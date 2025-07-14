Wohnkomplex Floarea Breeze

Floarea Breeze – Inselästhetik, Designresidenzen und Privatsphäre in einem Premium-Projekt auf Dubai-Inseln!



Floarea Breeze ist ein exquisiter Wohnkomplex von Mashriq Elite Developments, der als Verkörperung des modernen Insellebens auf Dubai-Inseln geschaffen wurde. Das Projekt verbindet Premium-Architektur, durchdachtes Innendesign und eine Atmosphäre der Synergie der Natur und des modernen Komforts.



Jede Residenz wird mit einem Schwerpunkt auf Premium-Materialien und einzigartigen Design-Lösungen geschaffen:



- clad Wände mit luxuriösen Holztexturen, die dem warmen Deck einer Yacht ähneln,

- Porzellan Akzente, die die Frische der Meereswellen fördern,

- geräumige Layouts mit Licht gefüllt,

- nachdenkliches Zaning für maximalen Komfort.



Die Innenräume bilden eine Atmosphäre von modernem Komfort, Ästhetik und Frieden.



Einrichtungen für Anwohner

Floarea Breeze bietet Bewohnern eine Premium-Infrastruktur:



- Schwimmbad und Kinderbecken,

- Fitnessraum mit moderner Ausstattung,

- Straßenspielplatz,

- Meditationsterrasse und Erholungsgebiete,

- Tischtennis, Carrom, Kicker und Unterhaltungsbereiche,

Alles, was Sie für einen komfortablen und harmonischen Lebensstil benötigen.



Lage und Verfügbarkeit

Der Komplex befindet sich in einem der vielversprechendsten und küstenfreundlichsten Cluster - Dubai Inseln. Bewohner haben schnellen Zugang zu den wichtigsten Erholungsstätten, kulturellen Stätten und Stadtzentren:



15 Minuten zum Museum der Illusionen, Etihad Museum, Al Shindagha Museum

15 Minuten nach La Mer Beach, Zabeel Park, Creek Park, Nikki Resort

- 20 Minuten zu Burj Khalifa, Dubai Frame, Dubai Mall, Spice Souk, Souk Al Seef, Al Ghurair Centre.



Die Lage kombiniert die Privatsphäre des Insellebens und die Bequemlichkeit der urbanen Mobilität.



Kontaktieren Sie jetzt, um eine Floarea Breeze Präsentation zu erhalten, erkunden Sie die verfügbaren Layouts und wählen Sie eine Residenz in einem der exquisitesten Projekte auf Dubai Inseln.