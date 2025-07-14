Wohnkomplex EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai

EVERGR1N HAUS by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai.
Projektübersicht:
EVERGR1N HAUS by Object 1 renoviert modernes, nachhaltiges Leben in Dubai.
Im Herzen von Jumeirah Garden City gelegen, bietet diese Boutique 8-story-Entwicklung 219 Residenzen – von eleganten Studios bis zu geräumigen 2-Zimmer-Wohnungen – mit zeitgenössischem Design mit üppiger grüner Umgebung, reichlich natürlichem Licht und Smart-Home-Technologie.
Wohnungstypen, Größen & Preise
Studios: ~ 43 m2 ab 265.000€
1-Schlafzimmer: ~ 73 m2 ab 445.000€
2-Schlafzimmer: ~ 115 m2 ab 663.000€
3-Schlafzimmer: ~ 211 m2 from 1.250.000€
Flexibel 50/50 Zahlungsplan: 50% während des Baus, 50% auf Übergabe.
Geschätzter Abschluss: Q2 2026.
Dienstleistungen & Lifestyle Eigenschaften:
Infinity Schwimmbad mit Sonnendeck.
Wellnesszone: Fitnessraum, Sauna, Yoga & Meditationsbereiche.
Außenlounge, BBQ und soziale Clubräume.
Kinderspielzimmer und angelegte Gärten.
Smart-Home-Systeme und Keyless-Eintrag.
24/7 Concierge und Sicherheit.
Lage – Jumeirah Garden City:
5 Minuten → Dubai Mall & Burj Khalifa
7 mins → Museum der Zukunft
10 Minuten → La Mer Beach
Direkter Zugang zur Sheikh Zayed Road.
Zentrale und dennoch ruhige grüne Nachbarschaft.
Investment Highlights:
Attraktive Eintrittspreis ab 265.000€
Hohe Mieterträge von bis zu 8–10% in diesem Bezirk.
Öko-bewusstes, nachhaltiges Design, das mit Dubais grüner Vision zusammenhängt.
Freier Besitz für alle Nationalitäten.
Geliefert von Object 1, ein vertrauenswürdiger Entwickler konzentrierte sich auf Qualität & Design.
Schlussfolgerung:
EVERGR1N HAUS ist mehr als eine Residenz – es ist eine Lifestyle-Investition, die urbane Bequemlichkeit, grüne Architektur und starkes Mietpotenzial kombiniert.
Perfekt für Hausbesitzer, die in der Stadt Gelassenheit suchen, und Investoren, die auf Wachstum und hohe ROI.