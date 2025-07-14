Wohnkomplex Riverton House – Ellington Properties

Riverton House – Ellington Properties.
Modernes Design & Lagoon Leben in Meydan Horizon, MBR Stadt.
Projektübersicht:
Riverton House ist ein beeindruckender 24-stöckiger Wohnturm von Ellington Properties, Dubais führender Boutique-Entwickler.
Das in der gefragten Meydan Horizon-Community in MBR City gelegene Projekt vereint architektonische Eleganz, geräumige Layouts und Wohnen im Resortstil. Viele Apartments bieten einen direkten Blick auf die Lagune und die atemberaubende Skyline von Downtown Dubai.
Einheitentypen, Größen & Preise:
Unit TypeSize (ca.)Startpreis (€)
1-Schlafzimmer Apartment ~ 70 m2 ab 445.000€
2-Schlafzimmer Apartment ~ 106 m2 ab 650.000€
3-Schlafzimmer Apartment ~ 170 m2 ab 915.000€
Zahlungsplan:
Flexibler 70/30 Zahlungsplan
10% auf Buchung
60% während des Baus
30% auf Handover
Handover: 2028
Ausstattung & Lifestyle:
Infinity Schwimmbad mit luxuriösen Sonnendecks.
Indoor- & Outdoor-Studios, Yoga-Bereiche, Jogging-Tracks.
Padel Hof & Mehrzwecksportzonen.
Co-working Lounge & elegantes Clubhaus.
Kinderspielplätze & Kinderbecken.
Landschaftsgärten & Lagune Promenade.
Einzelhandel, Cafés und Bequemlichkeitsgeschäfte in der Entwicklung.
24/7 Concierge, Sicherheit & dedizierte Parkplätze.
Standort – Meydan Horizon, MBR Stadt:
10 min → Downtown Dubai & Dubai Mall
12 min → Meydan Racecourse
15 min → Dubai International Airport
22 min → Dubai Marina
25 min → Palm Jumeirah
Einfacher Zugang über Al Khail Road & Ras Al Khor Road
Warum Invest in Riverton House?
Entwickelt von Ellington Properties, bekannt für design-led Residenzen.
Erstklassige Lage in einer der am schnellsten wachsenden Gemeinden Dubais.
Lagoon-Ansichten & Resort-Stil Annehmlichkeiten für einen Premium-Lifestyle.
Hohe Mietnachfrage & starkes Kapital-Aufwertungspotenzial.
Attraktive und flexible Zahlungspläne.
Fluss House vereint Luxus-Design, zentrale Lage und einen Lebensstil von Komfort & Exklusivität – ideal für Endbenutzer und Investoren.