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Stadthaus Sobha Sanctuary-luxury villa and townhouse community

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
von
$1,11M
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ID: 34966
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 15.03.26

Standort

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  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai
  • Adresse
    Jebel Ali Lahbab Road

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    1

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Verleihung der Staatsbürgerschaft
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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SOBHA SANCTUARY – LUXURY VILLA GEMEINSCHAFT

Ein Wahrzeichen Low-Density Villa Master-Entwicklung von Sobha Realty für Privatsphäre, Grün und langfristigen Wert.

📍 Lahbab Road mit direktem Zugang zur Al Ain Road
🌿 37,5 Millionen sq.ft Meistergemeinschaft zentrierte sich um Kristalllagunen und ausgedehnte Grünflächen.

📍 Standort

• 20 Minuten von Burj Khalifa & Downtown Dubai
• 25–30 Minuten von Dubais internationalen Flughäfen
• Schneller Zugang zu großen Autobahnen, die alle wichtigen Stadtteile von Dubai verbinden

🌊 Master Community Amenities

• 6 KM Kristall Lagoons
• 22 KM Radweg
• 9 KM Jogging Track
• Landschaftsgrüne Korridore & offene Parks
• 50.000+ Bäume über den Masterplan
• Fußgängerfreundliche Gemeindeplanung
• Schulen in der Gemeinschaft
• Mehrspezialklinik in der Gemeinde
• Kinderspielplätze & Familienparks

🏘 Cluster und Einheitentypen

Bäche und Grüne

• 4BR Garden Villas (Townhouses)
• 5BR Reihenhäuser
(Zwei Villen / Hof Villen)

Weiden

• 4BR Garden Villas (Townhouses)

Groves – Premium Cluster

• 4, 5 & 6BR Standalone Estate Villen
Ultra-niedrige Dichte mit maximaler Privatsphäre und Exklusivität.

📊 Zahlungsplan

60% im Bau
40% Auf Fertigstellung

📅 Abschluss: August 2029

🎯 Warum Investieren in Sobha Heiligtum?

✅ Lagoon-led Villa Gemeinschaft mit naturbelassenem Wohnen
✅ Einreihige Gartenvillen sorgen für Privatsphäre und offenen Blick
✅ Klare Cluster-basierte Produktsegmentierung
✅ Schulen und Krankenhaus in der Gemeinde
✅ Limitierte Bestandsaufnahme mit starker Endverbrauchernachfrage
✅ Ideal für Familien, Upgrade-Käufer und langfristige Investoren

🏙 Ferienwohnungen – Bald kommen

Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Stadthaus
Fläche, m² 228.5
Preis pro m², USD 4,868
Wohnungspreis, USD 1,11M

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Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Hypotheken-Rechner

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Kosten der Immobilie
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Termin
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