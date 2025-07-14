Wohnkomplex Coralis

Coralis ist ein Boutique-Kanäle direkt am Meer in Meydan mit luxuriösen Residenzen und erstklassiger Wellness-Infrastruktur!
Coralis ist ein neuer luxuriöser Wohnkomplex von Prestige One Developments, der sich an der malerischen Kanalpromenade im renommierten Meydan-Gebiet befindet. Das Projekt kombiniert moderne Architektur, beeindruckende Wasserblicke und gut ausgedachte Resort-Infrastruktur und schafft eine einzigartige Umgebung für ein komfortables und aktives Leben.
Resorteinrichtungen und Wellness-Konzept
Coralis bietet ein Lifestyle Boutique Resort mit Premium-Infrastruktur:
- Infinity Pool für Erwachsene nur mit einer frischen Bar auf der Terrasse,
- entspannende Jacuzzi,
- Tennisplatz für Paddel-Tennis mit einer malerischen Aussicht,
- ein voll ausgestattetes Fitnessstudio,
- ein separates Yoga-Studio,
Paar- und Wellnessräume für Erholung.
Für Familien:
- helles Kinderspielzimmer,
- einen sicheren Kinderpool,
- Promenaden und Küstenterrassen,
Alles ist für einen komfortablen Alltag konzipiert.
Lage und Verkehrszugänglichkeit
Meydan ist eine der dynamischsten Gegenden von Dubai, bekannt für seine Nähe zu Geschäfts- und Erholungszentren.
Coralis Einwohner erhalten schnellen Zugriff auf:
Downtown Dubai und Business Bay
- Restaurants, Supermärkte und Einkaufszentren,
- Parks und Sportanlagen,
- Schlüsselautobahnen, die es Ihnen ermöglichen, sich einfach um die Stadt zu bewegen.
Die Lage macht den Komplex attraktiv für Profis und Familien, die einen Premium-Lifestyle durch das Wasser suchen.
Kontaktieren Sie jetzt, um eine Coralis-Präsentation zu erhalten, erkunden Sie die Layouts und wählen Sie eine Residenz in einem der schönsten Meydan-Projekte von Prestige One Developments.