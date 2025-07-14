Stadthaus Sobha Sanctuary-luxury villa and townhouse community

SOBHA SANCTUARY – LUXURY VILLA GEMEINSCHAFT

Ein Wahrzeichen Low-Density Villa Master-Entwicklung von Sobha Realty für Privatsphäre, Grün und langfristigen Wert.

📍 Lahbab Road mit direktem Zugang zur Al Ain Road

🌿 37,5 Millionen sq.ft Meistergemeinschaft zentrierte sich um Kristalllagunen und ausgedehnte Grünflächen.

📍 Standort

• 20 Minuten von Burj Khalifa & Downtown Dubai

• 25–30 Minuten von Dubais internationalen Flughäfen

• Schneller Zugang zu großen Autobahnen, die alle wichtigen Stadtteile von Dubai verbinden

🌊 Master Community Amenities

• 6 KM Kristall Lagoons

• 22 KM Radweg

• 9 KM Jogging Track

• Landschaftsgrüne Korridore & offene Parks

• 50.000+ Bäume über den Masterplan

• Fußgängerfreundliche Gemeindeplanung

• Schulen in der Gemeinschaft

• Mehrspezialklinik in der Gemeinde

• Kinderspielplätze & Familienparks

🏘 Cluster und Einheitentypen

Bäche und Grüne

• 4BR Garden Villas (Townhouses)

• 5BR Reihenhäuser

(Zwei Villen / Hof Villen)

Weiden

• 4BR Garden Villas (Townhouses)

Groves – Premium Cluster

• 4, 5 & 6BR Standalone Estate Villen

Ultra-niedrige Dichte mit maximaler Privatsphäre und Exklusivität.

📊 Zahlungsplan

60% im Bau

40% Auf Fertigstellung

📅 Abschluss: August 2029

🎯 Warum Investieren in Sobha Heiligtum?

✅ Lagoon-led Villa Gemeinschaft mit naturbelassenem Wohnen

✅ Einreihige Gartenvillen sorgen für Privatsphäre und offenen Blick

✅ Klare Cluster-basierte Produktsegmentierung

✅ Schulen und Krankenhaus in der Gemeinde

✅ Limitierte Bestandsaufnahme mit starker Endverbrauchernachfrage

✅ Ideal für Familien, Upgrade-Käufer und langfristige Investoren

🏙 Ferienwohnungen – Bald kommen