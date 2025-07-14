Wohnkomplex Riverton House – Ellington Properties

  1. Realting.com
Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Backstein
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English

Riverton House – Ellington Properties.

Modernes Design & Lagoon Leben in Meydan Horizon, MBR Stadt.

Projektübersicht:

Riverton House ist ein beeindruckender 24-stöckiger Wohnturm von Ellington Properties, Dubais führender Boutique-Entwickler.
Das in der gefragten Meydan Horizon-Community in MBR City gelegene Projekt vereint architektonische Eleganz, geräumige Layouts und Wohnen im Resortstil. Viele Apartments bieten einen direkten Blick auf die Lagune und die atemberaubende Skyline von Downtown Dubai.

Einheitentypen, Größen & Preise:

Unit TypeSize (ca.)Startpreis (€)

1-Schlafzimmer Apartment ~ 70 m2 ab 445.000€

2-Schlafzimmer Apartment ~ 106 m2 ab 650.000€

3-Schlafzimmer Apartment ~ 170 m2 ab 915.000€

Zahlungsplan:

  • Flexibler 70/30 Zahlungsplan

  • 10% auf Buchung

  • 60% während des Baus

  • 30% auf Handover

  • Handover: 2028

Ausstattung & Lifestyle:

  • Infinity Schwimmbad mit luxuriösen Sonnendecks.

  • Indoor- & Outdoor-Studios, Yoga-Bereiche, Jogging-Tracks.

  • Padel Hof & Mehrzwecksportzonen.

  • Co-working Lounge & elegantes Clubhaus.

  • Kinderspielplätze & Kinderbecken.

  • Landschaftsgärten & Lagune Promenade.

  • Einzelhandel, Cafés und Bequemlichkeitsgeschäfte in der Entwicklung.

  • 24/7 Concierge, Sicherheit & dedizierte Parkplätze.

Standort – Meydan Horizon, MBR Stadt:

  • 10 min → Downtown Dubai & Dubai Mall

  • 12 min → Meydan Racecourse

  • 15 min → Dubai International Airport

  • 22 min → Dubai Marina

  • 25 min → Palm Jumeirah

  • Einfacher Zugang über Al Khail Road & Ras Al Khor Road

Warum Invest in Riverton House?

  • Entwickelt von Ellington Properties, bekannt für design-led Residenzen.

  • Erstklassige Lage in einer der am schnellsten wachsenden Gemeinden Dubais.

  • Lagoon-Ansichten & Resort-Stil Annehmlichkeiten für einen Premium-Lifestyle.

  • Hohe Mietnachfrage & starkes Kapital-Aufwertungspotenzial.

  • Attraktive und flexible Zahlungspläne.

Fluss House vereint Luxus-Design, zentrale Lage und einen Lebensstil von Komfort & Exklusivität – ideal für Endbenutzer und Investoren.

Standort auf der Karte

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

