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Abu Dhabi
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Villa 4 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Premium Premium
Villa 4 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 257 m²
Luxuriöses Wohnen für Familien, Investoren und Lifestyle KäuferErleben Sie eine seltene Gele…
$762,423
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Villa in Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 307 m²
Waterfron Villas mit Strandzugang und zu Fuß vom Meer entfernt.Verfügbar 0% Zinszahlungsplan
$685,000
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 172 m²
Geräumige Villa mit 3 Schlafzimmern + Zimmer | EckvillaFertighaus in ruhiger Lage - Damac Hi…
$490,130
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Villa 5 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 447 m²
Etagenzahl 3
Villa im exklusiven Siniya Island-Projekt! Atemberaubende Aussicht auf den Arabischen Golf! …
$2,88M
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 287 m²
Komfortables Stadthaus Kensington Gardens in Dubai International City! Voll ausgestattete Kü…
$1,01M
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Villa 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 372 m²
Etagenzahl 1
Floating Residences von Buddha-Bar sind einzigartige luxuriöse schwimmende Residenzen und Re…
$5,99M
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Villa 3 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 3 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 310 m²
Premium-Komplex Pressemitteilungen Jacob & Co Residences! Ausbeute von 10%! Profitable Inves…
$2,28M
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Villa 6 zimmer in Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Al Hamriyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 612 m²
Waterfron Villas mit privatem Strand, zu Fuß vom Meer entfernt.Verfügbar 0% Zinszahlungsplan…
$1,15M
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Villa 6 zimmer in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 408 m²
Etagenzahl 2
Villa mit Meerblick Terra Collection: ultra-luxuriöse Villa auf Pearl Jumeirah!Villa mit Mee…
$16,88M
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Villa in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Preis ab 1.760.000 | ab 73 qmOcean Cove bei Rashid Yachts & Marina – Eine Waterfront Haven v…
$479,237
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Villa 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Fläche 668 m²
Dubailand: 5 Minuten vom **Dubai Rugby Sevens** entfernt 8 Minuten vom **Dubai Outlet Mall*…
$4,15M
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Villa 6 zimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 422 m²
Etagenzahl 2
Öko-Luxus-Häuser mit „Estidama Pearl 3“-Zertifizierung in Masdar City Masdar City ist ein we…
$1,70M
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Villa 6 zimmer in Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 401 m²
Etagenzahl 3
Einfamilienhäuser mit eigenem Aufzug und Pool in Abu Dhabi Diese freistehenden Häuser befind…
$2,48M
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Villa in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 334 m²
Etagenzahl 2
Raiha Stand Alone Villa in Waada ist eine Premium-Privatvilla in Dubai South!Raiha Stand Alo…
$1,25M
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Villa 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 892 m²
Etagenzahl 2
Fleurs De Jardin, MBR City ist eine Gated-Sammlung von Villen und Villen in Meydan D11 mit a…
$7,08M
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Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 253 m²
Komfortables Stadthaus Kensington Gardens in Dubai International City! Voll ausgestattete Kü…
$876,712
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Villa 4 zimmer in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 217 m²
Etagenzahl 2
Masaar 3 ist eine Waldoase mit intelligenten Häusern, Natur und Investitionsreiz.Das Masaar …
$759,717
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 343 m²
Etagenzahl 2
Villen, die einen Lebensstil und Investitionsmöglichkeiten in einer herrlichen Gemeinde in D…
$1,60M
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Villa 8 zimmer in Vereinigte Arabische Emirate
Villa 8 zimmer
Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 365 m²
Etagenzahl 2
Luxushäuser mit günstigen 70/30-Zahlungsbedingungen in Sharjah Das Projekt befindet sich in …
$1,57M
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Villa 6 zimmer in Ghantout, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Ghantout, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 636 m²
Etagenzahl 2
Y Views at Bayn: Küstenvillen der nächsten Generation in Ghantout!Y Views at Bayn ist ein In…
$6,00M
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Villa 5 zimmer in Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Al Bahyah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 390 m²
Etagenzahl 2
Investitionen in Immobilien Abu Dhabi – Sobha City mit Wohnungen und Villen am Ufer in Al Ba…
$2,20M
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Villa 4 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 4 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Fläche 283 m²
Apartment area 283 sq. m. Balcony area 60 sq. m. Roof area 475 sq.m. About the Grand Pol…
$2,15M
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Аталанта
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Villa 7 zimmer in Vereinigte Arabische Emirate
Villa 7 zimmer
Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 450 m²
Stockwerk 1/3
Luxuriöse Villen mit Ratenzahlung bis zur Übergabe auf Siniyah Island in Umm Al Quwain Sobha…
$7,54M
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Villa 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 445 m²
Etagenzahl 2
Luxusvillen und Stadthäuser im neuen Nad Al Sheba Gardens Projekt in Nad Al Sheba Gardens! E…
$3,10M
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Villa 5 zimmer in Al Rahah, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Al Rahah, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Ultra-luxuriöse Villen der Marke Manchester City am Wasser & erstklassiges sportliches Leben…
$1,89M
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Villa in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 437 m²
Athlon’s expertly designed luxury villas and townhouses deliver a vibrant living experience.…
$1,61M
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Villa 6 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 6 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 670 m²
Etagenzahl 4
Bentley Home Villen mit privatem Pool in Dubai Meydan Diese Villen befinden sich in einer An…
$7,44M
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Villa 20 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 20 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 20
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 7 500 m²
The Crown Penthouse – Raffles The PalmIconic residence of77,707 sq ft spread over three
Preis auf Anfrage
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Villa 3 zimmer in Vereinigte Arabische Emirate
Villa 3 zimmer
Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 371 m²
Stockwerk 1/3
Schwimmende Investment-Villen in einem unvergleichlichen Projekt in The World Islands Dubai …
$6,02M
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Villa 5 zimmer in Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Villa 5 zimmer
Ghadeer Al Tayr, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 314 m²
Etagenzahl 2
Exklusive Villa in AlJurf Gardens – Kayan 2! Erster Standort an der Sahel Al Emarat Küste! A…
$1,55M
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