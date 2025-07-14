Wohnquartier Ghaf Woods

Ghaf Woods ist eine luxuriöse Wohnentwicklung, die sich nahtlos in die Natur einfügt und ein einzigartiges Gemeinschaftsleben bietet. Im Herzen von Dubai gelegen, bietet das Projekt elegante, umweltfreundliche Häuser mit geräumigen Innenräumen. Das Kernkonzept von Ghaf Woods ist Nachhaltigkeit, das darauf abzielt, die Lebensqualität seiner Bewohner zu verbessern, indem es ein nachhaltiges Ökosystem mit verschiedenen Grünflächen und Annehmlichkeiten bietet.

Wichtige Highlights:

- Wohnungen: Erhältlich in Konfigurationen von 1 bis 3 Schlafzimmern, mit modernen Oberflächen, die Komfort und modernes Wohnen betonen.

- Design: Jede Unterkunft mit hochwertigen Materialien bietet geräumige Wohn- und Unterhaltungsbereiche, moderne Küchen, elegante Badezimmer und große Wohnzonen, die sich nahtlos mit der umliegenden Natur verbinden. Einige Unterkünfte verfügen über private Terrassen für einen Außenpool.

- Standort: Günstig gelegen mit einfachem Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Geschäftsvierteln von Dubai, einschließlich Palm Jumeirah, Dubai Marina und Dubai International Airport.

- Gemeinschaftsmerkmale: Teil einer größeren nachhaltigen Gemeinschaft, die einen gesunden und aktiven Lebensstil fördert, mit Annehmlichkeiten wie Radwege, Parks und Wellnesszentren.

- Konzept: Mehr als nur eine Residenz – ein Heiligtum, das Umweltverantwortung und modernen Luxus verkörpert.

Zahlungsplan

Anzahlung 10%

Vorauszahlungen 50 %

Auf Handover 40%