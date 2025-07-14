  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Dubai
  4. Wohnkomplex Floarea Breeze

Wohnkomplex Floarea Breeze

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$544,327
;
15
ID: 33027
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    8

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

Floarea Breeze – Inselästhetik, Designresidenzen und Privatsphäre in einem Premium-Projekt auf Dubai-Inseln!

Floarea Breeze ist ein exquisiter Wohnkomplex von Mashriq Elite Developments, der als Verkörperung des modernen Insellebens auf Dubai-Inseln geschaffen wurde. Das Projekt verbindet Premium-Architektur, durchdachtes Innendesign und eine Atmosphäre der Synergie der Natur und des modernen Komforts.

Jede Residenz wird mit einem Schwerpunkt auf Premium-Materialien und einzigartigen Design-Lösungen geschaffen:

- clad Wände mit luxuriösen Holztexturen, die dem warmen Deck einer Yacht ähneln,
- Porzellan Akzente, die die Frische der Meereswellen fördern,
- geräumige Layouts mit Licht gefüllt,
- nachdenkliches Zaning für maximalen Komfort.

Die Innenräume bilden eine Atmosphäre von modernem Komfort, Ästhetik und Frieden.

Einrichtungen für Anwohner
Floarea Breeze bietet Bewohnern eine Premium-Infrastruktur:

- Schwimmbad und Kinderbecken,
- Fitnessraum mit moderner Ausstattung,
- Straßenspielplatz,
- Meditationsterrasse und Erholungsgebiete,
- Tischtennis, Carrom, Kicker und Unterhaltungsbereiche,
Alles, was Sie für einen komfortablen und harmonischen Lebensstil benötigen.

Lage und Verfügbarkeit
Der Komplex befindet sich in einem der vielversprechendsten und küstenfreundlichsten Cluster - Dubai Inseln. Bewohner haben schnellen Zugang zu den wichtigsten Erholungsstätten, kulturellen Stätten und Stadtzentren:

15 Minuten zum Museum der Illusionen, Etihad Museum, Al Shindagha Museum
15 Minuten nach La Mer Beach, Zabeel Park, Creek Park, Nikki Resort
- 20 Minuten zu Burj Khalifa, Dubai Frame, Dubai Mall, Spice Souk, Souk Al Seef, Al Ghurair Centre.

Die Lage kombiniert die Privatsphäre des Insellebens und die Bequemlichkeit der urbanen Mobilität.

Kontaktieren Sie jetzt, um eine Floarea Breeze Präsentation zu erhalten, erkunden Sie die verfügbaren Layouts und wählen Sie eine Residenz in einem der exquisitesten Projekte auf Dubai Inseln.

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnkomplex Floarea Breeze
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$544,327
