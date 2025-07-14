  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Dubai
  4. Wohnkomplex Coralis

Wohnkomplex Coralis

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$531,000
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 33023
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    11

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

Coralis ist ein Boutique-Kanäle direkt am Meer in Meydan mit luxuriösen Residenzen und erstklassiger Wellness-Infrastruktur!

Coralis ist ein neuer luxuriöser Wohnkomplex von Prestige One Developments, der sich an der malerischen Kanalpromenade im renommierten Meydan-Gebiet befindet. Das Projekt kombiniert moderne Architektur, beeindruckende Wasserblicke und gut ausgedachte Resort-Infrastruktur und schafft eine einzigartige Umgebung für ein komfortables und aktives Leben.

Resorteinrichtungen und Wellness-Konzept
Coralis bietet ein Lifestyle Boutique Resort mit Premium-Infrastruktur:

- Infinity Pool für Erwachsene nur mit einer frischen Bar auf der Terrasse,
- entspannende Jacuzzi,
- Tennisplatz für Paddel-Tennis mit einer malerischen Aussicht,
- ein voll ausgestattetes Fitnessstudio,
- ein separates Yoga-Studio,
Paar- und Wellnessräume für Erholung.

Für Familien:
- helles Kinderspielzimmer,
- einen sicheren Kinderpool,
- Promenaden und Küstenterrassen,
Alles ist für einen komfortablen Alltag konzipiert.

Lage und Verkehrszugänglichkeit
Meydan ist eine der dynamischsten Gegenden von Dubai, bekannt für seine Nähe zu Geschäfts- und Erholungszentren.

Coralis Einwohner erhalten schnellen Zugriff auf:
Downtown Dubai und Business Bay
- Restaurants, Supermärkte und Einkaufszentren,
- Parks und Sportanlagen,
- Schlüsselautobahnen, die es Ihnen ermöglichen, sich einfach um die Stadt zu bewegen.

Die Lage macht den Komplex attraktiv für Profis und Familien, die einen Premium-Lifestyle durch das Wasser suchen.

Kontaktieren Sie jetzt, um eine Coralis-Präsentation zu erhalten, erkunden Sie die Layouts und wählen Sie eine Residenz in einem der schönsten Meydan-Projekte von Prestige One Developments.

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Ausbildung
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New residence Marbella with swimming pools, a spa center and a beach, Europe Island, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,46M
Wohnanlage Maison Elysee 2
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$190,110
Wohngebäude Orla by Omniyat Dorchester Collection
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$13,90M
Wohnanlage Spacious premium apartments in a complex with the infrastructure of a five-star hotel, next to the sea, Al Sufouh, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,13M
Wohngebäude Luxuswohnungen in der Nähe des Wynn Casinos auf Al Marjan Island
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,18M
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Coralis
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$531,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohngebäude Vista
Wohngebäude Vista
Wohngebäude Vista
Wohngebäude Vista
Wohngebäude Vista
Alle anzeigen Wohngebäude Vista
Wohngebäude Vista
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$205,479
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 8
Fläche 39 m²
1 Immobilienobjekt 1
Investieren Sie in Immobilien in Dubai: Rekordgewinne und garantierte Sicherheit! - Nicht der Immobiliensteuer und -miete unterliegen; - Immobilien wachsen zu einem Preis von 5-7% pro Jahr; - Zinsfreie Rate für bis zu 3-5 Jahre; - Die besten Einrichtungen zu den besten Preisen; - Starke…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnviertel Grove Uptown Views
Wohnviertel Grove Uptown Views
Wohnviertel Grove Uptown Views
Wohnviertel Grove Uptown Views
Wohnviertel Grove Uptown Views
Alle anzeigen Wohnviertel Grove Uptown Views
Wohnviertel Grove Uptown Views
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
von
$797,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Grove Uptown Views is a residential complex in Saadiyat Grove that boasts a prestigious location surrounded by shops, restaurants, and cultural attractions within a vibrant cultural district.    From studios to two-bedroom apartments, this complex offers the perfect blend of exquisite …
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Sprachen
English, Русский, Українська
Wohnanlage New residence Bellavista with parks and tennis courts close to Palm Jumeirah and Dubai Marina, Damac Hills, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Bellavista with parks and tennis courts close to Palm Jumeirah and Dubai Marina, Damac Hills, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Bellavista with parks and tennis courts close to Palm Jumeirah and Dubai Marina, Damac Hills, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Bellavista with parks and tennis courts close to Palm Jumeirah and Dubai Marina, Damac Hills, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Bellavista with parks and tennis courts close to Palm Jumeirah and Dubai Marina, Damac Hills, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New residence Bellavista with parks and tennis courts close to Palm Jumeirah and Dubai Marina, Damac Hills, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Bellavista with parks and tennis courts close to Palm Jumeirah and Dubai Marina, Damac Hills, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$178,282
Wir bieten geräumige Apartments mit Balkon und Panoramablick auf die Stadt.Die Residenz verfügt über Parks und Rasen, einen Swimmingpool, einen modernen Fitnessraum, eine Sauna und ein Dampfbad, einen großen Parkplatz, Kinderspielplätze, Tennisplätze, eine Schule.Ausstattung und Ausstattung …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Arabische Emirate
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen