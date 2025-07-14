Stadthaus Sobha Sanctuary-luxury villa and townhouse community

SOBHA SANCTUARY – LUXURY VILLA GEMEINSCHAFT
Ein Wahrzeichen Low-Density Villa Master-Entwicklung von Sobha Realty für Privatsphäre, Grün und langfristigen Wert.
📍 Lahbab Road mit direktem Zugang zur Al Ain Road
🌿 37,5 Millionen sq.ft Meistergemeinschaft zentrierte sich um Kristalllagunen und ausgedehnte Grünflächen.
📍 Standort
• 20 Minuten von Burj Khalifa & Downtown Dubai
• 25–30 Minuten von Dubais internationalen Flughäfen
• Schneller Zugang zu großen Autobahnen, die alle wichtigen Stadtteile von Dubai verbinden
🌊 Master Community Amenities
• 6 KM Kristall Lagoons
• 22 KM Radweg
• 9 KM Jogging Track
• Landschaftsgrüne Korridore & offene Parks
• 50.000+ Bäume über den Masterplan
• Fußgängerfreundliche Gemeindeplanung
• Schulen in der Gemeinschaft
• Mehrspezialklinik in der Gemeinde
• Kinderspielplätze & Familienparks
🏘 Cluster und Einheitentypen
Bäche und Grüne
• 4BR Garden Villas (Townhouses)
• 5BR Reihenhäuser
(Zwei Villen / Hof Villen)
Weiden
• 4BR Garden Villas (Townhouses)
Groves – Premium Cluster
• 4, 5 & 6BR Standalone Estate Villen
Ultra-niedrige Dichte mit maximaler Privatsphäre und Exklusivität.
📊 Zahlungsplan
60% im Bau
40% Auf Fertigstellung
📅 Abschluss: August 2029
🎯 Warum Investieren in Sobha Heiligtum?
✅ Lagoon-led Villa Gemeinschaft mit naturbelassenem Wohnen
✅ Einreihige Gartenvillen sorgen für Privatsphäre und offenen Blick
✅ Klare Cluster-basierte Produktsegmentierung
✅ Schulen und Krankenhaus in der Gemeinde
✅ Limitierte Bestandsaufnahme mit starker Endverbrauchernachfrage
✅ Ideal für Familien, Upgrade-Käufer und langfristige Investoren
🏙 Ferienwohnungen – Bald kommen