Villa EMAAR Grand Polo Club & Resort

Hier entfaltet sich ein neues Kapitel des beispiellosen Regallebens, ein Ort, an dem Luxus Equine Leidenschaft trifft und ein Ort, an dem alle Equestrian-Träume zur Realität kommen.

Willkommen im Grand Polo Club und Resort by Emaar.

Treten Sie in eine Welt von Luxus, Eleganz und Harmonie mit der Natur ein – eine einzigartige Gemeinschaft mit 5.600 maßgeschneiderten Villen, die im neuen Grand Polo eingebettet sind.

Von dem Moment an, in dem Sie einsteigen, werden Sie die extravagante Architektur, die großen Höfe und das unvergessliche Landschaftsbauen verwöhnen. Entwickelt um ein markantes hufeisenförmiges Layout, fließt die Gemeinde mit grünen Parks, offenen Plätzen und 1,55 km üppigen grünen Gürteln – so dass es eine der grünsten und expansivsten Wohnumgebungen in der Region.

Im Herzen des Masterplans liegt der Green Core – Heimat eines atemberaubenden Clubhauses, Weltklasse-Polofelder und Ställe, bietet einen Lebensstil, in dem Natur, Luxus und Reiteleganz mühelos vermischen. Bewohner können Mitglieder-only Lounges, Reitschulen und ein Amphitheater für unvergessliche Gemeinschaftsveranstaltungen genießen.

Mit nur 35–40 % des Grundstücks für den Bau ist der Rest für Parks, Erholungsgebiete und luxuriöse Annehmlichkeiten schön erhalten.



Dies ist nicht nur ein Zuhause – es ist ein Ziel.



„Das neueste Vermächtnis von Emaar beginnt hier“.