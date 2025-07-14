Azizi David – Waterfront Living at Al Jaddaf, Dubai Creek.
Studios, 1 & 2-Schlafzimmer Apartments und Luxus-Penthouses.
Übergabe: Dezember 2027
Projektübersicht:
Azizi David ist das neueste Wohn-Masterpiece von Azizi Developments, befindet sich im lebhaften Al Jaddaf (Culture Village) Bereich, direkt an der Dubai Creek Waterfront. Kombinieren Sie moderne Architektur, luxuriöse Annehmlichkeiten und eine strategische Lage, ist es sowohl für verfeinerte Wohn-und High-Return-Investitionen konzipiert.
📐 Einheitentypen, Größen & Preise
Unit TypeSize (ca.)Startpreis (€)
Studio ~ 30 m2 from 180.000€
1 Schlafzimmer Ferienwohnung ~ 60 m2 from 290.000€
2 Schlafzimmer Apartment ~ 78 m2 ab 375.000€
3 BR Penthouse ~ 262 m2 from 2.150.000€
4 BR Penthouse ~ 323 m2 from 2.700.000 €
Zahlungsplan
70/30 Flexibler Plan
10% auf Buchung
60% während des Baus
30 % auf Handover
Abschluss / Übergabe: Dezember 2027
Schlüsselmerkmale & Ausstattung:
Stilvolle Studios zu luxuriösen Penthouses mit modernem Interieur.
Einzelhandelspromenade mit Geschäften & Cafés an der Haustür.
Resort-Stil Infinity Pool & modernste Fitness-Studio.
Privates Kino, Kinderspielplatz, Mehrzweckhalle.
24/7 Sicherheit, Concierge und dedizierte Parkplätze.
Breathtaking Creek, Skyline und Gemeinschaftsansichten.
Location Highlights:
Das Hotel liegt in Al Jaddaf, Dubai Creek.
5–10 Minuten nach Downtown Dubai & Business Bay.
Schneller Zugang zur Al Khail Road & Sheikh Zayed Road.
In der Nähe von Creek Metro Station.
In der Nähe von Palazzo Versace Hotel, Mohammed bin Rashid Library und Jameel Arts Centre.
Warum Invest in Azizi David?
Haupt- und Kulturzentrum Lage.
Flexibler Zahlungsplan mit vertrauenswürdigem Entwickler.
Attraktive Preise ab AED 764K.
Hervorragend für Einwohner und Investoren – hohe Mietertrags- und Kapitalaufwertungspotenziale.