Wohnung in einem Neubau Wohnungen mit Ratenzahlung in der Dubai Hartland II Community

  2. Vereinigte Arabische Emirate
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$512,094
;
14
ID: 27762
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    39

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Stilvolle Wohnungen mit Ratenzahlung in der Dubai Hartland II Community

Hartland II ist eine weitläufige, 740.000 Quadratmeter große Wohnanlage in Dubai, die luxuriöses Wohnen nahtlos mit natürlicher Schönheit verbindet. Sie verfügt über mehr als 93.000 Quadratmeter Grünflächen, darunter Landschaftsparks, von Bäumen gesäumte Wege und lineare Gärten, die eine ruhige Umgebung für die Bewohner schaffen. Durchdacht gestaltet mit dem Fokus auf Wellness und gemeinschaftliches Wohnen bietet Hartland II einen ruhigen Rückzugsort, der gleichzeitig gut an das Herz der Stadt angebunden ist.

Wohnungen zum Verkauf in Dubai Hartland II, ideal gelegen, nur 10 Minuten von internationalen Top-Schulen, Krankenhäusern und Kliniken, 12 Minuten vom Dubai International Airport, 15 Minuten von Downtown Dubai und der Dubai Mall, 25 Minuten von Palm Jumeirah und 30 Minuten von JBR und Dubai Marina entfernt, bietet eine unübertroffene Anbindung an die wichtigsten Ziele der Stadt.

Das Projekt zeichnet sich durch ein markantes modernes Äußeres mit einer schlanken architektonischen Silhouette aus, die sich über 39 Stockwerke erstreckt und einen Panoramablick auf die Skyline von Dubai, die Lagune und die umliegende Gemeinde bietet. Die Fassade wird durch klare Linien, großflächige Glaselemente und raffinierte Oberflächen definiert, die urbanen Luxus widerspiegeln. Der Eingang führt in eine große, elegant eingerichtete Lobby, die den Ton für das raffinierte Ambiente des Turms angibt. Die Bewohner haben Zugang zu über 40 sorgfältig ausgewählten Annehmlichkeiten, die sich über die Podiums- und Turmebenen verteilen, darunter ein Freizeit- und Endlospool mit Unterwassersitzen, ein Kleinkinderbecken, eine Nassbettterrasse, Tagesliegen, ein Whirlpool und Sonnenliegen. Zu den Fitnesseinrichtungen gehören ein Fitnessstudio im Freien, ein Fitnessstudio im Innenbereich, ein Yogastudio, eine Sauna und Dampfbäder sowie eine Lauf-/Joggingstrecke. Für Unterhaltung und Entspannung bietet das Projekt eine Mehrzweckhalle mit Außenbereich, ein Indoor-Kino, eine Partyterrasse, eine Executive Lounge, ein Amphitheater, einen Grillbereich sowie Musik- und Kunsträume. Zu den weiteren Lifestyle-Merkmalen gehören ein Zen-Garten, eine Gartenanlage, ein Clubhaus, Einzelhandelsflächen, Gemeinschaftsräume und spezielle Bereiche für Kinder und Senioren – wie z. B. Kinderspielbereiche im Innen- und Außenbereich, Meditationsräume und Spielzimmer –, die ein vollständig integriertes und lebendiges Wohnerlebnis schaffen.

Das Projekt bietet eine raffinierte Auswahl an 1-, 2- und 3-Schlafzimmer-Wohnungen, die alle sorgfältig entworfen wurden, um moderne Eleganz und Komfort zu reflektieren an. Die Innenräume sind offen gestaltet und mit Porzellanfliesenböden, matten Acrylemulsions-Wandverkleidungen und großen Fenstern ausgestattet, die viel natürliches Licht hereinlassen. Jede Wohneinheit verfügt über Einbauschränke und voll ausgestattete Küchen mit hochwertigen Haushaltsgeräten von Bosch oder gleichwertigen Marken wie Kühlschrank, Backofen, Gasherd und Dunstabzugshaube sowie Waschtrockner. Die Küchen sind mit hochwertigen Arbeitsplatten aus rekonstituiertem Stein und Schränken in Laminat-, Melamin- oder hochglänzenden PET-Ausführungen ausgestattet. Die Badezimmer sind mit hochwertigen Porzellanfliesen, eleganten Waschtischen und Sanitärkeramik von Marken wie Duravit oder gleichwertigen Marken ausgestattet, wodurch eine saubere und zeitgemäße Ästhetik entsteht. Die Ausstattung mit Haustechnik für Beleuchtung und Temperaturregelung erhöht das Smart-Living-Erlebnis zusätzlich.


DXB-00228

Standort auf der Karte

