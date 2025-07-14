Wohnkomplex EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai

EVERGR1N HAUS by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai.

Projektübersicht:

EVERGR1N HAUS by Object 1 renoviert modernes, nachhaltiges Leben in Dubai.

Im Herzen von Jumeirah Garden City gelegen, bietet diese Boutique 8-story-Entwicklung 219 Residenzen – von eleganten Studios bis zu geräumigen 2-Zimmer-Wohnungen – mit zeitgenössischem Design mit üppiger grüner Umgebung, reichlich natürlichem Licht und Smart-Home-Technologie.

Wohnungstypen, Größen & Preise

Studios: ~ 43 m2 ab 265.000€

1-Schlafzimmer: ~ 73 m2 ab 445.000€

2-Schlafzimmer: ~ 115 m2 ab 663.000€

3-Schlafzimmer: ~ 211 m2 from 1.250.000€

Flexibel 50/50 Zahlungsplan: 50% während des Baus, 50% auf Übergabe.

Geschätzter Abschluss: Q2 2026.

Dienstleistungen & Lifestyle Eigenschaften:

Infinity Schwimmbad mit Sonnendeck.

Wellnesszone: Fitnessraum, Sauna, Yoga & Meditationsbereiche.

Außenlounge, BBQ und soziale Clubräume.

Kinderspielzimmer und angelegte Gärten.

Smart-Home-Systeme und Keyless-Eintrag.

24/7 Concierge und Sicherheit.

Lage – Jumeirah Garden City:

5 Minuten → Dubai Mall & Burj Khalifa

7 mins → Museum der Zukunft

10 Minuten → La Mer Beach

Direkter Zugang zur Sheikh Zayed Road.

Zentrale und dennoch ruhige grüne Nachbarschaft.

Investment Highlights:

Attraktive Eintrittspreis ab 265.000€

Hohe Mieterträge von bis zu 8–10% in diesem Bezirk.

Öko-bewusstes, nachhaltiges Design, das mit Dubais grüner Vision zusammenhängt.

Freier Besitz für alle Nationalitäten.

Geliefert von Object 1, ein vertrauenswürdiger Entwickler konzentrierte sich auf Qualität & Design.

Schlussfolgerung:

EVERGR1N HAUS ist mehr als eine Residenz – es ist eine Lifestyle-Investition, die urbane Bequemlichkeit, grüne Architektur und starkes Mietpotenzial kombiniert.

Perfekt für Hausbesitzer, die in der Stadt Gelassenheit suchen, und Investoren, die auf Wachstum und hohe ROI.