  4. Wohnkomplex Azizi David – Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek🌟 Azizi David – Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek Studios, 1 & 2-Bedroom Apartments, and Luxury Penthouses Handover: December 2027 📌 Project Overview Azizi David is the newest residential masterpiece by Azizi Developments, located in the vibrant Al Jaddaf (Culture Village) area, right on the Dubai Creek waterfront. Combining modern architecture, luxury amenities, and a strategic location, it’s designed for both refined living and high-return investment. 📐 Unit Types, Sizes & Prices Unit Type Size (approx.) Starting Price (AED) Studio 30 m² / 326 ft² from AED 764,000 1 Bedroom Apartment 60 m² / 643 ft² from AED 1.246M 2 Bedroom Apartment 78 m² / 838 ft² from AED 1.606M 3 BR Penthouse 262 m² / 2,819 ft² from AED 9.185M 4 BR Penthouse 323 m² / 3,475 ft² from AED 11.474M 💰 Payment Plan 70/30 Flexible Plan 10% on booking 60% during construction 30% on handover Completion / Handover: December 2027 🏙️ Key Features & Amenities Stylish studios to luxury penthouses with modern interiors Retail promenade with shops & cafés at your doorstep Resort-style infinity pool & state-of-the-art gym Private cinema, kids’ play area, multi-purpose hall 24/7 security, concierge, and dedicated parking Breathtaking Creek, skyline, and community views 📍 Location Highlights Situated in Al Jaddaf, Dubai Creek waterfront 5–10 minutes to Downtown Dubai & Business Bay Quick access to Al Khail Road & Sheikh Zayed Road Near Creek Metro Station Close to Palazzo Versace Hotel, Mohammed bin Rashid Library, and Jameel Arts Centre 🎯 Why Invest in Azizi David? Prime waterfront & cultural hub location Flexible payment plan with trusted developer Attractive entry prices starting at AED 764K Excellent for both residents & investors – high rental yield and capital appreciation potential

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
ID: 27451
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 19.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Backstein
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Über den Komplex

Azizi David – Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek.

Studios, 1 & 2-Schlafzimmer Apartments und Luxus-Penthouses.

Übergabe: Dezember 2027

Projektübersicht:

Azizi David ist das neueste Wohn-Masterpiece von Azizi Developments, befindet sich im lebhaften Al Jaddaf (Culture Village) Bereich, direkt an der Dubai Creek Waterfront. Kombinieren Sie moderne Architektur, luxuriöse Annehmlichkeiten und eine strategische Lage, ist es sowohl für verfeinerte Wohn-und High-Return-Investitionen konzipiert.

📐 Einheitentypen, Größen & Preise

Unit TypeSize (ca.)Startpreis (€)

Studio ~ 30 m2 from 180.000€

1 Schlafzimmer Ferienwohnung ~ 60 m2 from 290.000€

2 Schlafzimmer Apartment ~ 78 m2 ab 375.000€

3 BR Penthouse ~ 262 m2 from 2.150.000€

4 BR Penthouse ~ 323 m2 from 2.700.000 €

Zahlungsplan

  • 70/30 Flexibler Plan

    • 10% auf Buchung

    • 60% während des Baus

    • 30 % auf Handover

  • Abschluss / Übergabe: Dezember 2027

Schlüsselmerkmale & Ausstattung:

  • Stilvolle Studios zu luxuriösen Penthouses mit modernem Interieur.

  • Einzelhandelspromenade mit Geschäften & Cafés an der Haustür.

  • Resort-Stil Infinity Pool & modernste Fitness-Studio.

  • Privates Kino, Kinderspielplatz, Mehrzweckhalle.

  • 24/7 Sicherheit, Concierge und dedizierte Parkplätze.

  • Breathtaking Creek, Skyline und Gemeinschaftsansichten.

Location Highlights:

  • Das Hotel liegt in Al Jaddaf, Dubai Creek.

  • 5–10 Minuten nach Downtown Dubai & Business Bay.

  • Schneller Zugang zur Al Khail Road & Sheikh Zayed Road.

  • In der Nähe von Creek Metro Station.

  • In der Nähe von Palazzo Versace Hotel, Mohammed bin Rashid Library und Jameel Arts Centre.

Warum Invest in Azizi David?

  • Haupt- und Kulturzentrum Lage.

  • Flexibler Zahlungsplan mit vertrauenswürdigem Entwickler.

  • Attraktive Preise ab AED 764K.

  • Hervorragend für Einwohner und Investoren – hohe Mietertrags- und Kapitalaufwertungspotenziale.

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

