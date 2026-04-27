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Langzeitmiete von Häusern in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Dubai
4
6 immobilienobjekte total found
Haus 6 Schlafzimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Haus 6 Schlafzimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 6
Fläche 929 m²
Etagenzahl 2
Ferienwohnungen für Leben und Investitionen (ROI - 5,4%)! Die Crest in Mohammed Bin Rashid C…
$113,455
pro Monat
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Stadthaus 3 Schlafzimmer in Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
Stadthaus 3 Schlafzimmer
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 297 m²
Entdecken Sie luxuriöses Küstenleben mit diesem komplett eingerichteten 3-Zimmer-Stadthaus i…
$49,006
pro Monat
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Stadthaus 3 Schlafzimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Stadthaus 3 Schlafzimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 3
Fläche 212 m²
Etagenzahl 2
3BR TOWNHOUSE | PRIVATE GARDEN & POOLEin 3-Zimmer-Stadthaus zu vermieten in The Springs 3, e…
$6,580
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Stadthaus 4 Schlafzimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Stadthaus 4 Schlafzimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 336 m²
Erleben Sie zeitgenössisches Leben in diesem exquisiten Stadthaus in der wünschenswerten Al …
$102,096
pro Monat
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Stadthaus 3 Schlafzimmer in Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
Stadthaus 3 Schlafzimmer
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 287 m²
Entdecken Sie Marbella Villas 2, ein faszinierendes Reiseziel am Meer auf der Insel Marbella…
$40,839
pro Monat
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Stadthaus in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Stadthaus
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 286 m²
Etagenzahl 2
Nur für die jährliche Miete — 350 000 AED! Gerüstet und erweitertes 3-Zimmer-Stadthaus mit e…
$7,942
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Eigenschaftstypen in den Vereinigten Arabischen Emiraten

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