Wohnquartier An exclusive collection with a stunning view

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Preis auf Anfrage
Zahlung mit Kryptowährung
26
ID: 28037
Letzte Aktualisierung: 18.09.25

Standort

  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Über den Komplex

29 Residenzen, von vier- bis sechs-Zimmer-Wohnungen, sowie ein exklusives Penthouse mit sieben Schlafzimmern.

Jede Hillside Residenz bietet Privatsphäre gerahmt von atemberaubenden Blick auf den unberührten Horizont. Bei der Ankunft werden Sie von einer speziellen Lobby mit Parkplatz begrüßt, einen atemberaubenden Blick auf das Meer und den Ton für die Erlebnisse zu öffnen. Erstellt für diejenigen, die mehr als nur ein Zuhause suchen, verkörpern diese Residenzen das außergewöhnliche in jedem Moment.

Die Fassade der Residenzen besteht aus glattem, fließendem Stein und ähnelt den natürlichen Formen der Elemente wie Wind, Sand und Wasser. Dieses Design erweicht das Vorhandensein des Gebäudes, so dass es harmonisch in den Horizont und den umliegenden Raum einfügen kann.

Inspiriert von den Sanddünen von Dubai, betont das Design Horizontalität mit expansiven Balkonen. Die Unterseite jedes Balkons verfügt über ein invertiertes Dünenmotiv und schafft einen reibungslosen Übergang zwischen Innen- und Außenbereich.

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
