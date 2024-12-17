Eine Wohnung in Dubai kaufen und sie in 2–3 Jahren mit 100% Gewinn verkaufen — ist das nicht der Traum eines jeden Investors? Mit der Entwicklung des Hypothekarkreditmarktes ist dies auch für ausländische Käufer möglich geworden. Wir haben in diesem Artikel alle Informationen zu einer Hypothek für Immobilien in Dubai zusammengestellt und verraten Ihnen, wie ein Ausländer eine solche erhalten kann.

Der Immobilienmarkt in Dubai kann mittlerweile als wirklich „heiß“ bezeichnet werden, und das liegt nicht an der heißen Sommersaison, sondern an der Anzahl der Transaktionen, die sich im vergangenen Jahr fast verdreifacht hat. Wohnungen und Appartements, Villen und Stadthäuser — all das hat sich in „Betongold“ verwandelt, dessen Kosten ständig steigen.

Was aber, wenn ein ausländischer Käufer nur über die Hälfte des für den Kauf einer Wohnung erforderlichen Betrags verfügt? Nutzen Sie natürlich eine Hypothek. Lassen Sie uns also herausfinden: Was muss ein Ausländer wissen, um etwas zu erwerben? Wohnung in Dubai auf Kredit.

Bedingungen für den Erhalt einer Hypothek in Dubai

Der Erhalt einer Hypothek ist für Gebietsansässige und Gebietsfremde unterschiedlich. Für die Anwohner ist es einfacher, dorthin zu gelangen Darlehen in Dubai, und die Verpflichtungen für sie sind nicht so streng. Beispielsweise verlangen Banken von den Anwohnern eine geringere Anzahlung und sind eher bereit, älteren Menschen Kredite anzubieten.

Allgemeine Bedingungen für den Erhalt einer Hypothek in Dubai:

Rechtsstatus. Wenn der Käufer den Status eines Einwohners der VAE hat, kann er Anspruch auf eine höhere Hypothekensumme haben — etwa 80% des Wertes der Immobilie. Wenn der Kreditnehmer nicht in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässig ist, darf die Höhe des Hypothekendarlehens 50% nicht überschreiten.

Wenn der Käufer den Status eines Einwohners der VAE hat, kann er Anspruch auf eine höhere Hypothekensumme haben — etwa 80% des Wertes der Immobilie. Wenn der Kreditnehmer nicht in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässig ist, darf die Höhe des Hypothekendarlehens 50% nicht überschreiten. Alter. Das nächste wichtige Kriterium ist das Alter des Kreditnehmers — es kann sich um eine Person im Alter von 25 bis 65 (60 für Nichtansässige) Jahren handeln. Gleichzeitig beträgt die maximale Hypothekenlaufzeit 25 Jahre, je näher der Kreditnehmer jedoch am Rentenalter ist, desto kürzer ist die Hypothekenlaufzeit. Eine wichtige Nuance besteht darin, dass die letzte Hypothekenzahlung vor Erreichen des Rentenalters geleistet werden muss.

Das nächste wichtige Kriterium ist das Alter des Kreditnehmers — es kann sich um eine Person im Alter von 25 bis 65 (60 für Nichtansässige) Jahren handeln. Gleichzeitig beträgt die maximale Hypothekenlaufzeit 25 Jahre, je näher der Kreditnehmer jedoch am Rentenalter ist, desto kürzer ist die Hypothekenlaufzeit. Eine wichtige Nuance besteht darin, dass die letzte Hypothekenzahlung vor Erreichen des Rentenalters geleistet werden muss. Einkommensniveau. Eine weitere ebenso wichtige Bedingung ist, dass die Höhe der monatlichen Hypothekenzahlungen 50% des Einkommens des Kreditnehmers nicht überschreiten darf. Dabei werden nicht nur Zahlungen dieser Hypothek berücksichtigt, sondern auch alle bestehenden Kredite (sofern vorhanden). Eine wichtige Nuance: Nach allen Zahlungen muss der Kreditnehmer über Mittel in Höhe von 900 US-Dollar für jedes Familienmitglied verfügen.

Eine weitere ebenso wichtige Bedingung ist, dass die Höhe der monatlichen Hypothekenzahlungen 50% des Einkommens des Kreditnehmers nicht überschreiten darf. Dabei werden nicht nur Zahlungen dieser Hypothek berücksichtigt, sondern auch alle bestehenden Kredite (sofern vorhanden). Eine wichtige Nuance: Nach allen Zahlungen muss der Kreditnehmer über Mittel in Höhe von 900 US-Dollar für jedes Familienmitglied verfügen. Beschäftigung in den VAE. Diese Bedingung ist optional, stellt jedoch einen hervorragenden Bonus dar, wenn Sie eine Hypothek aufnehmen möchten. Dazu passt auch ein eigenes Unternehmen in den VAE.

Diese Bedingung ist optional, stellt jedoch einen hervorragenden Bonus dar, wenn Sie eine Hypothek aufnehmen möchten. Dazu passt auch ein eigenes Unternehmen in den VAE. Verfügbarkeit von Immobilien in den VAE. Diese Bedingung ist ebenfalls optional, stellt jedoch einen hervorragenden „Bonus“ bei der Beantragung einer Hypothek dar.

Hypothek in Dubai für Russen wird nach den gleichen Grundsätzen ausgestellt wie für jeden anderen Bewohner. In Ausnahmefällen können Banken die Herkunft der Mittel des Antragstellers genauer prüfen.

Welche Dokumente werden benötigt, um eine Hypothek in Dubai zu erhalten?

Die Dokumentenanforderungen unterscheiden sich je nachdem, ob Sie einen Aufenthaltsstatus haben. Einwohner der VAE legen einen Ausweis der Emirate und einen Einkommensnachweis von ihrem Arbeitsplatz in den VAE vor, während Unternehmer eine Steuererklärung vorlegen müssen. Nichtansässige benötigen Dokumente, die das Einkommen und die finanzielle Stabilität in ihrem Wohnsitzland bestätigen.

Dokumente für Hypotheken in Dubai für Einwohner:

Kopie von Reisepass und Visum. Bestätigen Sie Identität und Aufenthaltsstatus.

Bestätigen Sie Identität und Aufenthaltsstatus. Emirates-ID. Persönliches Ausweisdokument, das für alle Einwohner der VAE ein obligatorisches Dokument ist.

Einkommensbescheinigung. Relevantes Dokument vom Arbeitgeber oder Steuererklärung (für Unternehmer), das das aktuelle Einkommen bestätigt.

Relevantes Dokument vom Arbeitgeber oder Steuererklärung (für Unternehmer), das das aktuelle Einkommen bestätigt. Bestätigung des Wohnortes. Mietvertrag oder Stromrechnungen (zum Beispiel von DEWA).

Mietvertrag oder Stromrechnungen (zum Beispiel von DEWA). Kontoauszüge. Zur Analyse der Finanztransaktionen und der Einkommensstabilität werden die Abrechnungen der letzten 3–6 Monate berücksichtigt.

Zur Analyse der Finanztransaktionen und der Einkommensstabilität werden die Abrechnungen der letzten 3–6 Monate berücksichtigt. Kreditauskünfte. Daten zu aktuellen Krediten (sofern vorhanden) zur Schätzung der gesamten Kreditlast.

Dokumente fürHypotheken in Dubai für Nichtansässige:

Eine Kopie eines ausländischen Reisepasses. Zur Bestätigung Ihrer Identität.

Zur Bestätigung Ihrer Identität. Kontoauszüge. Aussagen sind auch für einen Zeitraum von 3–6 Monaten relevant.

Aussagen sind auch für einen Zeitraum von 3–6 Monaten relevant. Einkommensnachweis. Arbeitsbescheinigung oder Steuererklärung, aus der das monatliche Einkommen hervorgeht.

Arbeitsbescheinigung oder Steuererklärung, aus der das monatliche Einkommen hervorgeht. Dokumente, die die Einnahmequelle bestätigen. Notwendig zur Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Herkunft von Einkünften, insbesondere wenn diese aus dem Ausland stammen.

Notwendig zur Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Herkunft von Einkünften, insbesondere wenn diese aus dem Ausland stammen. Kauf- und Verkaufsvertrag. Sie benötigen es nach der Auswahl eines Objekts für die weitere Registrierung der Transaktion.

Zusätzliche Dokumente:

Eigentumsbescheinigung (sofern es Immobilien in den VAE gibt). Dies kann zur Überprüfung von Vermögenswerten erforderlich sein.

Dies kann zur Überprüfung von Vermögenswerten erforderlich sein. Immobilienkaufvertrag. Erforderlich, nachdem eine Eigenschaft ausgewählt wurde.

Erforderlich, nachdem eine Eigenschaft ausgewählt wurde. Unterlagen zu bestehenden Krediten. Bestätigung des Vorliegens oder Fehlens von Verpflichtungen gegenüber Banken.

Bestätigung des Vorliegens oder Fehlens von Verpflichtungen gegenüber Banken. Versicherung. Für einige Banken ist eine Versicherung insbesondere bei langen Kreditlaufzeiten zwingend erforderlich. Die Versicherung betrifft sowohl das Leben des Kreditnehmers als auch die geliehene Immobilie.

Es gibt Fälle, in denen Hypothek in Dubai für Ausländer wird Nur verfügbar nach Vorlage von Kreditauskünften aus Ihrem Wohnsitzland. Auf diese Weise nehmen Banken eine allgemeine Beurteilung der Finanzdisziplin des Kreditnehmers vor. Wenn die damit verbundenen Risiken hoch sind, können Banken einen Bürgen oder den Nachweis zusätzlicher Einnahmequellen verlangen, etwa die Vermietung anderer Immobilien oder Kapitalanlagen.

Banken, die Kredite für Immobilien in Dubai vergeben und Zinssätze festlegen

In den VAE sind sowohl lokale als auch europäische Banken tätig — jede von ihnen hat ihre eigenen Hypothekenangebote für Ausländer. Es ist zu bedenken, dass jede Bank eine Vorabprüfung durchführt, um sicherzustellen, dass alle Voraussetzungen für den Kreditnehmer erfüllt sind. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Banken in Dubai Ihre Zahlungsfähigkeit und den Ruf Ihres Unternehmens besonders sorgfältig prüfen: Vermögenswerte, Einkommen und andere Kreditverpflichtungen werden überprüft — alle unzuverlässigen Kreditnehmer werden in dieser Phase ausgeschlossen.

Einsatzgröße:

Die Zinssätze für Immobilienkredite in Dubai beginnen bei 2,5% (aber für Nichtansässige bieten Banken oft schon ab 3,5% an).

Die Kreditlaufzeit beträgt bis zu 25 Jahre bzw. bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres (65 für Einwohner).

Die Kreditsumme beträgt bis zu 80% des Immobilienwertes.

Wie fast überall auf der Welt sind die Hypothekenzinsen in Dubai fest und variabel.

Festpreise werden auf der Grundlage des Refinanzierungssatzes (der von der Zentralbank festgelegt wird) bestimmt und umfassen die Rückzahlung der Schulden selbst und die Zinsen für das Darlehen. Ein solcher Kredit kann während der gesamten Laufzeit nicht geändert werden. Wenn ein Kreditnehmer eine Hypothek vorzeitig abbezahlen möchte, berechnen Banken in der Regel eine Strafe von etwa 3.000 US-Dollar oder behalten als Strafe einen Prozentsatz des Immobilienwerts ein.

Variabler Zinssatz bedeutet, dass die Zinsen für das Darlehen aus der Restschuld berechnet werden — die Zinszahlungen sinken jeden Monat. Der variable Zinssatz kann sich jedoch sofort zum Zeitpunkt der Zahlung ändern — alles hängt von der Lage des Immobilienmarktes, der Inflation und anderen wirtschaftlichen Faktoren ab. In der Regel verwenden Banken für kurzfristige Kredite — bis zu 5 Jahre — einen variablen Zinssatz.

Hypothek in Dubai, Zinssatz für Bankkredite für 2024:

Bank Mindesteinkommen AED/USD Tarif für Bewohner Tarif für Nichtansässige Maximale Hypothekenlaufzeit Anzahlung, Resident/Nicht-Resident Maximaler Kredit basierend auf dem Immobilienwert HSBC 15.000 / 4084) Ab 2,49 % Ab 3,5 % Bis zu 25 Jahre 20 % / 25 % Bis zu 80 % Maschrik 15.000 / 4084 Ab 2,49 % Ab 3,75 % Bis zu 25 Jahre 20–25 % / 30 % Bis zu 75 % für Gebietsansässige, bis zu 60 % für Gebietsfremde Emirates NBD 12.000 / 3.267 Ab 3,29 % Ab 4,0 % Bis zu 25 Jahre 20 % / 25 % Bis zu 80 % für Anwohner FAB (First Abu Dhabi Bank) 15.000 / 4084 Ab 3,5 % Ab 4,5 % Bis zu 25 Jahre 20 % / 30 % Bis zu 75 % ADCB (Abu Dhabi Commercial Bank) 10.000 / 2.723 Ab 3,25 % Ab 4,0 % Bis zu 25 Jahre 20 % / 25–30 % Bis zu 75–80 % RAKBANK 15.000 / 4084 Ab 3,75 % Ab 4,75 % Bis zu 25 Jahre 25 % / 35 % Bis zu 70 %

Es ist möglich, dies im Voraus herauszufinden Ist es möglich, in Dubai eine Hypothek aufzunehmen? für ein bestimmtes Objekt und ob es für eine bestimmte Immobilie ausreicht. Banken und Hypothekenmakler bieten Online-Rechner zur Berechnung Ihres Kreditbetrags und Ihrer monatlichen Zahlungen an. Und auf ihren Websites geben sie häufig an, für welche Immobilienarten Kredite verfügbar sind. Einige Banken arbeiten beispielsweise nur mit fertigen Immobilien und gewähren vom Bauträger keine Kredite für im Bau befindliche Wohnungen.

Hypothekenbanken

Neben traditionellen Banken gibt es in Dubai spezialisierte Hypothekenbanken, die Immobilienkäufern Finanzierungslösungen anbieten. Sie sind auf die Bereitstellung von Hypothekendarlehen spezialisiert und bieten häufig eine Reihe flexibler Produkte an, die auf verschiedene Arten von Kreditnehmern zugeschnitten sind, darunter Gebietsansässige, Gebietsfremde und Investoren.

Im Gegensatz zu Banken konzentrieren sich Hypothekenbanken ausschließlich auf Wohnimmobilien und bieten niedrigere Zinssätze oder exklusive Optionen an. Zu den bekannten Hypothekenunternehmen in Dubai gehören Tamweel und Amlak Finance, die islamische Hypothekenlösungen (Scharia-konforme Finanzierung) anbieten. Für Anhänger des islamischen Glaubens können solche Unternehmen zinslose Hypothekendarlehen anbieten.

Prozess zur Erlangung einer Hypothek in Dubai

Vor Kaufen Sie eine Wohnung mit Hypothek in Dubai, müssen Sie bei der ausgewählten Bank einen Kreditantrag zur vorläufigen Genehmigung einreichen. Die Bank beurteilt die Bonität des Antragstellers und bestätigt den Betrag, den er leisten kann Nehmen Sie eine Hypothek in Dubai auf. Sie können sich an die Agentur wenden. Sie hilft Ihnen dabei, alle erforderlichen Dokumente zusammenzustellen und an die Bank zu senden. Dies spart Zeit, erfordert jedoch zusätzliche Provisionskosten.

Phasen des Registrierungsprozesses:

Auswahl von Immobilien. Nach Erhalt der vorläufigen Genehmigung können Sie eines auswählen, das Ihrem Budget entspricht.Immobilien in Dubai mit Hypothek. Die Agentur hilft in der Regel bei der Suche, basierend auf dem Budget und den Vorlieben des Kunden. Sie versuchen, die rechtliche Reinheit der Transaktion sicherzustellen und alle Bedingungen mit dem Verkäufer selbst zu vereinbaren.

Nach Erhalt der vorläufigen Genehmigung können Sie eines auswählen, das Ihrem Budget entspricht.Immobilien in Dubai mit Hypothek. Die Agentur hilft in der Regel bei der Suche, basierend auf dem Budget und den Vorlieben des Kunden. Sie versuchen, die rechtliche Reinheit der Transaktion sicherzustellen und alle Bedingungen mit dem Verkäufer selbst zu vereinbaren. Immobilienbewertung. Banken verlangen eine Schätzung der ausgewählten Immobilie, da sie sich bei der Vergabe einer Hypothek auf deren Schätzwert (in der Regel niedriger als der Verkehrswert) stützen. Hierzu muss sich der Antragsteller selbstständig an akkreditierte Gutachter oder eine Agentur wenden. In der Regel verfügt die Agentur über eine vorgefertigte Basis an zuverlässigen Spezialisten, auch solchen, mit denen die Banken selbst kontinuierlich zusammenarbeiten.

Banken verlangen eine Schätzung der ausgewählten Immobilie, da sie sich bei der Vergabe einer Hypothek auf deren Schätzwert (in der Regel niedriger als der Verkehrswert) stützen. Hierzu muss sich der Antragsteller selbstständig an akkreditierte Gutachter oder eine Agentur wenden. In der Regel verfügt die Agentur über eine vorgefertigte Basis an zuverlässigen Spezialisten, auch solchen, mit denen die Banken selbst kontinuierlich zusammenarbeiten. Endgültige Genehmigung Hypotheken in Dubai. Bedingungen Die endgültige Genehmigung umfasst die Einreichung eines vollständigen Dokumentenpakets durch den Antragsteller bei der Bank, einschließlich des Kaufvertrags und der Ergebnisse der Arbeit des Gutachters. Erfolgt die Registrierung über eine Agentur, ist die Anwesenheit des Antragstellers zu diesem Zeitpunkt nicht erforderlich.

Bedingungen Die endgültige Genehmigung umfasst die Einreichung eines vollständigen Dokumentenpakets durch den Antragsteller bei der Bank, einschließlich des Kaufvertrags und der Ergebnisse der Arbeit des Gutachters. Erfolgt die Registrierung über eine Agentur, ist die Anwesenheit des Antragstellers zu diesem Zeitpunkt nicht erforderlich. Abschluss eines Vertrags und Unterzeichnung einer Vereinbarung. Nach der endgültigen Genehmigung müssen Sie einen Hypothekenvertrag mit der Bank unterzeichnen. Sie müssen die Transaktion außerdem beim Dubai Land Department (DLD) registrieren. Wenn Sie eine Agentur beauftragen, sorgt diese für die Unterzeichnung aller Dokumente, einschließlich des Hypothekenvertrags und der DLD-Registrierungsdokumente, und hilft bei der Zahlung von Steuern und Gebühren.

Nach Abschluss der Transaktion beim städtischen Grundstücksamt wird dem Käufer eine Bescheinigung ausgestellt, deren Original bis zur vollständigen Rückzahlung des Darlehens bei der Bank aufbewahrt wird. Der Kreditnehmer erhält eine beglaubigte Kopie in seinen Händen.

Kosten für die Aufnahme eines Hypothekendarlehens

Die Hypothekenkosten in Dubai variieren stark je nach Konditionen der Bank, Art der Immobilie und anderen Faktoren, die Hauptkategorien bleiben jedoch gleich (z. B. Anzahlung). Einwohner der VAE müssen mindestens 20% des Immobilienwerts (wenn der Wert unter 5 Millionen Dirham / 1.361.396 US-Dollar liegt) oder 30% (wenn der Wert über 5 Millionen Dirham / 1.361.396 US-Dollar liegt) zahlen. Bei Nichtansässigen liegt dieser Wert bei 25-40%, sodass diese Zahlung die größte Einmalzahlung ist, die ein Kreditnehmer zu zahlen hat. Darüber hinaus müssen Sie bezahlen:

Steuer bei Eigentumsübertragung. Bei Kauf einer Immobilie in Dubai Für die Eintragung von Eigentumsrechten ist eine Gebühr in Höhe von 4% des Wertes der Immobilie zu entrichten.

Bei Für die Eintragung von Eigentumsrechten ist eine Gebühr in Höhe von 4% des Wertes der Immobilie zu entrichten. Gebühr für die Registrierung einer Hypothek. Zusätzlich zur Grundsteuer muss der Hypothekenvertrag beim Land Department der VAE registriert werden. Die Gebühr beträgt 0,25% des Hypothekenbetrags zuzüglich einer zusätzlichen Verwaltungsgebühr von 290 Dirham (80 US-Dollar).

Zusätzlich zur Grundsteuer muss der Hypothekenvertrag beim Land Department der VAE registriert werden. Die Gebühr beträgt 0,25% des Hypothekenbetrags zuzüglich einer zusätzlichen Verwaltungsgebühr von 290 Dirham (80 US-Dollar). Immobilienbewertung. Banken verlangen häufig eine unabhängige Bewertung von Immobilien, um deren Marktwert zu bestätigen. Die Bewertungskosten liegen je nach gewähltem Gutachter und Art der Immobilie zwischen 2.500 und 3.500 AED (680 bis 955 US-Dollar).

Banken verlangen häufig eine unabhängige Bewertung von Immobilien, um deren Marktwert zu bestätigen. Die Bewertungskosten liegen je nach gewähltem Gutachter und Art der Immobilie zwischen 2.500 und 3.500 AED (680 bis 955 US-Dollar). Mehrwertsteuer (MwSt.). In den VAE gibt es eine Mehrwertsteuer von 5%, die auf die meisten Dienstleistungen wie etwa die von Anwälten, Agenturen und Versicherungsunternehmen erhoben wird. Beispielsweise wird auf Bewertungs- und Rechtsdienstleistungen Mehrwertsteuer erhoben.

In den VAE gibt es eine Mehrwertsteuer von 5%, die auf die meisten Dienstleistungen wie etwa die von Anwälten, Agenturen und Versicherungsunternehmen erhoben wird. Beispielsweise wird auf Bewertungs- und Rechtsdienstleistungen Mehrwertsteuer erhoben. Maklerprovision. Erfolgt der Kauf über einen Immobilienmakler, müssen Sie dessen Leistungen bezahlen. Die übliche Maklerprovision in den VAE beträgt 2% des Immobilienpreises.

Erfolgt der Kauf über einen Immobilienmakler, müssen Sie dessen Leistungen bezahlen. Die übliche Maklerprovision in den VAE beträgt 2% des Immobilienpreises. Versicherung. Banken verlangen von Kreditnehmern den Abschluss einer Pflichtversicherung, deren Kosten in der Regel 0,25–0,50% der Kreditsumme pro Jahr betragen und von der Höhe des Kredits und dem Alter des Kreditnehmers abhängig sind.

Zusätzliche Provisionen und Gebühren:

Gebühr für die Hypothekarvereinbarung. Die meisten Banken erheben eine Hypothekenantragsgebühr, die in der Regel 1% der Kreditsumme beträgt, aber je nach Bank variieren kann.

Die meisten Banken erheben eine Hypothekenantragsgebühr, die in der Regel 1% der Kreditsumme beträgt, aber je nach Bank variieren kann. Anwaltskosten. Beim Abschluss eines Kaufvertrags und der Aufnahme einer Hypothek kann rechtliche Unterstützung erforderlich sein. Die Kosten für solche Dienstleistungen beginnen bei 5.000 Dirham (1.360 US-Dollar), abhängig von der Komplexität der Transaktion und der Erfahrung des Anwalts.

Beim Abschluss eines Kaufvertrags und der Aufnahme einer Hypothek kann rechtliche Unterstützung erforderlich sein. Die Kosten für solche Dienstleistungen beginnen bei 5.000 Dirham (1.360 US-Dollar), abhängig von der Komplexität der Transaktion und der Erfahrung des Anwalts. Verwaltungsgebühren der Bank. Einige Banken erheben zusätzliche Verwaltungsgebühren für die Bedienung Ihrer Hypothek und die Führung Ihrer Konten. Diese Gebühren können je nach Bank und angebotenen Dienstleistungen zwischen 500 und 2.000 Dirham (136–545 US-Dollar) liegen.

Einige Banken erheben zusätzliche Verwaltungsgebühren für die Bedienung Ihrer Hypothek und die Führung Ihrer Konten. Diese Gebühren können je nach Bank und angebotenen Dienstleistungen zwischen 500 und 2.000 Dirham (136–545 US-Dollar) liegen. Gebühr für vorzeitige Abwicklung. Im Falle einer vorzeitigen Rückzahlung der Hypothek kann die Bank eine Gebühr erheben, die in der Regel 1–3% der verbleibenden Kreditsumme beträgt. Allerdings bieten einige Banken je nach Laufzeit des Kreditvertrags Konditionen mit reduzierter oder keiner Provision an.

Einer der unauffälligsten Kostenposten ist der Geldtransfer in Fremdwährung (Währungsumrechnungs- und Überweisungsgebühren). Sie wird erhoben, wenn der Kreditnehmer nicht in den VAE ansässig ist und die Transaktion aus dem Ausland finanziert. Die Höhe dieser Gebühren hängt von der sendenden Bank und der empfangenden Bank ab. Es empfiehlt sich, zunächst die Tarife für die Überweisung und Umrechnung von Geldern zu studieren und die Differenz in den Gesamtbetrag einzubeziehen.