Wohnkomplex Nura

Nura ist eine moderne Küstenresidenz mit Panoramablick und Resort-Infrastruktur in Mina Al Arab by RAK Properties!
Nura ist eine neue Premium Wohnanlage von RAK Properties in Downtown Mina, innerhalb der großen Küstengemeinde von Mina Al Arab in Ras Al Khaimah. Das Projekt verbindet die Atmosphäre des Badeorts, natürliche Harmonie und modernen urbanen Komfort und bietet Bewohnern einen einzigartigen Lebensstil am Ufer.
Infrastruktur des Resorts
Bewohner von Nura erhalten Zugang zu der reichen Wellness-und Freizeit-Infrastruktur der Resort-Ebene:
- angelegte Pools,
- Infinity-Podium auf dem Podium,
- Fitnessraum und Yoga-Studio,
- Wellnessräume und Ruhezonen,
- Laufbänder und Fußgängerwege,
- Spielplätze für Kinder,
- Padel Tennisplatz,
- Coworking und Clubbereich,
- Kino,
- Ruhebereiche und BBQ.
Der Komplex wurde als Raum konzipiert, in dem Komfort, Natur und ein aktiver Lebensstil zu einer einzigen Umgebung kombiniert werden.
Standort und Umgebung
Downtown Mina ist das Zentrum von Mina Al Arab, bekannt für Promenaden, grüne Routen, Cafés, Restaurants und Küstenparks.
Zugänglichkeit des Verkehrs:
15 Minuten zum internationalen Flughafen Ras Al Khaimah
- 45 Minuten nach Dubai,
Die Meerlinie, Naturreservate und ruhige Atmosphäre von Ras Al Khaimah bilden ein einzigartiges Gleichgewicht der städtischen Zugänglichkeit und Erholung Resort.
Kontaktieren Sie jetzt, um eine Präsentation von Nura zu erhalten, erkunden Sie die Layouts und wählen Sie eine Residenz in einem der schönsten Küstenprojekte von Mina Al Arab von RAK Properties.