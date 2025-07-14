Wohnung in einem Neubau Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay

Wohnungen im 110-stöckigen Downtown Residences Tower in Business Bay mit flexiblem Zahlungsplan

Die DWTN Residences liegen strategisch günstig im goldenen Dreieck zwischen der Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai und Business Bay. Dieses architektonische Wunderwerk bietet einen atemberaubenden Blick auf Downtown Dubai und den ikonischen Burj Khalifa, ergänzt durch einen atemberaubenden Blick auf den Arabischen Golf und die berühmte Sheikh Zayed Road an. Nur wenige Schritte entfernt entdecken Sie Weltklasse-Restaurants unter der Leitung renommierter Köche, Boutique-Galerien mit zeitgenössischer Kunst und luxuriöse Einzelhandelsgeschäfte, die das Neueste aus aller Welt bieten.

Die DWTN Residences gehören mit einer Höhe von 445 Metern zu den zehn höchsten Wohnprojekten in Dubai. Das architektonische Meisterwerk, dessen Design von der dynamischen Energie der Stadt inspiriert ist, definiert luxuriöses vertikales Wohnen neu – mit einem anspruchsvollen Lifestyle-Angebot und unvergleichlichen Ausblicken auf den ikonischen Burj Khalifa, Downtown Dubai und den Arabischen Golf.

DWTN Residences umfasst 110 spektakuläre Etagen, 432 exklusive Wohnungen, 76 Maisonette-Wohnungen, 13 Penthäuser und 1 königlichen Palast mit beeindruckenden 75.000 Quadratfuß an sozialen Einrichtungen. Die nahe gelegene U-Bahn-Station bietet eine nahtlose Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, während ein eigener Parkservice für eine stressfreie An und Abreise sorgt an. Die Wohnungen zum Verkauf in Business Bay Dubai sind 2 Minuten von der Sheikh Zayed Road, 3 Minuten von der U-Bahn-Station Business Bay, 5 Minuten von der Dubai Mall und dem Burj Khalifa, 10 Minuten von der Jumeirah Beach Coast und 15 Minuten vom internationalen Flughafen Dubai entfernt.

Die DWTN Residences bieten den Bewohnern luxuriöse Annehmlichkeiten und soziale Treffpunkte, wie einen großzügigen Eingangsbereich, Parkservice und Concierge-Service, eine doppelt so hohe Lobby mit Brasserie und Café, eine Lobby-Lounge und einen Bereich für geselliges Beisammensein an. Zu den außergewöhnlichen Einrichtungen gehören ein Familien- und Kinderpool, eine Familienlounge mit nahtlos ineinander übergehenden Innenräumen, eine Winterküche und eine Grillstation, ein Indoor-Kinderspielbereich, eine Montessori-Ecke, Behandlungsräume für Erholung und Regeneration, Yoga- und Meditationsstudios, ein Dampfbad und eine Sauna mit Whirlpool, ein Zen-Pool und ein Garten für kontemplatives Eintauchen ins Wasser sowie ein Fitnessstudio mit personalisierten Trainingsmöglichkeiten.

Zu den exklusiven Gemeinschaftsräumen gehören eine Lounge und ein Clubhaus mit Gemeinschaftsbereich, eine Zigarrenlounge, ein Golfsimulator für Enthusiasten und Gelegenheitsspieler, eine Teeterrasse und ein Garten mit Panoramablick, eine Küche mit Koch, in der private Dinner für kulinarische Erlebnisse zubereitet werden, sowie ein Kinoraum mit erstklassiger audiovisueller Ausstattung. Zu den Business-Einrichtungen gehören ein Business Center mit modernster Technologie, private Executive-Büros für höchsten Komfort, ein Podcast-Studio mit professioneller Akustik sowie eine Bibliothek und ein Buchclub, die literarische Zuflucht und intellektuelle Anregung bieten. Die Konferenzräume sind mit intelligenten Präsentationstechnologien ausgestattet. Last but not least verschmilzt ein spektakulärer Infinity-Pool im 91. Stock nahtlos mit dem Himmel und bietet einen atemberaubenden Blick auf den Burj Khalifa an.

DWTN Residences bieten einen 50/50-Zahlungsplan und eine voraussichtliche Übergabe im vierten Quartal 2029 an. Sichern Sie sich also frühzeitig Ihren Platz und verpassen Sie nicht die Gelegenheit, eine Luxuswohnung in einem der zehn höchsten Wolkenkratzer Dubais zu erwerben.

DXB-00257