322 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Gewerbefläche 322 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 322 m²
Im Herzen von Business Bay, nur wenige Augenblicke von der Innenstadt von Dubai entfernt, ve…
$6,25M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 57 m² in Vereinigte Arabische Emirate
Gewerbefläche 57 m²
Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 6/5
Strandhotelzimmer mit garantierten Mieteinnahmen auf den World Islands in Dubai Die World Is…
$829,020
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 60 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Gewerbefläche 60 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/20
Verpassen Sie nicht die Chance, Ihre Geschäftsideen heute umzusetzen!Luxusprojekt Equiti Gat…
$525,032
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Gewerbefläche 132 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Gewerbefläche 132 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 132 m²
Stockwerk 1/9
Eine medizinische Einrichtung von 132 m2 in The Murex Clinic ist ein Gewerbeobjekt in Dubai …
$1,74M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Hotel Rooms Blu Hotel & Residences in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Hotel Rooms Blu Hotel & Residences
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 48 m²
Radisson Blu Hotel & Residences: Ein Premium-Hotel und exklusive Residenzen im Zentrum von R…
$340,399
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 109 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Gewerbefläche 109 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 109 m²
Stockwerk 1/21
Gewerbefläche von 109 m2 in Peace Avenue ist ein vielversprechendes Format in Jebel Ali, Dub…
$1,61M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Gewerbefläche 437 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Gewerbefläche 437 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 437 m²
Stockwerk 1/21
Future Residence Commercial Real Estate ist ein Premium-Geschäftsstandort in Meydan Horizon!…
$4,23M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Büro 35 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 35 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/51
Moderne Büros im Projekt Aspirz von Donau!Suchen Sie den perfekten Ort für Ihr Unternehmen? …
$252,694
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Gewerbefläche 186 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Gewerbefläche 186 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 186 m²
Stockwerk 1/56
Gewerbeimmobilie in Luxus Wolkenkratzer Fashionz von Donau, die ein Erdgeschoss, fünfstufige…
$1,75M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Büro 107 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 107 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 107 m²
Stockwerk 12/24
Gewerbeimmobilien in Sol Levante - prestigeträchtige Räumlichkeiten am Meer mit hohem Verkeh…
$827,792
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Büro 265 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 265 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 265 m²
Etagenzahl 15
Investitionsobjekte in Dubai Barsha Heights mit guter Erreichbarkeit Dieses moderne Gewerbeo…
$2,26M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 46 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Gewerbefläche 46 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 46 m²
Stockwerk 1/26
Gewerbefläche von 46 m2 in Celesto Tower 4 ist ein kompaktes Format für Unternehmen in Dubai…
$394,313
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Büro 940 m² in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Büro 940 m²
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 940 m²
Etagenzahl 21
Büros mit Blick auf den ikonischen Burj Khalifa in Business Bay Dubai Dieses ultra-luxuriöse…
$16,41M
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in den Vereinigten Arabischen Emiraten

büros
laden
Realting.com
Gehen