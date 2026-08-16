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Neubauten in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate

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Wohnanlage Aqua Arc: Premium Living on Al Marjan Island.
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$449,285
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Aqua Arc: Premium Leben auf Al Marjan IslandAqua Arc ist eine hochwertige Wohnentwicklung auf der Insel Al Marjan (Ras Al Khaimah) und bietet voll ausgestattete Apartments mit exklusiven Annehmlichkeiten und privatem Strandzugang. Das Projekt kombiniert malerische Blicke auf die Küste, einen…
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Wohngebäude Luxuswohnungen auf Al Marjan Island mit Zahlungsplan
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$426,836
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen am Strand mit Zahlungsplan nach Übergabe für 5 Jahre auf Al Marjan Island Diese Wohnungen am Wasser liegen an den unberührten Ufern von Al Marjan Island, dem ikonischen künstlichen Archipel von Ras Al Khaimah, und bieten einen exklusiven Strand-Lifestyle, umgeben von kristallklarem…
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Wohngebäude Luxuswohnungen auf Al Marjan Island mit Zahlungsplan
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Wohngebäude Luxuswohnungen auf Al Marjan Island mit Zahlungsplan
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
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$1,03M
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen am Strand mit Zahlungsplan nach Übergabe für 5 Jahre auf Al Marjan Island Diese Wohnungen am Wasser liegen an den unberührten Ufern von Al Marjan Island, dem ikonischen künstlichen Archipel von Ras Al Khaimah, und bieten einen exklusiven Strand-Lifestyle, umgeben von kristallklarem…
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Wohngebäude Wohnungen mit Zahlungsplan nach Übergabe auf Al Marjan
Wohngebäude Wohnungen mit Zahlungsplan nach Übergabe auf Al Marjan
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Wohngebäude Wohnungen mit Zahlungsplan nach Übergabe auf Al Marjan
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
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$820,127
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 15
Strandwohnungen mit Zahlungsplan nach Übergabe auf Al Marjan Island Al Marjan Island ist eine atemberaubende künstliche Inselgruppe in Ras Al Khaimah, die sich 4,5 Kilometer in den Arabischen Golf erstreckt und über 7 Kilometer weiße Sandstrände und eine 23 Kilometer lange Uferpromenade biet…
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Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Ratenzahlung auf Al Marjan Island
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Ratenzahlung auf Al Marjan Island
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Ratenzahlung auf Al Marjan Island
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Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Ratenzahlung auf Al Marjan Island
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$699,826
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 10
Gianfranco Ferré-Wohnungen mit Ratenzahlung auf Al Marjan Island, Ras Al Khaimah Al Marjan Island ist eine atemberaubende künstliche Inselgruppe in Ras Al Khaimah, die sich anmutig in den Arabischen Golf erstreckt und eine erstklassige Mischung aus Freizeit, Luxus und Lifestyle bietet. Die v…
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Wohnanlage Nura
Wohnanlage Nura
Wohnanlage Nura
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Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
von
$217,835
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 21
Nura ist eine moderne Küstenresidenz mit Panoramablick und Resort-Infrastruktur in Mina Al Arab by RAK Properties!Nura ist eine neue Premium Wohnanlage von RAK Properties in Downtown Mina, innerhalb der großen Küstengemeinde von Mina Al Arab in Ras Al Khaimah. Das Projekt verbindet die Atmos…
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Wohngebäude Luxuswohnungen auf Al Marjan Island mit Zahlungsplan
Wohngebäude Luxuswohnungen auf Al Marjan Island mit Zahlungsplan
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Wohngebäude Luxuswohnungen auf Al Marjan Island mit Zahlungsplan
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
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$707,924
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen am Strand mit Zahlungsplan nach Übergabe für 5 Jahre auf Al Marjan Island Diese Wohnungen am Wasser liegen an den unberührten Ufern von Al Marjan Island, dem ikonischen künstlichen Archipel von Ras Al Khaimah, und bieten einen exklusiven Strand-Lifestyle, umgeben von kristallklarem…
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Wohnanlage Radisson Blu: A Premium Hotel and Branded Residences in RAK Central.
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$306,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Radisson Blu Hotel & Residences: Ein Premium Hotel und Markenhäuser in RAK CentralKontaktieren Sie uns, um die besten Lose während der weichen Start!Das Radisson Blu Hotel & Residences befindet sich im Herzen des kulturellen und geschäftlichen Zentrums von RAK Central.Es ist die perfekte Kom…
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Wohnanlage Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
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Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
von
$234,949
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Mirasol II – Luxus Waterfront Leben in Ras Al Khaimah:Entdecken Sie Mirasol II von RAK Properties – eine ikonische Neuentwicklung im Nordhafen von Mina Al Arab, die das Wohnen im Resortstil, modernes Design und eine erstklassige Investitionsmöglichkeit kombiniert.Projektübersicht:Lage: Nordh…
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Wohngebäude Quattro Del Mar
Wohngebäude Quattro Del Mar
Wohngebäude Quattro Del Mar
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Wohngebäude Quattro Del Mar
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
von
$300,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Eine MASTERPIECE der URBAN ARCHITEKTUR UND NATURAL HARMONIEVon den schicken Ein-Zimmer-Wohnungen bis zu den opulenten Drei-Zimmer-Duplex, jede Residenz verkörpert eine Sinfonie der Raffinesse und modernes Wohnen. Hier, Panoramafenster nicht nur die ruhige Lagune rahmen, sondern auch das lebe…
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PSI Real Estate LLC
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Wohngebäude Wohnungen mit von Zaha Hadid inspiriertem Design auf Al Marjan Island
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Wohngebäude Wohnungen mit von Zaha Hadid inspiriertem Design auf Al Marjan Island
Wohngebäude Wohnungen mit von Zaha Hadid inspiriertem Design auf Al Marjan Island
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$869,867
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 19
Von Zaha Hadid inspirierte Wohnungen am Meer mit Ratenzahlung auf Al Marjan Island Al Marjan Island ist eine atemberaubende künstliche Inselgruppe in Ras Al Khaimah in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die sich 4,5 Kilometer in den Arabischen Golf erstreckt und eine Fläche von 2,7 Million…
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Wohnanlage Pelagia: Living with a Sea View on Al Marjan Island.
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$626,276
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Pelagia: Leben mit Meerblick auf Al Marjan IslandPelagia ist ein architektonisches Meisterwerk auf Al Marjan Island. Das Gebäude wird ein einzigartiges Design, inspiriert von der faszinierenden Schönheit des Ozeans – kleine Balkone mit fließenden Linien, die die rhythmische Bewegung der Well…
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Wohnanlage Radisson Blu Hotel & Residences - RAK Central | Ras Al Khaimah
Wohnanlage Radisson Blu Hotel & Residences - RAK Central | Ras Al Khaimah
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$306,170
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Radisson Blu Hotel & Residences: Ein Premium-Hotel und exklusive Residenzen im Zentrum von RAK Sichern Sie sich jetzt die besten Einheiten zum Soft Launch! Das Radisson Blu Hotel & Residences liegt im Herzen des kulturellen und geschäftlichen Zentrums von RAK Central. Die perfekte K…
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Wohnanlage Tonino Lamborghini Residences: Luxury Beachfront Living in Ras Al Khaimah.
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$460,177
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Tonino Lamborghini Residences: Luxury Beachfront Leben in Ras Al KhaimahTonino Lamborghini Residences ist ein Premium-, Markenkomplex vom Entwickler BNW Developments auf Al Marjan Island im Emirat von Ras Al Khaimah. Das Projekt verkörpert das Konzept eines luxuriösen Resort-Lifestyles und v…
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Wohnanlage La Perla: Living with a Sea View on Al Marjan Island.
Wohnanlage La Perla: Living with a Sea View on Al Marjan Island.
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$588,155
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
La Perla: Leben mit Meerblick auf Al Marjan IslandLa Perla Residences ist ein architektonisches Ensemble, das Küstenlicht, harmonische Linien und hochwertige Handwerkskunst verbindet.Das Gebäude besteht aus zwei Kellerebenen, einem Eingangsbereich, sechs Wohnböden und einem Dach mit Panorama…
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Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Ratenzahlung auf Al Marjan Island
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Ratenzahlung auf Al Marjan Island
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Ratenzahlung auf Al Marjan Island
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Ratenzahlung auf Al Marjan Island
Wohngebäude Möblierte Wohnungen mit Ratenzahlung auf Al Marjan Island
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,15M
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 10
Gianfranco Ferré-Wohnungen mit Ratenzahlung auf Al Marjan Island, Ras Al Khaimah Al Marjan Island ist eine atemberaubende künstliche Inselgruppe in Ras Al Khaimah, die sich anmutig in den Arabischen Golf erstreckt und eine erstklassige Mischung aus Freizeit, Luxus und Lifestyle bietet. Die v…
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Wohngebäude Wohnungen mit Zahlungsplan nach Übergabe auf Al Marjan
Wohngebäude Wohnungen mit Zahlungsplan nach Übergabe auf Al Marjan
Wohngebäude Wohnungen mit Zahlungsplan nach Übergabe auf Al Marjan
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Wohngebäude Wohnungen mit Zahlungsplan nach Übergabe auf Al Marjan
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,49M
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 15
Strandwohnungen mit Zahlungsplan nach Übergabe auf Al Marjan Island Al Marjan Island ist eine atemberaubende künstliche Inselgruppe in Ras Al Khaimah, die sich 4,5 Kilometer in den Arabischen Golf erstreckt und über 7 Kilometer weiße Sandstrände und eine 23 Kilometer lange Uferpromenade biet…
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Wohngebäude Wohnungen mit Zahlungsplan nach Übergabe auf Al Marjan
Wohngebäude Wohnungen mit Zahlungsplan nach Übergabe auf Al Marjan
Wohngebäude Wohnungen mit Zahlungsplan nach Übergabe auf Al Marjan
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Wohngebäude Wohnungen mit Zahlungsplan nach Übergabe auf Al Marjan
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$924,234
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 15
Strandwohnungen mit Zahlungsplan nach Übergabe auf Al Marjan Island Al Marjan Island ist eine atemberaubende künstliche Inselgruppe in Ras Al Khaimah, die sich 4,5 Kilometer in den Arabischen Golf erstreckt und über 7 Kilometer weiße Sandstrände und eine 23 Kilometer lange Uferpromenade biet…
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Wohngebäude Wohnungen mit von Zaha Hadid inspiriertem Design auf Al Marjan Island
Wohngebäude Wohnungen mit von Zaha Hadid inspiriertem Design auf Al Marjan Island
Wohngebäude Wohnungen mit von Zaha Hadid inspiriertem Design auf Al Marjan Island
Wohngebäude Wohnungen mit von Zaha Hadid inspiriertem Design auf Al Marjan Island
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Wohngebäude Wohnungen mit von Zaha Hadid inspiriertem Design auf Al Marjan Island
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,45M
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 19
Von Zaha Hadid inspirierte Wohnungen am Meer mit Ratenzahlung auf Al Marjan Island Al Marjan Island ist eine atemberaubende künstliche Inselgruppe in Ras Al Khaimah in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die sich 4,5 Kilometer in den Arabischen Golf erstreckt und eine Fläche von 2,7 Million…
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Wohngebäude Anantara Residences
Wohngebäude Anantara Residences
Wohngebäude Anantara Residences
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Wohngebäude Anantara Residences
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
von
$800,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Anantara, bekannt für seine thailändische inspirierte Luxus-Gastfreundschaft, Partner mit RAK Properties, der führende Entwickler von Emirates seit über zwei Jahrzehnten, um eine exklusive Sammlung von Wasserhaus in Mina, Ras Al Khaimah vorstellen. Diese Zusammenarbeit verbindet Anantaras ei…
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Wohngebäude Luxuswohnungen in der Nähe des Wynn Casinos auf Al Marjan Island
Wohngebäude Luxuswohnungen in der Nähe des Wynn Casinos auf Al Marjan Island
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
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$984,384
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 20
Strandwohnungen in der Nähe des Wynn Casino auf Al Marjan Island Al Marjan Island ist eine atemberaubende künstliche Inselgruppe in Ras Al Khaimah in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die sich über 4,5 Kilometer in den Arabischen Golf erstreckt und eine Fläche von 2,7 Millionen Quadratmet…
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Wohngebäude Luxuswohnungen auf Al Marjan Island mit Zahlungsplan
Wohngebäude Luxuswohnungen auf Al Marjan Island mit Zahlungsplan
Wohngebäude Luxuswohnungen auf Al Marjan Island mit Zahlungsplan
Wohngebäude Luxuswohnungen auf Al Marjan Island mit Zahlungsplan
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$258,888
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen am Strand mit Zahlungsplan nach Übergabe für 5 Jahre auf Al Marjan Island Diese Wohnungen am Wasser liegen an den unberührten Ufern von Al Marjan Island, dem ikonischen künstlichen Archipel von Ras Al Khaimah, und bieten einen exklusiven Strand-Lifestyle, umgeben von kristallklarem…
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Wohnanlage Acacia Fashion TV: Living by the Sea on Al Marjan Island.
Wohnanlage Acacia Fashion TV: Living by the Sea on Al Marjan Island.
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$533,695
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Acacia Mode TV: Wohnen mit Meerblick auf Al Marjan IslandMode TV Acacia steigt an den prestigeträchtigen Ufern der Insel Al Marjan in Ras Al Khaimah an. Dieses architektonische Meisterwerk, das von der weltbekannten Conin International entworfen wurde, verbindet harmonisch natürliche Element…
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Wohngebäude Wohnungen mit von Zaha Hadid inspiriertem Design auf Al Marjan Island
Wohngebäude Wohnungen mit von Zaha Hadid inspiriertem Design auf Al Marjan Island
Wohngebäude Wohnungen mit von Zaha Hadid inspiriertem Design auf Al Marjan Island
Wohngebäude Wohnungen mit von Zaha Hadid inspiriertem Design auf Al Marjan Island
Wohngebäude Wohnungen mit von Zaha Hadid inspiriertem Design auf Al Marjan Island
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
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$1,97M
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 19
Von Zaha Hadid inspirierte Wohnungen am Meer mit Ratenzahlung auf Al Marjan Island Al Marjan Island ist eine atemberaubende künstliche Inselgruppe in Ras Al Khaimah in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die sich 4,5 Kilometer in den Arabischen Golf erstreckt und eine Fläche von 2,7 Million…
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Wohnanlage Park Beach Residence 2
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
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$272,257
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Apartments im neuen Komplex Park Beach Residence 2 an der malerischen Küste der Insel Al Marjan in Ras Al Khaimah! Premium-Ausstattung! Erstklassige Lage direkt am Wasser! Voll ausgestattete Küche! Der Komplex ist von unberührten Stränden und Luxusresorts umgeben! Wir finden Wohnraum mit ein…
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Wohnanlage Waterfront
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
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$278,082
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Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 18
Apartments im luxuriösen Waterfront-Komplex Waterfront im Al Hamra Village! Malerischer Meerblick! Aufgrund der Lage in der Nähe des Casinos erzielen die Wohnungen hohe Einnahmen aus Vermietung und Weiterverkauf! Einnahmen aus Weiterverkauf - 30%! Alle Infrastruktureinrichtungen für ein komf…
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Wohnanlage The Royal Breeze Residences
Wohnanlage The Royal Breeze Residences
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Wohnanlage The Royal Breeze Residences
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,23M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 15
Fertige Apartments im neuen Royal Breeze Residences-Komplex im Al Hamra Village Resort! Ausgezeichnete Option zur Vermietung (ROI - 9 % in $)! An der Küste! Der Komplex ist in Betrieb genommen! Infrastruktur: Landschaftsgebiet mit angelegten Gärten, Golfplätzen und einem Golfclub, Yachthafe…
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Wohngebäude Oceano by The Luxe
Wohngebäude Oceano by The Luxe
Wohngebäude Oceano by The Luxe
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,31M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wir freuen uns, Ihnen dieses luxuriöse Anwesen in einer wirklich exklusiven Gegend von Dubai anbieten zu können: Al Marjan Island, eine Gegend, die bei großen Geschäftsleuten aus der ganzen Welt sehr gefragt ist. So heißt dieses majestätische Projekt des renommierten Entwicklers The Luxe. Oc…
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AG LUXURY PROPERTIES LLC
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Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
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$140,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 15
Fläche 44–110 m²
3 Immobilienobjekte 3
Hayat Residence befindet sich auf der renommierten Hayat Island in Mina Al Arab, mit den erstklassigen Annehmlichkeiten, die die Region zu bieten hat, sowie herrlichen Blick auf den Strand und die atemberaubende Weite des Arabischen Golfs.Hayat Island bietet einen spektakulären Blick auf das…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
72.0
211,000
Wohnung 2 zimmer
110.0
296,000
Studio
43.9
140,000
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Wohnanlage La Mer by ELIE SAAB Residences
Wohnanlage La Mer by ELIE SAAB Residences
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Wohnanlage La Mer by ELIE SAAB Residences
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Wohnanlage La Mer by ELIE SAAB Residences
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$528,462
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 18
Atemberaubende Apartments im Wohnkomplex La Mer by ELIE SAAB Residences in Ras Al Khaimah! An der Küste! Exklusive Annehmlichkeiten! Designer-Interieur! Komplett eingerichtete Küche mit Geräten! Wir finden Wohnraum mit einem günstigen Hypothekenzins oder Ratenzahlungsplan in den VAE! Aussta…
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
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$414,304
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Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 14
Apartments in der erstklassigen Wohnanlage Playa Del Sol in Dubai International City! Nah am Meer! Dank seiner Lage eignet sich der Komplex perfekt für Investitionen! In der Nähe des zukünftigen Casinos in Ras Al Khaimah! Premium-Ausstattung! Wir finden Wohnraum mit einem günstigen Hypotheke…
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Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Moderne Wohnung im EDGE-Projekt in Ras Al Khaimah! Für Leben und Investition! Hohe Mieteinnahmen – ab 10 % in $! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Zinslose Ratenzahlung nach Schlüsselübergabe! Fälligkeitsdatum - 2 Quartale. 2027 Ausstattung: Eislaufbereich, Bar, Schwimm…
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Villa Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
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Villa Private Waterfront Residences with Timeless Architecture / RAK NB Collection
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
von
$4,94M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
NB Collection by RAK Properties – Elite Living on the Shores of Mina Al Arab.Private Waterfront Residences mit zeitloser Architektur.4 Schlafzimmer Villen | Handover: Q4 2026Projektübersicht:Die NB Collection by RAK Properties ist eine exklusive Wohnumgebung von ultra-luxuriösen Villen und V…
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Grupo WAME Real Estate
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Wohnanlage Nobu Residences
Wohnanlage Nobu Residences
Wohnanlage Nobu Residences
Wohnanlage Nobu Residences
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Wohnanlage Nobu Residences
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$630,249
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 15
Luxuswohnungen in den Nobu Residences in Ras Al Khaimah! Hohe Kapitalrendite (ROI – 6 % in $)! Rentabilität durch Weiterverkauf - 15-20%! Die Wohnungen sind komplett möbliert! Ratenzahlung 0%! Fälligkeitsdatum - 4 Quartale. 2026 Vorteile: privater Pool und Fitnessstudio, Kinderclub mit Spi…
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Wohngebäude JW Marriott residences al Marjan Island
Wohngebäude JW Marriott residences al Marjan Island
Wohngebäude JW Marriott residences al Marjan Island
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Wohngebäude JW Marriott residences al Marjan Island
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$828,915
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wir freuen uns, Ihnen diese Luxusimmobilien in einer exklusiven Gegend an der Küste der Insel Al Marjan in Ras Al Khaimah präsentieren zu können. Die JW Marriott Residences bieten ein unvergleichliches Erlebnis. Das Projekt umfasst 1 bis 2 Schlafzimmer. Die Vereinigten Arabischen Emirate sin…
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Wohnanlage Porto Playa
Wohnanlage Porto Playa
Wohnanlage Porto Playa
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Wohnanlage Porto Playa
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
von
$562,967
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Apartments mit Blick auf die Uferpromenade und den Persischen Golf! Rendite - 6 % in $! Privater Strand! Eine wunderbare Wohnung zum Wohnen und Investieren! Voll ausgestattete Küche! Der neue Premium-Komplex Porto Playa befindet sich in Ras al Khaimah. Ausstattung: eigenes Fitnesscenter, C…
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Wohnanlage One Central
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Wohnanlage One Central
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Wohnanlage One Central
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$198,423
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 18
Wohnungen im innovativen One Central-Projekt im Herzen von Ras Al Khaimah! Panoramablick auf das Meer! Praktische Lage! Tolle Wohn- und Investitionsmöglichkeit! Wir finden Wohnraum mit einem günstigen Hypothekenzins oder Ratenzahlungsplan in den VAE! Ausstattung: Infinity-Pool auf dem Dach,…
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Wohnanlage Shoreline
Wohnanlage Shoreline
Wohnanlage Shoreline
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Wohnanlage Shoreline
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$501,370
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 20
Luxuriöse Apartments im neuen Shoreline-Projekt am Meer! Premium-Lage! Direkter Zugang zum Strand! In der Nähe des Wynn Casinos! Aufgrund der Lage in der Nähe des Casinos werden die Wohnungen hohe Miet- und Weiterverkaufseinnahmen erzielen! Wir finden Wohnungen mit einem günstigen Hypotheken…
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Wohngebäude The Astera by Aston Martin Darglobal
Wohngebäude The Astera by Aston Martin Darglobal
Wohngebäude The Astera by Aston Martin Darglobal
Wohngebäude The Astera by Aston Martin Darglobal
Wohngebäude The Astera by Aston Martin Darglobal
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$474,698
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 16
Das Astera, Innenausstattung von Aston Martin, modernste Materialwissenschaft, sorgfältige Handwerkskunst und unvergleichliche Ausstattungsmerkmale, mit der daraus resultierenden Schaffung begehrenswerter Luxusresidenzen. In Zusammenarbeit mit Darglobal gipfelte diese außergewöhnliche Misch…
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AG LUXURY PROPERTIES LLC
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Wohnanlage Manta Bay
Wohnanlage Manta Bay
Wohnanlage Manta Bay
Wohnanlage Manta Bay
Wohnanlage Manta Bay
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Wohnanlage Manta Bay
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$328,767
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 10
Premium-Wohnkomplex Manta Bay auf der Insel Al Marjan in Ras Al Khaimah! Wohnungen zum Leben und Investieren! Mieteinnahmen – ab 6 %! Komplett möblierte Wohnungen! Zinslose Raten! Fälligkeitsdatum - 4 Quartale. 2026 Ausstattung: mehrere Schwimmbäder; voll ausgestattetes Fitnessstudio, Saun…
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Wohngebäude JW Marriott Penthouses
Wohngebäude JW Marriott Penthouses
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Wohngebäude JW Marriott Penthouses
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,22M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Mit der Einführung dieses exklusiven Duplex-Penthouses mit 3 Schlafzimmern in einer exklusiven Gegend auf der Insel Al Marjan in Ras Al Khaimah bietet JW Marriott Residences ein einzigartiges Erlebnis. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein Reiseziel, in dem Vielfalt, Luxus und endlose …
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Wohngebäude Moonstone Missoni Octa
Wohngebäude Moonstone Missoni Octa
Wohngebäude Moonstone Missoni Octa
Wohngebäude Moonstone Missoni Octa
Wohngebäude Moonstone Missoni Octa
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Wohngebäude Moonstone Missoni Octa
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$350,964
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Das Projekt befindet sich auf der Insel Al Marjan, Ras Al Khaimah. Die Designelemente des Projekts betonen die natürliche Schönheit der Umgebung und schaffen ein Gefühl der Harmonie zwischen Projekt und natürliche Umgebungen. Moonstone wurde mit Missoni Interiors entworfen und ist ein Meis…
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Wohnanlage The Beach Vista
Wohnanlage The Beach Vista
Wohnanlage The Beach Vista
Wohnanlage The Beach Vista
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Wohnanlage The Beach Vista
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$312,059
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 15
Apartments im Luxuskomplex The Beach Vista! Nah am Meer! Atemberaubende Aussicht auf das Meer und die Insel Wynn Al Marjan mit dem ersten Casino der VAE! Direkter Zugang zum Strand! Erstklassige Lage! Wir finden Wohnungen mit einem günstigen Hypothekenzins oder Ratenzahlungsplan in den Verei…
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Wohnanlage High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
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Wohnanlage High Capital Appreciation Potential with Wynn Resort opening nearby. RAK Skai
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$434,833
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
SKAI von RAK Properties – Branded Luxury auf den Shores von Mina Al Arab.Ultra-Premium Waterfront Residences in Ras Al Khaimah.1–2 Schlafzimmer Apartments & Penthouses | Branded Residences | Q4 2028 AbschlussProjektübersicht:SKAI von RAK Die Immobilien sind eine bahnbrechende Wohnentwicklung…
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Grupo WAME Real Estate
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Wohnanlage Rosso Bay
Wohnanlage Rosso Bay
Wohnanlage Rosso Bay
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Wohnanlage Rosso Bay
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$524,773
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 24
Markenwohnungen für komfortables Wohnen und Investieren! Hohe Mietrendite (ROI - 6 % in $)! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Mieteinnahmen pro Monat - 1000 $. Zinslose Raten! Die Residenz verfügt über private Badezimmer in den Schlafzimmern und Einbauschränke oder begeh…
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Wohnanlage Marriot Resort Residences
Wohnanlage Marriot Resort Residences
Wohnanlage Marriot Resort Residences
Wohnanlage Marriot Resort Residences
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Wohnanlage Marriot Resort Residences
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$753,425
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 14
Apartments im ikonischen Wohnkomplex Marriot Resort & Residenzen! Hohe Kapitalrendite (ROI – 12,7 % in $)! Einnahmen aus Weiterverkauf - 43%! Voll möbliert! Herrlicher Panoramablick auf das Meer! Fertigstellungstermin - 4 qm. 2026 Ausstattung: 6 einzigartige Restaurants, atemberaubendes Sp…
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Wohnanlage Ellington Views 2
Wohnanlage Ellington Views 2
Wohnanlage Ellington Views 2
Wohnanlage Ellington Views 2
Wohnanlage Ellington Views 2
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Wohnanlage Ellington Views 2
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$524,336
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Apartments mit Panoramablick auf den Strand! Zinslose Raten! Rendite ab 10 % in $! Eine wunderbare Wohnung zum Wohnen, Investieren und Vermieten! Das Ellington Views 2 befindet sich in Ras al Khaimah. Infrastruktur: Beach Club, Schwimmbad, Indoor-Golfsimulator, Fitnessstudio, Yoga-Bereich …
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Wohngebäude Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Wohngebäude Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Wohngebäude Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Wohngebäude Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Wohngebäude Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Alle anzeigen Wohngebäude Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Wohngebäude Opportunity next to the new Casino sea side, sea views, on Marjan Island!
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$211,382
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 32
Colibri Ansichten von großen Entwicklern – Erhöhen Sie Ihr Leben in RAK Central.Luxusleben mit Casino-View Prestige, Smart Comfort & Strong ROI Potential in Ras Al Khaimahs schnellst wachsendem Urban HubPrime Location: Die neue Power Adresse in RAKDas Hotel liegt in RAK Central, nur wenige M…
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Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
von
$206,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 10
Fläche 84–131 m²
5 Immobilienobjekte 5
Gatsby Residences ist ein moderner, flacher Wohnturm, der mit einer frei fließenden Fassade entworfen wurde, die die umgebenden Elemente der Natur widerspiegelt. Das Hotel liegt auf der lebhaften Insel Hayat im Herzen der Gemeinde Mina Al Arab, wo sich die Resorts InterContinental und Ana…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
84.3 – 87.7
205,145 – 212,509
Wohnung 2 zimmer
117.0 – 131.0
338,245 – 360,712
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Geo Estate
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Wohnanlage Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Wohnanlage Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Wohnanlage Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Wohnanlage Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Wohnanlage Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Alle anzeigen Wohnanlage Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Wohnanlage Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
von
$435,006
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Mirasol von RAK Properties – Küsten-Sophistik bei Mina Al Arab.Waterfront Luxury Living in Ras Al Khaimah's Prestigious Community.1, 2, & 3 Schlafzimmer Wohnungen und Penthouses | Handover: Q2 2028Projektübersicht:Mirasol ist ein neues Küstenland von RAK Properties, im Herzen von Mina Al Ara…
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Wohnanlage Cape Hayat
Wohnanlage Cape Hayat
Wohnanlage Cape Hayat
Wohnanlage Cape Hayat
Wohnanlage Cape Hayat
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Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
von
$528,219
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 20
Luxuswohnung im neuen Cape Hayat-Komplex in Ras Al Khaimah! Eine ausgezeichnete Option zum Wohnen, Weiterverkaufen und Vermieten! Rendite ab 10 %! Eventuell eine Aufenthaltserlaubnis! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Fälligkeitsdatum - 2 Quartale. 2026 Ausstattung: Rad…
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Wohnanlage Nikki Beach Residences
Wohnanlage Nikki Beach Residences
Wohnanlage Nikki Beach Residences
Wohnanlage Nikki Beach Residences
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Wohnanlage Nikki Beach Residences
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$649,315
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 21
Wohnungen im neuen Projekt Nikki Beach Residences! Wohnungen zum Leben und Investieren! Rentable Investition! ROI – 6 % in $. Mieteinnahmen – ab 1100 $ pro Monat! Zinslose Raten für die gesamte Bauzeit! Fertigstellungsjahr – 2028. Das stilvolle Innendesign ist in den Farbtönen Beige, H…
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Wohnanlage The Unexpected Al Marjan Hotel Residences
Wohnanlage The Unexpected Al Marjan Hotel Residences
Wohnanlage The Unexpected Al Marjan Hotel Residences
Wohnanlage The Unexpected Al Marjan Hotel Residences
Wohnanlage The Unexpected Al Marjan Hotel Residences
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Wohnanlage The Unexpected Al Marjan Hotel Residences
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$462,839
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 9
Apartments im Flaggschiffprojekt The Unexpected Al Marjan Hotel & Residenzen auf der Insel Al Marjan! Das Projekt wird die Partyatmosphäre auf Ibiza verkörpern! Ein paar Schritte vom zukünftigen Casino in Ras Al Khaimah entfernt! Die Wohnungen sind komplett möbliert! Aufgrund der Lage in der…
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Wohnanlage MASA
Wohnanlage MASA
Wohnanlage MASA
Wohnanlage MASA
Wohnanlage MASA
Wohnanlage MASA
Wohnanlage MASA
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$235,949
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 12
Wohnungen am Meer zum Leben und Investieren! Die Fenster bieten einen herrlichen Panoramablick auf das Meer! Ratenzahlung ohne Zinsen! Hohe Mieteinnahmen - 10 %! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Mieteinnahmen pro Monat: 1.000 $ Ausstattung: Schwimmbäder, darunter ein se…
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Wohnanlage s vidom na Persidskiy zaliv i ost Al Marjan
Wohnanlage s vidom na Persidskiy zaliv i ost Al Marjan
Wohnanlage s vidom na Persidskiy zaliv i ost Al Marjan
Wohnanlage s vidom na Persidskiy zaliv i ost Al Marjan
Wohnanlage s vidom na Persidskiy zaliv i ost Al Marjan
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$494,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 18
Das Projekt befindet sich in der Elitegemeinde Al Hamra Village in Ras al-Khaima. Der Komplex besteht aus 622 Apartments, Luxusstudios und Apartments mit 1–3 Schlafzimmern, die sich in fünf Mittelhäusern befinden, und 19 exklusiven Stadthäusern mit 4 Schlafzimmern mit jeweils 3 Etagen. Alle …
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Риэлтор без границ
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Wohnanlage Ellington Views I
Wohnanlage Ellington Views I
Wohnanlage Ellington Views I
Wohnanlage Ellington Views I
Wohnanlage Ellington Views I
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Wohnanlage Ellington Views I
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$582,693
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 18
Wohnungen in der neuen Wohnanlage Ellington Views I! Mit Panoramablick auf die Insel Al Marjan, den Golfplatz Al Hamra und den Wasserkanal Al Hamra! Hohe Rendite – ab 6,8 %! Geeignet zum Wohnen und Investieren! Zinslose Raten! Ausstattung: Infinity-Pool, Beachclub, Minigolf und Golfsimulato…
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Wohnanlage Manta Bay , The World's First Sky Beach near to Iconic Wynn Resort on Al Marjan Island
Wohnanlage Manta Bay , The World's First Sky Beach near to Iconic Wynn Resort on Al Marjan Island
Wohnanlage Manta Bay , The World's First Sky Beach near to Iconic Wynn Resort on Al Marjan Island
Wohnanlage Manta Bay , The World's First Sky Beach near to Iconic Wynn Resort on Al Marjan Island
Wohnanlage Manta Bay , The World's First Sky Beach near to Iconic Wynn Resort on Al Marjan Island
Alle anzeigen Wohnanlage Manta Bay , The World's First Sky Beach near to Iconic Wynn Resort on Al Marjan Island
Wohnanlage Manta Bay , The World's First Sky Beach near to Iconic Wynn Resort on Al Marjan Island
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$350,000
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 12
Fläche 36–239 m²
34 Immobilienobjekte 34
Der Welt’s First Sky Beach – Manta Bay auf Al Marjan Island. Studio, 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer mit einem erwarteten ROI von bis zu 12%.Ihre exklusiven Investitionsmöglichkeiten beginnen von 1,3 Millionen AED.📍Lage: Al Marjan Island, nur wenige Minuten von Wynn Resort🌟30+ erstklassige An…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
57.5 – 195.7
117,086 – 1,07M
Wohnung 2 zimmer
130.0 – 238.9
242,342 – 1,44M
Wohnung
49.3
476,242 – 505,106
Studio
36.0
350,000
Bauherr
Major Developers
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Wohnanlage Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera
Wohnanlage Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera
Wohnanlage Waterfront living! Close to the new Casino. Don´t miss that great opportunity / RAK Solera
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$333,139
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Solera von RAK Properties – Tranquil Waterfront Living in Ras Al Khaimah.Moderne Residenzen entlang der Küste von Mina Al Arab.1, 2 & 3 Schlafzimmer Apartments | Übergabe: Q2 2028Projektübersicht:Solera ist die neueste Wohnsiedlung von RAK Properties und bietet ein ruhiges, designorientierte…
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Villa Falcon Island
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$2,12M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Villa im Luxusprojekt Falcon Island in Ras Al Khaimah! Atemberaubender Panoramablick! Erstklassige Annehmlichkeiten für ein komfortables Leben! Nah am Meer! Wir finden Wohnraum mit einem günstigen Hypothekenzins oder Ratenzahlungsplan in den VAE! Ausstattung: Tiefgarage, Sicherheits- und CC…
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Wohnanlage La Mazzoni
Wohnanlage La Mazzoni
Wohnanlage La Mazzoni
Wohnanlage La Mazzoni
Wohnanlage La Mazzoni
Alle anzeigen Wohnanlage La Mazzoni
Wohnanlage La Mazzoni
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$513,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 15
Wohnungen in der exklusiven Wohnanlage La Mazzoni in Ras Al Khaimah! Nur wenige Schritte vom zukünftigen Casino in Ras Al Khaimah entfernt! Die Wohnungen sind komplett möbliert! Aufgrund der Lage in der Nähe des Casinos und des Zustroms von Weltstars werden die Wohnungen hohe Einnahmen aus V…
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Wohnanlage MOONSTONE Interiors by Missoni
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$511,446
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 18
Wohnungen am Meer zum Leben und Investieren! Die Fenster bieten einen herrlichen Panoramablick auf das Meer! Ratenzahlung ohne Zinsen! Hohe Mieteinnahmen - 10 %! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Der Premium-Wohnkomplex MOONSTONE Interiors von Missoni liegt in der Stadt …
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Villa Marbella
Villa Marbella
Villa Marbella
Villa Marbella
Villa Marbella
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Villa Marbella
Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,46M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Exquisite Villa Marbella am Ufer des Arabischen Meeres! Ausgezeichnete Option zum Wohnen, Weiterverkaufen und Mieten (ROI - 6 % in $)! Wir stellen Ihnen einen Anlegerkatalog zur Verfügung! Es ist möglich, eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten! Der Komplex ist fertiggestellt! Infrastruktur: …
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Wohngebäude Address Residences al Marjar Islands by Emaar
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Wohngebäude Address Residences al Marjar Islands by Emaar
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$758,631
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
AVELINE Residences von Citi Developers Standort: JVC District 16 Gebäude: G+3 Podium+17Einheitstypen: Studio, 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer & 3 Schlafzimmer Übergabe: Q2 2026 Größen: Studio: 453,70 m² 1 Schlafzimmer: 768,96 bis 829,03 Quadratfuß 2 Schlafzimmer: 1093,63 bis 1185,9…
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AG LUXURY PROPERTIES LLC
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Wohnanlage Manta Bay
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Wohnanlage Manta Bay
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$326,717
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 12
Fläche 36–129 m²
3 Immobilienobjekte 3
Der weltweit erste Sky Beach ist Manta Bay auf Al Marjan Island. Studio, 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer mit einem erwarteten ROI von bis zu 12%.Faszinierend und das Bewusstsein aller zu erfassen, bietet es einen unvergleichlichen bezaubernden Blick auf die Insel Marjan. Wir bieten ein einfac…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
57.5
435,671
Wohnung 2 zimmer
129.4
898,570
Studio
36.4
326,753
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Easy Life Property
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Wohnanlage
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Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
von
$145,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 17
Fläche 39–117 m²
3 Immobilienobjekte 3
Das Rising Star-Projekt befindet sich auf der prestigeträchtigen Insel Hayat in Mina Al Arab und bietet die erstklassigen Annehmlichkeiten, die die Region zu bieten hat – herrliche Aussicht auf den Strand und die atemberaubende Weite des Arabischen Golfs. Hayat Island bietet spektakuläre …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
75.0
211,000
Wohnung 2 zimmer
117.0
296,000
Studio
39.0
145,000
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Geo Estate
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Wohnanlage Quattro Del Mar
Wohnanlage Quattro Del Mar
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Mina Al arab, Vereinigte Arabische Emirate
von
$231,781
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 13
Apartment mit atemberaubendem Panoramablick auf das Meer und Zugang zum Strand! Eine wunderbare Wohnung zum Wohnen, Investieren und Mieten (ROI - ab 10 % in $). Günstige Konditionen für Investoren und vielversprechendes Investitionspotenzial! Quattro Del Mar – ist eine neue Entwicklung von …
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Wohnanlage Sora Beach Residences
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$756,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 18
Luxuriöse Apartments im Wohnkomplex Sora Beach Residences auf der Insel Al Marjan! Erste Küste! Entwickelte Infrastruktur! Nur wenige Schritte vom zukünftigen Casino in Ras Al Khaimah entfernt! Aufgrund der Lage in der Nähe des Casinos und des Zustroms von Weltstars werden die Wohnungen hohe…
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Wohngebäude Oceano by The Luxe
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,45M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wir freuen uns, Ihnen dieses luxuriöse Anwesen in einer wirklich exklusiven Gegend von Dubai anbieten zu können: Al Marjan Island, eine Gegend, die bei großen Geschäftsleuten aus der ganzen Welt sehr gefragt ist. So heißt dieses majestätische Projekt des renommierten Entwicklers The Luxe. Oc…
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AG LUXURY PROPERTIES LLC
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Wohnanlage Oceano
Wohnanlage Oceano
Wohnanlage Oceano
Wohnanlage Oceano
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Wohnanlage Oceano
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$520,548
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 17
Fläche 66–149 m²
2 Immobilienobjekte 2
Immobilien in Dubai mit voller rechtlicher Unterstützung. Unterstützung beim Geldtransfer. Kostenlose Auswahl an Immobilien. - Kommission für unsere Kunden 0% ( Die Provision wird vom Entwickler ) gezahlt; - Kostenlose Immobilienverwaltung; - Zinsfreie Rate für bis zu 7 Jahre; - Nur erfahren…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
66.0
520,548
Wohnung 2 zimmer
149.0
1,15M
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Wohngebäude Mantabay Major by Loro Piana
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Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
von
$346,575
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Entdecken Sie den Inbegriff von Luxusleben in Manta Bay, wo jedes Detail darauf ausgelegt ist, Ihren Lebensstil zu verbessern. Von eleganten Studio-Apartments bis hin zu geräumigen 2-Zimmer-Einheiten, teilweise möbliert mit Küchengeräten und vollständig möbliert von Loro Piana, ab nur 50.000…
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