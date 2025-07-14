Wohnquartier An exclusive collection with a stunning view

29 Residenzen, von vier- bis sechs-Zimmer-Wohnungen, sowie ein exklusives Penthouse mit sieben Schlafzimmern.

Jede Hillside Residenz bietet Privatsphäre gerahmt von atemberaubenden Blick auf den unberührten Horizont. Bei der Ankunft werden Sie von einer speziellen Lobby mit Parkplatz begrüßt, einen atemberaubenden Blick auf das Meer und den Ton für die Erlebnisse zu öffnen. Erstellt für diejenigen, die mehr als nur ein Zuhause suchen, verkörpern diese Residenzen das außergewöhnliche in jedem Moment.

Die Fassade der Residenzen besteht aus glattem, fließendem Stein und ähnelt den natürlichen Formen der Elemente wie Wind, Sand und Wasser. Dieses Design erweicht das Vorhandensein des Gebäudes, so dass es harmonisch in den Horizont und den umliegenden Raum einfügen kann.

Inspiriert von den Sanddünen von Dubai, betont das Design Horizontalität mit expansiven Balkonen. Die Unterseite jedes Balkons verfügt über ein invertiertes Dünenmotiv und schafft einen reibungslosen Übergang zwischen Innen- und Außenbereich.