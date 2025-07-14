  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Adschman
  4. Wohnkomplex EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai

Wohnkomplex EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai

Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
von
$311,965
BTC
3.7107670
ETH
194.4971657
USDT
308 435.4166564
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
33
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 27583
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Emirat Adschman
  • Stadt
    Adschman

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Backstein
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    8

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English

EVERGR1N HAUS by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai.

Projektübersicht:

EVERGR1N HAUS by Object 1 renoviert modernes, nachhaltiges Leben in Dubai.
Im Herzen von Jumeirah Garden City gelegen, bietet diese Boutique 8-story-Entwicklung 219 Residenzen – von eleganten Studios bis zu geräumigen 2-Zimmer-Wohnungen – mit zeitgenössischem Design mit üppiger grüner Umgebung, reichlich natürlichem Licht und Smart-Home-Technologie.

Wohnungstypen, Größen & Preise

  • Studios: ~ 43 m2 ab 265.000€

  • 1-Schlafzimmer: ~ 73 m2 ab 445.000€

  • 2-Schlafzimmer: ~ 115 m2 ab 663.000€

  • 3-Schlafzimmer: ~ 211 m2 from 1.250.000€

Flexibel 50/50 Zahlungsplan: 50% während des Baus, 50% auf Übergabe.
Geschätzter Abschluss: Q2 2026.

Dienstleistungen & Lifestyle Eigenschaften:

  • Infinity Schwimmbad mit Sonnendeck.

  • Wellnesszone: Fitnessraum, Sauna, Yoga & Meditationsbereiche.

  • Außenlounge, BBQ und soziale Clubräume.

  • Kinderspielzimmer und angelegte Gärten.

  • Smart-Home-Systeme und Keyless-Eintrag.

  • 24/7 Concierge und Sicherheit.

Lage – Jumeirah Garden City:

  • 5 Minuten → Dubai Mall & Burj Khalifa

  • 7 mins → Museum der Zukunft

  • 10 Minuten → La Mer Beach

  • Direkter Zugang zur Sheikh Zayed Road.

  • Zentrale und dennoch ruhige grüne Nachbarschaft.

Investment Highlights:

  • Attraktive Eintrittspreis ab 265.000€

  • Hohe Mieterträge von bis zu 8–10% in diesem Bezirk.

  • Öko-bewusstes, nachhaltiges Design, das mit Dubais grüner Vision zusammenhängt.

  • Freier Besitz für alle Nationalitäten.

  • Geliefert von Object 1, ein vertrauenswürdiger Entwickler konzentrierte sich auf Qualität & Design.

Schlussfolgerung:

EVERGR1N HAUS ist mehr als eine Residenz – es ist eine Lifestyle-Investition, die urbane Bequemlichkeit, grüne Architektur und starkes Mietpotenzial kombiniert.
Perfekt für Hausbesitzer, die in der Stadt Gelassenheit suchen, und Investoren, die auf Wachstum und hohe ROI.

Standort auf der Karte

Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage New Luzora Residences with a swimming pool and golf carts for transportation about the island, 3 minutes from the beach, Dubai Islands, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$406,278
Wohnanlage New Al Serh Residences 11 with gardens, a swimming pool and an underground parking close to the international school, JVC, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$218,578
Wohnanlage Riviera
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$295,068
Wohnanlage The Opus
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,19M
Wohnanlage New complex of furnished apartments Guzel Tower with a swimming pool and a spa, JVT, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$193,894
Sie sehen gerade
Wohnkomplex EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Adschman, Vereinigte Arabische Emirate
von
$311,965
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnanlage Exclusive Waterfront Living on Dubai Islands. Fully Furnished. Beach Walk Grand 2
Wohnanlage Exclusive Waterfront Living on Dubai Islands. Fully Furnished. Beach Walk Grand 2
Wohnanlage Exclusive Waterfront Living on Dubai Islands. Fully Furnished. Beach Walk Grand 2
Wohnanlage Exclusive Waterfront Living on Dubai Islands. Fully Furnished. Beach Walk Grand 2
Wohnanlage Exclusive Waterfront Living on Dubai Islands. Fully Furnished. Beach Walk Grand 2
Alle anzeigen Wohnanlage Exclusive Waterfront Living on Dubai Islands. Fully Furnished. Beach Walk Grand 2
Wohnanlage Exclusive Waterfront Living on Dubai Islands. Fully Furnished. Beach Walk Grand 2
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$651,184
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Beach Walk Grand 2 – Exklusives Waterfront Living auf Dubai Inseln.Möblierte Apartments & Duplexs mit Resort‐Style Annehmlichkeiten.1–3 Schlafzimmer Wohnungen & 3–4 Schlafzimmer Duplexe | Übergabe: Q4 2027.ProjektübersichtBeach Walk Grand 2 von Imtiaz Developments ist eine Premium-Küstenresi…
Immobilienagentur
Grupo WAME Real Estate
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grupo WAME Real Estate
Sprachen
English, Deutsch
Wohnanlage New Sunset Bay Three Complex with beaches, swimming pools and golf courses, Dubai Islands, Dubai, UAE
Wohnanlage New Sunset Bay Three Complex with beaches, swimming pools and golf courses, Dubai Islands, Dubai, UAE
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$546,448
Wir möchten Ihnen die dritte Phase des Sunset Bay-Komplexes auf den Dubai-Inseln vorstellen - der einzigartige Ort, an dem sich die perfekte Küste mit raffinierter Eleganz verbindet. Diese Strandoase ist ideal in den dynamischen Rhythmus der Megapolis integriert und schafft den harmonischen …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Florine Beach Residences
Wohnanlage Florine Beach Residences
Wohnanlage Florine Beach Residences
Wohnanlage Florine Beach Residences
Wohnanlage Florine Beach Residences
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
von
$329,243
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 9
Wohnungen im luxuriösen Florine Beach Residences-Projekt in der Gegend von Umm Al Quwain! In der Nähe befindet sich ein herrlicher Strand und ein Golfplatz! Panoramablick auf das Meer! Umgeben von üppigem Grün! Eine ausgezeichnete Option zum Wohnen, Weiterverkaufen und Vermieten! Wir finden …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Arabische Emirate
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
14.07.2025
So verkaufen Sie eine Wohnung in den VAE: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Privatpersonen
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
20.06.2025
Immobilieninvestitionen in den VAE: 5 vielversprechende neue Entwicklungen im ganzen Land
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
11.01.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in den VAE mit Möbeln: Übersicht der Objekte von 130.000 € bis 2,4 Millionen €.
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
23.12.2024
Der Immobilienmarkt in Dubai verzeichnet weiterhin Rekordwachstumsraten. Analytics von REALTING
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
17.12.2024
Hypothek in Dubai für Nichtansässige. So kaufen Sie Immobilien auf Kredit
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
17.10.2024
Erbschaft von Eigentum und Immobilien in den VAE
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
03.10.2024
Retire in Dubai-Programm. So erhalten Sie ein Ruhestandsvisum für Dubai
Alle Veröffentlichungen anzeigen