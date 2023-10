Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

von €446,906

116–794 m² 6

Kapitulation vor: 2026

Sea La Vie — ist ein Premium-Wohnkomplex an der Küste, der auf der Insel Yas in Abu Dhabi in Yas Bay gebaut werden soll. Dies ist das erste Projekt des Boutique-Entwicklers Nine Yards — des Unternehmens, das in Zusammenarbeit mit der Ethmar International Holding und der Al Nahda International Holding gegründet wurde. Luxuriöser Komplex, der sich an einem Küstenabschnitt mit einer Fläche von fast 30.000 Quadratmetern befindet. m, wird vier Türme mit einer Höhe von 15 – 18 Stockwerke mit einem gemeinsamen Podium umfassen. Sie werden 660 Elite-Residenzen beherbergen, insbesondere Apartments mit 1 – 4 Schlafzimmern, 30 Stadthäusern entlang der Promenade, zwei exklusiven Penthäusern mit vier Schlafzimmern, Maisonetten und Lofts sowie 500 Quadratmetern. m Einzelhandelsfläche. Die Fläche der Wohneinheiten variiert zwischen 74 Quadratmetern. m bis 635 Quadratmeter. m, alle werden mit Balkonen ausgestattet. Die Türme haben eine originale dreieckige Form. Das stilvolle Interieur der Residenzen ist von der umgebenden Natur inspiriert: Das Design verwendet weiße Farben, Meerwassertöne und Sandtöne. Die Bewohner von Sea La Vie haben Zugang zu erstklassigen Annehmlichkeiten zum Entspannen und Entspannen, darunter: - künstliche Lagune mit einer Fläche von 2.071 Quadratmetern. m und eine Tiefe von 0,30 – 1,4 m mit einer flachen Fläche und einem Infinity-Pool; - Fitnessstudio; - Sauna; - multifunktionale Halle; - Grillplatz; - Terrasse für das Spa; - Terrasse am Pool; - Aussichtsplattform; - ein Rasen für Yoga; - Spielzone; - ein Gericht für eine Tandelier-Padel; - Laufband; - private Terrasse; - frische Bar. Ort: Das Projekt befindet sich auf der südlichen Insel Yas an der Promenade in Yas Bay, umgeben von Grünflächen und F & B-Einrichtungen. Dank des einfachen Zugangs zur Autobahn Yas Dr, die die Insel mit dem Festland verbindet, können die Bewohner des Komplexes schnell zu den beliebtesten Orten in der Hauptstadt der VAE gelangen. Die Yas Drive / Yas Hotels und die Yas Drive / Marina Circuit Grandstand sowie der Elite-Wohnkomplex The Bay Residence erreichen Sie nach einem 20-minütigen Spaziergang. In ca. 10 Minuten können Sie vom Sea La Vie zum größten Indoor-Unterhaltungskomplex im Nahen Osten, zur Etihad Arena und zum Freizeitzentrum Yas Bay Waterfront mit Restaurants und erstklassigen Nachtclubs laufen. In der gleichen Entfernung befindet sich Yas Creative Hub —, eine freie Wirtschaftszone, die sich auf Vertreter der Medien und der Spielebranche konzentriert. In nur 15 Minuten erreichen die Bewohner des Elitekomplexes den internationalen Flughafen Abu Dhabi. Die Fahrt zum Kulturzentrum der Hauptstadt der VAE, Insel Saadiyat, dauert 25 Minuten.