Wohnquartier Ghaf Woods

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$410,959
von
$80/m²
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
14
ID: 25993
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.09.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Über den Komplex

Ghaf Woods ist eine luxuriöse Wohnentwicklung, die sich nahtlos in die Natur einfügt und ein einzigartiges Gemeinschaftsleben bietet. Im Herzen von Dubai gelegen, bietet das Projekt elegante, umweltfreundliche Häuser mit geräumigen Innenräumen. Das Kernkonzept von Ghaf Woods ist Nachhaltigkeit, das darauf abzielt, die Lebensqualität seiner Bewohner zu verbessern, indem es ein nachhaltiges Ökosystem mit verschiedenen Grünflächen und Annehmlichkeiten bietet.

Wichtige Highlights:
- Wohnungen: Erhältlich in Konfigurationen von 1 bis 3 Schlafzimmern, mit modernen Oberflächen, die Komfort und modernes Wohnen betonen.
- Design: Jede Unterkunft mit hochwertigen Materialien bietet geräumige Wohn- und Unterhaltungsbereiche, moderne Küchen, elegante Badezimmer und große Wohnzonen, die sich nahtlos mit der umliegenden Natur verbinden. Einige Unterkünfte verfügen über private Terrassen für einen Außenpool.
- Standort: Günstig gelegen mit einfachem Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Geschäftsvierteln von Dubai, einschließlich Palm Jumeirah, Dubai Marina und Dubai International Airport.
- Gemeinschaftsmerkmale: Teil einer größeren nachhaltigen Gemeinschaft, die einen gesunden und aktiven Lebensstil fördert, mit Annehmlichkeiten wie Radwege, Parks und Wellnesszentren.
- Konzept: Mehr als nur eine Residenz – ein Heiligtum, das Umweltverantwortung und modernen Luxus verkörpert.

Zahlungsplan

Anzahlung 10%

Vorauszahlungen 50 %

Auf Handover 40%

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Neueste Nachrichten in Vereinigte Arabische Emirate
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen