Wohnung in einem Neubau Exklusive Strand-Wohnungen am Strand von Palm Jumeirah Dubai

Exklusive Strand-Wohnungen am Strand im Herzen von Palm Jumeirah

Palm Jumeirah bietet eine erstklassige Lage am Strand mit unvergleichlichem Zugang zu den beliebtesten Zielen Dubais. Nur wenige Minuten von Dubai Marina, Atlantis The Royal und Downtown Dubai entfernt, genießen die Bewohner eine mühelose Anbindung an erstklassige Einkaufsmöglichkeiten, gehobene Restaurants, Unterhaltungsmöglichkeiten und wichtige Geschäftsviertel. Familien werden die Nähe zu internationalen Top-Schulen, Parks und Freizeiteinrichtungen zu schätzen wissen. Der internationale Flughafen Dubai ist nur eine kurze Autofahrt entfernt und gewährleistet bequemes Reisen sowohl für geschäftliche als auch für private Zwecke.

Mit diesen Wohnungen in Palm Jumeirah, Dubai, die zum Verkauf stehen, können Sie einen außergewöhnlichen Luxus-Lifestyle erleben, der auf Komfort, Wellness und Familienleben ausgelegt ist. Diese exklusive Strandgemeinde bietet erstklassige Annehmlichkeiten, darunter mehrere Endlos-Pools mit atemberaubendem Meerblick, einen Sky-Pool-Garten auf dem Dach und voll ausgestattete Wellnesscenter mit Spa-, Yoga- und Meditationsmöglichkeiten an. Durchdacht gestaltete, von Montessori inspirierte Kinderspielbereiche bieten eine sichere, kreative und anregende Umgebung für junge Bewohner, während exklusive Sozialräume mit Kino, Bibliothek und Café ein starkes Gemeinschaftsgefühl und Entspannung für alle Altersgruppen fördern.

Jede Residenz ist mit fortschrittlicher Intelligenter-Heim-Technologie ausgestattet, die Komfort, Sicherheit und eine nahtlose Integration des modernen Lebens bietet. Großzügige Gärten, private Pools in ausgewählten Häusern und wunderschön gestaltete Gemeinschaftsbereiche verstärken das Gefühl von Ruhe und Luxus noch zusätzlich.

Das Palm Jumeirah-Projekt umfasst Penthäuser und Villen, in denen Sie das Gefühl haben, in einer ruhigen Umgebung zu sitzen und einen luxuriösen Lebensstil zu genießen. Die Farbgebung und die hochwertigen sozialen Einrichtungen bieten Ihnen die Möglichkeit, sich mit Menschen zu treffen und sich mit anderen auszutauschen, die das gleiche Lebensgefühl und Verständnis von Luxus haben.

Dies ist eines der letzten verfügbaren Grundstücke auf Palm Jumeirah, wo Sie noch Ihr Traumhaus mit einem Zahlungsplan bis zur Übergabe im Jahr 2029 finden können. Diese Wohnanlage bietet eine perfekte Balance zwischen luxuriösen Annehmlichkeiten und einer familienfreundlichen Umgebung in einem der prestigeträchtigsten und lebendigsten Viertel Dubais und ist damit die ideale Wahl für anspruchsvolle Hausbesitzer und versierte Investoren, die einen raffinierten Lebensstil suchen.

DXB-00288