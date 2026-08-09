Leitfäden zum Kauf von Neubauten in Dubai
Häufig gestellte Fragen zum Kauf von Immobilien vom Bauträger in Dubai
Ist es möglich, eine neue Immobilie in Dubai als vollständiges Eigentum auf Dauer zu erwerben?
Ausländer können neue Immobilien in Dubai in Freehold-Zonen (z. B. Dubai Marina, Downtown) mit dem Recht auf vollständiges Eigentum ohne zeitliche Begrenzung erwerben.
Wer sind die größten Bauträger in Dubai?
Die Marktführer auf dem Immobilienmarkt in Dubai sind: Emaar Properties, Damac Properties, Sobha Realty und Nakheel.
Wie viel kostet eine neue Immobilie in Dubai im Durchschnitt?
Der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter für eine Wohnung in einem Neubau in Dubai beträgt 11.840 AED (3.225 USD). Studios sind ab 600.000 AED erhältlich, Apartments mit zwei Schlafzimmern ab 1,2 Millionen AED und Villen ab 2 Millionen AED.
Kann man eine Immobilie in Dubai aus der Ferne kaufen?
Der Kaufprozess für lokale Immobilien ist vollständig digitalisiert. Die Dokumente werden über die DLD's Dubai REST App unterzeichnet, und die Kataloge der Neubauten in Dubai enthalten virtuelle Rundgänge und Video-Beratungen mit den Bauträgern.
Ist eine Ratenzahlung für den Kauf einer Wohnung in einem Neubau in Dubai möglich?
Immobilien in Dubai vom Bauträger, die sich noch im Bau befinden, sind oft mit einer zinslosen Ratenzahlung über 2 bis 7 Jahre erhältlich.
Was sind die beliebtesten Neubauten in Dubai?
Im Jahr 2025 führen die Projekte Emaar Beachfront (Privatstrände), Sobha Seahaven (Blick auf Palm Jumeirah) und Damac Lagoons (Themenvillen mit Lagunen) die Rangliste an.