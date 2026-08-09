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Neubauten in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

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Business Bay
60
Deira
11
Nadd Al Sheba 2
8
Al Marmoom
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Residenz Stamn YUNI
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Residenz Stamn YUNI
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 13
Fläche 57–78 m²
13 Immobilienobjekte 13
STAMN YUNI befindet sich in der neuen Dubai Innenstadt von Jumeirah Garden City. Eingebettet zwischen dem malerischen Strand Jumeirah und den Wolkenkratzern der Sheikh Zayed Road (E11) befindet sich dieses Projekt direkt vor der Haustür des Museums der Zukunft, der Dubai Mall, der Finanznabe…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
57.2 – 78.2
399,172 – 464,391
Bauherr
Stamn
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Bauherr
Stamn
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Wohngebäude Q GARDENS LOFTS
Wohngebäude Q GARDENS LOFTS
Wohngebäude Q GARDENS LOFTS
Wohngebäude Q GARDENS LOFTS
Wohngebäude Q GARDENS LOFTS
Wohngebäude Q GARDENS LOFTS
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$117,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 22
Neuer Start Q-Gardens-Lofts - Von AYS-Entwicklern im Jumeirah Village Circle neben dem FIVE JVC Hotel Gesamteinheiten: 191 B + G + 5P + 17 + R. ✅ Studien  ✅ 1BED + Wäsche oder Studium ✅ 2BED + Wäscherei + Studie ✅ 2BED Duplex + Wäscherei + Studie oder Dienstmädchen / 2 Optionen …
Bauherr
AYS PROPERTY DEVELOPMENT
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Wohngebäude Orla Infinity by Omniyat
Wohngebäude Orla Infinity by Omniyat
Wohngebäude Orla Infinity by Omniyat
Wohngebäude Orla Infinity by Omniyat
Wohngebäude Orla Infinity by Omniyat
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Wohngebäude Orla Infinity by Omniyat
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$24,95M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 13
Seahaven Tower A | Strand | Geräumig | Luxuriös Dubai Harbour, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Beschreibung Startpreis: 83,485959,85 reiben. Zahlungsplan: 80% während des Baus 20% nach Fertigstellung
Immobilienagentur
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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TekceTekce
Wohnanlage New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
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Wohnanlage New complex of villas Montura with swimming pools, a mini golf and stables, Grand Polo Phase 1, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,91M
Willkommen in Montura - das exklusive Wohnprojekt im Herzen von Grand Polo & Resort, wo die Pracht des Pferdeerbes den modernen Lebensstil verleiht. Das Projekt schafft die einzigartige Umgebung, in der Natur, Ästhetik und Komfort ein harmonisches Ganzes machen. Es gibt ein Gefühl von Edelhe…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude VILLA DEL GAVI
Wohngebäude VILLA DEL GAVI
Wohngebäude VILLA DEL GAVI
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Villa del Gavi bietet eine große Auswahl an Häusern, die jedem Lebensstil entsprechen, von schicken Apartments bis zu ultra-luxuriösen Villen am Wasser. Alle Einheiten sind durchdacht entworfen, um Raum, Licht und Ansichten zu optimieren.Private Villen mit direktem Zugang zum StrandAnpassbar…
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Umed properties
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Immobilienagentur
Umed properties
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English, Русский, Türkçe
Wohnanlage Belmont Residences modern residential complex in a quiet and peaceful area with parks and schools, JVT, Dubai, UAE
Wohnanlage Belmont Residences modern residential complex in a quiet and peaceful area with parks and schools, JVT, Dubai, UAE
Wohnanlage Belmont Residences modern residential complex in a quiet and peaceful area with parks and schools, JVT, Dubai, UAE
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Wohnanlage Belmont Residences modern residential complex in a quiet and peaceful area with parks and schools, JVT, Dubai, UAE
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Wohnanlage Belmont Residences modern residential complex in a quiet and peaceful area with parks and schools, JVT, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$525,275
Das Projekt ist ein eleganter und moderner Wohnkomplex. Es besteht aus 68 geräumigen und gemütlichen Studios und Apartments.Der Stil ist eine moderne Interpretation des klassischen Londoner Blocks mit großen Fenstern und geräumigen Balkonen. Das Innere der Apartments verfügt über eine neutra…
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TRANIO
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Wohnanlage Duplex apartments in the new Mural Residence with a swimming pool, a spa complex and a private beach, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Wohnanlage Duplex apartments in the new Mural Residence with a swimming pool, a spa complex and a private beach, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Wohnanlage Duplex apartments in the new Mural Residence with a swimming pool, a spa complex and a private beach, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Wohnanlage Duplex apartments in the new Mural Residence with a swimming pool, a spa complex and a private beach, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,98M
Die Mural ist ein Wohnprojekt in Dubai Maritime City - mehr als nur ein Ort für das Leben. Es ist ein Meisterwerk der architektonischen Kunst, wo jedes Detail mit besonderer Aufmerksamkeit ausgedacht wird, und jedes Element spiegelt die Idee der Harmonie zwischen Stil, Natur und Komfort.Das …
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage The One — hotel apartments by The First Group with restaurants, swimming pool and business centre in JVT, Dubai
Wohnanlage The One — hotel apartments by The First Group with restaurants, swimming pool and business centre in JVT, Dubai
Wohnanlage The One — hotel apartments by The First Group with restaurants, swimming pool and business centre in JVT, Dubai
Wohnanlage The One — hotel apartments by The First Group with restaurants, swimming pool and business centre in JVT, Dubai
Wohnanlage The One — hotel apartments by The First Group with restaurants, swimming pool and business centre in JVT, Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$365,703
Das Projekt ist ein modernes Vier-Sterne-Hotel im schnell wachsenden Stadtteil Jumeirah Village. Das 579-Zimmer-Hotel hat bereits mehrere Profilpreise gewonnen und bietet den Gästen die Möglichkeit, hervorragende Einrichtungen zu genießen, darunter Signature-Restaurants, ein Café und eine Ba…
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Wohnanlage New high-rise residence 360 Riverside Crescent with swimming pools and restaurants close to the city center, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence 360 Riverside Crescent with swimming pools and restaurants close to the city center, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence 360 Riverside Crescent with swimming pools and restaurants close to the city center, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence 360 Riverside Crescent with swimming pools and restaurants close to the city center, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence 360 Riverside Crescent with swimming pools and restaurants close to the city center, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
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Wohnanlage New high-rise residence 360 Riverside Crescent with swimming pools and restaurants close to the city center, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$877,560
Die Residenz verfügt über Parks, einen Kinderspielplatz, Schwimmbäder, Joggingwege, einen Tennisplatz und Sportplätze, Geschäfte und Restaurants, Fitnessstudios.Abschluss - 2. Quartal 2028.Lage und Infrastruktur in der Nähe Internationale Schule - 10 MinutenDubai International Airport - 12 M…
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Wohngebäude DAMAC Chelsea Residences
Wohngebäude DAMAC Chelsea Residences
Wohngebäude DAMAC Chelsea Residences
Wohngebäude DAMAC Chelsea Residences
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$600,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Immobilienagentur
PSI Real Estate LLC
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Wohnanlage Malta townhouses surrounded by lagoons and sandy beaches, DAMAC Lagoons, Dubai, UAE
Wohnanlage Malta townhouses surrounded by lagoons and sandy beaches, DAMAC Lagoons, Dubai, UAE
Wohnanlage Malta townhouses surrounded by lagoons and sandy beaches, DAMAC Lagoons, Dubai, UAE
Wohnanlage Malta townhouses surrounded by lagoons and sandy beaches, DAMAC Lagoons, Dubai, UAE
Wohnanlage Malta townhouses surrounded by lagoons and sandy beaches, DAMAC Lagoons, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$822,663
Das Projekt ist ein Komplex mit Infrastruktur und 4-5 Schlafzimmer Stadthäuser, im Stil der maltesischen und mediterranen Kultur und Architektur. Die Stadthäuser sind umgeben von Lagunen, weißen Sandstränden und tropischen Pflanzen.Bequemer Zahlungsplan:20% - Vorauszahlung,60% - während des …
Immobilienagentur
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Wohnanlage Vida Residences — serviced apartments in a high-rise residence by Emaar with a spa center and a conference room in Dubai Marina
Wohnanlage Vida Residences — serviced apartments in a high-rise residence by Emaar with a spa center and a conference room in Dubai Marina
Wohnanlage Vida Residences — serviced apartments in a high-rise residence by Emaar with a spa center and a conference room in Dubai Marina
Wohnanlage Vida Residences — serviced apartments in a high-rise residence by Emaar with a spa center and a conference room in Dubai Marina
Wohnanlage Vida Residences — serviced apartments in a high-rise residence by Emaar with a spa center and a conference room in Dubai Marina
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Wohnanlage Vida Residences — serviced apartments in a high-rise residence by Emaar with a spa center and a conference room in Dubai Marina
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,93M
Wir bieten Ihnen gepflegte Apartments mit Panoramablick auf die Promenade und den Yachtclub.Die Residenz verfügt über einen Fitnessraum, einen Pool, ein Spa-Center, einen Wohnbereich, Kinderspielplätze, einen Konferenzraum, eine Sauna und einen Hamam, einen Tiefgaragenstellplatz, rund um die…
Immobilienagentur
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Wohnanlage New residence Jardin Astral with a swimming pool, a co-working area and lounge areas, Jumeirah Garden city, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Jardin Astral with a swimming pool, a co-working area and lounge areas, Jumeirah Garden city, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Jardin Astral with a swimming pool, a co-working area and lounge areas, Jumeirah Garden city, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Jardin Astral with a swimming pool, a co-working area and lounge areas, Jumeirah Garden city, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Jardin Astral with a swimming pool, a co-working area and lounge areas, Jumeirah Garden city, Dubai, UAE
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Wohnanlage New residence Jardin Astral with a swimming pool, a co-working area and lounge areas, Jumeirah Garden city, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$701,447
Jardin Astral ist ein sorgfältig gestalteter 11-stöckiger Wohnkomplex. Genießen Sie einen atemberaubenden Blick auf die Stadt von geräumigen Apartments mit modernen Innenräumen aus hochwertigen Materialien. Apartments mit 1-2 Schlafzimmern stehen zum Kauf zur Verfügung, sowie eine begrenzte …
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Wohnanlage Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Wohnanlage Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Wohnanlage Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Wohnanlage Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Wohnanlage Luxury complex of furnished apartments Kempinski Residences with a 5-star hotel and a private beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,31M
Die Residenz verfügt über ein 5-Sterne-Hotel, rund um die Uhr Sicherheit und Concierge-Service, einen Parkplatz, einen privaten Strand, Swimmingpools, ein Fitnesscenter, Konferenzräume, ein Spa-Center, ein Restaurant, Gärten.Lage und Infrastruktur in der Nähe Dubai International Airport - 30…
Immobilienagentur
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Wohnanlage New Aark Residences with a swimming pool and around-the-clock security in the heart of Dubai, Dubai Land Residence, UAE
Wohnanlage New Aark Residences with a swimming pool and around-the-clock security in the heart of Dubai, Dubai Land Residence, UAE
Wohnanlage New Aark Residences with a swimming pool and around-the-clock security in the heart of Dubai, Dubai Land Residence, UAE
Wohnanlage New Aark Residences with a swimming pool and around-the-clock security in the heart of Dubai, Dubai Land Residence, UAE
Wohnanlage New Aark Residences with a swimming pool and around-the-clock security in the heart of Dubai, Dubai Land Residence, UAE
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Wohnanlage New Aark Residences with a swimming pool and around-the-clock security in the heart of Dubai, Dubai Land Residence, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$373,111
Aark Residences ist eine moderne Wohnanlage im Herzen von Dubai. Fühlen Sie die Resort-Atmosphäre in unserem Wellness-Club und Infinity-Pool mit einem atemberaubenden Blick auf die Stadt. Die Bewohner verfügen über ein Fitnessstudio und einen Infinity-Pool - nutzen Sie die Premium-Aminitäten…
Immobilienagentur
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Wohnanlage UPSIDE Living — furnished apartments in a new residence by SRG Holding with a swimming pool and conference rooms in the modern district of Business Bay, Dubai
Wohnanlage UPSIDE Living — furnished apartments in a new residence by SRG Holding with a swimming pool and conference rooms in the modern district of Business Bay, Dubai
Wohnanlage UPSIDE Living — furnished apartments in a new residence by SRG Holding with a swimming pool and conference rooms in the modern district of Business Bay, Dubai
Wohnanlage UPSIDE Living — furnished apartments in a new residence by SRG Holding with a swimming pool and conference rooms in the modern district of Business Bay, Dubai
Wohnanlage UPSIDE Living — furnished apartments in a new residence by SRG Holding with a swimming pool and conference rooms in the modern district of Business Bay, Dubai
Alle anzeigen Wohnanlage UPSIDE Living — furnished apartments in a new residence by SRG Holding with a swimming pool and conference rooms in the modern district of Business Bay, Dubai
Wohnanlage UPSIDE Living — furnished apartments in a new residence by SRG Holding with a swimming pool and conference rooms in the modern district of Business Bay, Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$488,316
Wir bieten hochwertige Apartments mit geräumigen Balkonen und einen Panoramablick auf die Stadt und den Kanal.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit, Geschäfte, ein Fitnessstudio, Co-Working-Bereiche, Konferenzräume, Lounge-Bereiche, einen angelegten Garten, einen Swimmingpool, einen…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage MBR Twins
Wohnanlage MBR Twins
Wohnanlage MBR Twins
Wohnanlage MBR Twins
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$451,638
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 64
Fläche 70–181 m²
16 Immobilienobjekte 16
Twin Clouds ist ein luxuriöser Wohnkomplex mit 64-stöckigen Zwillingstürmen, die einen ununterbrochenen 360°-Rundumblick bieten sollen. Blick auf den Burj Khalifa und das Zentrum von Dubai. Die Residenzen im Komplex sind individuell gestaltet und verfügen über hochwertige Ausstattung und rie…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
70.0 – 94.9
451,638 – 604,707
Wohnung 2 zimmer
117.8 – 130.4
639,593 – 802,641
Wohnung 3 zimmer
174.4 – 180.5
985,530 – 1,02M
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage Modern residence Riviera IV with a swimming pool, green areas and a picturesque view in MBR City, Dubai, UAE
Wohnanlage Modern residence Riviera IV with a swimming pool, green areas and a picturesque view in MBR City, Dubai, UAE
Wohnanlage Modern residence Riviera IV with a swimming pool, green areas and a picturesque view in MBR City, Dubai, UAE
Wohnanlage Modern residence Riviera IV with a swimming pool, green areas and a picturesque view in MBR City, Dubai, UAE
Wohnanlage Modern residence Riviera IV with a swimming pool, green areas and a picturesque view in MBR City, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage Modern residence Riviera IV with a swimming pool, green areas and a picturesque view in MBR City, Dubai, UAE
Wohnanlage Modern residence Riviera IV with a swimming pool, green areas and a picturesque view in MBR City, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$764,296
Die Residenz kombiniert mediterrane Architektur und modernes Design und verfügt über einen Pool, einen angelegten Garten, Boutiquen, Kinderspielplätze und Sportplätze.Abschluss - 3 Quartal 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus Der Preis beinhaltet eine eingebaute Küche, Haushaltsgeräte, a…
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TRANIO
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Wohnanlage Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.
Wohnanlage Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.
Wohnanlage Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.
Wohnanlage Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.
Wohnanlage Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.
Alle anzeigen Wohnanlage Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.
Wohnanlage Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$149,094
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Azizi Wares – Modern Living & Investment in Downtown Jebel Ali, Dubai.Projektübersicht:Entdecken Sie Azizi Wares, eine moderne Wohnentwicklung im Herzen von Downtown Jebel Ali. Kombinieren Sie stilvolles Design, intelligente Layouts und erstklassige Einrichtungen, ist dieses Projekt perfekt …
Immobilienagentur
Grupo WAME Real Estate
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Wohnanlage High-rise premium residence Red Square with a swimming pool and a health club, JVT, Dubai, UAE
Wohnanlage High-rise premium residence Red Square with a swimming pool and a health club, JVT, Dubai, UAE
Wohnanlage High-rise premium residence Red Square with a swimming pool and a health club, JVT, Dubai, UAE
Wohnanlage High-rise premium residence Red Square with a swimming pool and a health club, JVT, Dubai, UAE
Wohnanlage High-rise premium residence Red Square with a swimming pool and a health club, JVT, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage High-rise premium residence Red Square with a swimming pool and a health club, JVT, Dubai, UAE
Wohnanlage High-rise premium residence Red Square with a swimming pool and a health club, JVT, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$290,231
Wir bieten möblierte Apartments mit Panoramablick auf die Stadt.Die komfortable Residenz mit modernem Design verfügt über Tennis- und Basketballplätze, einen Außenpool, einen Kinderspielplatz, Wander- und Joggingwege, einen Fitnessraum und einen Fitnessclub, einen Grillplatz.Lage und Infrast…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Wohnungen mit Ratenzahlung in der Dubai Hartland II Community
Wohngebäude Wohnungen mit Ratenzahlung in der Dubai Hartland II Community
Wohngebäude Wohnungen mit Ratenzahlung in der Dubai Hartland II Community
Wohngebäude Wohnungen mit Ratenzahlung in der Dubai Hartland II Community
Wohngebäude Wohnungen mit Ratenzahlung in der Dubai Hartland II Community
Alle anzeigen Wohngebäude Wohnungen mit Ratenzahlung in der Dubai Hartland II Community
Wohngebäude Wohnungen mit Ratenzahlung in der Dubai Hartland II Community
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$532,965
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 39
Stilvolle Wohnungen mit Ratenzahlung in der Dubai Hartland II Community Hartland II ist eine weitläufige, 740.000 Quadratmeter große Wohnanlage in Dubai, die luxuriöses Wohnen nahtlos mit natürlicher Schönheit verbindet. Sie verfügt über mehr als 93.000 Quadratmeter Grünflächen, darunter Lan…
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage High-rise complex 1st Residences with a swimming pool near a metro station, Zabeel, Dubai, UAE
Wohnanlage High-rise complex 1st Residences with a swimming pool near a metro station, Zabeel, Dubai, UAE
Wohnanlage High-rise complex 1st Residences with a swimming pool near a metro station, Zabeel, Dubai, UAE
Wohnanlage High-rise complex 1st Residences with a swimming pool near a metro station, Zabeel, Dubai, UAE
Wohnanlage High-rise complex 1st Residences with a swimming pool near a metro station, Zabeel, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage High-rise complex 1st Residences with a swimming pool near a metro station, Zabeel, Dubai, UAE
Wohnanlage High-rise complex 1st Residences with a swimming pool near a metro station, Zabeel, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,13M
Die Residenz verfügt über einen Fitnessraum, eine Joggingbahn, einen Außenpool mit Liegewiesen, Kinderspielplätze, einen Grillplatz.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich nur wenige Gehminuten von einer U-Bahn-Station und öffentlichen Verkehrsmitteln, in der Nähe der…
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Wohnanlage Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE
Wohnanlage Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE
Wohnanlage Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE
Wohnanlage Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE
Wohnanlage Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE
Wohnanlage Fully furnished apartments in the new complex Aspirz, Dubai Sports City, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$232,120
In einem der dynamischsten und prestigeträchtigsten Gegenden von Dubai wird eine einzigartige Gelegenheit zum Eigentümer von Wohnimmobilien. Aspirz ist eine echte Ausführungsform eines modernen urbanen Lifestyle-Konzepts, das Wohn-Wohnungen und Büroräume kombiniert, so dass es eine ideale Wa…
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Wohnanlage New residence Rixos Beach Residence with swimming pools and gardens at 50 meters from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Rixos Beach Residence with swimming pools and gardens at 50 meters from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Rixos Beach Residence with swimming pools and gardens at 50 meters from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Rixos Beach Residence with swimming pools and gardens at 50 meters from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Rixos Beach Residence with swimming pools and gardens at 50 meters from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New residence Rixos Beach Residence with swimming pools and gardens at 50 meters from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Rixos Beach Residence with swimming pools and gardens at 50 meters from the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,07M
Die Residenz verfügt über Gärten, Swimmingpools für Kinder und Erwachsene, ein Kino, einen Kinderspielplatz, ein Café, ein Fitnesscenter, einen Loungebereich und einen Spielraum.Abschluss - 1. Quartal 2027.Lage und Infrastruktur in der Nähe Dubai International Airport - 18 km (13 Minuten)Dow…
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Wohnanlage New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Lume Residence with a swimming pool, lounge and event areas, JVC, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$256,437
Tauchen Sie mit der Lume Residence in die Welt des Komforts und der Eleganz ein - der 20-stöckige Wohnkomplex in einem der dynamischsten Regionen von Dubai - Jumeirah Village Circle (JVC). Das Projekt kombiniert wertsteigernde Investitionen, ideale Lage und hohen Komfort. Studios und Apartme…
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Wohnanlage Lamtara Residence with swimming pools and parks, Umm Suqeim, Dubai, UAE
Wohnanlage Lamtara Residence with swimming pools and parks, Umm Suqeim, Dubai, UAE
Wohnanlage Lamtara Residence with swimming pools and parks, Umm Suqeim, Dubai, UAE
Wohnanlage Lamtara Residence with swimming pools and parks, Umm Suqeim, Dubai, UAE
Wohnanlage Lamtara Residence with swimming pools and parks, Umm Suqeim, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$4,06M
Die Residenz verfügt über Pools, Fitnesscenter, Parks, Kinderspielplätze.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe von Burj Al Arab, Einkaufszentren, Schulen.Mall of Emirates - 5 Minuten FahrtDubai Marina - 15 AutominutenDubai International Airport - 20 Minuten
Immobilienagentur
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Wohnanlage Duplex apartments in the new waterfront residence Villa del Divos with panoramic views and a beach club, Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage Duplex apartments in the new waterfront residence Villa del Divos with panoramic views and a beach club, Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage Duplex apartments in the new waterfront residence Villa del Divos with panoramic views and a beach club, Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage Duplex apartments in the new waterfront residence Villa del Divos with panoramic views and a beach club, Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage Duplex apartments in the new waterfront residence Villa del Divos with panoramic views and a beach club, Dubai Islands, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage Duplex apartments in the new waterfront residence Villa del Divos with panoramic views and a beach club, Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage Duplex apartments in the new waterfront residence Villa del Divos with panoramic views and a beach club, Dubai Islands, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,71M
Die exklusive Wohnanlage befindet sich in einer der renommiertesten Standorte von Dubai Island. Das Projekt bietet Ihnen die seltene Gelegenheit, zum Besitzer einer Strandresidenz zu werden, wo wunderbares Design mit Abgeschiedenheit und natürlicher Harmonie kombiniert wird. Villa del DIVOS …
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Wohnanlage New LEGADO Residence with a swimming pool, parks and restaurants, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New LEGADO Residence with a swimming pool, parks and restaurants, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New LEGADO Residence with a swimming pool, parks and restaurants, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New LEGADO Residence with a swimming pool, parks and restaurants, JVC, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$207,473
LEGADO ist ein neuer Premium Wohnkomplex in der renommierten Gegend von Jumeirah Village Circle (JVC) in Dubai. Dieses Projekt bietet moderne und funktionale Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern, für diejenigen geschaffen, die Stil, Komfort und Komfort schätzen.Was macht LEGADO Spacial?Mo…
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Stadthaus Damac Islands
Stadthaus Damac Islands
Stadthaus Damac Islands
Stadthaus Damac Islands
Stadthaus Damac Islands
Alle anzeigen Stadthaus Damac Islands
Stadthaus Damac Islands
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$754,318
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Damac Islands — Dubai Privé eilandwonen aan de Arabische Golf. Een beperkte collectie beachfront townhouses met 4 & 5 slaapkamers, te midden van jachthaven-promenades, resortachtige voorzieningen en wijdse zeezichten. Minuten van Dubai’s hotspots verenigt Damac Islands hedendaagse architect…
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PSI Real Estate LLC
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Wohnanlage New complex of villas South Bay with lagoons, beaches and a shopping mall, Dubai South, UAE
Wohnanlage New complex of villas South Bay with lagoons, beaches and a shopping mall, Dubai South, UAE
Wohnanlage New complex of villas South Bay with lagoons, beaches and a shopping mall, Dubai South, UAE
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$3,74M
Die Residenz verfügt über einen Zierteich, einen Sportplatz, ein Einkaufszentrum, einen Strandclub, Sandstrände, Lagunen, einen Sportpark, einen Meditationsgarten.Abschluss - 3. Quartal 2026.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich 10-20 Minuten vom Hafen, einem intern…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Modern residence Amber with swimming pools and restaurants near a highway and a metro station, Jebel Ali Village, Dubai, UAE
Wohnanlage Modern residence Amber with swimming pools and restaurants near a highway and a metro station, Jebel Ali Village, Dubai, UAE
Wohnanlage Modern residence Amber with swimming pools and restaurants near a highway and a metro station, Jebel Ali Village, Dubai, UAE
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Wohnanlage Modern residence Amber with swimming pools and restaurants near a highway and a metro station, Jebel Ali Village, Dubai, UAE
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$450,156
Wir bieten Apartments mit Balkon und Panoramablick auf die Stadt.Die Residenz verfügt über Geschäfte und Restaurants, angelegte Grünflächen, ein Kinderspielzimmer, Swimmingpools für Kinder und Erwachsene, einen Parkplatz, rund um die Uhr Sicherheit.Fertigstellung - 4. Quartal 2024.Ausstattun…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Al Habtoor Tower — high-rise residence by Al Habtoor Group with a swimming pool and a lounge area in Business Bay, Dubai
Wohnanlage Al Habtoor Tower — high-rise residence by Al Habtoor Group with a swimming pool and a lounge area in Business Bay, Dubai
Wohnanlage Al Habtoor Tower — high-rise residence by Al Habtoor Group with a swimming pool and a lounge area in Business Bay, Dubai
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Wohnanlage Al Habtoor Tower — high-rise residence by Al Habtoor Group with a swimming pool and a lounge area in Business Bay, Dubai
Wohnanlage Al Habtoor Tower — high-rise residence by Al Habtoor Group with a swimming pool and a lounge area in Business Bay, Dubai
Wohnanlage Al Habtoor Tower — high-rise residence by Al Habtoor Group with a swimming pool and a lounge area in Business Bay, Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$731,257
Die Residenz verfügt über einen Fitnessraum, einen Infinity-Pool, ein Spa-Center, einen Sportplatz, ein Café und ein Restaurant, einen Kinderspielplatz, einen Außenbereich, eine Bibliothek, einen Parkplatz.Abschluss - 3. Quartal 2026.Ausstattung und Ausstattung im Haus Voll ausgestattete Küc…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Luxury penthouse with a garden and a swimming pool in the new Shoaq Residence with a direct access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage Luxury penthouse with a garden and a swimming pool in the new Shoaq Residence with a direct access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage Luxury penthouse with a garden and a swimming pool in the new Shoaq Residence with a direct access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage Luxury penthouse with a garden and a swimming pool in the new Shoaq Residence with a direct access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage Luxury penthouse with a garden and a swimming pool in the new Shoaq Residence with a direct access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
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Wohnanlage Luxury penthouse with a garden and a swimming pool in the new Shoaq Residence with a direct access to the beach, Dubai Islands, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$9,75M
Shoaq ist die einzigartige Ausführungsform des Traums des perfekten Küstenlebens im Herzen der Dubai-Inseln. Das raffinierte Wohnprojekt, inspiriert von den Wellen, stellt die raffinierte Eleganz und echten Luxus des Lebens auf der Insel dar.Das elegante Gebäude, bestehend aus 7 Stockwerken,…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit 10-jährigem Ratenzahlungsplan in Business Bay
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit 10-jährigem Ratenzahlungsplan in Business Bay
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit 10-jährigem Ratenzahlungsplan in Business Bay
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit 10-jährigem Ratenzahlungsplan in Business Bay
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit 10-jährigem Ratenzahlungsplan in Business Bay
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Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit 10-jährigem Ratenzahlungsplan in Business Bay
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$862,456
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 100
Exklusive, voll möblierte Wohnungen in Business Bay Dubai Business Bay, Dubais wichtigstes Geschäfts- und Lifestyle-Zentrum, ist ein pulsierender Stadtteil, der luxuriöses Wohnen nahtlos mit einem florierenden Geschäftsumfeld verbindet. Business Bay ist für seine ikonische Skyline bekannt un…
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage Area with the highest rental yield ROI of 8%
Wohnanlage Area with the highest rental yield ROI of 8%
Wohnanlage Area with the highest rental yield ROI of 8%
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Wohnanlage Area with the highest rental yield ROI of 8%
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Wohnanlage Area with the highest rental yield ROI of 8%
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$205,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Discover Mi Casa by London Gate, an exclusive pre-sale project in the vibrant Jumeirah Village Circle (JVC) area. This impressive complex offers modern studios starting at AED 750,000, one-bedroom apartments starting at AED 1.2 million, and spacious two-bedroom options starting at AED 1.9 mi…
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Wohnanlage New high-rise residence Lilium Tower with a swimming pool in the prestigious area of JVT, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence Lilium Tower with a swimming pool in the prestigious area of JVT, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence Lilium Tower with a swimming pool in the prestigious area of JVT, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence Lilium Tower with a swimming pool in the prestigious area of JVT, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence Lilium Tower with a swimming pool in the prestigious area of JVT, Dubai, UAE
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$494,959
Wir bieten möblierte Apartments mit Panoramablick.Die Residenz verfügt über einen Pool, einen Fitnessraum, einen Kinderspielplatz, Pavillons.Abschluss - 2. Quartal 2026.Lage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in einem prestigeträchtigen Wohngebiet, in der Nähe von Jumeir…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai
Wohngebäude Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai
Wohngebäude Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai
Wohngebäude Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai
Wohngebäude Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai
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Wohngebäude Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$3,19M
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 65
Mercedes-Benz Places by Binghatti — Downtown Dubai Iconisch design, gemaakt om in te wonen. Deze merkresidenties vertalen Mercedes-Benz’ “Sensual Purity” naar architectuur: strakke lijnen, vloeiende vormen en serene, lichtovergoten interieurs. Kies uit ruime woningen met 2–4 slaapkamers en …
Immobilienagentur
PSI Real Estate LLC
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Wohnanlage New large residential complex Milan with swimming pools, gardens and panoramic views in a prestigious area, Wadi Al Safa 4, Dubai, UAE
Wohnanlage New large residential complex Milan with swimming pools, gardens and panoramic views in a prestigious area, Wadi Al Safa 4, Dubai, UAE
Wohnanlage New large residential complex Milan with swimming pools, gardens and panoramic views in a prestigious area, Wadi Al Safa 4, Dubai, UAE
Wohnanlage New large residential complex Milan with swimming pools, gardens and panoramic views in a prestigious area, Wadi Al Safa 4, Dubai, UAE
Wohnanlage New large residential complex Milan with swimming pools, gardens and panoramic views in a prestigious area, Wadi Al Safa 4, Dubai, UAE
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Wohnanlage New large residential complex Milan with swimming pools, gardens and panoramic views in a prestigious area, Wadi Al Safa 4, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$148,968
Azizi Milan ist eine architektonische Ausführungsform des Mailänder Lebens, wo jedes Element voll von Ästhetik, Aufmerksamkeit auf Details und hohen Komfort ist. Das Projekt verbindet den modernen Rhythmus der Megapolis mit der Gelassenheit der grünen Gärten harmonisch. Der Komplex ist von g…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage The Portman residential complex with a swimming pool and lounge areas close to Burj Khalifa and Dubai Marina, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage The Portman residential complex with a swimming pool and lounge areas close to Burj Khalifa and Dubai Marina, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage The Portman residential complex with a swimming pool and lounge areas close to Burj Khalifa and Dubai Marina, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage The Portman residential complex with a swimming pool and lounge areas close to Burj Khalifa and Dubai Marina, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage The Portman residential complex with a swimming pool and lounge areas close to Burj Khalifa and Dubai Marina, JVC, Dubai, UAE
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$141,864
Wir bieten gemütliche Apartments mit Parkplätzen.Die Residenz verfügt über Loungebereiche, einen Pool, ein Fitnesscenter, ein Dampfbad und eine Sauna, einen Kinderspielraum, einen Grillplatz, einen Kinderspielplatz.Abschluss - 1. Quartal 2025.Ausstattung und Ausstattung im Haus Einbauküche u…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New residence The Community Sports Arena with a swimming pool and a lounge area, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence The Community Sports Arena with a swimming pool and a lounge area, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence The Community Sports Arena with a swimming pool and a lounge area, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence The Community Sports Arena with a swimming pool and a lounge area, Dubai Sports City, Dubai, UAE
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Wohnanlage New residence The Community Sports Arena with a swimming pool and a lounge area, Dubai Sports City, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$200,456
Die Community Sports Arena ist das einzigartige Wohnprojekt in Dubai Sports City. Dieser beeindruckende 21-stöckige Komplex bietet gemütliche Studios und geräumige Apartments mit 1-3 Schlafzimmern. Jede Residenz ist mit Rücksicht auf maximalen Komfort und Stil entworfen. Wohnungen mit 1-2 Sc…
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TRANIO
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Villa Villa Terra Golf
Villa Villa Terra Golf
Villa Villa Terra Golf
Villa Villa Terra Golf
Villa Villa Terra Golf
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Villa Villa Terra Golf
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,85M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Terra Golf villas offer stunning views of lush golf courses and feature minimalist, elegant design. The use of neutral colors highlights the natural beauty, complemented by luxurious finishes.   Individual living conditions include a cinema, bar, family lounge, personal gym, open-plan …
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Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Wohnanlage New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
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Wohnanlage New residential complex Vivanti Residences with excellent infrastructure in the Jumeirah Village Circle area, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$186,617
Meteora Vivanti Residences ist ein Wohnkomplex in der Region Jumeirah Village Circle, entwickelt vom Entwickler Meteora mit einem Schwerpunkt auf Minimalismus, Komfort und modernen Standards des städtischen Lebens. Die Architektur des Gebäudes zeichnet sich durch lakonische Formen, geräumige…
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TRANIO
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Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Stadtblick und Zahlungsplan in Dubai JVT
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Stadtblick und Zahlungsplan in Dubai JVT
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Stadtblick und Zahlungsplan in Dubai JVT
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Stadtblick und Zahlungsplan in Dubai JVT
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Stadtblick und Zahlungsplan in Dubai JVT
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Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Stadtblick und Zahlungsplan in Dubai JVT
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$831,241
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 20
Moderne Wohnungen mit flexiblen Ratenzahlungen im Jumeirah Village Triangle Das Jumeirah Village Triangle (JVT) ist eine gut geplante, familienfreundliche Wohnanlage in Dubai, die für ihre ruhige Lage, ihre gepflegten Parks und ihre moderne Infrastruktur bekannt ist. Dank seiner strategisch …
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage Townhouses with roof-top terraces in the new Altan Residence with an infinity pool, in the prestigious area of Green Gate District, Dubai, UAE
Wohnanlage Townhouses with roof-top terraces in the new Altan Residence with an infinity pool, in the prestigious area of Green Gate District, Dubai, UAE
Wohnanlage Townhouses with roof-top terraces in the new Altan Residence with an infinity pool, in the prestigious area of Green Gate District, Dubai, UAE
Wohnanlage Townhouses with roof-top terraces in the new Altan Residence with an infinity pool, in the prestigious area of Green Gate District, Dubai, UAE
Wohnanlage Townhouses with roof-top terraces in the new Altan Residence with an infinity pool, in the prestigious area of Green Gate District, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage Townhouses with roof-top terraces in the new Altan Residence with an infinity pool, in the prestigious area of Green Gate District, Dubai, UAE
Wohnanlage Townhouses with roof-top terraces in the new Altan Residence with an infinity pool, in the prestigious area of Green Gate District, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,88M
Altan ist ein Wohnprojekt, das Harmonie des modernen Stils, natürliche Stille und Dynamik einer Stadt verkörpert. Es ist nicht nur ein Ort zum Leben, sondern die reale Philosophie, wo Luxus mit stabilen Technologien kombiniert wird, und raffinierte Architektur unterstreicht die Schönheit der…
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TRANIO
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Wohnanlage New Dimondz Residence with rich infrastructure close to Palm Jumeirah, JLT, Dubai, UAE
Wohnanlage New Dimondz Residence with rich infrastructure close to Palm Jumeirah, JLT, Dubai, UAE
Wohnanlage New Dimondz Residence with rich infrastructure close to Palm Jumeirah, JLT, Dubai, UAE
Wohnanlage New Dimondz Residence with rich infrastructure close to Palm Jumeirah, JLT, Dubai, UAE
Wohnanlage New Dimondz Residence with rich infrastructure close to Palm Jumeirah, JLT, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New Dimondz Residence with rich infrastructure close to Palm Jumeirah, JLT, Dubai, UAE
Wohnanlage New Dimondz Residence with rich infrastructure close to Palm Jumeirah, JLT, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$512,993
Die Residenz verfügt über Schwimmbäder für Kinder und Erwachsene, einen Jacuzzi, einen Wasserfall, einen Kinderspielplatz und einen Spielraum, Tennis- und Basketballplätze, Loungebereiche und einen Grillbereich, Fitnessstudios, einen Schönheitssalon, ein Businesscenter, ein Spa-Center, Veran…
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TRANIO
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Wohnanlage Al Haseen Residences 6
Wohnanlage Al Haseen Residences 6
Wohnanlage Al Haseen Residences 6
Wohnanlage Al Haseen Residences 6
Wohnanlage Al Haseen Residences 6
Wohnanlage Al Haseen Residences 6
Wohnanlage Al Haseen Residences 6
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$181,770
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 9
Al Haseen Residenzen 6 - komfortables urbanes Leben, funktionale Architektur und entwickelte Infrastruktur von Dugasta Properties.Al Haseen Residences 6 ist eine neue moderne Wohnanlage von Dugasta Properties, die sich in der strategisch wichtigen Gegend von Dubai Industrial City befindet, n…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Wohnanlage High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage High-rise residential complex Bugatti Residences with a private beach close to a yacht club, Business Bay, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$7,27M
Wir bieten Apartments mit privaten Pools.Einige Penthouses verfügen über private Fitness-Studios und Spielzimmer.Die Residenz verfügt über einen privaten Strand, einen Fitnessraum, eine Garage, Sicherheit, einen Pool, Concierge-Service, einen Wellnessbereich.Abschluss - 2. Quartal 2026.Lage …
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Wohnanlage New residence Moonsa 2 with a swimming pool in the prestigious area of Dubai International City, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Moonsa 2 with a swimming pool in the prestigious area of Dubai International City, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Moonsa 2 with a swimming pool in the prestigious area of Dubai International City, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Moonsa 2 with a swimming pool in the prestigious area of Dubai International City, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Moonsa 2 with a swimming pool in the prestigious area of Dubai International City, Dubai, UAE
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Wohnanlage New residence Moonsa 2 with a swimming pool in the prestigious area of Dubai International City, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$171,139
Tauchen Sie ein in die Welt des raffinierten Komforts und modernen Stils mit Moonsa 2 - einem neuen Wohnprojekt, das sich in der dynamisch entwickelnden Gegend von International City in Dubai befindet. Inspiriert durch den Erfolg der ersten Phase, renoviert dieses Projekt den urbanen Lebenss…
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Wohnanlage Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Wohnanlage Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Wohnanlage Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Wohnanlage Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Wohnanlage Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Wohnanlage Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Wohnanlage Duplex apartments in the new high-rise complex Ananda Residences with a swimming pool and sports grounds, Motor City, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$860,492
Ananda Residences ist ein Wohnprojekt, für diejenigen geschaffen, die Harmonie von Stil, Komfort und aktiven Lebensstil schätzen. Das Projekt befindet sich in der sich dynamisch entwickelnden Gegend von Motor City, ideal für Leben und Investitionen. Die Stille eines gemütlichen Wohnkomplexes…
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Wohnanlage New residence Empire Lakeviews Liwan with swimming pools, a mini golf course and a co-working area in the vibrant area of Liwan, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Empire Lakeviews Liwan with swimming pools, a mini golf course and a co-working area in the vibrant area of Liwan, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Empire Lakeviews Liwan with swimming pools, a mini golf course and a co-working area in the vibrant area of Liwan, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Empire Lakeviews Liwan with swimming pools, a mini golf course and a co-working area in the vibrant area of Liwan, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Empire Lakeviews Liwan with swimming pools, a mini golf course and a co-working area in the vibrant area of Liwan, Dubai, UAE
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Wohnanlage New residence Empire Lakeviews Liwan with swimming pools, a mini golf course and a co-working area in the vibrant area of Liwan, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$223,393
Willkommen in Empire Lake Views Liwan - ein Ort, wo Komfort, Stil und Natur harmonisch vermischen und den idealen Raum für Leben, Arbeit und Entspannung schaffen. Gemütliche Studios, Apartments mit 1-2 Schlafzimmern sowie geräumige Duplexs mit 3 Schlafzimmern sind verfügbar. Die meisten Apar…
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Wohnanlage Samana Boulevard Heights
Wohnanlage Samana Boulevard Heights
Wohnanlage Samana Boulevard Heights
Wohnanlage Samana Boulevard Heights
Wohnanlage Samana Boulevard Heights
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Wohnanlage Samana Boulevard Heights
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$61,211
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 20
Samana Boulevard Heights ist ein Wohnkomplex mit privaten Pools und modernem Komfort im Dubai Land Residence Complex.Samana Boulevard Heights ist ein neuer Wohnkomplex von Samana Developers, befindet sich im renommierten Dubai Land Residence Complex.Der Komplex verfügt über Studios, Ein- und…
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DDA Real Estate
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Wohnanlage New high-rise residence Mercer House with swimming pools and spa areas, JLT Uptown, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence Mercer House with swimming pools and spa areas, JLT Uptown, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence Mercer House with swimming pools and spa areas, JLT Uptown, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence Mercer House with swimming pools and spa areas, JLT Uptown, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence Mercer House with swimming pools and spa areas, JLT Uptown, Dubai, UAE
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Wohnanlage New high-rise residence Mercer House with swimming pools and spa areas, JLT Uptown, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,73M
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen.Die Residenz verfügt über Pools, Fitness-Studios und Spa-Center, Clubs und Spielzimmer, Tennisplätze, einen Parkplatz, ein Restaurant.Abschluss - 3. Quartal 2027.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Smart Home" SystemKüchenschrankLage und Infrastruktur i…
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Wohnanlage New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai
Wohnanlage New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai
Wohnanlage New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai
Wohnanlage New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai
Wohnanlage New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai
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Wohnanlage New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$493,910
Skyvue Solair ist die einzigartige Ausführungsform von Eleganz und Luxus in einem der renommiertesten Gegend von Dubai - Sobha Hartland II. Das architektonische Meisterwerk, das moderne Stil und die durchdachte Planung kombiniert, bietet seinen Bewohnern nicht nur den höchsten Komfort, sonde…
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Wohnanlage North 43 — new residence by Naseeb with a swimming pool and restaurants in the heart of JVC, Dubai
Wohnanlage North 43 — new residence by Naseeb with a swimming pool and restaurants in the heart of JVC, Dubai
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Wohnanlage North 43 — new residence by Naseeb with a swimming pool and restaurants in the heart of JVC, Dubai
Wohnanlage North 43 — new residence by Naseeb with a swimming pool and restaurants in the heart of JVC, Dubai
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Wohnanlage North 43 — new residence by Naseeb with a swimming pool and restaurants in the heart of JVC, Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$183,809
Wir bieten Ihnen Servicewohnungen.Die Residenz verfügt über einen Pool, einen Concierge, einen Parkplatz, einen Musikraum, einen Spielraum, einen Fitnessraum, einen Konferenzraum, einen angelegten Garten, Restaurants und Cafés, Kinderspielplätze.Abschluss - Oktober, 2024.Lage und Infrastrukt…
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Wohnanlage New high-rise complex of apartments with private swimming pools Volga Tower, JVT, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise complex of apartments with private swimming pools Volga Tower, JVT, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise complex of apartments with private swimming pools Volga Tower, JVT, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise complex of apartments with private swimming pools Volga Tower, JVT, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise complex of apartments with private swimming pools Volga Tower, JVT, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New high-rise complex of apartments with private swimming pools Volga Tower, JVT, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise complex of apartments with private swimming pools Volga Tower, JVT, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$723,182
Wir bieten möblierte Apartments mit privaten Pools.Die Residenz verfügt über einen Gemeinschaftspool, einen Fitnessraum, einen Kinderspielplatz, einen Grillplatz, Sportplätze, Geschäfte, rund um die Uhr Sicherheit.Abschluss - 4. Quartal 2026.Lage und Infrastruktur in der Nähe Strand Jumeirah…
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Wohnanlage Townhouses in new Golf Dale complex with a golf course, pools, and a clubhouse, close to the international airport, Emaar South, Dubai, UAE
Wohnanlage Townhouses in new Golf Dale complex with a golf course, pools, and a clubhouse, close to the international airport, Emaar South, Dubai, UAE
Wohnanlage Townhouses in new Golf Dale complex with a golf course, pools, and a clubhouse, close to the international airport, Emaar South, Dubai, UAE
Wohnanlage Townhouses in new Golf Dale complex with a golf course, pools, and a clubhouse, close to the international airport, Emaar South, Dubai, UAE
Wohnanlage Townhouses in new Golf Dale complex with a golf course, pools, and a clubhouse, close to the international airport, Emaar South, Dubai, UAE
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Wohnanlage Townhouses in new Golf Dale complex with a golf course, pools, and a clubhouse, close to the international airport, Emaar South, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,23M
Golf Dale von Emaar ist ein neues Premium-Projekt im dynamischen Bereich von Emaar South. Der Komplex verkörpert die ideale Kombination aus modernem Architekturstil und natürlicher Harmonie. Geräumige Apartments und Stadthäuser mit Blick auf gepflegte Golfplätze schaffen die einzigartige gem…
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Wohnanlage New residence Ritz Carlton Residences with a swimming pool and a business center near Dubai Mall and Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Ritz Carlton Residences with a swimming pool and a business center near Dubai Mall and Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Ritz Carlton Residences with a swimming pool and a business center near Dubai Mall and Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
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Wohnanlage New residence Ritz Carlton Residences with a swimming pool and a business center near Dubai Mall and Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
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Wohnanlage New residence Ritz Carlton Residences with a swimming pool and a business center near Dubai Mall and Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$8,07M
Das Ritz-Carlton Residences ist der Inbegriff von Luxus und unvergleichlichen Service, kombiniert legendären Service und außergewöhnlichen Komfort. Das Hotel liegt im renommierten Business Bay Bereich, steigen die Residenzen 18 Stockwerke über dem ruhigen Wasser des Dubai Canal und bieten ih…
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Wohnanlage Luxury residence Marina Arcade Tower with lounge areas and picturesque views, Dubai Marina, UAE
Wohnanlage Luxury residence Marina Arcade Tower with lounge areas and picturesque views, Dubai Marina, UAE
Wohnanlage Luxury residence Marina Arcade Tower with lounge areas and picturesque views, Dubai Marina, UAE
Wohnanlage Luxury residence Marina Arcade Tower with lounge areas and picturesque views, Dubai Marina, UAE
Wohnanlage Luxury residence Marina Arcade Tower with lounge areas and picturesque views, Dubai Marina, UAE
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$579,305
Wir bieten Apartments mit Balkon, Terrassen und Blick auf die Küste.Die Residenz verfügt über einen Parkplatz, einen Pool, einen Wohnbereich, einen Kinderspielplatz und ein Spielzimmer, einen Kinderpool, Gärten, Conciergeservice, einen Fitnessraum, eine Sauna und ein Dampfbad.Lage und Infras…
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Wohnanlage New Meydan Horizon Residence with lagoons and beaches, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New Meydan Horizon Residence with lagoons and beaches, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New Meydan Horizon Residence with lagoons and beaches, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
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Wohnanlage New Meydan Horizon Residence with lagoons and beaches, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$645,922
Wir bieten Apartments mit Panoramablick.Die Residenz verfügt über Lagunen mit einer Promenade, Köder und Loungebereichen, einen Pool, einen Park, einen Fitnessraum, Geschäfte und Restaurants.Abschluss - 4. Quartal 2026.Ausstattung und Ausstattung im Haus Siemens KüchengeräteLage und Infrastr…
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Wohnanlage New Safa Gate Residence with spa areas and green gardens close to Burj Khalifa, Safa Park, Dubai, UAE
Wohnanlage New Safa Gate Residence with spa areas and green gardens close to Burj Khalifa, Safa Park, Dubai, UAE
Wohnanlage New Safa Gate Residence with spa areas and green gardens close to Burj Khalifa, Safa Park, Dubai, UAE
Wohnanlage New Safa Gate Residence with spa areas and green gardens close to Burj Khalifa, Safa Park, Dubai, UAE
Wohnanlage New Safa Gate Residence with spa areas and green gardens close to Burj Khalifa, Safa Park, Dubai, UAE
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Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$835,036
Safa Gate by Damac ist eine Verkörperung von Luxus und modernem Komfort in einem der renommiertesten Gegenden von Dubai. Das Projekt befindet sich in der Nähe des wunderschönen Safa Parks und des malerischen Dubai Canal/. bietet seinen Bewohnern die einzigartige Kombination aus Natur und dyn…
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Wohnanlage The Crest Grande — spacious apartments by Sobha in a modern residence with a pool in Sobha Hartland, Dubai
Wohnanlage The Crest Grande — spacious apartments by Sobha in a modern residence with a pool in Sobha Hartland, Dubai
Wohnanlage The Crest Grande — spacious apartments by Sobha in a modern residence with a pool in Sobha Hartland, Dubai
Wohnanlage The Crest Grande — spacious apartments by Sobha in a modern residence with a pool in Sobha Hartland, Dubai
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Wohnanlage The Crest Grande — spacious apartments by Sobha in a modern residence with a pool in Sobha Hartland, Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,12M
Apartments in einem neuen Wohnkomplex mit Panoramablick auf Dubai.Ausstattung des Komplexes:SchwimmbadBBQKinderspielplatzZahlungsplan:60% während des Baus40% 2 Jahre nach AbschlussVorteile Der Käufer kann eine Aufenthaltsgenehmigung von Dubai für Investitionen in Immobilien in Höhe von $ 205…
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Wohnanlage Sobha Central-next to Dubai Marina
Wohnanlage Sobha Central-next to Dubai Marina
Wohnanlage Sobha Central-next to Dubai Marina
Wohnanlage Sobha Central-next to Dubai Marina
Wohnanlage Sobha Central-next to Dubai Marina
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Wohnanlage Sobha Central-next to Dubai Marina
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$488,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 60
Sobha Central – Das neue Wahrzeichen auf Sheikh Zayed Road🌟Sobha Realty schafft eine ikonische Mixed-Use-Community auf einem erstklassigen 405.000 qm Landpaket, das luxuriöse Residenzen, Einzelhandel, Büros und erstklassige Annehmlichkeiten verbindet. Die Gemeinschaft, die das Einkaufszentru…
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Sobha Realty
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Bauherr
Sobha Realty
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English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Wohnanlage Prestigious residential complex Coventry Gardens with a good range of amenities in Arjan Dubailand area, Dubai, UAE
Wohnanlage Prestigious residential complex Coventry Gardens with a good range of amenities in Arjan Dubailand area, Dubai, UAE
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$183,023
Coventry Gardens ist die Verkörperung von Eleganz und Harmonie, wo die Kunst der Architektur auf natürliche Schönheit trifft und einen Raum schafft, in dem Luxus auf Komfort trifft. Geräumige Innenräume, in einem zeitgenössischen Stil, ergänzt durch Panoramablick auf grüne Gärten, füllen das…
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Wohngebäude SAAS HILLS
Wohngebäude SAAS HILLS
Wohngebäude SAAS HILLS
Wohngebäude SAAS HILLS
Wohngebäude SAAS HILLS
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Wohngebäude SAAS HILLS
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$292,018
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 33
🏢 Exklusive Wohnanlage in Dubai Science Park (Lieferung IVQ 2027)Dubai Science Park ist ein renommiertes Gebiet für Wissenschaft und Technologie. Die Wohnung dieses Niveaus ist hier selten, was eine hohe Nachfrage nach Miete garantiert.Projektlieferung: IV. Quartal 2027.Hauptvorteile:• High …
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Риэлтор без границ
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Wohnanlage Portofino Hotel — luxury beachfront residence by Kleindienst in the area of The World Islands, Dubai
Wohnanlage Portofino Hotel — luxury beachfront residence by Kleindienst in the area of The World Islands, Dubai
Wohnanlage Portofino Hotel — luxury beachfront residence by Kleindienst in the area of The World Islands, Dubai
Wohnanlage Portofino Hotel — luxury beachfront residence by Kleindienst in the area of The World Islands, Dubai
Wohnanlage Portofino Hotel — luxury beachfront residence by Kleindienst in the area of The World Islands, Dubai
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Wohnanlage Portofino Hotel — luxury beachfront residence by Kleindienst in the area of The World Islands, Dubai
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,06M
Wir bieten Apartments mit Blick auf das Meer.Die Residenz verfügt über einen Zugang zum Strand, Geschäfte, Swimmingpools, ein Spielzimmer, einen Yogabereich, angelegte Gärten.Fertigstellung - 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus DoppelverglasungSolarwasserheizungLage und Infrastruktur in…
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Wohnanlage Residential complex Riviera II with a swimming pool and a garden close to the beach and the golf course, MBR City, Dubai, UAE
Wohnanlage Residential complex Riviera II with a swimming pool and a garden close to the beach and the golf course, MBR City, Dubai, UAE
Wohnanlage Residential complex Riviera II with a swimming pool and a garden close to the beach and the golf course, MBR City, Dubai, UAE
Wohnanlage Residential complex Riviera II with a swimming pool and a garden close to the beach and the golf course, MBR City, Dubai, UAE
Wohnanlage Residential complex Riviera II with a swimming pool and a garden close to the beach and the golf course, MBR City, Dubai, UAE
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Wohnanlage Residential complex Riviera II with a swimming pool and a garden close to the beach and the golf course, MBR City, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$634,887
Die Residenz kombiniert mediterrane Architektur und modernes Design und verfügt über einen Pool, einen angelegten Garten, Boutiquen, Kinderspielplätze und Sportplätze.Abschluss - 1. Quartal 2023.Ausstattung und Ausstattung im Haus Der Preis beinhaltet eine eingebaute Küche, Haushaltsgeräte, …
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Wohnanlage Family townhouses in a new residential complex Urbana with a golf club and a swimming pool in Dubai South, UAE
Wohnanlage Family townhouses in a new residential complex Urbana with a golf club and a swimming pool in Dubai South, UAE
Wohnanlage Family townhouses in a new residential complex Urbana with a golf club and a swimming pool in Dubai South, UAE
Wohnanlage Family townhouses in a new residential complex Urbana with a golf club and a swimming pool in Dubai South, UAE
Wohnanlage Family townhouses in a new residential complex Urbana with a golf club and a swimming pool in Dubai South, UAE
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Wohnanlage Family townhouses in a new residential complex Urbana with a golf club and a swimming pool in Dubai South, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$337,455
Stadthäuser in einem neuen Wohnkomplex in einem prestigeträchtigen Gebiet von Dubai.Ausstattung des Komplexes:SchwimmbadParkParkplatzAusstattung und Ausstattung im Haus PanoramafensterFliesenbödenhohe DeckenEinbaukücheBadezimmerVorteile Der Käufer kann eine Aufenthaltsgenehmigung von Dubai f…
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Wohnanlage Townhouses in new Golf Acres Residence with a golf course, parks and swimming pools, Emaar South, Dubai, UAE
Wohnanlage Townhouses in new Golf Acres Residence with a golf course, parks and swimming pools, Emaar South, Dubai, UAE
Wohnanlage Townhouses in new Golf Acres Residence with a golf course, parks and swimming pools, Emaar South, Dubai, UAE
Wohnanlage Townhouses in new Golf Acres Residence with a golf course, parks and swimming pools, Emaar South, Dubai, UAE
Wohnanlage Townhouses in new Golf Acres Residence with a golf course, parks and swimming pools, Emaar South, Dubai, UAE
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Wohnanlage Townhouses in new Golf Acres Residence with a golf course, parks and swimming pools, Emaar South, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,24M
Golf Acres von Emaar ist ein neues einzigartiges Projekt, das natürliche Harmonie und modernen Luxus kombiniert, in der dynamischen Gemeinschaft von Emaar South. Geräumige Apartments und Stadthäuser mit Blick auf gepflegte Golfplätze schaffen gemütliche und ruhige Atmosphäre. Jedes Haus ist …
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Wohnanlage Cozy residential complex Trafford Residences with a wide range of amenities in Dubai South area, UAE
Wohnanlage Cozy residential complex Trafford Residences with a wide range of amenities in Dubai South area, UAE
Wohnanlage Cozy residential complex Trafford Residences with a wide range of amenities in Dubai South area, UAE
Wohnanlage Cozy residential complex Trafford Residences with a wide range of amenities in Dubai South area, UAE
Wohnanlage Cozy residential complex Trafford Residences with a wide range of amenities in Dubai South area, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$392,735
Willkommen in Trafford Residenzen, ein Ort, wo Modernität und Komfort in eine Harmonie verschmelzen. Dieses prestigeträchtige Wohnprojekt befindet sich im Herzen von Dubai South. Das Gebäude des Komplexes besticht durch seine Architektur und bietet Bewohnern einen luxuriösen und komfortablen…
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Wohnanlage Prestigious residential complex Binghatti Twilight in Jaddaf Waterfront area, Dubai, UAE
Wohnanlage Prestigious residential complex Binghatti Twilight in Jaddaf Waterfront area, Dubai, UAE
Wohnanlage Prestigious residential complex Binghatti Twilight in Jaddaf Waterfront area, Dubai, UAE
Wohnanlage Prestigious residential complex Binghatti Twilight in Jaddaf Waterfront area, Dubai, UAE
Wohnanlage Prestigious residential complex Binghatti Twilight in Jaddaf Waterfront area, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage Prestigious residential complex Binghatti Twilight in Jaddaf Waterfront area, Dubai, UAE
Wohnanlage Prestigious residential complex Binghatti Twilight in Jaddaf Waterfront area, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$402,936
Google Twilight ist ein neuer Wohnkomplex, der nicht nur die Moderne verkörpert, sondern auch eine tiefe Philosophie der Ruhe und Inspiration. Das Projekt umfasst 228 exklusive Residenzen, von denen jedes geräumige Layouts und Panoramafenster bietet, die einen atemberaubenden Blick auf den b…
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Wohnanlage New residential complex Passo with a wellness center, panoramic pools and roof-top gardens, 250 meters from the beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Passo with a wellness center, panoramic pools and roof-top gardens, 250 meters from the beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Passo with a wellness center, panoramic pools and roof-top gardens, 250 meters from the beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Passo with a wellness center, panoramic pools and roof-top gardens, 250 meters from the beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Passo with a wellness center, panoramic pools and roof-top gardens, 250 meters from the beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex Passo with a wellness center, panoramic pools and roof-top gardens, 250 meters from the beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Wohnanlage New residential complex Passo with a wellness center, panoramic pools and roof-top gardens, 250 meters from the beach, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,49M
Passo ist ein Projekt, inspiriert vom Meer und der Natur, das sich auf der berühmten Palm Jumeirah in Dubai befindet. Hier werden Linien zwischen Architektur, Natur und emotionalem Komfort verwischt und schaffen die einzigartige Umgebung für das Leben, voller Schönheit, Sinn und Gefühl von S…
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Wohngebäude Wohnungen mit 5-jährigem Zahlungsplan im Jumeirah Village Triangle
Wohngebäude Wohnungen mit 5-jährigem Zahlungsplan im Jumeirah Village Triangle
Wohngebäude Wohnungen mit 5-jährigem Zahlungsplan im Jumeirah Village Triangle
Wohngebäude Wohnungen mit 5-jährigem Zahlungsplan im Jumeirah Village Triangle
Wohngebäude Wohnungen mit 5-jährigem Zahlungsplan im Jumeirah Village Triangle
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Wohngebäude Wohnungen mit 5-jährigem Zahlungsplan im Jumeirah Village Triangle
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$469,235
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 26
Voll möblierte Wohnungen mit Ratenzahlungsplan nach der Übergabe in Jumeirah Village Triangle Jumeirah Village Triangle (JVT) ist eine lebendige und familienfreundliche Gemeinde in Dubai, die eine perfekte Mischung aus urbanem Leben und ruhiger Umgebung bietet. JVT ist für seine moderne Arch…
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage New Electra Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Electra Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Electra Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Electra Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New Electra Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course, JVC, Dubai, UAE
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Wohnanlage New Electra Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course, JVC, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$393,060
Wir bieten Apartments mit Panoramablick.Die Residenz verfügt über Parkplätze, Lounges, Business-Lounges, einen Co-Working-Bereich, eine Bibliothek, Pools und einen Mini-Aquapark, einen angelegten Grünbereich, einen Kinderspielplatz und einen Spielraum, einen Minigolfplatz, einen Grillbereich…
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Wohnanlage New project Lilian Residences with a swimming pool and gardens close to the international airport, Dubai South, Dubai, UAE
Wohnanlage New project Lilian Residences with a swimming pool and gardens close to the international airport, Dubai South, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$223,453
Lilian Residences ist ein neues Projekt, das sich im Herzen des sich dynamisch entwickelnden Gebiets von Dubai South befindet. Der Low-rise-Komplex kombiniert raffinierte Einfachheit, raffiniertes Design und sorgfältig durchdachte Architektur, wodurch der Raum, wo jedes Detail voller Sinn is…
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Wohngebäude Wohnungen mit direktem Meerblick in Dubai Maritime City
Wohngebäude Wohnungen mit direktem Meerblick in Dubai Maritime City
Wohngebäude Wohnungen mit direktem Meerblick in Dubai Maritime City
Wohngebäude Wohnungen mit direktem Meerblick in Dubai Maritime City
Wohngebäude Wohnungen mit direktem Meerblick in Dubai Maritime City
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Wohngebäude Wohnungen mit direktem Meerblick in Dubai Maritime City
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$787,309
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 30
Luxuriöse Wohnungen am Meer mit Zahlungsplan in Dubai Maritime City Maritime City ist ein erstklassiges Wasserfront-Projekt in Dubai, das Gewerbe, Wohnen und maritime Industrie nahtlos zu einem dynamischen Küstenzentrum verbindet. Strategisch günstig zwischen Port Rashid und Dubai Dry Docks …
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TEKCE Real Estate
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Wohnanlage Luxury penthouses with exceptional facilities at Residences Du Port, Dubai Marina, UAE
Wohnanlage Luxury penthouses with exceptional facilities at Residences Du Port, Dubai Marina, UAE
Wohnanlage Luxury penthouses with exceptional facilities at Residences Du Port, Dubai Marina, UAE
Wohnanlage Luxury penthouses with exceptional facilities at Residences Du Port, Dubai Marina, UAE
Wohnanlage Luxury penthouses with exceptional facilities at Residences Du Port, Dubai Marina, UAE
Wohnanlage Luxury penthouses with exceptional facilities at Residences Du Port, Dubai Marina, UAE
Wohnanlage Luxury penthouses with exceptional facilities at Residences Du Port, Dubai Marina, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$4,58M
Résidences Du Port ist das erste Wohnprojekt unter der Marke Autograph Collection von Marriott International im renommierten Dubai Marina. Mehr als nur Residenzen, sind dies ein völlig neuer Standard des lebens am Wasser, inspiriert vom Geist der französischen Riviera, kombinieren Eleganz, R…
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Wohnanlage New high-rise residence Valo with a swimming pool and a garden, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence Valo with a swimming pool and a garden, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence Valo with a swimming pool and a garden, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence Valo with a swimming pool and a garden, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence Valo with a swimming pool and a garden, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New high-rise residence Valo with a swimming pool and a garden, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence Valo with a swimming pool and a garden, Dubai Creek Harbour, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,12M
Wir bieten Apartments mit Blick auf den Park, den Kanal und die Stadt.Die Residenz verfügt über einen Swimmingpool, einen Fitnessraum, einen Rasen, Kinderspielplätze, einen multifunktionalen Raum, einen Grillplatz, einen Yogabereich, einen Garten.Abschluss - September, 2028.Lage und Infrastr…
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Wohnanlage New high-rise residence Seahaven Tower C with a swimming pool and a lounge area, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence Seahaven Tower C with a swimming pool and a lounge area, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence Seahaven Tower C with a swimming pool and a lounge area, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence Seahaven Tower C with a swimming pool and a lounge area, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence Seahaven Tower C with a swimming pool and a lounge area, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New high-rise residence Seahaven Tower C with a swimming pool and a lounge area, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise residence Seahaven Tower C with a swimming pool and a lounge area, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,27M
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer und die Stadt.Die Residenz verfügt über einen Fitnessclub mit einer Sauna und einem Dampfbad, ein Kino, ein Fitnessstudio, ein Spielzimmer und eine Lounge, einen Infinity-Pool mit einem Deck und einem Kinderbecken, einen Yoga- und Meditati…
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Wohnanlage New residence Beach Oasis 2 with a swimming pool and a manmade beach, Dubai Studio City, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Beach Oasis 2 with a swimming pool and a manmade beach, Dubai Studio City, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Beach Oasis 2 with a swimming pool and a manmade beach, Dubai Studio City, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Beach Oasis 2 with a swimming pool and a manmade beach, Dubai Studio City, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Beach Oasis 2 with a swimming pool and a manmade beach, Dubai Studio City, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New residence Beach Oasis 2 with a swimming pool and a manmade beach, Dubai Studio City, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Beach Oasis 2 with a swimming pool and a manmade beach, Dubai Studio City, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$256,226
Die Residenz verfügt über einen Pool im Lagune-Stil mit einem künstlichen Strand, einem Fitnessstudio, Landschaftsgärten, Kinderspielplätze, Grillplätze, Cafés, rund um die Uhr Sicherheit, einen Tiefgaragen.Abschluss - September, 2026.Ausstattung und Ausstattung im Haus Der Preis beinhaltet …
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Wohnanlage Duplex apartments in the new high-rise Auresta Residence with swimming pools, lounge areas and gardens, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage Duplex apartments in the new high-rise Auresta Residence with swimming pools, lounge areas and gardens, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage Duplex apartments in the new high-rise Auresta Residence with swimming pools, lounge areas and gardens, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage Duplex apartments in the new high-rise Auresta Residence with swimming pools, lounge areas and gardens, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage Duplex apartments in the new high-rise Auresta Residence with swimming pools, lounge areas and gardens, JVC, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage Duplex apartments in the new high-rise Auresta Residence with swimming pools, lounge areas and gardens, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage Duplex apartments in the new high-rise Auresta Residence with swimming pools, lounge areas and gardens, JVC, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$986,384
Auresta ist ein eleganter 63-stöckiger Komplex, der moderne Luxus, technische Perfektion und Eifersucht für sein Wohlbefinden der Bewohner verkörpert. Das Projekt bietet voll möblierte Studios, Apartments mit 1-2 Schlafzimmern sowie geräumige Duplexs mit 3 Schlafzimmern, in der ruhigen Palet…
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Wohnanlage New residence Hamilton with a swimming pool and a park, Town Square, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Hamilton with a swimming pool and a park, Town Square, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Hamilton with a swimming pool and a park, Town Square, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Hamilton with a swimming pool and a park, Town Square, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Hamilton with a swimming pool and a park, Town Square, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New residence Hamilton with a swimming pool and a park, Town Square, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Hamilton with a swimming pool and a park, Town Square, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$227,491
Die Residenz verfügt über einen Park, einen Swimmingpool, einen Fitnessraum, Sportplätze, Joggen und Radwege, einen Kinderspielplatz, Geschäfte, Restaurants und Cafés, einen Grillplatz.Abschluss - Oktober 2025.Lage und Infrastruktur in der Nähe Dubai International Airport - 28 MinutenDubai M…
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Wohnanlage New waterfront complex The Pier Residences with swimming pools close to Downtown Dubai, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Wohnanlage New waterfront complex The Pier Residences with swimming pools close to Downtown Dubai, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Wohnanlage New waterfront complex The Pier Residences with swimming pools close to Downtown Dubai, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Wohnanlage New waterfront complex The Pier Residences with swimming pools close to Downtown Dubai, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Wohnanlage New waterfront complex The Pier Residences with swimming pools close to Downtown Dubai, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New waterfront complex The Pier Residences with swimming pools close to Downtown Dubai, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Wohnanlage New waterfront complex The Pier Residences with swimming pools close to Downtown Dubai, Dubai Maritime City, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$726,775
Die Pier Residence ist ein Projekt, das nicht nur Unterkunft bietet, sondern die Atmosphäre des außergewöhnlichen Lebensstils schafft und modernen Komfort und fortschrittliche Architektur vereint. Der Komplex wird zu einem der wenigen neuen Wasserprojekten in Dubai am Ufer des Arabischen Gol…
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TRANIO
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Wohngebäude Exklusive Wohnungen mit Blick auf den Burj Khalifa in Business Bay
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Wohngebäude Exklusive Wohnungen mit Blick auf den Burj Khalifa in Business Bay
Wohngebäude Exklusive Wohnungen mit Blick auf den Burj Khalifa in Business Bay
Wohngebäude Exklusive Wohnungen mit Blick auf den Burj Khalifa in Business Bay
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Wohngebäude Exklusive Wohnungen mit Blick auf den Burj Khalifa in Business Bay
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$557,243
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 25
Komplex im Stil einer Wasserstadt mit flexiblen Zahlungsplänen in Business Bay, Dubai Business Bay ist ein dynamisches und sich schnell entwickelndes Gewerbe- und Wohnzentrum im Herzen von Dubai. Bekannt für seine elegante, moderne Architektur und seine erstklassige Lage, bietet es eine Misc…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
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Wohnanlage New Solis Residence with swimming pools and a gym, Motor City, Dubai, UAE
Wohnanlage New Solis Residence with swimming pools and a gym, Motor City, Dubai, UAE
Wohnanlage New Solis Residence with swimming pools and a gym, Motor City, Dubai, UAE
Wohnanlage New Solis Residence with swimming pools and a gym, Motor City, Dubai, UAE
Wohnanlage New Solis Residence with swimming pools and a gym, Motor City, Dubai, UAE
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$281,451
Die Premium Wohnanlage im Herzen von Dubai, in Motor City. Das Projekt besteht aus vier Hochhäusern, die durch das gemeinsame Podium verbunden sind und den Bewohnern eine Vielzahl von Annehmlichkeiten und Dienstleistungen bieten.Vorteile:Geräumige und leuchtende Apartments: große Auswahl an …
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TRANIO
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Wohnanlage New high-rise Auresta Residence with swimming pools, lounge areas and sports grounds, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise Auresta Residence with swimming pools, lounge areas and sports grounds, JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise Auresta Residence with swimming pools, lounge areas and sports grounds, JVC, Dubai, UAE
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$184,066
Auresta ist ein eleganter 63-stöckiger Komplex, der moderne Luxus, technische Perfektion und Eifersucht für sein Wohlbefinden der Bewohner verkörpert. Das Projekt bietet voll möblierte Studios, Apartments mit 1-2 Schlafzimmern sowie geräumige Duplexs mit 3 Schlafzimmern, in der ruhigen Palet…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage Safa Two de GRISOGONO — futuristic residential complex by DAMAC with designer finishes at the edge of Business Bay, Dubai
Wohnanlage Safa Two de GRISOGONO — futuristic residential complex by DAMAC with designer finishes at the edge of Business Bay, Dubai
Wohnanlage Safa Two de GRISOGONO — futuristic residential complex by DAMAC with designer finishes at the edge of Business Bay, Dubai
Wohnanlage Safa Two de GRISOGONO — futuristic residential complex by DAMAC with designer finishes at the edge of Business Bay, Dubai
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$993,476
Dieses Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Schweizer Schmuckmarke durchgeführt, die für die Gestaltung der Räumlichkeiten verantwortlich ist.Die Wohnungen sind mit grünen Terrassen eingerichtet und hängende Gärten sind auf den Seiten des Gebäudes geplant.Die Anlage verfügt über einen Stra…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohngebäude Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay
Wohngebäude Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay
Wohngebäude Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay
Wohngebäude Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay
Wohngebäude Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay
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Wohngebäude Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$621,985
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 100
Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay mit flexiblem Zahlungsplan Die DWTN Residences liegen strategisch günstig im goldenen Dreieck zwischen der Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai und Business Bay. Dieses architektonische Wunderwerk bietet einen atemberaubenden …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
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Wohnanlage New Sunset Bay Three Complex with beaches, swimming pools and golf courses, Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage New Sunset Bay Three Complex with beaches, swimming pools and golf courses, Dubai Islands, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$546,448
Wir möchten Ihnen die dritte Phase des Sunset Bay-Komplexes auf den Dubai-Inseln vorstellen - der einzigartige Ort, an dem sich die perfekte Küste mit raffinierter Eleganz verbindet. Diese Strandoase ist ideal in den dynamischen Rhythmus der Megapolis integriert und schafft den harmonischen …
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TRANIO
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Wohnanlage New high-rise Sapphire Residence with swimming pools, a spa center and a co-working area near the canal and a highway, Al Safa, Dubai, UAE
Wohnanlage New high-rise Sapphire Residence with swimming pools, a spa center and a co-working area near the canal and a highway, Al Safa, Dubai, UAE
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Business Bay, Vereinigte Arabische Emirate
von
$965,012
Wir bieten Apartments mit Parkplätzen.Einige Penthouses haben private Swimmingpools.Die Residenz verfügt über einen Infinity-Pool, einen weiteren Pool, wechselnde Farben jede Stunde, einen Fitnessraum und einen Joggingpfad, ein Spa-Center, Gärten und einen Co-Working-Bereich.Abschluss - 2028…
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TRANIO
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Wohnanlage Residential mega complex with a new opera house and developed infrastructure, near the lagoons and the beach, Dubai South, Dubai, UAE
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$296,661
Das groß angelegte Resort-Projekt in Dubai - eine Vielzahl von Wohnungen und Häusern sowie das neue Opernhaus der Stadt. Der Komplex wird Venedig wegen des Konzepts von Wohngebäuden neben Lagunen benannt.Das Projekt verfügt auch über eine große Plaza mit Annehmlichkeiten und Gewerbefläche, L…
Immobilienagentur
TRANIO
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Wohnanlage New residence Armani Beach Residences with a private beach and swimming pools, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Armani Beach Residences with a private beach and swimming pools, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Armani Beach Residences with a private beach and swimming pools, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Armani Beach Residences with a private beach and swimming pools, Palm Jumeirah, Dubai, UAE
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$11,94M
Ultra-Luxus-Komplex mit privatem Strandclub und Designerresidenzen von Armani/Casa und Architekten Tadao Ando. Luxuriöse 2-4 Schlafzimmer Wohnungen, Penthäuser und fünf Schlafzimmer Präsidentensuiten auf der Ostküste der Palme mit fertigen Oberflächen in Marmor, Naturstein und feinen Wäldern…
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TRANIO
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Wohnanlage The Best Location
Wohnanlage The Best Location
Wohnanlage The Best Location
Wohnanlage The Best Location
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Wohnanlage The Best Location
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$603,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Fläche 111 m²
1 Immobilienobjekt 1
Wynwood von Imtiaz ist ein hochmodernes Wohnprojekt auf den Inseln von Dubai, das eine Resort-Stil Atmosphäre in der Metropole schafft. Das Projekt verfügt über 1-4 Schlafzimmer Wohnungen und Duplexs von 55 bis 330 m2. Alle Residenzen sind mit einem Schwerpunkt auf Komfort, Aussicht und Prem…
Immobilienagentur
Pro Part Недвижимость L.L.C.
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Wohnanlage New residence Ozone 1 with a swimming pool and a parking close to highways and Palm Jumeirah, JVC, Dubai, UAE
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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$577,620
Wir bieten möblierte Apartments.Die Residenz verfügt über einen Pool für Kinder und Erwachsene, ein Yoga-Studio, Lounge-und Grillbereiche, einen Club abd ein Kino, einen Kinderspielplatz und einen Sportplatz, rund um die Uhr Concierge-Service, eine Sauna, einen Fitnessraum, einen 4-stufigen …
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TRANIO
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Wohnanlage Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle
Wohnanlage Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle
Wohnanlage Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle
Wohnanlage Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle
Wohnanlage Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle
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Wohnanlage Pearl House 4 – Sophisticated Urban Living in Jumeirah Village Circle
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$209,067
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Perle Haus 4 – Ausgesprochen Urban Living in Jumeirah Village Circle.Effiziente Eleganz trifft auf intelligentes Design im Herzen von JVC.Projektübersicht:Pearl House 4 ist ein Boutique-Wohnungsturm in Jumeirah Village Circle (JVC) von Imtiaz Developments, bekannt für die pünktliche Lieferun…
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Grupo WAME Real Estate
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Wohnanlage New gated residence Nad al Sheba Gardens with a lagoon and a swimming pool close to highways, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New gated residence Nad al Sheba Gardens with a lagoon and a swimming pool close to highways, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New gated residence Nad al Sheba Gardens with a lagoon and a swimming pool close to highways, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New gated residence Nad al Sheba Gardens with a lagoon and a swimming pool close to highways, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Wohnanlage New gated residence Nad al Sheba Gardens with a lagoon and a swimming pool close to highways, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
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Wohnanlage New gated residence Nad al Sheba Gardens with a lagoon and a swimming pool close to highways, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$3,22M
Wir bieten Luxusvillen und Stadthäuser mit Parkplätzen.Einige Häuser haben private Swimmingpools.Die Residenz verfügt über einen Yoga Rasen und Joggingwege, Kinderspielplätze und Sportplätze, eine Lagune und einen Pool, einen Veranstaltungsbereich.Abschluss - 1. Quartal 2027.Lage und Infrast…
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TRANIO
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Wohnanlage Floarea Breeze
Wohnanlage Floarea Breeze
Wohnanlage Floarea Breeze
Wohnanlage Floarea Breeze
Wohnanlage Floarea Breeze
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Wohnanlage Floarea Breeze
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$544,327
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Floarea Breeze – Inselästhetik, Designresidenzen und Privatsphäre in einem Premium-Projekt auf Dubai-Inseln!Floarea Breeze ist ein exquisiter Wohnkomplex von Mashriq Elite Developments, der als Verkörperung des modernen Insellebens auf Dubai-Inseln geschaffen wurde. Das Projekt verbindet Pre…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Wohnanlage New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Wohnanlage New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Wohnanlage New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Wohnanlage New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Wohnanlage New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
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Wohnanlage New Orbis Residence with a swimming pool and gardens close to highways, Motor City, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$276,269
Wir bieten Apartments mit Panoramablick.Die Residenz verfügt über einen großen Pool, angelegte Gärten, ein modernes Fitnesscenter, Sportplätze, Grillplätze.Abschluss - 4. Quartal 2027.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der Nähe einer U-Bahn-Station und zwei Au…
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Wohnanlage New premium residence Q Gardens Loft 2 with swimming pools and a garden in the central area of JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New premium residence Q Gardens Loft 2 with swimming pools and a garden in the central area of JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New premium residence Q Gardens Loft 2 with swimming pools and a garden in the central area of JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New premium residence Q Gardens Loft 2 with swimming pools and a garden in the central area of JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New premium residence Q Gardens Loft 2 with swimming pools and a garden in the central area of JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New premium residence Q Gardens Loft 2 with swimming pools and a garden in the central area of JVC, Dubai, UAE
Wohnanlage New premium residence Q Gardens Loft 2 with swimming pools and a garden in the central area of JVC, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$276,464
Wir bieten luxuriöse Apartments mit Panoramablick auf die Stadt.Die Residenz verfügt über einen Dachpool, einen Grillplatz, ein Kino, einen Fitnessraum, einen Spielraum, einen Kinderspielplatz, Conciergeservice, einen angelegten Garten.Abschluss - 4. Quartal 2025.Ausstattung und Ausstattung …
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Wohnanlage New complex Weybridge Gardens 5 with a swimming pool and gardens close to the polo resort, Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex Weybridge Gardens 5 with a swimming pool and gardens close to the polo resort, Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex Weybridge Gardens 5 with a swimming pool and gardens close to the polo resort, Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex Weybridge Gardens 5 with a swimming pool and gardens close to the polo resort, Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex Weybridge Gardens 5 with a swimming pool and gardens close to the polo resort, Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New complex Weybridge Gardens 5 with a swimming pool and gardens close to the polo resort, Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Wohnanlage New complex Weybridge Gardens 5 with a swimming pool and gardens close to the polo resort, Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$202,509
Weybridge Gardens 5 ist eine moderne Wohnanlage von Leos International in Dubailand Residence Complex. Die Lage ist für seine bequeme Verkehrsanbindung bemerkenswert: öffentliche Verkehrsmittel, große Einkaufszentren, erstklassige Schulen und höhere Bildungseinrichtungen in der Nähe - es ist…
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Wohnanlage New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Alle anzeigen Wohnanlage New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Wohnanlage New residence Riviera IV with rich infrastructure in MBR City, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$953,669
Die Residenz kombiniert mediterrane Architektur und modernes Design und verfügt über einen Pool, einen angelegten Garten, Boutiquen, Kinderspielplätze und Sportplätze.Abschluss - 3 Quartal 2024.Ausstattung und Ausstattung im Haus Der Preis beinhaltet eine eingebaute Küche, Haushaltsgeräte, a…
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Leitfäden zum Kauf von Neubauten in Dubai

So erhalten Sie einen Kredit für Immobilien in Dubai
So erhalten Sie einen Kredit für Immobilien in Dubai

Häufig gestellte Fragen zum Kauf von Immobilien vom Bauträger in Dubai

Ist es möglich, eine neue Immobilie in Dubai als vollständiges Eigentum auf Dauer zu erwerben?

Ausländer können neue Immobilien in Dubai in Freehold-Zonen (z. B. Dubai Marina, Downtown) mit dem Recht auf vollständiges Eigentum ohne zeitliche Begrenzung erwerben.

Wer sind die größten Bauträger in Dubai?

Die Marktführer auf dem Immobilienmarkt in Dubai sind: Emaar Properties, Damac Properties, Sobha Realty und Nakheel.

Wie viel kostet eine neue Immobilie in Dubai im Durchschnitt?

Der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter für eine Wohnung in einem Neubau in Dubai beträgt 11.840 AED (3.225 USD). Studios sind ab 600.000 AED erhältlich, Apartments mit zwei Schlafzimmern ab 1,2 Millionen AED und Villen ab 2 Millionen AED.

Kann man eine Immobilie in Dubai aus der Ferne kaufen?

Der Kaufprozess für lokale Immobilien ist vollständig digitalisiert. Die Dokumente werden über die DLD's Dubai REST App unterzeichnet, und die Kataloge der Neubauten in Dubai enthalten virtuelle Rundgänge und Video-Beratungen mit den Bauträgern.

Ist eine Ratenzahlung für den Kauf einer Wohnung in einem Neubau in Dubai möglich?

Immobilien in Dubai vom Bauträger, die sich noch im Bau befinden, sind oft mit einer zinslosen Ratenzahlung über 2 bis 7 Jahre erhältlich.

Was sind die beliebtesten Neubauten in Dubai?

Im Jahr 2025 führen die Projekte Emaar Beachfront (Privatstrände), Sobha Seahaven (Blick auf Palm Jumeirah) und Damac Lagoons (Themenvillen mit Lagunen) die Rangliste an.

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