Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Vereinigte Arabische Emirate
  3. Wohnimmobilien
  4. Wohnungen auf mehreren Ebenen

Mehrstöckige Wohnungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten

;
Dubai
13
Wohnungen auf mehreren Ebenen Löschen
Alles löschen
19 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 391 m²
Ultra-luxuriöses Doppelhaus im Erdgeschoss mit einer großen Terrasse, privatem Pool und Zuga…
$6,15M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnungen auf mehreren Ebenen in Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnungen auf mehreren Ebenen
Ra’s al-Chaima, Vereinigte Arabische Emirate
Fläche 218 m²
Palazzo Tissoli auf Al Marjan Island, VAEDer Palast TissolliAn der ersten Küste von Al Marja…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Wohnungen auf mehreren Ebenen 8 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnungen auf mehreren Ebenen 8 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 518 m²
Stockwerk 1
Riesige, hochwertige Doppelhaushälfte mit privatem Pool und Terrasse, Zugang zu Premium-Anne…
$4,41M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnungen auf mehreren Ebenen 8 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnungen auf mehreren Ebenen 8 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 308 m²
Stockwerk 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$2,17M
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 8 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnungen auf mehreren Ebenen 8 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 311 m²
Stockwerk 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$2,19M
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 8 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnungen auf mehreren Ebenen 8 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 282 m²
Stockwerk 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$1,98M
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 8 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnungen auf mehreren Ebenen 8 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 293 m²
Stockwerk 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$1,98M
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 8 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnungen auf mehreren Ebenen 8 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 289 m²
Stockwerk 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$2,03M
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 2
Schlafräume 2
Stockwerk 42/42
Damac bay by cavalli (SKY HIGH LUXURY) DAMAC Bay is a new residential development that co…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 8 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnungen auf mehreren Ebenen 8 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 283 m²
Stockwerk 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$1,82M
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnungen auf mehreren Ebenen 5 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 332 m²
Sadaf 2 Category: Duplex District: JBR Bedrooms: 4 Bathrooms: 4 Type: View of the pie…
$1,77M
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 8 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnungen auf mehreren Ebenen 8 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 450 m²
Stockwerk 2/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$3,17M
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 8 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnungen auf mehreren Ebenen 8 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 278 m²
Stockwerk 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$1,95M
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 8 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnungen auf mehreren Ebenen 8 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 449 m²
Stockwerk 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$3,16M
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 Schlafzimmer in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 Schlafzimmer
Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 2
Mamsha Al Saadiyat offers exclusive homes in an unparalleled location, you can be hitting th…
$859,891
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Umm al-Qaiwain, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 188 m²
Stockwerk 3/9
The Ultra-Luxury type project is located on an island of natural origin, washed by the water…
$1,35M
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 8 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnungen auf mehreren Ebenen 8 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 286 m²
Stockwerk 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$2,01M
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 8 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnungen auf mehreren Ebenen 8 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 346 m²
Stockwerk 4/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$2,43M
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 8 zimmer in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Wohnungen auf mehreren Ebenen 8 zimmer
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 287 m²
Stockwerk 2/65
The Golf Club residential complex is a unique architectural construction of 5 blocks. The pr…
$2,02M
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in den Vereinigten Arabischen Emiraten

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen