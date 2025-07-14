Wohnkomplex Coralis

Coralis ist ein Boutique-Kanäle direkt am Meer in Meydan mit luxuriösen Residenzen und erstklassiger Wellness-Infrastruktur!



Coralis ist ein neuer luxuriöser Wohnkomplex von Prestige One Developments, der sich an der malerischen Kanalpromenade im renommierten Meydan-Gebiet befindet. Das Projekt kombiniert moderne Architektur, beeindruckende Wasserblicke und gut ausgedachte Resort-Infrastruktur und schafft eine einzigartige Umgebung für ein komfortables und aktives Leben.



Resorteinrichtungen und Wellness-Konzept

Coralis bietet ein Lifestyle Boutique Resort mit Premium-Infrastruktur:



- Infinity Pool für Erwachsene nur mit einer frischen Bar auf der Terrasse,

- entspannende Jacuzzi,

- Tennisplatz für Paddel-Tennis mit einer malerischen Aussicht,

- ein voll ausgestattetes Fitnessstudio,

- ein separates Yoga-Studio,

Paar- und Wellnessräume für Erholung.



Für Familien:

- helles Kinderspielzimmer,

- einen sicheren Kinderpool,

- Promenaden und Küstenterrassen,

Alles ist für einen komfortablen Alltag konzipiert.



Lage und Verkehrszugänglichkeit

Meydan ist eine der dynamischsten Gegenden von Dubai, bekannt für seine Nähe zu Geschäfts- und Erholungszentren.



Coralis Einwohner erhalten schnellen Zugriff auf:

Downtown Dubai und Business Bay

- Restaurants, Supermärkte und Einkaufszentren,

- Parks und Sportanlagen,

- Schlüsselautobahnen, die es Ihnen ermöglichen, sich einfach um die Stadt zu bewegen.



Die Lage macht den Komplex attraktiv für Profis und Familien, die einen Premium-Lifestyle durch das Wasser suchen.



Kontaktieren Sie jetzt, um eine Coralis-Präsentation zu erhalten, erkunden Sie die Layouts und wählen Sie eine Residenz in einem der schönsten Meydan-Projekte von Prestige One Developments.